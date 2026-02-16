PROHLÉDNĚTE SI: Women Changing the World Awards mají první česko-slovenské vítězky
Hlavní vítězkou prvního lokálního kola Women Changing the World Awards (WCWA) se stala slovenská diplomatka Alexandra Janečková. Celkem do finále postoupilo 196 inspirativních žen z Česka a Slovenska.
Mezinárodní ocenění Women Changing the World Awards Czech & Slovak 2025, které založila podnikatelka a mentorka Kamila Paličková, má vítězky. Odpolední slavnost v Divadle Broadway navštívilo 456 hostů a večerní galavečer v Grand Hotelu Bohemia 140 hostů. Již více než 1 300 diváků shlédlo událost online.
Ocenění letos zahrnovalo 29 kategorií napříč obory – od podnikání, investic a inovací až po vzdělávání, sociální služby či péči o druhé. Do prvního ročníku bylo nominováno 536 žen a odborná dvanáctičlenná porota složená ze zástupců byznysu, médií a akademické sféry vybrala 196 finalistek z Česka a Slovenska. Porotě předsedala dlouholetá expertka na rovné příležitosti a férové odměňování Lenka Štastná.
Hlavní cena pro diplomatku
Hlavní cenu a postup do globálního finále v Paříži získala diplomatka Alexandra Janečková, která dlouhodobě vede krizové a humanitární operace a podílí se na záchraně lidských životů v mezinárodních konfliktních oblastech. „Smyslem ocenění je ukázat, že změna společnosti nevzniká jen ve velkých funkcích nebo v médiích viditelných profesích. Vzniká v každodenní práci žen napříč obory – od vědy přes podnikání až po péči o druhé. A právě tyto příběhy potřebujeme zviditelňovat,“ uvedla zakladatelka ocenění Kamila Paličková.
Ocenění i pro muže
Zvláštní cenu organizátorky obdrželi také dva muži – symbolicky za podporu témat, kde je spolupráce žen a mužů zásadní: Tomáš Paprštejn za otevření tématu sexuálního zneužívání a pomoc obětem a porodník a gynekolog Ondřej Šimetka za dlouhodobou podporu respektující péče o ženy. Zvláštní cenu za celoživotní přínos získala také Lenka Šťastná.
Silným momentem se stala také výzva zakladatelky Kamily Paličkové, která po vyhlášení kategorie sociální práce a neziskový sektor vyzvala všechny přítomné z pomáhajících profesí, aby se postavili – celý sál jim následně vyjádřil respekt potleskem.
Slavnostní vyhlášení soutěže Women Changing the World Awards proběhne 12. února 2026 v Praze, vítězka bude reprezentovat na mezinárodní úrovni a na prestižním setkání v Paříži.
Mezi oceněnými byly například Gabriela Slováková, která se dlouhodobě zasazuje za návrat lidí po výkonu trestu zpět do společnosti, Eva Gážová za rozvoj Special Olympics Slovakia, anebo Barbora Bezděková za projekt ABLE – ergonomický art set, který umožňuje tělesně postiženým lidem malovat a psát pouze pomocí úst. Cenu získala také Milena Králíčková za podporu žen ve vědě či podnikatelka v oblasti ocelářství a těžkého průmyslu Shivani Tiwari. Server newstream.cz byl mediálním partnerem akce.
Ambasadorkou letošního ročníku byla slovensko-americká herečka, modelka a podnikatelka Katharina Van Derham, která během galavečera připravila gifting suite. Vítězka Alexandra Janečková bude Českou republiku a Slovensko reprezentovat 22. dubna na světovém finále v Paříži. Další ročník ocenění bude otevřen v září 2026.