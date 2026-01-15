Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Výrobci pamětí a datových úložišť se řadí k největším burzovním vítězům. Investoři totiž sázejí na to, že rozmach umělé inteligence a masivní výstavba datových center budou vyžadovat stále víc výkonného hardwaru. A právě paměti jsou jednou z klíčových součástí celé AI revoluce. Firmy jako Micron, Seagate nebo Western Digital i jejich akcie díky tomu raketově rostou. Vkrádá se však otázka, jak dlouho může současná euforie vydržet?

Paměťové firmy se ze zájmu investorů těší už nějakou dobu. Bez pamětí a úložišť se totiž umělá inteligence neobejde, což investoři dobře vědí. Letos se v tomto duchu vyjádřil také šéf Nvidie Jensen Huang, který jen přiživil apetit burziánů. Ti zběsile nakupují, přestože současné valuace se už pohybují velmi vysoko.

DeepSeek

DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval

Trhy

Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.

nst

Přečíst článek

Akcie společnosti Micron Technology po loňském růstu o přibližně 240 procent pokračují v růstu i z kraje roku 2026. Totéž platí pro Seagate Technology, která navazuje na loňský 219procentní růst. Ještě extrémnější skok vidíme u akcií SanDisku, které od vstupu na burzu v únoru 2025 vystřelily o více než 800 procent a během prvních týdnů tohoto roku přidávají další desítky procent.

Proč paměti tolik táhnou?

Hlavním důvodem raketového růstu je masivní výstavba datových center pro umělou inteligenci. Ta potřebují nejen výkonné procesory, ale i obrovské objemy rychlých pamětí a úložišť. Klíčovou roli hrají zejména takzvané HBM paměti a firemní SSD disky, které dokážou pracovat s obrovskými datovými toky.

Jensen Huang

Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům

Leaders

Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.

ČTK

Přečíst článek

„Sektor čipových pamětí prochází výrazným růstem, který by letos mohl ještě zrychlit, než se kolem roku 2027 začne postupně normalizovat,“ říká hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek.

Euforie má i stinnou stránku

Současný boom má i svou stinnou stránku: akcie výrobců úložišť jsou velmi drahé. Investoři dnes platí vysoké násobky budoucích zisků. Prostor pro další růst se zmenšuje a riziko prudké korekce zyvšuje. „V blízké době by se dala čekat technická korekce. Pokud by investory přešla euforie kolem AI, dopadne to na tyto tituly velmi rychle,“ upozorňuje analytik XTB Tomáš Cverna.

Dalším rizikem je, že vysoké marže přilákají nové investice do výroby. Pokud by nabídka pamětí v dalších letech převýšila poptávku, mohl by se trh rychle ochladit – podobně jako už v minulosti.

býk vs. medvěd

Konec snadných zisků. Rok 2026 prověří nervy investorů, shodují se analytici

Trhy

Trhy letos porostou, ale ne všichni vydělají. Analytici upozorňují, že rok 2026 přinese návrat k fundamentům, vyšší volatilitu a konec tolerance k prázdným slibům.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Mašiny na peníze 

Micron těží z vysoké poptávky po HBM pamětích, které jsou klíčové pro AI akcelerátory. Díky technologické náročnosti výroby si drží mimořádně vysoké marže a silnou schopnost generovat hotovost, a to i přes masivní investice do nových továren.

Seagate a Western Digital naopak těží hlavně z rostoucí potřeby ukládat data. Seagate vsadil na novou technologii HAMR, která umožňuje ukládat více dat při nižších nákladech, a stal se silným generátorem hotovosti. 

Úřad práce

AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano

Politika

Umělá inteligence v příštích několika letech zruší miliony pracovních míst. Ekonomiku technologie sice nakopnou, ale mnoho lidí se dostane do úzkých, protože o jejich práci nebude zájem. Nemusí to však dopadnout tak špatně, podmínkou ale je, že se naše systémy na změny inteligentně připraví – což vzhledem ke zkušenostem se státním aparátem není zrovna uklidňující.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Co může euforii zchladit

Rizik je víc. Nové AI modely mohou být časem efektivnější, úspornější a méně náročné na hardware. Zároveň výrobci masivně investují do nových kapacit, což může v dalších letech vést k přebytku pamětí na trhu a tlaku na ceny. „Současný růst je silný, ale prostor pro chyby se zmenšuje,“ shrnuje Míšek.

Paměťové firmy tak zůstávají jednou z nejžhavějších sázek na umělou inteligenci. Zároveň ale patří k titulům, které mohou při změně nálady investorů velmi rychle padat – stejně rychle, jako nyní rostou.

Související

Stanislav Šulc: Čím hůř, tím vlastně líp. Alespoň pro zlato

Stanislav Šulc: Čím hůř, tím vlastně líp. Alespoň pro zlato
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Míra nejistoty v mezinárodních vztazích je tak vysoká, že ceny drahých kovů rostou do absurdních výšin. Zlato, a ještě více stříbro se v posledních měsících chovají jako nejvíce spekulativní aktiva. Přitom důvody pro budoucí pokles jsou zatím v nedohlednu. Protože platí, že čím hůř, tím lépe právě pro cenné kovy. Zachvějí se hranice 5000 dolarů či 100 tisíc korun za trojskou unci?

Blíží se výročí roku od druhé inaugurace Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta. A je dobré si připomenout jeho klíčové prohlášení, že přichází zlatý věk Ameriky. Pokud to myslel tak, že všichni měli okamžitě nakoupit zlato, které bude patřit k nejrychleji rostoucím aktivům světa, pak měl Trump beze zbytku pravdu.

Zlato a stříbro jsou jednoznačně největšími investičními příběhy posledních 12 měsíců. Zlato posílilo o více než 70 procent, stříbro dokonce o 200 procent. Pro oba cenné kovy byl rok 2025 nejlepším od konce sedmdesátých let. Oba překonávají jeden historický rekord za druhým.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Trhy ztrácejí víru v Ameriku. Zlato i stříbro prudce zdražují

Trhy

Stříbro se poprvé v historii dostalo nad 90 dolarů za unci, zlato mezitím vystoupalo na nové maximum. Investory znervózňují útoky na nezávislost Fedu i rostoucí geopolitické napětí. Drahé kovy znovu plní roli bezpečného útočiště.

ČTK

Přečíst článek

Nebezpečný koktejl

Stříbro tentokrát ponechme stranou, protože tím zajímavějším je skutečně právě zlato. To vloni posilovalo navzdory tomu, že už rok 2024 byl pro investory do zlata mimořádně štědrým. Tehdy platilo, že cena zlata nakonec pohltí veškerou inflaci, což se skutečně stalo.

Jenomže pak se na ceně zlata začaly mnohem více podepisovat čím dál temnější principy psychologie trhů, FOMO-efektem počínaje a ztrátou důvěry v tradiční finanční nástroje konče. V současnosti tak investoři do zlata sklízejí pozitivní efekty, které tato eufemisticky řečeno „problematická kombinace“ přináší.

Lze to srovnat s posilováním některé z menších měn na základě silného nájezdu spekulantů. Dokud spekulanti hrají původní hru, dané zemi a její měně to skýtá řadu pozitiv. Když se ale trend obrátí a jde o to, kdo z tohoto rychlíku vyskočí první, začne se vše hroutit a daná země se může dostat do pořádných potíží.

Zlato je rekordně drahé

Češi na fondech vydělali téměř šest procent. Zlato porazilo všechno ostatní

Money

Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2025 vydělal 5,91 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí si připsal růst 2,79 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů v průměru devět procent, o rok dříve to bylo 12 procent.

ČTK

Přečíst článek

Kdy dojede zlatý rychlík?

Zatím to vypadá, že pro další růst zlata existuje řada důvodů. Centrální banky nadále přikupují do svých rezerv, spousta peněz se točí v ETF navázaných právě na zlato, své poslední slovo zjevně neřekli retailoví investoři, pro které je zlato jakýmsi lékem na nejistotu panující ve světě.

Jenomže cena blížící se hranici 5000 dolarů za trojskou unci už je extrémní, v korunách se postupně blíží částce 100 tisíc korun, což z psychologického hlediska může přiblížit i řadu automatických výprodejů velkých pozic. A to by logicky mohlo vést k propadu ceny.

Ostatně je dobré připomenout, že spekulant nevydělá na růstu ceny aktiva, které dál drží, ale jen na tom, které prodá. A to je nyní velmi složitá hra pro řadu investorů do zlata. Jejich chování se tak může blížit výše zmíněnému dilematu spekulantů na menší měny. Kdo vyskočí první ze zlatého rychlíku, může se nakonec smát nejhlasitěji.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl

Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Byznys first, bezpečnost stranou. Nvidia se vrací do Číny

Byznys first, bezpečnost stranou. Nvidia se vrací do Číny
Profimedia
ČTK
ČTK

Americká vláda uvolnila exportní pravidla pro Nvidii. Firma může dodávat AI čipy do Číny, pokud tím neohrozí americký trh a bezpečnost. Armádní využití má zůstat tabu.

Spojené státy formálně povolily společnosti Nvidia znovu prodávat do Číny vybrané pokročilé čipy pro umělou inteligenci. V úterý to oznámilo americké ministerstvo obchodu. Washington vývoz dříve omezoval kvůli obavám, že by čínský technologický sektor a armáda mohly díky americkým čipům získat strategickou výhodu.

Podmínka: nejdřív Amerika

Podle ministerstva mohou být čipy do Číny dodávány pouze za předpokladu, že jejich zásobování nebude na úkor amerického trhu. Prezident Donald Trump už minulý měsíc avizoval, že povolí prodej čipů „schváleným zákazníkům“ v Číně, a to výměnou za 25procentní poplatek z hodnoty dodávky.

Nvidia krok vítá

Mluvčí Nvidie uvedl pro BBC, že firma rozhodnutí americké vlády vítá. Podle společnosti bude mít uvolnění exportních pravidel pozitivní dopad na výrobu i zaměstnanost ve Spojených státech.

„Tento krok podporuje americkou ekonomiku a posiluje naši schopnost investovat do výzkumu a výroby doma,“ uvedla firma.

Ne všechny čipy mají zelenou

Změny se vztahují zejména na čipy H200 a další méně pokročilé procesory Nvidie. Čínští zákazníci je však nesmějí využívat pro vojenské účely.

Nejnovější generace čipů Blackwell, kterou Nvidia považuje za špičku v oblasti AI, zůstává pro čínský trh zakázaná. Podle amerických úřadů by její vývoz představoval nepřijatelné bezpečnostní riziko.

Nvidia

Čína mění kurz v čipové válce. Nvidii umožní návrat na trh

Zprávy z firem

Čína plánuje schválit omezený dovoz čipů H200 od Nvidie již v tomto čtvrtletí. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Americká firma by tak znovu získala přístup na důležitý trh.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme