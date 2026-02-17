Nový magazín právě vychází!

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Warner Bros. Discovery
Stanislav Šulc
Jedna z největších akvizic, které kdy Hollywood prožil, má další dějství. A nadále není úplně jasné, kdo nakonec studio Warner Bros. skutečně koupí. Netflix nakonec může z bitvy odejít s pouhými miliardami dolarů v kapse v podobě smluvní pokuty. Nyní nastává týden, který může vše rozhodnout.

Miliardář David Ellison si může gratulovat. Má na dosah ruky největší deal, který kdo kdy v Hollywoodu uskutečnil. Vedení studia Warner Bros. totiž po konzultaci s Netflixem učinilo vstřícný krok, aby jeho společnost Paramount Skydance usilující o ovládnutí Warnerů nabídlo poslední a nejlepší nabídku.

Pokud Ellison nabídne dostatečně zajímavé podmínky, může dojít k obřímu spojení dvou hollywoodských studií, televizních a streamovacích služeb. A pokud by k tomu skutečně došlo hlavním poraženým by se stal Netflix, který od loňského podzimu patřil ke zdánlivě jasnému vítězi boje o Warner Bros. V tuto chvíli je tak nadále platný výsledek hlasování vedení Warner Bros., že preferuje prodej svých aktiv Netflixu. Konečné hlasování akcionářů by mělo proběhnout 20. března.

Warner Bros. Discovery

Paramount přitvrdil v boji o Warner Bros. Nabízí vyšší cenu než Netflix

Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem. Zaplatila by také 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu Warner Bros.

Souboj těžkých vah

Krátká rekapitulace pozic hlavních aktérů. Vedení Warner Bros. již v průběhu loňského roku pochopilo, že svět zábavy prochází takovou změnou, v níž pravděpodobně uspějí jen ti největší hráči. A Warneři i přesto, že jsou dlouhodobě druhým největším studiem (a střídají se o post dvojky s Universalem), v takovém konkurenčním prostředí nedokážou dlouhodobě uspět a potřebují se spojit s dalším hráčem.

Bitva o Warner Bros. zdaleka nekončí

V závodu o Warnery se objevila řada výrazných jmen, nakonec vedení společnosti doporučilo Netflix, který měl převzít za zhruba 83 miliard dolarů většinu aktiv Warner Bros., kromě televizních assetů. Obě strany uzavřely předběžnou dohodu a vše zdánlivě spělo k jasnému spojení.

Jenomže uzavřený deal nejprve nepochválil Donald Trump (a jako první naznačil, že by mohlo dojít k problémům při antitrustovém řízení, které v tuto chvíli probíhá), následně do boje o Warner Bros. poměrně razantně vstoupil David Ellison, syn velkého Trumpova podporovatele a jednoho z nejbohatších lidí planety Larryho Ellisona. David Ellison totiž již vloni ovládl studio Paramount, které svými penězi zachránil od krachu, nyní se rozhodl svou audiovizuální společnost výrazně nazvětšovat akvizicí Warner Bros.

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.

Stanislav Šulc

Nepřátelské převzetí

Paramount Skydance postupně navyšoval svou nabídku. Ta je ale z podstaty jiná proti té ze strany Netflixu. Paramount totiž nabízí akvizici všech aktiv studia, nabízí odkup v „cashi“, tedy nikoli výměnou akcií stávající či nově vzniklé entity, jak bývá při takto velkých mergerech zvykem. A co je nejpodstatnější: po celou dobu jedná v podstatě jako nepřátelská strana, která jde proti vůli vedení společnosti. I proto se hodnota dealu na základě poslední nabídky vyšplhala až k částce 108 miliard dolarů. Ale i tu zatím vedení Warner Bros. odmítlo.

Z celé akvizice se postupně stává téměř politická hra, v níž představenstvo Warnerů a Netflix hrají roli nepřítele stávajícího vládního establishmentu, kteří chtějí uzavřít „nevýhodnou“ smlouvu a ožebračit drobné investory, naopak Paramount tím, že nabízí výrazně vyšší výkupní cenu, hraje roli zachránce tržních mechanismů.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Týden, který rozhodne?

Jenomže jedním z podstatných faktorů je již uzavřená smlouva mezi Netflixem a Warner Bros., v níž je mimo jiné také smluvní pokuta, kterou by Warneři museli zaplatit, pokud by k dealu nakonec nedošlo. Tato částka (v řádu miliard dolarů) by tak výslednou hodnotu transakce snížila, navíc Paramount chce převzít i mimořádně hodnotná televizní aktiva Warner Bros., které v původní nabídce Netflixu vůbec nefigurují.

Nyní tedy Warner Bros. po konzultaci s Netflixe nabídl šanci, aby Paramount předložil svou „konečnou a nejlepší“ nabídku. Zdá se, že i Netflix je už celou situací unaven a je docela dobře možné, že se spokojí se smluvní pokutou v řádu miliard dolarů a Warnery přenechá Ellisonovi.

Velká bitva o jedno z nejslavnějších studií hollywoodské historie tak je stále otevřená a v tuto chvíli není o nic jasnější, který z uchazečů Warner Bros. nakonec skutečně získá.

Petr Macinka

Karel Pučelík: Petr Macinka lakuje neúspěch narůžovo

Mnichovská exhibice Petra Macinky byla bezpochyby neúspěchem a ukázkou slabosti české vlády. Proč si tedy i přesto najdou tací, kteří šéfa české diplomacie chválí? Protože v dnešní politice na schopnostech vlastně moc nezáleží. Důležitá je prezentace, která dokáže divy. Bohužel.

Hlavní vítězkou Women Changing the World Awardsse stala slovenská diplomatka Alexandra Janečková

PROHLÉDNĚTE SI: Women Changing the World Awards mají první česko-slovenské vítězky

Filantropie

Hlavní vítězkou prvního lokálního kola Women Changing the World Awards (WCWA) se stala slovenská diplomatka Alexandra Janečková. Celkem do finále postoupilo 196 inspirativních žen z Česka a Slovenska.

Babiš se spravedlnosti nedočká. Jeho lidé ho vždy podrží

Dalibor Martínek

Dalibor Martínek
Poslanecká sněmovna by neměla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, shodli se členové mandátového a imunitního výboru. Babiš čelí žalobě kvůli dotaci na Čapí hnízdo, Okamura čelí obvinění pro podezření z podněcování k nenávisti. Oba mohou zůstat v klidu, Sněmovna je nevydá.

Kdyby Andrej Babiš nevstoupil do politiky, patrně by se na jeho podvod s evropskými dotacemi na Čapí hnízdo nikdy nepřišlo. Jelikož však chtěl oligarcha ještě větší moc, přišlo se na to. Od té doby Babiš tvrdošíjně lže a zapírá. Najal si právníky, kličkuje. Jiný by za tento čin, neoprávněné čerpání dotace, již měl odsezený trest ve vězení. Babiš je místo toho premiérem.

Okamura vyvěsil před senátními volbami nechutné plakáty. Na jednom z nich je muž tmavé pleti se zakrvaveným nožem a s heslem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu. Manipulativní, podle policie možná trestné.

Činy obou vrcholných politiků jsou nesrovnatelné. Jeden evidentně spáchal trestný čin, druhý jistě skutek vhodný k posouzení soudu. Společné však mají, že se k soudu patrně ani jeden z nich nedostane.

Pohlídaná většina

Každému je jasné, že současná vládní koalice má sto osm poslanců a premiéra ani šéfa Poslanecké sněmovny nikdy nevydá k trestnímu stíhání. Imunitní výbor je jen hra na demokracii. Z šestnácti jeho členů je sedm z Babišova ANO, po jednom z Okamurova SPD a od Motoristů. Tady si Babiš většinu bedlivě pohlídal. Jiný výsledek než nevydat si nikdo nepředstavoval.

Babiš se kroutí jako žížala na betonu. Třikrát se vydat nechal, teď už nechce. Nevěří prý justici. Ano, věřil ji v době, kdy měl na své straně městského soudce Jana Šotta, který ho dvakrát nenašel na kauze Čapí hnízdo nic trestného. Když mu však vrchní soud vrátil případ s tím, že trestný čin byl spáchán a je třeba určit výši trestu, Babiš ztratil zájem o to být posuzován justicí.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Dalibor Martínek

Sněmovní plénum bude o soudní žádosti rozhodovat pravděpodobně na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března. Každý ví, jak to dopadne. Oba hříšníci se verdiktu justice nedočkají, místo toho budou zastupovat na mezinárodní scéně tento stát. Pro bezúhonného Čecha je to smutná realita.

Poslanecká imunita byla vymyšlena proto, aby chránila poslance před politickým stíháním za názory, projevy ve Sněmovně. Byl to dobrý záměr. Politici si to ovšem vyložili tak, že jsou vlastně beztrestní. Nadlidé. Devalvují tím pozici zákonodárného orgánu, důvěru lidí v české právo. Žádná vláda s tím nedokázala nic udělat. Babiš to nyní může skvěle využít.

Švédi a euro? Zas tak rychlé to nebude

nst

Euro měna
iStock
Švédsko se v nejbližších letech k euru nepřipojí, uvádí agentura Bloomberg. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová v Bruselu uvedla, že přijetí společné evropské měny neočekává „v příštích několika letech“. Přesto debata o vstupu do eurozóny znovu nabírá na síle.

„Je to nový svět, geopoliticky i geoekonomicky, a proto je dobré posoudit, co je pro Švédsko do budoucna výhodné – zda mít euro, či nikoli,“ uvedla ministryně. Pokud současná středopravá vláda po zářijových volbách zůstane u moci, chce zahájit oficiální šetření výhod a nevýhod přijetí eura. Podle ní je potřeba „velmi kvalitní komise“, která by zhodnotila, co bylo pro švédskou ekonomiku dobré a špatné na tom, že stojí mimo eurozónu. Zároveň upozornila, že řada politických stran by chtěla otázku eura otevřít poměrně brzy.

Švédsko je dlouholetým členem Evropské unie, společnou měnu však dosud nepřijalo. V nezávazném referendu v roce 2003 zavedení eura odmítlo zhruba 56 procent voličů a následující vlády tento výsledek respektovaly. Tehdy převládl názor, že vlastní měna umožní lépe reagovat na ekonomické výkyvy.

Elon Musk

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Trhy

Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

První opatrné kroky

Debata se ale vrací do centra pozornosti. Vláda podnikla první opatrné kroky už na konci minulého měsíce, kdy Svantessonová v parlamentu navrhla prozkoumat klady a zápory vstupu do eurozóny. „Svět se mění, i EU se mění. Musíme se proto odvážit hodnotit a analyzovat v nejlepším zájmu Švédska, domácností a podniků,“ uvedla tehdy.

Změnu tónu přináší i geopolitika. Po ruské invazi na Ukrajinu Švédsko ukončilo dlouholetou vojenskou neutralitu a v březnu 2024 vstoupilo do NATO. Přijetí eura by podle některých politiků představovalo další strategický posun směrem k hlubší integraci s evropskými partnery. „Stále stojíme jednou nohou venku, protože nejsme součástí měnové spolupráce,“ upozornila švédská poslankyně Cecilia Rönnová.

Vyhodnocení debaty o euru má přijít až po zářijových parlamentních volbách. Do té doby zůstává postoj vlády opatrný: euro je znovu na stole, ale rozhodnutí o jeho přijetí se odkládá.

