Válka v Íránu zasahuje světovou ekonomiku
Konflikt kolem Íránu se v bleskovém tempu přestal být pouze regionálním problémem a stal se jedním z klíčových faktorů formujících situaci globální ekonomiky. Jeho dopady jsou patrné současně na trzích surovin, financí, nemovitostí i nových technologií — od prudkého růstu cen ropy přes odliv kapitálu z Dubaje, až po výprodeje na asijských burzách a napětí v sektoru polovodičů. Je to příklad toho, jak silně je dnešní svět propojený – narušení na jednom místě se okamžitě promítá do nákladů a rizik v úplně jiných částech světa.
Ropa Brent
Vývoj ceny ropy, která aktuálně stojí kolem 100 dolarů za barel, ukazuje, jak silně trh reaguje na eskalaci konfliktu v Perském zálivu. Klíčovým faktorem není samotný Írán, ale praktické ochromení dopravy přes Hormuzský průliv, což omezuje dostupnost suroviny a může připravit svět až o pětinu dodávek. V důsledku toho se ceny ropy během krátké doby téměř zdvojnásobily oproti začátku roku a volatilita cen odráží rostoucí paniku investorů. Ani dočasné poklesy cen nemění obraz trhu – převládá přesvědčení, že prodlužující se konflikt může udržet tlak na růst cen a v krajním scénáři vést k ještě hlubší energetické krizi.
Nemovitosti v Dubaji
Ještě donedávna byla Dubaj rájem pro milionáře a byla považován za mimořádně bezpečné místo. Bohatí lidé z Ruska, Evropy i Asie se tam ochotně stěhovali, čímž vyhnali ceny nemovitostí na rekordní úrovně. S vypuknutím konfliktu však mnoho milionářů začalo přesouvat svá aktiva do bezpečnějších lokalit. Část kapitálu již začíná odtékat do Singapuru, Švýcarska či Hongkongu.
Napětí kolem Íránu a vojenské operace v blízkovýchodním regionu se okamžitě promítají i do realitního trhu. V praxi to znamená, že část kupujících odkládá rozhodnutí o nákupu nemovitostí. Nejviditelnější je to v Dubaji a dalších částech Spojených arabských emirátů (SAE), které v posledních letech patřily mezi nejrychleji rostoucí realitní trhy světa, píše ve svém komentáři Jan Štěpánek, ředitel Century 21 Synergy.
Válka brzdí Dubaj. Realitní kapitál se může přesouvat do Evropy
Názory
Válka na Blízkém východě tak prudce zastavila boom na trhu nemovitostí v Dubaji, která ještě nedávno přitahovala kapitál z celého světa. Index cen klesl přibližně o 30 procent, čímž vymazal letošní růsty a představuje jeden z největších poklesů v posledních letech. Trh, který dříve dynamicky rostl — zaznamenával silné nárůsty jak v roce 2024, tak i v roce 2025 — byl náhle destabilizován rostoucím geopolitickým rizikem a přímými incidenty v regionu, včetně útoků dronů na infrastrukturu emirátu. Ačkoli někteří analytici poukazují na to, že fundamenty poptávky zůstávají relativně silné, další směr trhu bude záviset především na vývoji konfliktu a úrovni bezpečnosti v regionu.
Burzy v Asii
Nejvíce dopady války pociťuje Asie – jihokorejský akciový index KOSPI ztratil během dvou dnů po několikatýdenním růstu 20 procent. Je to proto, že Asie je region, který dováží obrovské množství energie, takže každý růst cen ropy působí jako dodatečná daň uvalená na ekonomiku – rostou výrobní náklady, klesají marže firem a zhoršují se obchodní bilance států. Zvláště ohrožená jsou odvětví s vysokou energetickou náročností — doprava, letectví a těžký průmysl. Letecké společnosti omezují spojení, průmyslové podniky snižují výrobu a centrální banky se začínají připravovat na růst inflace.
Helium
Nejméně zjevný, ale potenciálně velmi vážný dopad války se týká helia. Jde o surovinu klíčovou pro výrobu polovodičů, zdravotnické techniky i kosmických technologií. Jeho trh je malý a silně koncentrovaný, což jej činí mimořádně citlivým na narušení. Produkční a logistické problémy v oblasti Perského zálivu již vedly ke skokovému růstu cen a omezení dostupnosti. Pro technologický sektor je to špatná zpráva. Helium nemá snadno dostupné náhrady a jeho nedostatek může zpomalit výrobu čipů. Pokud se konflikt protáhne, dopady mohou být mnohem širší — od elektroniky až po automobilový průmysl.
Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.
Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem
Trhy
