Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?
Výrobci pamětí a datových úložišť se řadí k největším burzovním vítězům. Investoři totiž sázejí na to, že rozmach umělé inteligence a masivní výstavba datových center budou vyžadovat stále víc výkonného hardwaru. A právě paměti jsou jednou z klíčových součástí celé AI revoluce. Firmy jako Micron, Seagate nebo Western Digital i jejich akcie díky tomu raketově rostou. Vkrádá se však otázka, jak dlouho může současná euforie vydržet?
Paměťové firmy se ze zájmu investorů těší už nějakou dobu. Bez pamětí a úložišť se totiž umělá inteligence neobejde, což investoři dobře vědí. Letos se v tomto duchu vyjádřil také šéf Nvidie Jensen Huang, který jen přiživil apetit burziánů. Ti zběsile nakupují, přestože současné valuace se už pohybují velmi vysoko.
Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.
DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval
Trhy
Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.
Akcie společnosti Micron Technology po loňském růstu o přibližně 240 procent pokračují v růstu i z kraje roku 2026. Totéž platí pro Seagate Technology, která navazuje na loňský 219procentní růst. Ještě extrémnější skok vidíme u akcií SanDisku, které od vstupu na burzu v únoru 2025 vystřelily o více než 800 procent a během prvních týdnů tohoto roku přidávají další desítky procent.
Proč paměti tolik táhnou?
Hlavním důvodem raketového růstu je masivní výstavba datových center pro umělou inteligenci. Ta potřebují nejen výkonné procesory, ale i obrovské objemy rychlých pamětí a úložišť. Klíčovou roli hrají zejména takzvané HBM paměti a firemní SSD disky, které dokážou pracovat s obrovskými datovými toky.
Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.
Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům
Leaders
Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.
„Sektor čipových pamětí prochází výrazným růstem, který by letos mohl ještě zrychlit, než se kolem roku 2027 začne postupně normalizovat,“ říká hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek.
Euforie má i stinnou stránku
Současný boom má i svou stinnou stránku: akcie výrobců úložišť jsou velmi drahé. Investoři dnes platí vysoké násobky budoucích zisků. Prostor pro další růst se zmenšuje a riziko prudké korekce zyvšuje. „V blízké době by se dala čekat technická korekce. Pokud by investory přešla euforie kolem AI, dopadne to na tyto tituly velmi rychle,“ upozorňuje analytik XTB Tomáš Cverna.
Dalším rizikem je, že vysoké marže přilákají nové investice do výroby. Pokud by nabídka pamětí v dalších letech převýšila poptávku, mohl by se trh rychle ochladit – podobně jako už v minulosti.
Trhy letos porostou, ale ne všichni vydělají. Analytici upozorňují, že rok 2026 přinese návrat k fundamentům, vyšší volatilitu a konec tolerance k prázdným slibům.
Konec snadných zisků. Rok 2026 prověří nervy investorů, shodují se analytici
Trhy
Trhy letos porostou, ale ne všichni vydělají. Analytici upozorňují, že rok 2026 přinese návrat k fundamentům, vyšší volatilitu a konec tolerance k prázdným slibům.
Mašiny na peníze
Micron těží z vysoké poptávky po HBM pamětích, které jsou klíčové pro AI akcelerátory. Díky technologické náročnosti výroby si drží mimořádně vysoké marže a silnou schopnost generovat hotovost, a to i přes masivní investice do nových továren.
Seagate a Western Digital naopak těží hlavně z rostoucí potřeby ukládat data. Seagate vsadil na novou technologii HAMR, která umožňuje ukládat více dat při nižších nákladech, a stal se silným generátorem hotovosti.
Umělá inteligence v příštích několika letech zruší miliony pracovních míst. Ekonomiku technologie sice nakopnou, ale mnoho lidí se dostane do úzkých, protože o jejich práci nebude zájem. Nemusí to však dopadnout tak špatně, podmínkou ale je, že se naše systémy na změny inteligentně připraví – což vzhledem ke zkušenostem se státním aparátem není zrovna uklidňující.
AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano
Politika
Umělá inteligence v příštích několika letech zruší miliony pracovních míst. Ekonomiku technologie sice nakopnou, ale mnoho lidí se dostane do úzkých, protože o jejich práci nebude zájem. Nemusí to však dopadnout tak špatně, podmínkou ale je, že se naše systémy na změny inteligentně připraví – což vzhledem ke zkušenostem se státním aparátem není zrovna uklidňující.
Co může euforii zchladit
Rizik je víc. Nové AI modely mohou být časem efektivnější, úspornější a méně náročné na hardware. Zároveň výrobci masivně investují do nových kapacit, což může v dalších letech vést k přebytku pamětí na trhu a tlaku na ceny. „Současný růst je silný, ale prostor pro chyby se zmenšuje,“ shrnuje Míšek.
Paměťové firmy tak zůstávají jednou z nejžhavějších sázek na umělou inteligenci. Zároveň ale patří k titulům, které mohou při změně nálady investorů velmi rychle padat – stejně rychle, jako nyní rostou.