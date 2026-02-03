Kupka ostře k Babišovi: Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů
Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) selhal ještě dříve, než začal fakticky vládnout. Na úvod mimořádné schůze Sněmovny k návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě to řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů nepracuje pro Českou republiku a její obyvatele, ale především sama pro sebe. Kabinet podle Kupky vyniká arogancí, střetem zájmů a vnitřními problémy.
Kupka vystoupil jako zástupce navrhovatelů schůze, kterou opozice vyvolala v reakci na textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) adresované poradci prezidenta Petra Pavla. V nich Macinka hrozil odvetnými kroky kvůli tomu, že prezident odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů ministrem životního prostředí. Prezident Pavel zprávy zveřejnil a označil je za pokus o vydírání, což Macinka odmítá.
Předseda ODS před poslanci kritizoval premiéra za to, že se od Macinky nedistancoval a naopak jej podpořil. Podle Kupky tím Andrej Babiš zásadně selhal. „Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů,“ uvedl Kupka s tím, že premiér podle něj umožňuje koaličním partnerům, aby ho ovládali.
Střet zájmů
Kupka zároveň připomněl přetrvávající střet zájmů Andreje Babiše v souvislosti s vlastnictvím skupiny Agrofert. Další selhání vlády podle něj spočívají v oblasti obranyschopnosti země, zahraniční politiky a rozpočtové odpovědnosti. Opozice podle něj nemůže k těmto problémům mlčet.
Schůze se koná 19 dní poté, co Sněmovna vyslovila Babišově vládě důvěru. K jejímu pádu by bylo potřeba alespoň 101 hlasů poslanců. Opozice má v plném složení 92 zákonodárců, tedy o devět méně. Zástupci koalice proto označují jednání za zbytečné a tvrdí, že opozice pouze zdržuje vládu od práce.
Podle kuloárových informací by dnešní jednání mělo pokračovat nejméně do půlnoci a znovu se rozběhnout ve středu ráno. Po úvodním vystoupení Martina Kupky promluvil premiér Andrej Babiš. Následovat mají vystoupení zhruba 15 koaličních řečníků s právem přednostního vystoupení, včetně ministrů. Teprve poté by se měli dostat ke slovu další opoziční poslanci. Do běžné rozpravy se po zahájení schůze přihlásilo pět desítek poslanců, výhradně z opozičních řad.
Hnutí ANO považuje schůzi k vyslovení nedůvěry vládě za součást taktiky opozice. Opoziční strany nechtějí, aby Sněmovna schvalovala zákony a pracovala pro lidí, řekl před začátkem jednání dolní komory místopředseda ANO Robert Králíček. Uznal ale, že jde o demokratické právo opozice. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat.
