Kdo ovládne Hollywood? Warner Bros. volí Netflix
Hollywoodský souboj o mediální aktiva má další dějství. Paramount neuspěl, Warner Bros. Discovery dává přednost fúzi s Netflixem.
Správní rada americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) podle očekávání odmítla nepřátelskou nabídku na převzetí od firmy Paramount Skydance za 108,4 miliardy dolarů (2,25 bilionu korun). Paramount podle ní neposkytl dostatečné finanční záruky. Akcionářům proto doporučuje nabídku od Netflixu. V tiskové zprávě ze středy to uvedl předseda správní rady WBD Samuel Di Piazza.
Paramount spustil jednu z nejagresivnějších akvizičních bitev posledních let. Nabídkou na převzetí Warner Bros. ve výši zhruba 108 miliard dolarů se pokouší zastavit dříve oznámenou dohodu mezi Warner Bros. a Netflixem.
Nabídka je riziková, tvrdí vedení
„Představenstvo dospělo po pečlivém vyhodnocení nedávno zveřejněné nabídky na převzetí od společnosti Paramount k závěru, že hodnota nabídky je nedostatečná a našim akcionářům přináší značná rizika a náklady,“ uvedl Di Piazza. „Jsme přesvědčeni, že fúze s Netflixem představuje pro akcionáře vyšší a jistější hodnotu,“ dodal. Hlasování bylo jednomyslné.
Paramount vs. Netflix
Společnost Paramount nabídla za každou akcii WBD 30 dolarů. Odmítavé stanovisko vedení WBD tedy vrací do hry nabídku na převzetí od streamovací služby Netflix, která chce převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny včetně konkurenční platformy HBO Max za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Nabízí 27,75 dolaru za akcii.
Souboj o mediální impérium
Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixem už dříve jednomyslně schválily správní rady obou společností. Konglomerát Paramount Skydance se ale pokusil tuto dohodu zvrátit vlastní nabídkou.
Kdo je kdo v mediálním byznysu
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.
