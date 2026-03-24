Válka v Íránu zasahuje světovou ekonomiku

ČTK Protext
Konflikt kolem Íránu se v bleskovém tempu přestal být pouze regionálním problémem a stal se jedním z klíčových faktorů formujících situaci globální ekonomiky. Jeho dopady jsou patrné současně na trzích surovin, financí, nemovitostí i nových technologií — od prudkého růstu cen ropy přes odliv kapitálu z Dubaje, až po výprodeje na asijských burzách a napětí v sektoru polovodičů. Je to příklad toho, jak silně je dnešní svět propojený – narušení na jednom místě se okamžitě promítá do nákladů a rizik v úplně jiných částech světa.

Ropa Brent

Vývoj ceny ropy, která aktuálně stojí kolem 100 dolarů za barel, ukazuje, jak silně trh reaguje na eskalaci konfliktu v Perském zálivu. Klíčovým faktorem není samotný Írán, ale praktické ochromení dopravy přes Hormuzský průliv, což omezuje dostupnost suroviny a může připravit svět až o pětinu dodávek. V důsledku toho se ceny ropy během krátké doby téměř zdvojnásobily oproti začátku roku a volatilita cen odráží rostoucí paniku investorů. Ani dočasné poklesy cen nemění obraz trhu – převládá přesvědčení, že prodlužující se konflikt může udržet tlak na růst cen a v krajním scénáři vést k ještě hlubší energetické krizi.

Nemovitosti v Dubaji

Ještě donedávna byla Dubaj rájem pro milionáře a byla považován za mimořádně bezpečné místo. Bohatí lidé z Ruska, Evropy i Asie se tam ochotně stěhovali, čímž vyhnali ceny nemovitostí na rekordní úrovně. S vypuknutím konfliktu však mnoho milionářů začalo přesouvat svá aktiva do bezpečnějších lokalit. Část kapitálu již začíná odtékat do Singapuru, Švýcarska či Hongkongu.

Dubaj

Válka brzdí Dubaj. Realitní kapitál se může přesouvat do Evropy

Napětí kolem Íránu a vojenské operace v blízkovýchodním regionu se okamžitě promítají i do realitního trhu. V praxi to znamená, že část kupujících odkládá rozhodnutí o nákupu nemovitostí. Nejviditelnější je to v Dubaji a dalších částech Spojených arabských emirátů (SAE), které v posledních letech patřily mezi nejrychleji rostoucí realitní trhy světa, píše ve svém komentáři Jan Štěpánek, ředitel Century 21 Synergy.

Válka na Blízkém východě tak prudce zastavila boom na trhu nemovitostí v Dubaji, která ještě nedávno přitahovala kapitál z celého světa. Index cen klesl přibližně o 30 procent, čímž vymazal letošní růsty a představuje jeden z největších poklesů v posledních letech. Trh, který dříve dynamicky rostl — zaznamenával silné nárůsty jak v roce 2024, tak i v roce 2025 — byl náhle destabilizován rostoucím geopolitickým rizikem a přímými incidenty v regionu, včetně útoků dronů na infrastrukturu emirátu. Ačkoli někteří analytici poukazují na to, že fundamenty poptávky zůstávají relativně silné, další směr trhu bude záviset především na vývoji konfliktu a úrovni bezpečnosti v regionu.

Burzy v Asii

Nejvíce dopady války pociťuje Asie – jihokorejský akciový index KOSPI ztratil během dvou dnů po několikatýdenním růstu 20 procent. Je to proto, že Asie je region, který dováží obrovské množství energie, takže každý růst cen ropy působí jako dodatečná daň uvalená na ekonomiku – rostou výrobní náklady, klesají marže firem a zhoršují se obchodní bilance států. Zvláště ohrožená jsou odvětví s vysokou energetickou náročností — doprava, letectví a těžký průmysl. Letecké společnosti omezují spojení, průmyslové podniky snižují výrobu a centrální banky se začínají připravovat na růst inflace.

Helium

Nejméně zjevný, ale potenciálně velmi vážný dopad války se týká helia. Jde o surovinu klíčovou pro výrobu polovodičů, zdravotnické techniky i kosmických technologií. Jeho trh je malý a silně koncentrovaný, což jej činí mimořádně citlivým na narušení. Produkční a logistické problémy v oblasti Perského zálivu již vedly ke skokovému růstu cen a omezení dostupnosti. Pro technologický sektor je to špatná zpráva. Helium nemá snadno dostupné náhrady a jeho nedostatek může zpomalit výrobu čipů. Pokud se konflikt protáhne, dopady mohou být mnohem širší — od elektroniky až po automobilový průmysl.

Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem

Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Stínová vláda ODS
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.

Kupkova strana narazila. V připomínkovém řízení Babišovo ministerstvo průmyslu lenivým mávnutím levé ruky uvedlo, že lidé jsou zvyklí nakoupit si potraviny den předem, a není proto potřeba měnit osvědčenou normu o zavírání obchodů. Asi má Havlíček pravdu, skutečně to není téma. Co hůř pro lídra opozice, ani odbory se za jeho návrh nepostavily. V jiných zemích Evropy je v neděli prostě zavřeno. Lidé s tím mají počítat.

Občanští demokraté svým návrhem chtěli ukázat, že jsou pořád na scéně, že bojují za zájmy podnikatelů. V tomto případě obchodníků. Po pravdě, obchodníkům je zcela jedno, zda se bude o vybraných státních svátcích prodávat nebo ne. Své marže si ohlídají bez ohledu na vrtochy politiků.

Na demonstraci dorazili lidé z celé republiky

Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky

Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.

Poslanci ODS v důvodové zprávě píšou, že zákonné zavření obchodů o některých svátcích zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. To je velmi vyhraněné tvrzení, jde přece jenom o pár dní otvírací doby obchodů. Ano, lidé často nevědí, kdy jsou obchody otevřené a kdy zavřené. Život ani ekonomika na tom nestojí.

Je tady přece spousta jiných témat. Daně, budoucnost energetiky, podpora podnikání, bydlení, zdravotnictví, obrana. Cokoliv. Všechno, co se týká života lidí. Má snad někdo radit politické straně, co má uchopit, a jak to propagovat? Pokud nemá strana jasně definovány priority a cesty, jak jich dosáhnout, je zbytečná.

Martin Kupka ČTK

Nenasytný vlčák? Zatím jen unavené štěně

Martin Kupka, když byl zvolen lídrem ODS, prohlašoval, že jeho strana jako nenasytný vlčák půjde Babišově koalici po krku, že několikrát objede celou zem. No, zatím hlavní opoziční partaj působí jako unavené štěně. Snaha o otevření obchodů o svátcích je slabé kafíčko, o které vlastně nikdo nestojí. Navíc, návrh bez šance na úspěch. To nevypadá na ostrou opozici, která bude řezat do živého.

Občanští demokraté ztrácejí v předvolebních modelech, už je předbíhají Starostové. Andrej Babiš dál všechny válcuje v předvolebních průzkumech. Má na Instagramu přes dvě stě tisíc sledujících. Martin Kupka ani desetinu. I o marketingu to je. Je však potřeba mít obsah, který se bude komunikovat. V ODS to už možná pochopili, ale zatím nic neudělali. Voliči demokratických stran jsou skeptičtí. Ani nová stínová vláda ODS s esy jako je poslanecký matador Petr Bendl nebo akademický ekonom Jan Skopeček nevzbuzují nadšený hýkot.

Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

ODS se pořád neprobrala z komatu, žije z minulosti, nenabízí budoucnost. Propadá se, není ostrá, nemá téma. Její voliči se smutně rozhlížejí po politickém spektru. Oportunisté již utekli k Babišovi, extrémisté k Macinkovi. Zbytek jede na setrvačník nebo rezignuje na svou občanskou volební povinnost.

Ve společnosti je přetlak. Dvě stě tisíc lidí na Letné je toho důkazem. Čeká se na nového spasitele před oligarchizací a hulvátstvím. Největší opoziční strana zatím spí. Otevírací doba obchodů není tématem, které by probudilo společnost z rezignace nad postupným ovládáním státu vypočítavým pragmatikem. Rukavice je hozená, ODS ji nezvedá.

Dynastie Strnadů evidentně letos nabrala dech. Michal Strnad úspěšně uvedl akcie jeho firmy CSG na burzu. Otec Jaroslav otevírá nový fond kvalifikovaných investorů a chce investovat do průmyslu.

Jaroslav Strnad, zakladatel a bývalý vlastník skupiny Czechoslovak Group (CSG), připravuje vznik investičního fondu kvalifikovaných investorů CE Industries & Aerospace. Investoři se budou moci podílet na rozvoji aktivit spojených především s jeho skupinami CE Industries a Helicopter Alliance. Spuštění fondu je plánováno na léto letošního roku po dokončení všech regulatorních a organizačních kroků, oznámila firma v tiskové zprávě. 

Po předání skupiny Czechoslovak Group (CSG) mému synovi Michalovi v roce 2018 jsem se soustředil na podnikání v průmyslu a letectví. Dnes jsem vlastníkem skupin CE Industries a Helicopter Alliance a mám radost, že se z nich během několika let podařilo vybudovat projekty s dlouhodobým růstovým potenciálem,“ říká Jaroslav Strnad, který se v minulosti podílel například na restrukturalizaci slavné české automobilky Tatra a její továrny v Kopřivnici. 

„Na úspěch CSG, kterou můj syn Michal po mém odchodu posunul na globální úroveň, jsem velmi hrdý, ale stejně tak mě těší, že se mi podařilo vybudovat nové podnikatelské platformy. Připravovaný fond by měl v budoucnu umožnit českým i evropským investorům podílet se na dalším rozvoji projektů, které dnes vznikají kolem CE Industries a Helicopter Alliance,“ dodal. Strnad si zároveň plánuje i nadále prostřednictvím fondu ponechat majoritní podíl a zůstat hlavním nositelem investiční strategie. 

V současnosti probíhá příprava struktury fondu a jeho investiční strategie. Detailní informace o parametrech fondu, včetně cílové velikosti kapitálu, investičních tříd, minimální investice či dalších podmínek pro investory, budou zveřejněny v rámci oficiálního zahájení jeho činnosti. Fond bude fungovat jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) a jeho obhospodařovatelem bude investiční společnost Tiller.  

Skupiny CE Industries a Helicopter Alliance staví na podobném byznys modelu založeném na dlouhodobé správě průmyslových aktiv a poskytování služeb po celý životní cyklus techniky – od vývoje a výroby přes modernizace a servis až po dlouhodobou provozní podporu. 

Do skupiny CE Indusitries patří například chorvatský výrobce železničních vagonů Đuro Đaković, energeticko-strojírenské společnosti MICo a CHEMCOMEX, výrobce zápustkových výkovků Czech Precision Forge nebo potravinářské značky Kaumy a Fruta Podivín. Skupina sdružuje přibližně tři desítky společností, zaměstnává více než tři tisíce lidí a její konsolidované tržby dosahují téměř deseti miliard korun ročně (přibližně 400 milionů eur).

Helicopter Alliance je skupina působící v Evropě i USA specializující se na modernizaci, servis, výcvik a provoz vrtulníků UH-60 Black Hawk pro civilní i vojenské uživatele. Součástí skupiny je mimo jiné americká společnost Ace Aeronautics se závodem v Alabamě (USA), která se zaměřuje na modernizaci těchto vrtulníků včetně instalace moderní avioniky a digitálních kokpitů.  

Helicopter Alliance poskytuje služby po celý životní cyklus strojů – od jejich akvizice a modernizace přes výcvik až po dlouhodobou údržbu a provozní podporu, podílí se na projektech pro řadu evropských zákazníků, včetně ozbrojených sil a bezpečnostních složek, a rozvíjí také spolupráci v oblasti civilních misí, například pro záchranné a hasičské služby. 

Strnad starší se s novým fondem zařazuje po bok dalších českých a slovenských miliardářů, kteří v posledních letech otevřeli své investice dalším investorům z řad širší veřejnosti. Největším z takových fondů kvalifikovaných investorů je J&T Arch Investments, který umožňuje investovat do projektů kolem J&T, Patrika Tkáče, Daniela Křetínského a dalších osobností. Podobné fondy má také Penta Investments, KKCG Karla Komárka či Tomáš Čupr. Do fondů kvalifikovaných investorů může vstoupit člověk s investicí jeden milion korun a prokázáním odborné způsobilosti, nebo s ekvivalentem 125 tisíc eur, bez dalších podmínek

