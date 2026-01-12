Češi na fondech vydělali téměř šest procent. Zlato porazilo všechno ostatní
Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2025 vydělal 5,91 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí si připsal růst 2,79 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů v průměru devět procent, o rok dříve to bylo 12 procent.
„Průběh loňského roku nebyl z hlediska výkonnosti rovnoměrný. Zatímco první měsíce přinesly spíše slabší až záporný vývoj, obrat nastal ve druhé polovině roku. Během tohoto období dosáhly fondy zhodnocení 7,45 procenta. Pozitivní trend potvrdil také závěr roku, kdy v posledním čtvrtletí index vzrostl o 2,79 procenta,“ popsala vývoj investiční analytička Swiss Life Select Petra Hrdličková.
Úrokové sazby na spořicích účtech se u českých bank pohybovaly zpravidla kolem tří procent ročně. Pouze u nejvýhodnějších nabídek, často při splnění dodatečných podmínek, se blížily hranici čtyř procent, případně ji i mírně překročily.
Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96 655 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, která poprvé překonala hranici 84,58 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Děje se tak poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování předsedy americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.
Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro
Trhy
Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96 655 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, která poprvé překonala hranici 84,58 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Děje se tak poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování předsedy americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.
Všech pět nejúspěšnějších fondů minulého roku se zaměřovalo na zlato a sektor těžby drahých kovů, ať už prostřednictvím přímých investic do těžařských společností, nebo jejich kombinací. „Nejúspěšnější fond předcházejícího roku, fond od společnosti Franklin, dosáhl zhodnocení 170 procent v korunovém vyjádření. Investuje především do akcií globálních těžařů zlata a dalších drahých kovů, jejichž zisky v roce 2025 výrazně rostly spolu s cenou samotného zlata,“ uvedla Hrdličková.
Další fondy v žebříčku nejvýkonnějších fondů roku 2025, rovněž zaměřené na zlato a zlaté doly, nabídly zhodnocení v řádu stovek procent. „Zlato se dostalo na historická maxima a za celý rok výrazně posílilo, což z něj učinilo jedno z nejvýkonnějších aktiv posledních desetiletí. K tomuto vývoji přispěla přetrvávající geopolitická nejistota, obavy investorů z dalšího směřování měnové politiky i rostoucí zájem o aktiva, která slouží jako ochrana hodnoty v nestabilním prostředí,“ dodala.
Na opačné straně spektra se loni ocitly především regionálně zaměřené akciové fondy. Nejvýraznější pokles zaznamenaly strategie orientované na Turecko a Indii, přičemž nejhorší výsledek vykázal fond od společnosti HSBC zaměřený na turecké akcie, jehož ztráta činila v korunovém vyjádření minus 24,3 procenta.
Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.
Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu
Zprávy z firem
Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.
„Rok 2025 ukázal, že jednoduché a srozumitelné strategie mohou v nejistém prostředí fungovat lépe než složité tematické nebo regionální sázky. Zároveň znovu připomněl význam měnového rizika, které může konečný výsledek investice výrazně ovlivnit. Americký dolar loni oslabil podle dolarového indexu o 9,64 procenta, což patřilo k nejvýraznějším oslabením za posledních několik let. Tento vývoj se negativně promítl do výkonnosti části fondů denominovaných v amerických dolarech,“ podotkla Hrdličková.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v loňských prvních třech čtvrtletích vzrostl podle dat Asociace pro kapitálový trh o 156 miliard korun na 1,347 bilionu korun.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.