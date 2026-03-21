Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky
Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.
Letná byla působivá. Sehnat stovky tisíc lidí není náhoda ani bublina. Je to jasný signál, že část společnosti má strach o směřování země. Témata jako média, moc nebo pravidla hry jsou legitimní. Ignorovat je by byla chyba.
Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.
Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých
Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.
Jenže protest není celý národ. Je to hlas silné, aktivní skupiny. Ale ne všech. Stejný počet lidí stojí jinde. A když se z demonstrantů stanou „jediní správní“ a z ostatních „oběti manipulace“, problém se jen prohlubuje.
Reakce Andreje Babiše to celé posouvá ještě níž. Místo dialogu nálepky o „lžích“. To možná mobilizuje jeho voliče, ale definitivně zabíjí šanci na normální debatu.
Výsledek? Jedni křičí na náměstích, druzí na sociálních sítích. A mezi nimi roste prázdno. Letná tak není jen protest. Je to důkaz, že se lidé neumí normálně bavit mezi sebou.