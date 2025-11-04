Nový magazín právě vychází!

Babišův návrat k moci děsí Evropu. Němci mluví o „ultrapravicové" vládě

Babišův návrat k moci děsí Evropu. Němci mluví o „ultrapravicové“ vládě

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Vítěz českých sněmovních voleb Andrej Babiš vytvořil se dvěma stranami z pravého okraje politického spektra koalici, která bude kritická k Evropské unii a další pomoci Ukrajině. Napsala to německá média poté, co hnutí ANO a strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristé v pondělí podepsaly koaliční smlouvu. Špinavou práci podle nich nechal pravděpodobný příští premiér Babiš na prezidentovi Petrovi Pavlovi.

„Amatérský automobilový závodník s náklonností k nacistickým kultovním předmětům jako ministr zahraničí, ministerstvo obrany v rukou pravicových extremistů a podnikatel s miliardovým majetkem jako premiér, tak by mohla vypadat nová česká vláda,“ napsal list Süddeutsche Zeitung. Upozornil, že na rozdíl od Babišova prvního kabinetu bude ten druhý výrazně více napravo. „Navíc v něm budou chybět zkušené a umírněné hlasy,“ dodal.

Spojenectví kritické k EU

Listy Die ZeitSüddeutsche ZeitungHandelsblatt či Tagesspiegel s využitím agentury DPA píší o vznikající české vládě jako o „spojenectví kritickém k EU“, ve kterém „pravicově populistické“ Babišovo hnutí ANO doplní dvě strany z „pravého okraje“. Podle Frankfurter Allgemeine Zeitung uzavřel Babiš koalici „s motoristy a s přáteli Ruska“. Veřejnoprávní stanice Deutschlandfunk popisuje příští vládu jako spojení pravicových stran a SPD označuje za stranu „nepřátelskou k EU a NATO“.

Časopis Der Spiegel napsal, že Babiš původně usiloval o menšinovou vládu, nakonec ale uzavřel koalici s Motoristy a „ultrapravicovou“ SPD, která bude kritická k EU a půjde s ní v mnohém do střetu. Konfrontaci s Bruselem očekává od příští české vlády také list Berliner Zeitung.

Z programu pravděpodobné příští vládní koalice vyzdvihují německá média „nulovou toleranci vůči nelegální migraci“, slib snížení cen energií či zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Upozorňují také, že koalice odmítá zavedení eura i unijní Zelenou dohodu, takzvaný Green Deal. V obsazení ministerstev upozorňují především na to, že ministra obrany má do vlády vyslat strana, která v kampani požadovala referendum o vystoupení z NATO.

Německá média rovněž upozorňují, že po podpisu koaliční dohody je na tahu prezident Pavel. Podle regionálního saského deníku Sächsische Zeitung nechal Babiš „špinavou práci“ na hlavě státu, která podle listu není v Česku jen strojem na podpisy, ale ztělesňuje hodnoty. Odkazuje tím na otázky kolem budoucího ministra zahraničí. Motoristé trvají na nominaci poslance Filipa Turka navzdory kauze spojené s jeho rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích, píše deník.

Andrej Babiš

Babišova vláda vyhlásila válku Green Dealu. EU se obává dalšího rebela

Politika

Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.

ČTK

Přečíst článek

Poláci na EU čekat nehodlají. Proti ruské hrozbě si postaví vlastní „dronovou zeď"

Ruský voják s dronem
ČTK
nst
nst

Polsko se chystá zahájit výstavbu národního systému obrany proti dronům během několika měsíců – bez čekání na společnou iniciativu Evropské unie. Oznámil to náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk, podle něhož chce Varšava reagovat na rostoucí riziko útoků bezpilotních letounů z ruské strany.

Podle Tomczyka ministerstvo ještě v listopadu představí investice do technologií pro detekci, rušení a neutralizaci nepřátelských dronů. Projekt má být součástí širší modernizace polské protivzdušné obrany. Konkrétní výši investic neuvedl, zdůraznil však, že polské podniky by měly získat nejméně polovinu zakázek.

Rozhodnutí přichází po zářijovém incidentu, kdy muselo NATO vyslat stíhací letouny k sestřelení asi dvaceti dronů, které při rozsáhlém ruském útoku na Ukrajinu pronikly do polského vzdušného prostoru. Událost odhalila slabiny v obranném systému Polska, jež muselo použít drahé rakety proti levným bezpilotním strojům.

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana, uvádí analytici

Politika

Evropská protivzdušná obrana je podle bezpečnostních analytiků stále jedním z nejslabších článků obranyschopnosti Severoatlantické aliance. Důvodem je nedostatečný obranný systém proti balistickým raketám a dronům. Odborníci se shodují, že Evropa je v této oblasti závislá na Spojených státech a že bez americké pomoci by účinnost obrany byla zásadně omezená.

ČTK

Přečíst článek

„Souhlasíme s myšlenkou posílení obrany vzdušného prostoru celé EU a jsme připraveni využít i externí řešení,“ uvedl Tomczyk v rozhovoru pro Bloomberg. „Prioritu ale dáváme národním projektům.“

Podle něj může evropská „dronová zeď“ v budoucnu doplnit polský systém. Financování projektu by mělo zčásti pocházet z nového úvěrového programu EU SAFE, který Polsku – díky jeho hranicím s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou – přidělil největší počáteční alokaci, umožňující čerpat až 43,7 miliardy eur.

Vláda plánuje, že první část systému bude funkční do tří měsíců od oznámení a kompletní síť vznikne během dvou let. „Zbraň proti dronům musí být komplexní – kombinovat senzory, rušičky i prostředky k likvidaci cílů,“ dodal Tomczyk.

Ruský dron Geran-2

Evropu zneklidňují ruské drony. Ubrání je plánovaná „zeď“ na východní hranici?

Politika

Zvyšující se počet incidentů s bezpilotními letouny, které v posledních měsících pronikly do vzdušných prostorů NATO, stále více znepokojují evropské státy. EU proto zvažuje vybudování takzvané „dronové zdi“, systému určeného k ochraně evropského nebe před neřízenými letouny přicházejícími z Ruska.

fry

Přečíst článek

Nový systém má tvořit další vrstvu polské protivzdušné obrany vedle již nasazených dlouhodosahových a středních systémů. Všechny mají chránit zemi před letadly, vrtulníky, drony i střelami s plochou dráhou letu.

V létě ministerstvo oznámilo, že letos vydá 200 milionů zlotých na nákup bojových i výcvikových dronů. Varšava zároveň zrychluje procesy veřejných zakázek, aby posílila schopnosti v oblasti bezpilotních systémů. „Zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že drony jsou klíčem k obraně i útoku. Musíme být připraveni ve všech prostředích – ve vzduchu, na zemi i na moři,“ uzavřel Tomczyk.

Zemřel Dominik Duka. Kněz, disident a kardinál, který vedl českou církev přes dvanáct let

Zemřel kardinál Dominik Duka
ČTK
ČTK
ČTK

V Praze zemřel kardinál Dominik Duka, bylo mu 82 let. Na facebooku to oznámilo pražské arcibiskupství. Duka za komunismu působil v ilegalitě a byl vězněn, pražským arcibiskupem byl víc než 12 let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana v roce 2016 obdržel Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá bude v sobotu 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta, kde bude Duka uložen v hrobce arcibiskupů v kapli sv. Víta, oznámilo arcibiskupství na webu.

„Dnes, v úterý 4. listopadu tři hodiny po půlnoci povolal Pán života na věčnost emeritního pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku. Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností,“ uvedlo pražské arcibiskupství. Duka podstoupil 6. října akutní operaci v Ústřední vojenské nemocnici, minulý týden byl propuštěn, ale v sobotu musel být znovu hospitalizován podle arcibiskupství ve vážném stavu.

Se zesnulým se bude možné osobně rozloučit v kostele Všech svatých na Pražském hradě ve čtvrtek 13. a v pátek 14. listopadu, oznámilo arcibiskupství. Při této příležitosti bude možné podepsat kondolenční knihu, další bude od dnešního poledne k dispozici v recepci arcibiskupského paláce.

Po Dukově smrti nyní nemá česká katolická církev kardinála, což od vzniku Československa nastalo několikrát. Například po úmrtí Karla Kašpara v dubnu 1941 se jeho nástupce v čele pražského arcibiskupství Josef Beran stal kardinálem teprve v únoru 1965. A to jen krátce předtím, než komunistický režim Beranovi dovolil po letech internace a následného zákazu pobytu v Praze odjet do Říma, kde již zůstal do konce života. Po smrti arcibiskupa Františka Tomáška v roce 1992 byl jeho nástupce Miloslav Vlk jmenován kardinálem až v listopadu 1994. Dvouletá pauza byla také před uvedením Tomáška mezi kardinály v roce 1976.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

V pořadí 36. pražský arcibiskup Duka se narodil 26. dubna 1943, pokřtěn byl jako Jaroslav. Jeho otec sloužil u protektorátního vládního vojska, později přeběhl v Itálii ke spojencům a konec války strávil v pozemních jednotkách Královského letectva (RAF), po únoru 1948 byl několik let vězněn. Po maturitě na gymnáziu pracoval Duka ve strojírnách, kde se vyučil zámečníkem a teprve po dvouleté vojně ho v roce 1965 přijali na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.

Dominikem se Duka stal po vstupu mezi dominikány v roce 1968. Vysvěcen byl v červnu 1970, jako kněz mohl působit jen pět let, pak přišel o tehdy nezbytný státní souhlas a 15 let rýsoval ve Škodě Plzeň. I nadále se věnoval duchovní činnosti a v letech 1981 až 1982 byl kvůli tomu vězněn v Plzni na Borech, kde se setkal i s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. V dominikánském řádu přesto zůstal činný a v roce 1986 stanul v jeho čele. Vedl ho pak až do jmenování biskupem v Hradci Králové v roce 1998.

Úřadu pražského arcibiskupa se Duka ujal v dubnu 2010 a o dva roky později jej tehdejší papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. V roce 2018, kdy dosáhl věku 75 let, nabídl Duka v souladu s církevními předpisy svou rezignaci, papež František jej ale ještě více než čtyři roky ponechal ve funkci. Až v roce 2022 oznámil Vatikán jméno jeho nástupce, kterým se od 2. července stal tehdejší olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Před Řádem Bílého lva dostal Duka v roce 2001 od prezidenta Havla medaili Za zásluhy.

Dukou vyjednaná dohoda o církevních restitucích se promítla do zákona, který platí od roku 2013. Podle normy církev získala nemovitosti a věci movité za několik desítek miliard. Za nevydaný majetek katolíkům připadne 47,2 miliardy korun, vyplácených po 30 let. Na oplátku stát přestává vyplácet církvím peníze na provoz.

