Paramount přitvrdil v boji o Warner Bros. Nabízí vyšší cenu než Netflix
Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem. Zaplatila by také 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu Warner Bros.
Paramount už několik měsíců razantními kroky usiluje o převzetí Warner Bros. Filmová a televizní společnost vedená Davidem Ellisonem byla překvapena, když vedení Warner Bros. vyslovilo souhlas s prodejem svých studií a streamovací služby HBO Max společnosti Netflix. A to za 27,75 dolarů za akcii, celkem za 82,7 miliardy dolarů. Nyní Paramount svou nabídku zvýšil na 30 dolarů za akcii.
Rozsáhlá knihovna obsahu
Netflix i Paramount usilují o Warner Bros kvůli jeho předním filmovým a televizním studiím, rozsáhlé knihovně obsahu a významným franšízám, jako je seriál Hra o trůny či filmy o Harrym Potterovi.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.
Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?
Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru
Enjoy
Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?
AKTUALIZOVÁNO Rekordmankou v historii hudebních cen Grammy se stala jednačtyřicetiletá zpěvačka Beyoncé, která na letošním slavnostním udílení obdržela svůj 32. zlatý gramofonek. Ikona R&B tak překonala 26 let starý rekord britského dirigenta maďarského původu George Soltiho, který jich za celou svou kariéru získal 31. Zpěvák Harry Styles zvítězil v prestižní kategorii album roku, rapperka Lizzo získala ocenění za nahrávku roku. Objevem roku je Samara Joy a cenu za skladbu roku si odnesla 73letá bluesová zpěvačka Bonnie Raittová.
Královna Beyoncé, pokořila rekord a ovládla hudební ceny Grammy
Enjoy
AKTUALIZOVÁNO Rekordmankou v historii hudebních cen Grammy se stala jednačtyřicetiletá zpěvačka Beyoncé, která na letošním slavnostním udílení obdržela svůj 32. zlatý gramofonek. Ikona R&B tak překonala 26 let starý rekord britského dirigenta maďarského původu George Soltiho, který jich za celou svou kariéru získal 31. Zpěvák Harry Styles zvítězil v prestižní kategorii album roku, rapperka Lizzo získala ocenění za nahrávku roku. Objevem roku je Samara Joy a cenu za skladbu roku si odnesla 73letá bluesová zpěvačka Bonnie Raittová.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.