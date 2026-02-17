Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec
Jedna z největších akvizic, které kdy Hollywood prožil, má další dějství. A nadále není úplně jasné, kdo nakonec studio Warner Bros. skutečně koupí. Netflix nakonec může z bitvy odejít s pouhými miliardami dolarů v kapse v podobě smluvní pokuty. Nyní nastává týden, který může vše rozhodnout.
Miliardář David Ellison si může gratulovat. Má na dosah ruky největší deal, který kdo kdy v Hollywoodu uskutečnil. Vedení studia Warner Bros. totiž po konzultaci s Netflixem učinilo vstřícný krok, aby jeho společnost Paramount Skydance usilující o ovládnutí Warnerů nabídlo poslední a nejlepší nabídku.
Pokud Ellison nabídne dostatečně zajímavé podmínky, může dojít k obřímu spojení dvou hollywoodských studií, televizních a streamovacích služeb. A pokud by k tomu skutečně došlo hlavním poraženým by se stal Netflix, který od loňského podzimu patřil ke zdánlivě jasnému vítězi boje o Warner Bros. V tuto chvíli je tak nadále platný výsledek hlasování vedení Warner Bros., že preferuje prodej svých aktiv Netflixu. Konečné hlasování akcionářů by mělo proběhnout 20. března.
Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem. Zaplatila by také 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu Warner Bros.
Souboj těžkých vah
Krátká rekapitulace pozic hlavních aktérů. Vedení Warner Bros. již v průběhu loňského roku pochopilo, že svět zábavy prochází takovou změnou, v níž pravděpodobně uspějí jen ti největší hráči. A Warneři i přesto, že jsou dlouhodobě druhým největším studiem (a střídají se o post dvojky s Universalem), v takovém konkurenčním prostředí nedokážou dlouhodobě uspět a potřebují se spojit s dalším hráčem.
V závodu o Warnery se objevila řada výrazných jmen, nakonec vedení společnosti doporučilo Netflix, který měl převzít za zhruba 83 miliard dolarů většinu aktiv Warner Bros., kromě televizních assetů. Obě strany uzavřely předběžnou dohodu a vše zdánlivě spělo k jasnému spojení.
Jenomže uzavřený deal nejprve nepochválil Donald Trump (a jako první naznačil, že by mohlo dojít k problémům při antitrustovém řízení, které v tuto chvíli probíhá), následně do boje o Warner Bros. poměrně razantně vstoupil David Ellison, syn velkého Trumpova podporovatele a jednoho z nejbohatších lidí planety Larryho Ellisona. David Ellison totiž již vloni ovládl studio Paramount, které svými penězi zachránil od krachu, nyní se rozhodl svou audiovizuální společnost výrazně nazvětšovat akvizicí Warner Bros.
Nepřátelské převzetí
Paramount Skydance postupně navyšoval svou nabídku. Ta je ale z podstaty jiná proti té ze strany Netflixu. Paramount totiž nabízí akvizici všech aktiv studia, nabízí odkup v „cashi“, tedy nikoli výměnou akcií stávající či nově vzniklé entity, jak bývá při takto velkých mergerech zvykem. A co je nejpodstatnější: po celou dobu jedná v podstatě jako nepřátelská strana, která jde proti vůli vedení společnosti. I proto se hodnota dealu na základě poslední nabídky vyšplhala až k částce 108 miliard dolarů. Ale i tu zatím vedení Warner Bros. odmítlo.
Z celé akvizice se postupně stává téměř politická hra, v níž představenstvo Warnerů a Netflix hrají roli nepřítele stávajícího vládního establishmentu, kteří chtějí uzavřít „nevýhodnou“ smlouvu a ožebračit drobné investory, naopak Paramount tím, že nabízí výrazně vyšší výkupní cenu, hraje roli zachránce tržních mechanismů.
Týden, který rozhodne?
Jenomže jedním z podstatných faktorů je již uzavřená smlouva mezi Netflixem a Warner Bros., v níž je mimo jiné také smluvní pokuta, kterou by Warneři museli zaplatit, pokud by k dealu nakonec nedošlo. Tato částka (v řádu miliard dolarů) by tak výslednou hodnotu transakce snížila, navíc Paramount chce převzít i mimořádně hodnotná televizní aktiva Warner Bros., které v původní nabídce Netflixu vůbec nefigurují.
Nyní tedy Warner Bros. po konzultaci s Netflixe nabídl šanci, aby Paramount předložil svou „konečnou a nejlepší“ nabídku. Zdá se, že i Netflix je už celou situací unaven a je docela dobře možné, že se spokojí se smluvní pokutou v řádu miliard dolarů a Warnery přenechá Ellisonovi.
Velká bitva o jedno z nejslavnějších studií hollywoodské historie tak je stále otevřená a v tuto chvíli není o nic jasnější, který z uchazečů Warner Bros. nakonec skutečně získá.
