Babiš: Koaliční smlouva je hotová, podepíšeme ji v pondělí

Po volbách se formuje nová vládní většina. Podpis dohody má přijít symbolicky v den první schůze Sněmovny. Formující se vláda tří stran (ANO, SPD a Motoristů sobě) má podle předsedy ANO Andreje Babiše vyjasněné hlavní body spolupráce.
ANO, SPD a Motoristé mají domluvenou koaliční smlouvu, kterou podepíšou v pondělí 3. listopadu, kdy začne ustavující schůze Sněmovny. Předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident pověřil sestavením vlády po sněmovních volbách, to oznámil ve videu na sociální síti X. Dnes se podle něj bude jednat také o návrhu ANO na nový jednací řád Sněmovny, aby dolní komora Parlamentu fungovala efektivněji. Podrobnosti k návrhu Babiš neuvedl.
„Máme domluvenou koaliční smlouvu. Tu jsme si domluvili, že podepíšeme v pondělí 3. listopadu, v den, kdy zasedne poprvé nová Sněmovna,“ řekl Babiš. V jednání ANO, SPD a Motoristů o programovém prohlášení možné budoucí vlády podle něj zůstávají některé body, na kterých ještě není shoda.
Babiš potvrdil shodu na programu vlády se SPD a Motoristy
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi v podvečer řekl místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých dosáhly s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.
Zástupci ANO, SPD a Motoristů budou ve středu vedle programového prohlášení jednat také o návrzích na obsazení vedení Sněmovny a jednotlivých výborů, připomněl. Babiš by měl podle Pražského hradu poskytnout prezidentovi Petru Pavlovi koaliční smlouvu a programové priority ve druhé polovině tohoto týdne.
„Dnes projednáme nový jednací řád Sněmovny, náš návrh, po kterém hlavně stávající vláda tak volala, aby se změnil, aby Sněmovna byla efektivní,“ řekl také Babiš. Jednání Sněmovny v posledních čtyřech letech, kdy byly ANO a SPD v opozici, mnohdy blokovaly jejich obstrukce a některé schůze se protáhly do pozdních nočních hodin nebo i do následujících dní. S dlouhými projevy vystupovali Babiš i předseda SPD Tomio Okamura.
Prezident Pavel v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse. Poslanecké novely sněmovního jednacího řádu, jejichž cílem bylo omezit obstrukce a zvýšit efektivitu jednání, ale spadly pod stůl s volbami a koncem minulé Sněmovny.
Vedení Sněmovny by měli poslanci volit druhý den první povolební schůze, tedy ve středu 5. listopadu. Předsedou dolní komory by se mohl podle dosavadních informací stát Okamura. Jeho protikandidátem bude v tajné volbě nominant KDU-ČSL Jan Bartošek.
Počet místopředsedů Sněmovny by měl v porovnání s minulým volebním obdobím klesnout o dva na čtyři. ANO oznámilo nominaci Patrika Nachera, kandidát Motoristů dosud není známý. Dvě místopředsednické pozice připadnou stranám budoucí opozice, konkrétně ODS a STAN. Občanští demokraté chtějí opět navrhnout Jana Skopečka, hnutí STAN ohlásilo nominaci předsedy a dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.
Není to průšvih, je to standardní povolební jednání plné nestandardních událostí. Tak lze stručně shrnou tři týdny po volbách, které měly změnit když ne svět, tak alespoň Českou republiku. Jako vždy: revoluce se nekoná, politici rokují a možná nám někdy slavnostně oznámí, jak to tedy bude. A možná z toho nebudeme překvapení jen my, ale i část samotných aktérů.
Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva dnes prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
Za vynikající velitelskou a bojovou činnost obdržel nejvyšší vyznamenání divizní generál Hugo Vojta, legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Ocenění převzala Vojtova prapraneteř Jana Máchová. Za stejnou činnost propůjčil Pavel Řád bílého lva také plukovníkovi Jaromíru Nechanskému, účastníkovi protinacistického i protikomunistického odboje. Převzal jej synovec Pavel Nechanský.
Spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, dramatik, scenárista a herec Svěrák je podle Hradu jednou z nejvýznamnějších osobností české kultury. Vyznamenání obdržel za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Svěrákovi udělil medaili Za zásluhy už v roce 1999 tehdejší prezident Václav Havel.
Za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti, vědy a správy státu ocenil Pavel Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října. Vyznamenání převzala její pozůstalá partnerka Markéta Pávová. Drábové udělil medaili Za zásluhy v roce 2014 také exprezident Miloš Zeman.
Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let
Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.
Řád bílého lva propůjčil prezident také Navrátilové, kterou Hrad označil za jednu z nejlepších tenistek všech dob a za neúnavnou obhájkyni svobody a rovnoprávnosti. Ocenil ji za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Navrátilová, jež dlouhodobě žije v USA a má i tamní občanství, obdržela také v roce 1998 medaili Za zásluhy.
Tři osobnosti dnes získaly druhé nejvyšší vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka, v roce 2024 to byl dvojnásobek. Pavel Řád Tomáše Garrigua Masaryka udělil in memoriam někdejšímu ministru spravedlnosti či předsedovi Nejvyššího soudu Otakaru Motejlovi a signatářce a mluvčí Charty 77 Daně Němcové. Ocenění obdržel také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
Za Motejla, který byl také prvním veřejným ochráncem práv, vyznamenání převzala neteř Zuzana Zálohová. Za Němcovou, spoluzakladatelku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a někdejší poslankyni, ocenění přebral syn David Němec. Jedné z nejvýraznějších osobností československého disentu v roce 1998 udělil medaili Za zásluhy tehdejší prezident Václav Havel. Toto vyznamenání má z roku 2002 také spoluzakladatel Člověka v tísni Pánek.
Osm lidí letos obdrželo medaili Za hrdinství, loni sedm. Prezident udělil 32 medailí Za zásluhy, o sedm méně než v obou předešlých letech.
Medaili za zásluhy Pavel udělil končícímu vládnímu poradci pro národní bezpečnost Tomášovi Pojarovi nebo náčelníkovi generálního štábu Karlovi Řehkovi. Hlava státu vyznamenala také například herečku Annu Geislerovou, dirigenta Jakuba Hrůšu či in memoriam herce Aloise Švehlíka.
Za zásluhy o stát v oblasti kultury, umění či obojího dále obdrželi vyznamenání válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který informuje o událostech z východní Evropy a především Ukrajiny, nebo bývalý umělecký ředitel Divadla Husa na provázku v Brně a dřívější rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. Oceněni byli také zakladatel skupiny Spirituál kvintet Jiří Tichota nebo in memoriam architekt Jan Kaplický.
107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.
Ze sportovních osobností Pavel ocenil třeba rychlostní kanoisty Josefa Dostála a Martina Fuksu. Ze sportovců obdržel vyznamenání také nevidomý paraplavec David Kratochvíl, jenž na loňské paralympiádě v Paříži získal kompletní sbírku medailí. Za podíl na boji proti dopingu dostal medaili právník, krasobruslař, rozhodčí a olympijský sportovní funkcionář Gerhardt Bubník.
Medaili obdržel i Libor Lochman, dlouholetý ředitel policejního Útvaru pro rychlé nasazení, který se podle Hradu pod jeho vedením dostal do světové špičky mezi policejními jednotkami pro protiteroristické a speciální operace. Oceněn byl také Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele hasičů, jenž koordinuje pomoc českých hasičů v zahraničí a zasadil se též o rozvoj integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech.
Pavel vyznamenal také zakladatelku a dlouholetou ředitelku Nadace Naše dítě, spoluzakladatelku Linky bezpečí a bývalou senátorku za hnutí ANO Zuzanu Baudyšovou nebo zakladatelku organizace Jelimán, jež pomáhá onkologickým pacientům, Věru Finu. Medaili obdržela také psycholožka a pedagožka Dana Krejčířová z Thomayerovy nemocnice v Praze, která přispěla k rozvoji dětské klinické psychologie.
Za zásluhy v hospodářské oblasti Pavel ocenil odborníka na informační technologie Ondřeje Felixe, jenž podle Hradu přispěl k rozvoji a zavádění digitální infrastruktury pro veřejnou správu, a podnikatele a vývojáře Josefa Průšu, který se podílel na rozvoji, popularizaci a zpřístupnění 3D tisku.
Vyznamenána byla též Zdenka Wasserbauerová, propagátorka dárcovství kostní dřeně, která do Českého národního registru dárců kostní dřeně přivedla přes 30 tisíc dobrovolníků. Ocenění obdržela též zakladatelka první univerzity třetího věku v ČR Danuše Steinová, učitel a zakladatel projektu Politika nejen pro mladé Jan Dvořák a in memoriam spisovatel a překladatel Miloš Zapletal, který přispěl k pokračování odkazu Jaroslava Foglara, rozvoji skautského vzdělávání a her pro děti a mládež.
Ve vědě a zdravotnictví byli oceněni spoluzakladatelka klinické imunologie v Česku Jiřina Bartůňková, jeden ze zakladatelů oboru dětské pneumologie František Kopřiva, Jan Starý, který významně přispěl k pokroku v léčbě dětské leukemie, či in memoriam patolog, vědec i specialista na diagnostiku nádorů ledvin Ondřej Hes. Medaili obdrželi také Tomáš Jungwirth, jehož tým stál za objevem, který otevírá cestu k tisíckrát rychlejšímu ukládání digitálních dat, a Šárka Pospíšilová, jejíž výzkum posunul diagnostiku leukemií.
Za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí Pavel ocenil in memoriam zoologa, lesníka, dlouholetého ředitele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera. V oblasti techniky dostal medaili Jan Vítek, který letos oslavil 100. narozeniny. Je stavař, průkopník technologie předpjatého betonu a autor návrhu nejen Nuselského mostu.
Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé
Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.
Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci před dvěma lety oceněním 78 mužů a žen vybočil ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných.
Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Václav Klaus. Řekl tehdy, že nejvyšší státní vyznamenání se mají udělovat ročně pouze malému počtu osobností, a nikoli hned několika desítkám lidí.
Klaus pak během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.
Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.
Úspěšný podnikatel v oblasti kancelářských potřeb, ale také v realitním sektoru nebo v automotive. Vlastislav Bříza nepolevuje a stále hledá příležitosti pro dobrý byznys. A pomýšlel také na nákup fotbalového klubu, když kroužil kolem Dynama České Budějovice. „To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda,“ říká v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
Konsolidované výsledky za rok 2024 jste ještě nezveřejnili. Jak se skupině daří?
Máme čtyři základní byznysové oblasti. První jsou tužky a kancelářské potřeby. Tam máme jednu bolest, kterou jsou prodejny. Máme stovku prodejen, ale velké části se nedaří. Výjimkou jsou prodejny v exponovaných lokalitách, kde jsou i turisté, ale do jiných chodí čím dál méně lidí. Budeme to muset řešit a postupně některé zavírat. Osobně mě to mrzí, protože za chvíli v centrech měst nebudou obchody už vůbec a bude to smutný pohled. Dalším problémem je dřevo, které jsme dřív kupovali v Rusku, dneska ho dovážíme z Číny. Přitom ho velmi pravděpodobně Číňani koupí v Rusku a pak nám je přeprodají. K tomu rostou mzdy a připočítejte si ceny energií. Taková je nyní realita.
Odpověď je jasná: vyšší sázka na umělecký sortiment, kde je vyšší přidaná hodnota, vyšší ceny, které jsou lidé ochotní akceptovat. Ne každý to umí. A umělci mají své oblíbené značky. Na druhou stranu i tento trh klesá, protože děti papír a tužky používají čím dál méně.
A další sektory, tedy automotive, medical a reality?
Zdravotní výroba jede dobře a pojede dál. Co se automotivu týče, tam máme výhodu, že jsme už hodně velcí, takže jsme veškeré otřesy ustáli. Ale myslím, že ty menší čekají horší časy. A nemovitosti, tam se daří hlavně Myšákovi, který nese peníze, ať se děje cokoli. Může se to jevit jako snadno vydělané peníze, ale samozřejmě jsme museli nejdříve ty peníze vydělat jinde, abychom ho mohli koupit. K tomu A je potřeba vždy říct i B, ale na to se často zapomíná.
Přejděme k vašim investicím. Co nyní chystáte?
V oblasti nemovitostí se pořád díváme, protože peníze máme. Jednu asi velmi brzy oznámíme, ale zatím nemůžu říct detaily. Víte sami dobře, že u investic do nemovitostí platí: místo, místo, místo. Vůbec nezáleží na té stavbě, protože tu vždycky můžete zbořit nebo opravit. A není také kam spěchat, to je další moje pravidlo: festina lente. Občas raději přibrzdím. Když si vezmete přísloví našich dědů a převedete si to do dnešní mluvy, platí téměř vždy. Třeba si vezměte „bez peněz do hospody nelez“. Já z toho udělám „Peníze jsou krev, když nemám krev, umírám.“ A znovu říkám, při problémech můžete dát transfúzi, ale ne donekonečna.
Některé investice jsou takzvaně trofejní…
To určitě myslíte Myšáka. Ten byl trofejní. A dneska bych za něj dostal dvakrát tolik, co jsem zaplatil.
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.
A něco podobného? Kroužil jste i kolem fotbalového týmu Dynamo České Budějovice…
To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda.
A rozšíření dalších byznysů do dalších zemí?
Naopak si myslím, že budeme spíš ubírat. Nejsou lidi.
Ale jsou inovace…
To ano, ale nejsou lidi, které nenahradí ani AI. Když máte linku, elektrikáře budete potřebovat vždycky. Garantuju vám, že jednou přijde doba, kdy profesor medicíny bude klečet na kolenou před instalatérem, aby mu opravil vodu. Každé kyvadlo, které se dostane na jednu stranu, nakonec kmitne zase na druhou. A ono to půjde zase tím směrem řemesel.
V dalším dílu podcastu Dobré společnosti moderovaném Sarou Polak vystopil Francesco Kinský dal Borgo, který se účastnil kongresu GCC. "Sice nám zbývá historie, ale musíme pracovat v současnosti, a myslet na budoucnost. Nebýt zalezlí jako medvědi, ale dávat si vysoké cíle," říká.
No samozřejmě. My jsme udělali chybu, že jsme se pokusili z Gaussovy křivky udělat přímku. Dříve mělo vysokou školu sedm procent lidí a 30 procent maturitu. Teď je 30 procent vysokoškoláků a všichni rodiče touží po tom, aby jejich děti šly na gymnázium. V mezinárodním srovnání mám přitom ujíždí vlak, kvalita škol není příliš dobrá, tedy ve srovnání s celým světem. Ale pro ty nejtalentovanější děti je dneska skutečně otevřený celý svět, klidně mohou studovat v Londýně, v USA, kde dostanou úplně jiné vzdělání.
Vy sám máte dva syny a synovce, kteří se podílejí na chodu firmy. Už víte, jak firmu předáte?
Víte, já nemám moc rád veškerou tu vědu kolem předávání majetku a firmy. Mám takovou zásadu, kterou říkají Slováci: „Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo.“ Ale jinak já to mám docela jasně rozdělené. Vlastík, kterého teď řada lidí zná díky rozhlasu a televizi, se mnou dělá Koh-i-Noor, David má na starosti medical segment a synovec má doktorát ze strojařiny, takže ten vede Machinery. A sedmnáctiletý vnuk získává praktické zkušenosti v USA, které snad jednou zužitkuje přímo v Koh-i-nooru. Takže všechno funguje a ty kompetence se dělí nenásilnou formou.
Vlastislav Bříza
Český podnikatel, který od roku 2000 vlastní společnost Koh-i-Noor. V současnosti jsou v jeho byznysovém impériu desítky firem, které působí v několika odvětvích včetně automotive či medical. Je velkým investorem do realit, zajímá se také o sektor zemědělství. Patří mezi 100 nejbohatších Čechů.
107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.
