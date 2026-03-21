Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky

Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky

Na demonstraci dorazili lidé z celé republiky
Michal Nosek
Michal Nosek

Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.

Letná byla působivá. Sehnat stovky tisíc lidí není náhoda ani bublina. Je to jasný signál, že část společnosti má strach o směřování země. Témata jako média, moc nebo pravidla hry jsou legitimní. Ignorovat je by byla chyba.

Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých

Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.

Michal Nosek

Jenže protest není celý národ. Je to hlas silné, aktivní skupiny. Ale ne všech. Stejný počet lidí stojí jinde. A když se z demonstrantů stanou „jediní správní“ a z ostatních „oběti manipulace“, problém se jen prohlubuje.

Reakce Andreje Babiše to celé posouvá ještě níž. Místo dialogu nálepky o „lžích“. To možná mobilizuje jeho voliče, ale definitivně zabíjí šanci na normální debatu.

Výsledek? Jedni křičí na náměstích, druzí na sociálních sítích. A mezi nimi roste prázdno. Letná tak není jen protest. Je to důkaz, že se lidé neumí normálně bavit mezi sebou.

Na Letné protestovaly statisíce lidí, organizátoři odhadují až 250 tisíc účastníků

Na pražskou Letenskou pláň dorazily v pátek odpoledne podle organizátorů demonstrace spolku Milion chvilek statisíce lidí.
nst

Na pražskou Letenskou pláň dorazily v sobotu odpoledne podle organizátorů demonstrace spolku Milion chvilek statisíce lidí. Účast odhadli na 200 až 250 tisíc, prostor byl zaplněn zejména v okolí pódia a velkoplošných obrazovek.

Na demonstraci spolku Milion chvilek na pražské Letné dorazilo podle pořadatelů minimálně 200 až 250 tisíc lidí. Odhad na místě uvedl předseda spolku Mikuláš Minář s odkazem na letecké snímky zachycující zaplněnou pláň.

„Podle snímků to vypadá, že je tu úplně plno. Minimálně stovky tisíc lidí, odhadem 200 až 250 tisíc,“ uvedl Minář. Organizátoři už předem počítali s účastí mezi 200 a 400 tisíci lidí v závislosti na počasí.

Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých

Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.

Michal Nosek

Hlavní část Letenské pláně byla hustě zaplněná. Přibližně od poloviny prostoru směrem od stadionu Sparty bylo obtížné se davem pohybovat dopředu, zatímco okrajové části byly o něco řidší. Větší koncentrace lidí se tvořila zejména v okolí velkoplošných obrazovek.

Lidé se na Letné začali scházet už po poledni, přičemž zhruba hodinu před začátkem akce se zaplnily přední sektory u pódia. Prostor byl organizátory rozdělen do jednotlivých koridorů a sektorů. Samostatná část byla vyhrazena rodinám s dětmi, zatímco lidé se sníženou pohyblivostí měli k dispozici místa blíže k pódiu. Na průběh akce dohlížely desítky policistů.

Fico: Brusel nestihne zasáhnout proti dražší naftě pro cizince. Opatření ale může narazit na právo EU

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, které zvýhodní domácí řidiče a zdraží palivo vozidlům se zahraniční SPZ. Premiér Robert Fico tvrdí, že Evropská komise kvůli krátkému, třicetidennímu trvání nestihne podniknout právní kroky. Opatření však může být v rozporu s pravidly jednotného trhu EU.

Slovenský premiér Robert Fico nepředpokládá, že by Evropská komise stihla zasáhnout proti zavedení dvojích cen nafty na Slovensku. V rozhlasové diskusi veřejnoprávní stanice STVR uvedl, že opatření bude platit pouze 30 dnů, což podle něj není dostatečná doba pro zahájení takzvaného infringementu, tedy řízení pro porušení unijního práva.

Je to na 30 dnů. To je příliš krátká doba na to, aby bylo možné spustit nějaké řízení. Nemyslím si, že by Komise byla schopna přijmout vůči nám represivní opatření,“ uvedl Fico. Podle něj chce vláda dočasně „chránit trh“, protože ceny nafty na Slovensku patří k nejnižším v regionu.

Právě nízké ceny podle premiéra vedly k takzvané palivové turistice. Řidiči z okolních zemí, zejména z Polska, začali podle vlády ve větší míře tankovat na Slovensku, což zvyšovalo tlak na domácí zásobování.

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

Nové opatření proto zavádí dvojí ceny. Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou od pondělí platit za litr nafty 1,826 eura, tedy zhruba o pětinu více než dosud. Cena odpovídá průměru v Česku, Polsku a Rakousku. Regulace zároveň umožňuje čerpacím stanicím omezit množství i celkovou útratu při tankování.

Krok slovenské vlády ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem Evropské unie. Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu upozornila, že rozdílné ceny podle státní příslušnosti či registrační značky mohou představovat diskriminaci a narušení pravidel jednotného trhu.

Podobný případ řešila Evropská komise už v roce 2022 v Maďarsku. Tamní vláda tehdy zvýhodňovala domácí řidiče výrazně levnějším palivem, zatímco zahraniční motoristé platili plnou cenu. Komise následně zahájila řízení pro porušení unijního práva s tím, že takové opatření představuje nepřímou diskriminaci.

VIDEO: Lukáš Kovanda vysvětluje, proč může aktuální válka přinést inflaci, následně zvýšení sazeb ČNB a dražší hypotéky

Nejen dražší notebooky, nafta či auta. Válka v Perském zálivu může za jistých okolností dokonce vést i ke zdražení hypoték, vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Jak by takový scénář vypadal? Podívejte se na video.

Analytici proto upozorňují, že i když je slovenské opatření časově omezené, může se dostat do rozporu s evropskými pravidly. Rozhodující nebude jen délka jeho platnosti, ale samotný princip rozlišování mezi domácími a zahraničními zákazníky.

Do vývoje cen paliv na Slovensku navíc zasahují i mimořádné okolnosti. Největší domácí producent, rafinerie Slovnaft ze skupiny MOL, využívá při výrobě pohonných hmot ropu ze státních rezerv. Vláda k tomu přistoupila po přerušení dodávek ropovodem Družba na začátku roku.

Zda Evropská komise skutečně proti Slovensku zakročí, tak zůstává otevřené. I kdyby se tak nestalo okamžitě, spor o dvojí ceny nafty může podle odborníků otevřít širší debatu o hranicích státních zásahů na jednotném evropském trhu.

