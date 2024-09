Majitel Barrandova Čermák ovládl strojaře z Hodonína

Novopečený majitel TV Barrandov Jan Čermák ovládl další firmu. Jde o Montpetrol, strojírenskou společnost z Hodonína, která se soustředí na byznys v oblasti ropy a plynu.

Reklama

Není to firma tak známá jako televize, ale má potenciálně stamilionovou hodnotu. Firma je nyní v úpadku, nicméně pořád vyrábí. Čermák ji chce postavit na nohy. Což je obvyklý modus operandi jeho firmy Servis 24, která se soustředí na zadlužené společnosti.

„Byla to relativně rychlá akvizice. Během dvou týdnů jsme byli domluveni a společnost Montpetrol jsme převzali,“ říká Čermák. Firmu založil v roce 1995 Ladislav Duchoslav,

nakonec ji převzal jeho syn. Společnost před několika lety ještě přikoupila rakouského výrobce čerpadel Hauke. „Ta má obrat asi deset milionů korun, ale potenciál na sto milionů,“ myslí si Čermák.

Hotovo. TV Barrandov má nového majitele, Soukup si ponechal podíl Zprávy z firem Podnikatel Jan Čermák plně ovládl společnost Empresa Media, která z 99 procent vlastní a provozuje TV Barrandov. Čermák, nebo jedna z jeho společností, získal od Jaromíra Soukupa zbývajících 50 procent Empresy. Vyplývá to z údajů Evidence skutečných majitelů. Podíl v mediální agentuře Médea si Soukup podle výpisu z evidence ponechal. ČTK Přečíst článek

Montpetrol se dostal do potíží, nezvládl příliš rychlou expanzi. „Vyrostl tak rychle, až ho to skoro zabilo.“ Nakonec prý Duchoslav mladší oslovil Čermáka, že si s podnikem

v insolvenční situaci neví rady. Firma má asi čtvrt miliardy dluhů, hlavně u bank. V ČSOB je to několik desítek milionů, podobně v Raiffeisenbank.

Reklama

„Ale zase jsou tam aktiva, tržby, pohledávky a know-how“ vysvětluje Čermák. „Třeba už jsme dotáhli smlouvu s jistou dubajskou firmou na správu a revize plynových potrubí

v řadě zemí za padesát milionů korun ročně,“ popisuje potenciál převzaté společnosti. Duchoslav třeba začal vyrábět kontejnery pro kogenerační jednotky. Těch je na trhu

nedostatek. „Máme poptávku po asi pěti stech kontejnerech, kdy jeden stojí milion korun.“ Ale podniku zatím chybí efektivita. „Jsou tam dvě haly, ale vyrábí se jen v jedné,

protože ve druhé chybí jeřáb.“ V současnosti se tam vyrobí dva až tři kontejnery týdně. „Když se povede zvednout to aspoň na deset, otevírá to prostor až pro půl miliardy tržeb

s dobrou ziskovostí.“

Šéf Energo-Pro: S vodními elektrárnami různě po světě jsme odolní vůči krizím Money Skupina Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře poslední energetickou krizi zvládla dobře, udělala si z ní ale jasný závěr. „Svět se mění a stává se více volatilním, nestabilním,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Petr Milev, výkonný šéf této mezinárodní skupiny se sídlem v Praze. „Musíme být připraveni na to, že krize budou přicházet, umět s nimi žít, počítat s vyšší nestabilitou a výkyvy cen energií.“ Jan Žižka Přečíst článek

Firma má přitom podle Čermáka dobré technické vybavení, tři areály. „Jeden, možná dva je potřeba prodat nebo pronajmout.“ Čermák se při svých akvizicích dívá nejen do čísel a na efektivitu, ale také, zda jsou přítomny „cihly“, nějaký nemovitý majetek. Například při reorganizaci LEEL Coils v prostoru bývalé Janky Radotín si Servis 24 ponechal průmyslový areál, který zainvestoval a obsadil nájemci.

Podobný vývoj probíhá v areálu bývalého ČKD Slaný, kde se nyní chystá rozsáhlý development. Případ Montpetrol mu prý v některým ohledech připomíná Soukupovo království, kdy je v majetku velký areál v Braníku, kde je ale spousta budov a kanceláří prázdných. „Jaromír Soukup neměl čas to řešit, což byla škoda,“ líčí Čermák. V případě Montpetrolu bývalý vlastník v managementu zůstane, a to na technické pozici.

Plán s Montpetrolem, který je obratově podobně velký jako televize Barrandov, je firmu rozběhnout, vyrovnat dluhy, zbavit se zbytného majetku, zeštíhlit. Už tam nasadil několik svých manažerů. Chce ji rok nebo dva provozovat, ale už prý za ním chodí zájemci, kteří se chtějí na reorganizaci podílet. „Ta firma má unikátní produkt.“ Nicméně obecná Čermákova filozofie je po ozdravení vše zase prodat.

Křetínský in, manažeři out. Ocelářská divize Thyssenkruppu čelí vlně rezignací Leaders Manažeři ocelářské divize Thyssenkruppu, v níž letos pětinový podíl koupil český miliardář Daniel Křetínský, hromadně vyklízejí pole. Rezignovat na své funkce se rozhodli lidé z nejvyššího vedení, kteří nesouhlasí s kroky mateřské firmy ohledně reorganizace divize. V ohrožení je totiž tisíce pracovních míst. ČTK Přečíst článek