Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno

Martin Kuba
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

Kuba po boku své manželky ohlásil, že jeho nové hnutí, které se chce ve volbách nabídnout voličům poprvé při podzimních komunálních volbách, nebude ani liberální, ani konzervativní. Chce zastupovat všechny voliče. Dvaadvacet let hájil barvy takzvaně konzervativní ODS. Nyní v sobě objevil strunu liberalismu.

Hejtman zatím nechce představovat konkrétní osobnosti, které budou za jeho hnutí bojovat. Asi jim nechce dát polibek smrti. Podle něj má jeho nové hnutí především spojovat a fungovat mimo principy liberalismu a konzervatismu. Česko je nás všech, prohlásil pateticky při představování své nové entity.

Martin Kupka

Kupka ostře k Babišovi: Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů

Politika

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) selhal ještě dříve, než začal fakticky vládnout. Na úvod mimořádné schůze Sněmovny k návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě to řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů nepracuje pro Českou republiku a její obyvatele, ale především sama pro sebe. Kabinet podle Kupky vyniká arogancí, střetem zájmů a vnitřními problémy.

nst

Přečíst článek

Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu za ODS a také bývalý místopředseda strany, jako mytologický pták Fénix nachází novou podobu. Jeho úspěch v krajských volbách, kdy v roce 2024 získal v jižních Čechách neuvěřitelných 47,5 procenta hlasů a ovládl tamní kraj, mu patrně ošálil mysl.

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil název politického hnutí Naše Česko ČTK

Kuba to chce brát ze všech stran

Chce se stát vůdcem středových voličů. Čili těch, kteří nemají žádné pevné politické zakotvení. To je většina naší populace. Někdo je pro osobní svobodu, jiný pro silnou roli státu. Typicky důchodci. Většině lidí je toto rozřazení volné. Kuba to ví, a proto chce brát ze všech stran.

Nový věrozvěst má ovšem dvě slabiny. Za prvé, je silný pouze v jižních Čechách. To je na celostátní volební úspěch málo. V jižních Čechách může tento pragmatik zvítězit, sundat prapor ODS a vyvěsit Naše Česko. Spíš to bude Jihočesko. Na severní Moravě Kubova politická avantýra nijak nerezonuje. Ani jinde. Kuba má před sebou spoustu práce, aby zaujal i voliče z jiných regionů. Obecně má jihočeský kraj punc rebelů, kteří se vymykají, nedrží basu. Pro Kubovi celostátní záměry velká výzva.

Tomio Okamura

Okamura: Opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat

Politika

Hnutí ANO považuje schůzi k vyslovení nedůvěry vládě za součást taktiky opozice. Opoziční strany nechtějí, aby Sněmovna schvalovala zákony a pracovala pro lidí, řekl před začátkem jednání dolní komory místopředseda ANO Robert Králíček. Uznal ale, že jde o demokratické právo opozice. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat.

ČTK

Přečíst článek

Obsazené pole

Druhou slabinou Kubova záměru je, že pole, které by chtěl orat, je již obsazené. Nabídnout všechno všem, to už úspěšně dělá Andrej Babiš. Voliče ANO nezajímá rozdělení na levici a pravici. Zajímá je pouze prospěch, který z jeho vládnutí budou mít. Jsou vyslyšeni. Dostanou přidáno, nenažraní kapitalisté dostanou po čuni. Je jaksi jedno, že v čele nového bolševismu stojí miliardář, kterému jeho úspěch umožnil pád komunismu.

Kuba se cpe do zavřených dveří. A nenabízí vastně nic. Žádnou novou myšlenku, ideologii. Nabízí jen sám sebe. Proč Kubu? Je to oportunista, s každým se dohodne. To má být jeho hodnota? Mohl by uspět, ale už je tady Babiš. Kuba nenabízí ani zajímavé osobnosti, mějme prý trpělivost. A nenabízí ani celorepublikový přesah. Na Lipno si Pražák rád v létě zajede, na to nepotřebuje Kubu.

Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Petra Nehasilová
pej

Na Pařížské 25 vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

Na Pařížské 25 vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Dispozice 4+kk o ploše 130 metrů čtverečních byla navržena a realizována společností Vimislicki. Byt je určen k pronájmu. „Minimalismus je v tomto případě spíš disciplína než styl. Když odstraníte dekorace, zůstane jen materiál, proporce a detail. A ty musí fungovat stoprocentně,“ říká autor návrhu Lukáš Třešňák ze studia Vimislicki.

14 fotografií v galerii

Základem bytu je téměř padesátimetrový obytný prostor, v němž se kuchyně, jídelna a obývací část propojují do jednoho celku.

Minimalismus, který je vidět na ceně

Klíčovým materiálem interiéru je travertin. Ne jako akcent, ale jako nosný prvek. Nejvýrazněji se objevuje na kuchyňském ostrůvku z masivního kamene s obloukovým tvarem a jemným drážkováním, což je prvek, který působí samozřejmě, ale patří k technologicky i finančně nejnáročnějším částem realizace.

„Travertinový ostrůvek byl nejsložitější prvek celého interiéru. Každý detail jsme museli vyřešit dopředu,“ říká výrobní ředitel společnosti Vimislicki Stanislav Zbranek. Travertin se promítá i do dalších detailů, například do pracovního stolu s kamennou nohou nebo do architektonických prvků napříč bytem.

Veškerý nábytek byl navržen a vyroben na míru tak, aby byl nedílnou součástí architektury bytu. Dřevo s výraznou strukturou se objevuje na solitérních kusech i v ložnicích, kde přirozeně přechází do čel postelí.

Luxusní šachový set

Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka

Enjoy

Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Byt je vybaven komplexním systémem chytré domácnosti, integrovaným ozvučením a technologiemi, které zvyšují každodenní komfort, aniž by se vizuálně prosazovaly. Technologie zde nejsou designovým tématem, ale samozřejmým standardem odpovídajícím cenové hladině a charakteru adresy.

„Výhodou bylo, že návrh i realizace vznikaly pod jednou značkou. Od začátku jsme věděli, s jakými technickými možnostmi pracujeme, a mohli jsme návrh připravit tak, aby byl realizovatelný bez kompromisů,“ doplňuje Jakub Vymyslický, spolumajitel společnosti.

Dům s minulostí: od brutalismu k luxusní adrese

Současná podoba domu Pařížská 25 je výsledkem radikální proměny. Na jeho místě stála od roku 1974 brutalistická budova Mezinárodního svazu studentstva, navržená architektem Stanislavem Hubičkou. Objekt byl výraznou ukázkou architektury své doby a nesl silnou ideologickou stopu studené války.

Po roce 1989 ztratil svůj původní význam a v posledních letech prošel zásadní rekonstrukcí. Dům je dnes ve vlastnictví investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka, která objekt přetvořila na víceúčelový městský dům s luxusním retailovým parterem, kancelářemi a rezidenčními patry zakončenými penthousem.

Z původně institucionální stavby se tak stala jedna z nejprestižnějších rezidenčních adres v Praze.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pařížská ulice dlouhodobě patří k nejdražším ve střední Evropě. Ceny bytů se zde pohybují v řádech desítek milionů korun a každé rozhodnutí v interiéru má přímý dopad na hodnotu nemovitosti. Byty v tomto projektu našly své majitele prostřednictvím neveřejné nabídky.

Pařížská ulice a její bezprostřední okolí dlouhodobě představují absolutní špičku pražského rezidenčního trhu. Ceny bytů se zde běžně pohybují v rozmezí 40 až 70 milionů korun, u výjimečných nebo nadstandardně řešených jednotek i výrazně výše. Tomu odpovídá i nájemní trh. Prémiové byty o velikosti přibližně 100 až 130 metrů čtverečních se v této lokalitě pronajímají zpravidla za 60 až 100 tisíc korun měsíčně, v závislosti na standardu, výhledech a míře individualizace interiéru.

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Luxus zpomaluje? Jen zdánlivě. Prémiové nemovitosti dál zdražují

Reality

Průměrné projekty narážejí na cenovou citlivost, ale prémiové nemovitosti si drží cenu nebo dál zdražují. Studie Svoboda & Williams potvrzuje jasný trend: kupující utíkají ke kvalitě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Legendární Ferrari jde do dražby. Cena? 11,5 milionu liber

OBRAZEM: Do aukce míří vzácný model Ferrari. Vzniklo jen devět kusů

Enjoy

Existují automobily, které nejsou jen technickými artefakty, ale skutečnými ikonami své doby. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta s přezdívkou Tour de France patří k těm nejvzácnějším. A právě jeden konkrétní exemplář – šasi 0557 GT – je dnes považován za vůbec nejdůležitější vůz tohoto legendárního rodu. Nyní navíc míří do aukce, kde se očekává cena, která bere dech.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Designové prosklené stěny pod značkou Steel Design, které propojují moderní interiéry bez rušivých rámů.

Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy

Reality

nst

Přečíst článek
Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Po chaosu přichází konsolidace českého trhu s auty

Trh s novými vozy v Česku vstupuje do fáze konsolidace
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Český automobilový trh se po několika letech výkyvů, nedostatku vozů a prudkých cenových změn začíná stabilizovat. Naznačují to plány největšího importéra Toyoty i data Svazu dovozců automobilů a analýza společnosti PwC. Trh se podle nich vrací k předvídatelnějšímu fungování, aniž by vykazoval známky prudkého růstu nebo nové krize.

Toyota letos plánuje uzavřít přibližně 22 tisíc objednávek nových vozů, což je zhruba o tisíc více než v loňském roce. Podle dostupných údajů však nejde o ojedinělý vývoj jedné značky, ale o trend, který odpovídá celkové situaci na trhu. Svaz dovozců automobilů uvádí, že trh osobních a lehkých užitkových vozů se v roce 2025 meziročně rozšířil a přiblížil se objemům z doby před pandemií covidu-19.

Trh vstupuje do fáze konsolidace

Výroba i dodávky vozů se stabilizovaly, zkrátily se čekací lhůty a automobilky se po období improvizace vracejí k dlouhodobějšímu plánování. Trh tak postupně opouští krizový režim a vstupuje do fáze konsolidace.

Výroba vozů v továrně Škoda Auto

Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.

nst

Přečíst článek

Zároveň se však mění struktura poptávky. Hlavním tahounem prodejů jsou podle dat firemní flotily. Toyota očekává, že flotilový prodej letos dosáhne zhruba 17 600 vozů, což představuje většinu jejích objednávek. Analýza PwC uvádí, že právě firemní zákazníci dnes zajišťují trhu stabilitu, protože obnovu vozových parků plánují systematicky a zohledňují celkové provozní náklady i emisní požadavky.

Toyota RAV4 plug-in hybrid Dobíjecí kabel musí být vždy připravený Elektrická jízda může být levná 15 fotografií v galerii

Soukromí zákazníci jsou naopak zdrženlivější. Ceny vozů zůstávají relativně vysoké, financování je dražší než v minulosti a část domácností nákup nového auta odkládá. Trh se tak rozděluje na aktivní firemní segment a opatrnější maloobchodní klientelu.

Zájem o hybridy

Podle PwC se emise oxidu uhličitého stávají stále významnějším ekonomickým faktorem. Promítají se do daní, interních firemních pravidel i očekávané zůstatkové hodnoty vozidel. I proto roste zájem o hybridní a plug-in hybridní pohony, zejména ve firemních flotilách. Čistě elektrické vozy sice zaznamenávají růst, ten je však pomalejší, než se původně očekávalo, mimo jiné kvůli ceně, dostupnosti infrastruktury a nejistotě ohledně budoucí hodnoty.

Finální montáž automobilů v továrně automobilky Hyundai v Nošovicích

Více prodávají, méně vydělávají. Ze zisků automobilkám ukusují cla

Money

Hyundai prodala téměř stejný počet aut jako loni, přesto se její zisk propadl téměř o pětinu. Důvodem jsou americká cla, která ukrajují z marží. Tržby přitom dál rostou. Automobilový průmysl tak naráží na tvrdou realitu obchodních bariér.

ČTK

Přečíst článek

Rok 2026 by tak podle dostupných analýz neměl přinést ani prudký růst, ani nový propad trhu. Nabídka se rozšiřuje, výrobci vsázejí na kombinaci různých technologií a zákazníci se při rozhodování více orientují na ekonomickou stránku nákupu. Jak uvádí studie PwC, o úspěchu na trhu dnes rozhoduje schopnost nabídnout ekonomicky smysluplné řešení v prostředí přísnější regulace a změněného chování zákazníků.

Plány Toyoty tak podle dostupných dat odrážejí širší vývoj, který naznačuje, že se český automobilový trh po delším období nejistoty postupně vrací k vyrovnanějšímu fungování.

