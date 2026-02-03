Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno
Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.
Kuba po boku své manželky ohlásil, že jeho nové hnutí, které se chce ve volbách nabídnout voličům poprvé při podzimních komunálních volbách, nebude ani liberální, ani konzervativní. Chce zastupovat všechny voliče. Dvaadvacet let hájil barvy takzvaně konzervativní ODS. Nyní v sobě objevil strunu liberalismu.
Hejtman zatím nechce představovat konkrétní osobnosti, které budou za jeho hnutí bojovat. Asi jim nechce dát polibek smrti. Podle něj má jeho nové hnutí především spojovat a fungovat mimo principy liberalismu a konzervatismu. Česko je nás všech, prohlásil pateticky při představování své nové entity.
Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu za ODS a také bývalý místopředseda strany, jako mytologický pták Fénix nachází novou podobu. Jeho úspěch v krajských volbách, kdy v roce 2024 získal v jižních Čechách neuvěřitelných 47,5 procenta hlasů a ovládl tamní kraj, mu patrně ošálil mysl.
Kuba to chce brát ze všech stran
Chce se stát vůdcem středových voličů. Čili těch, kteří nemají žádné pevné politické zakotvení. To je většina naší populace. Někdo je pro osobní svobodu, jiný pro silnou roli státu. Typicky důchodci. Většině lidí je toto rozřazení volné. Kuba to ví, a proto chce brát ze všech stran.
Nový věrozvěst má ovšem dvě slabiny. Za prvé, je silný pouze v jižních Čechách. To je na celostátní volební úspěch málo. V jižních Čechách může tento pragmatik zvítězit, sundat prapor ODS a vyvěsit Naše Česko. Spíš to bude Jihočesko. Na severní Moravě Kubova politická avantýra nijak nerezonuje. Ani jinde. Kuba má před sebou spoustu práce, aby zaujal i voliče z jiných regionů. Obecně má jihočeský kraj punc rebelů, kteří se vymykají, nedrží basu. Pro Kubovi celostátní záměry velká výzva.
Obsazené pole
Druhou slabinou Kubova záměru je, že pole, které by chtěl orat, je již obsazené. Nabídnout všechno všem, to už úspěšně dělá Andrej Babiš. Voliče ANO nezajímá rozdělení na levici a pravici. Zajímá je pouze prospěch, který z jeho vládnutí budou mít. Jsou vyslyšeni. Dostanou přidáno, nenažraní kapitalisté dostanou po čuni. Je jaksi jedno, že v čele nového bolševismu stojí miliardář, kterému jeho úspěch umožnil pád komunismu.
Kuba se cpe do zavřených dveří. A nenabízí vastně nic. Žádnou novou myšlenku, ideologii. Nabízí jen sám sebe. Proč Kubu? Je to oportunista, s každým se dohodne. To má být jeho hodnota? Mohl by uspět, ale už je tady Babiš. Kuba nenabízí ani zajímavé osobnosti, mějme prý trpělivost. A nenabízí ani celorepublikový přesah. Na Lipno si Pražák rád v létě zajede, na to nepotřebuje Kubu.