Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Revoluce umělé inteligence se ve firmách zatím nekoná, zjistil rozsáhlý mezinárodní průzkum

Revoluce umělé inteligence se ve firmách zatím nekoná, zjistil rozsáhlý mezinárodní průzkum

Umělá inteligence (ilustrační foto)
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Na revoluci umělé inteligence to nevypadá. Zatím.

Tak lze shrnout dosud nejrozsáhlejší studii jejího využití mezinárodní podnikovou a firemní sférou, kterou tento měsíc zveřejnil americký Národní úřad pro ekonomický výzkum (abstrakt viz níže). Autoři studie – ekonomové americké i britské centrální banky či Stanfordu – se tázali 6000 vrcholných manažerů podnikové sféry USA, Británie, Německa a Austrálie.

A výsledek? Firmy dosud, po třech letech možnosti využívání AI, hlásí zanedbatelný dopad umělé inteligence jak na vlastní produktivitu, tak zaměstnanost. Přes 80 procent tázaných firem dokonce přiznává, že umělá inteligence má na dané dvě veličiny v jejich případě nulový dopad.

Výraznější efekt ovšem oslovené firmy předpokládají pro následující tři roky. Stále ovšem nejde o nijak omračující výhled. Produktivita by díky AI měla narůst o 1,4 procenta, produkce o 0,8 procenta a zaměstnanost klesnout o 0,7 procenta.

Zajímavé ovšem je, že taktéž tázání zaměstnanci to vidí jinak: podle nich AI naopak výší zaměstnanost, a to 0,5 procenta.

Září zůstává pro trhy historicky nešťastným obdobím, což se v letošním roce nemění

Umělá inteligence mění hru. A investoři vidí černě

Trhy

Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Přečíst článek

Obří investice

Lídři AI – Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft a Oracle – si letos hodlají na investice do AI napůjčovat v přepočtu tolik, že se to blíží celoročnímu HDP České republiky. Trh v rostoucí míře pochybuje o uspokojivé návratnosti takových obřích investic, navíc uskutečňovaných na masivní dluh, v případě Alphabet dokonce částečně i stoletý.

Sociální sítě zřejmě právě i proto v poslední době zaplavily hojně sdílené zjevné PR příspěvky, které roztleskávají nové, dosud neveřejné verze chatbotů, které prý už věru revolučním průlomem budou, když jím nebyly ty dosavadní. Veřejnost je třeba držet ve varu.

To se povedlo třeba před pár dny zveřejněné dystopické zprávě dosud málo známé společnosti Citrini Research, která se snaží roztleskat umělou inteligenci vskutku svérázně – líčením jejích mimořádně chmurných dopadů na zaměstnanost už v roce 2028. Ovšem i to prodává; strach je na trzích podobně určující emocí jako lačná hrabivost.

Pokud ale k průlomu a dosažení kvalitativně zcela nové, vyšší úrovně schopností umělé inteligence nedojde, nejspíše nelze počítat se zásadnějším vzmachem akcií zmíněných lídrů AI, ani firem typu Nvidie, navzdory tomu, že technologické akcie v USA jsou nyní v USA vzhledem k ocenění akcií na tamním trhu jako celku nejlevnější za uplynulou celou řadu let.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Sikorski: Stojíme před nebezpečím války, jakou zažili naši dědové

Radoslaw Sikorski
ČTK
ČTK
ČTK

Všichni si uvědomujeme ohrožení, situace je vážná, řekl šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski na úvod svého vystoupení před poslanci. Polsko, jehož vzdušný prostor loni na podzim narušily ruské drony, čelí sabotážím, žhářským útokům, záplavě dezinformací a až 2000 až 3000 kybernetickým útokům denně. Většinu se daří odrazit, ale míra tohoto jevu musí vyvolávat znepokojení, uvedl ministr podle serveru Onet.

„Stojíme před nebezpečím války, jakou zažili naši dědové,“ varoval Sikorski. Před blížící se válkou varuje i Severoatlantická aliance a rozvědky různých zemí. „Kreml neustoupí,“ dodal ministr.

„Uvědomování si nebezpečí může paralyzovat, anebo mobilizovat. Nemůžeme si dovolit být paralyzováni. Pasivita či spoléhání na jiné je pozvánka k eskalaci, stejně jako vykřikování, že to není naše válka,“ prohlásil Sikorski ve zjevné narážce na válku Ruska proti Ukrajině, pokračující za polskými hranicemi pátým rokem. Připomněl, že loni v listopadu při ruském útoku na město Ternopil na západě Ukrajiny zahynula i sedmiletá Amelia, polská občanka.

„Cíl nepřítele je prostý. Vyděsit, rozdělit, rozeštvat skupiny Poláků proti sobě a oslabit důvěru k politickým orgánům,“ varoval.

Macinka v OSN: Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný

Politika

„Pane Putine, ukončete tuto válku." Český ministr zahraničí Petr Macinka vystoupil na Radě bezpečnosti OSN s ostrým vzkazem Rusku. V den výročí invaze zdůraznil, že žádná armáda nezlomí vůli svobodného národa. Agrese podle něj není projevem síly, ale přiznáním strachu.

ČTK

Přečíst článek

Omezení pohybu ruských diplomatů v Polsku

Varšava nicméně zareagovala rezolutně na dosavadní ruské provokace, řekl Sikorski a připomněl, že loni nechal uzavřít dva poslední ruské konzuláty v zemi. V důsledku značná část ruských diplomatů opustila Polsko, zbývající ztratili právo na volné cestování po zemi. Varšava také na úrovni Evropské unie přispěla k omezením pohybu ruského diplomatického personálu. „Ztěžujeme Rusku uskutečňovat to, co Sověti nazývali aktivními opatřeními,“ podotkl.

„Nenechme se zmást ruskou propagandou. Rusko nebylo a není neporazitelné,“ zdůraznil podle listu Gazeta Wyborcza. Připomněl, že Moskva prohrála válku s Japonskem v roce 1905 i první světovou válku, následně válku ruských bolševiků proti Polsku, válku v Afghánistánu i studenou válku. Pokus o ovládnutí Ukrajiny už trvá Rusku déle než válka s někdejším spojencem, nacistickým Německem. Tehdy Rudá armáda byla s to během čtyř let ujít cestu od předměstí Moskvy až do centra Berlína, zatímco armáda ruského prezidenta Vladimira Putina během čtyř let vykrvácela na východě Ukrajiny, řekl.

V reakci na ruské hybridní akce Polsko posílilo spolupráci se spojenci a podporuje další země v regionu, například Moldavsko, které se chtějí stát součástí Západu, ale zatím jsou v dosahu ambicí Moskvy. Sikorski ocenil, že v případě dospělých uprchlíků z Ukrajiny je jejich profesní aktivita stále větší než v případě Poláků, od roku 2022 ukrajinští běženci v Polsku založili více než 120 tisíc firem. „Zaměstnávají lidi, platí daně,“ řekl a zdůraznil, že po dosažení míru role těchto podniků ještě vzroste.

Poukázal i na zvrat k politice síly a pokusy o návrat k velmocenské hře, kdy si největší státy dělí svět na sféry vlivu a přivlastňují si mimořádná práva. Sice o něčem takovém sní i někteří nacionalisté, ale pro Polsko by to bylo jednoznačně nebezpečné, varoval. „Ve světě, kde o všem rozhoduje síla a peníze, neexistují opravdová spojenectví,“ řekl.

Ve válce Ruska proti Ukrajině je podle ministra ve hře nejen ukrajinská nezávislost, ale i to, kdo se kromě USA a Číny stane třetí oporou nového světového řádu - zda to bude Rusko, anebo EU. „Pro polské vlastence by výběr měl být snadný,“ řekl.

Budoucnost evropského kontinentu by se měla budovat na základě EU, a ne troskách unie. „Nenechme si namluvit, že členství v EU škodí Polsku, anebo ohrožuje suverenitu,“ řekl a EU a NATO označil za dva pilíře polské bezpečnosti a prosperity.

Ruské útoky v Záporoží
Aktualizováno

Kreml: Operace na Ukrajině bude pokračovat, cílů jsme zatím nedosáhli

Politika

Ruská vojenská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat. Moskva chce především ochránit lidi v Donbasu. Podle ruské státní agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hovořil v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu.

ČTK

Přečíst článek

Zhoršení vztahů s USA

Za mimořádnou výzvu pro Polsko označil zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Evropou, protože blízké vztahy s USA představovaly po desítky let pilíř polské zahraniční politiky bez ohledu na to, kdo vládl v Polsku a kdo sídlil v Bílém domě. „Není to Evropa, kdo vznáší územní nároky, zavádí cla či zasahuje do soupeření stran na druhé straně Atlantiku. V této věci je společnost zmatena,“ řekl Sikorski. Ujistil, že Poláci zůstanou loajálním spojencem USA, ale nemohou si dovolit roli „naivních troubů“.

Při ministrově projevu v sále chyběla většina poslanců nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), včetně jejího předsedy Jaroslawa Kaczyńského. Naopak Sikorského slova si vyslechl a ocenil prezident Karol Nawrocki.

„Je to dobrá zpráva pro Polky, Poláky a celé Polsko, že v základních, strategických otázkách je politika prezidenta a ministerstva zahraničí na stejné straně. To se týká ohrožení od Ruska. Samozřejmě v těchto věcech mluvíme jedním hlasem, že největší existenční ohrožení pro Polsko a celý evropský řád představuje Rusko,“ řekl Nawrocki.

Související

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski

Karel Pučelík: Inspirace pro Česko? Nová tvář polské diplomacie zastiňuje západní lídry

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Stellantis hlásí rekordní ztrátu. Kvůli útlumu elektromobilů prodělal 22 miliard eur

Stellantis
ČTK
nst
nst

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Důvodem je přehodnocení strategie v oblasti elektromobilů. Podle agentury AFP jde o druhou největší ztrátu, jakou kdy zaznamenala francouzská firma.

Skupina, pod kterou spadají značky jako Peugeot, Citroën nebo Fiat, zároveň oznámila návrat modelů se spalovacími motory na trhy v Evropě a Spojených státech, a to včetně dieselových verzí. Podle vedení firmy tento krok neznamená odklon od inovací ani porušení závazků v oblasti elektrifikace.

Elektromobily zklamaly

Stellantis se rozhodl přehodnotit svou elektromobilní strategii poté, co poptávka v Evropě nesplnila očekávání. Situaci zkomplikovaly také Spojené státy, které zrušily pobídky na nákup elektromobilů. S tím spojené ztráty prudce vzrostly a dosáhly 25,4 miliardy eur, přičemž nejvíce se projevily ve druhé polovině roku.

Navzdory loňskému propadu firma zopakovala výhled na letošní rok. Očekává růst čistých tržeb zhruba o pět procent. Volné peněžní toky z prodeje vozidel by se ale měly vrátit do kladných hodnot až v roce 2027. Dividendu za letošní rok podnik nevyplatí.

Tesla

Tesla v Evropě dál krvácí. Prodeje klesají třináctý měsíc v řadě, mohutně posiluje čínský BYD

Zprávy z firem

Prodeje amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě v lednu klesly již třináctý měsíc po sobě. Registrace nových vozů se meziročně snížily o 17 procent na 8 075 automobilů, vyplývá z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).

nst

Přečíst článek

Historický propad

Větší ztrátu než Stellantis vykázala ve Francii naposledy mediální skupina Vivendi, která v roce 2002 odepsala 23,3 miliardy eur. Mezi automobilkami držel dosud negativní rekord Renault se ztrátou z roku 2020, ta však byla zhruba třetinová oproti loňskému výsledku Stellantisu.

Stellantis vznikl na začátku roku 2021 spojením skupin Fiat Chrysler Automobiles a PSA. Do koncernu dnes patří značky Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep či Maserati.

Související

Doporučujeme