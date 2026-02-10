Paramount přitvrdil v boji o Warner Bros. Nabízí vyšší cenu než Netflix

Nový magazín právě vychází!

Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem. Zaplatila by také 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu Warner Bros.

Paramount už několik měsíců razantními kroky usiluje o převzetí Warner Bros. Filmová a televizní společnost vedená Davidem Ellisonem byla překvapena, když vedení Warner Bros. vyslovilo souhlas s prodejem svých studií a streamovací služby HBO Max společnosti Netflix. A to za 27,75 dolarů za akcii, celkem za 82,7 miliardy dolarů. Nyní Paramount svou nabídku zvýšil na 30 dolarů za akcii.

Rozsáhlá knihovna obsahu

Netflix i Paramount usilují o Warner Bros kvůli jeho předním filmovým a televizním studiím, rozsáhlé knihovně obsahu a významným franšízám, jako je seriál Hra o trůny či filmy o Harrym Potterovi.

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

AKTUALIZOVÁNO Rekordmankou v historii hudebních cen Grammy se stala jednačtyřicetiletá zpěvačka Beyoncé, která na letošním slavnostním udílení obdržela svůj 32. zlatý gramofonek. Ikona R&B tak překonala 26 let starý rekord britského dirigenta maďarského původu George Soltiho, který jich za celou svou kariéru získal 31. Zpěvák Harry Styles zvítězil v prestižní kategorii album roku, rapperka Lizzo získala ocenění za nahrávku roku. Objevem roku je Samara Joy a cenu za skladbu roku si odnesla 73letá bluesová zpěvačka Bonnie Raittová.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Novou scénu Národního divadla bude rekonstruovat sdružení společností Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. V tendru uspělo s cenou 1,8 miliardy korun bez DPH. Stavba má trvat dva roky. Národní divadlo předpokládá, že práce začnou do konce aktuální divadelní sezony, tedy v prvním pololetí, informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.

Rozhodnutí o vítězi tendru přišlo den poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že ND v soutěži postupovalo správně. Vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers kvůli nesplnění jedné z podmínek bylo podle úřadu v pořádku. Nabídku podle ND podaly celkem tři subjekty.

Rekonstrukce podle ND nezmění vnější vzhled budovy a zachová architektonicky hodnotné prvky interiéru. Při obnově se mají citlivě zrenovovat zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy. Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, která se skládá ze 4000 skleněných obrazovek. Fasádu ze skleněných tvárnic navrhl Karel Prager spolu s předním českým sklářem a výtvarníkem Stanislavem Libenským.

Budova dnes technologicky nedostačuje požadavkům provozu, odlišuje se i od původní vize architektů. „Plánovaná přestavba tak naplní sen architekta Karla Pragera a scénografa Josefa Svobody a díky nejnovějším technologiím vytvoří opravdu multifunkční prostor,“ uvedl Staněk.

Přestavba se netýká jen Nové scény, ale také divadelní Provozní budovy B známé jako Themos. Zároveň má v podzemí propojit zázemí Nové scény a historické budovy divadla.

Dvouletá rekonstrukce má při zachování památkově chráněných prvků přinést variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až 500 míst. Vzniknou také komorní divadelní sál, zkušebny a kavárna v přízemí. Modernizace má přinést energetické úspory, snížit provozní náklady i zátěž pro životní prostředí.

Nová scéna je od roku 2021 památkou. „Jde o výjimečně zachovalou ukázku státní reprezentativní architektury raných 80. let 20. století, která vyniká použitím exkluzivních materiálů a autorských interiérů. Budova se zdařile začleňuje do historického prostředí včetně vytvoření veřejného prostoru v tradičním duchu piazzetty,“ uvádí o její hodnotě památkový katalog Národního památkového ústavu.

Zakázku na rekonstrukci vypsalo pražské Národní divadlo loni v lednu. Předpokládané náklady byly maximálně 2,3 miliardy korun včetně DPH.

Evropský parlament podpořil nový klimatický závazek, podle něhož má Evropská unie do roku 2040 snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Součástí kompromisu je i možnost započítat mezinárodní uhlíkové kredity a odklad zavedení systému emisních povolenek ETS2 o jeden rok.

Europoslanci ve Štrasburku odsouhlasili klimatický cíl, na němž se již dříve dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí. Pro návrh hlasovalo 413 poslanců, proti bylo 226 a 12 se zdrželo.

Schválený text nyní čeká už jen formální potvrzení Radou EU, která zastupuje členské státy. Poté vstoupí v platnost dvacet dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Devadesátiprocentní snížení emisí do roku 2040

Nový cíl navazuje na dosavadní klimatickou politiku EU a výrazně zvyšuje tempo snižování emisí. Do roku 2040 mají členské státy společně omezit produkci skleníkových plynů o 90 procent ve srovnání s rokem 1990.

Návrh předložila Evropská komise už na začátku loňského července, a to i přes výhrady některých zemí včetně České republiky, které požadovaly odklad nebo zmírnění cíle.

Část snížení pokryjí uhlíkové kredity

Součástí politické dohody je i zapojení mezinárodních uhlíkových kreditů. Ty budou moci státy využít k dosažení až pěti procentních bodů z celkového emisního snížení, a to od roku 2036.

Kredity fungují na principu kompenzací: země, firmy nebo organizace financují projekty, které snižují nebo zachycují emise jinde ve světě. Typicky jde o výsadbu lesů, ochranu deštných pralesů nebo investice do obnovitelných zdrojů energie.

Použitelné však budou jen kredity z partnerských zemí, jejichž klimatické závazky jsou v souladu s cíli Pařížské dohody. Zároveň je bude možné započítat pouze v odvětvích, která nespadají do systému emisních povolenek EU ETS.

Odklad emisních povolenek pro dopravu a budovy

Dohoda zároveň posouvá spuštění nového systému EU ETS2 o jeden rok — z původně plánovaného roku 2027 na rok 2028.

ETS2 má rozšířit zpoplatnění emisí oxidu uhličitého na spalování paliv v budovách a v silniční dopravě, tedy například na vytápění domácností nebo pohonné hmoty.

Odklad byl jedním z požadavků některých členských států, včetně České republiky, které upozorňovaly na možné sociální a cenové dopady systému.

Klimatická politika v kontextu Pařížské dohody

Evropské klimatické cíle vycházejí z mezinárodních závazků přijatých v rámci Pařížské dohody z roku 2015. Ta usiluje o omezení globálního oteplování výrazně pod hranici dvou stupňů Celsia oproti předindustriální éře, ideálně na 1,5 stupně.

Právě dlouhodobá kompatibilita s těmito cíli byla jednou z podmínek pro uznávání mezinárodních uhlíkových kreditů v novém evropském rámci.

