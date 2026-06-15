Úleva na trzích. Ropa padá, akcie v Evropě i Asii prudce rostou
Akciové trhy vstoupily do nového týdne ve výrazně pozitivní náladě. Investoři reagovali na zprávy o dosažení dohody o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem, která by měla uklidnit napětí na Blízkém východě a znovu otevřít klíčový Hormuzský průliv.
Panevropský index STOXX Europe 600 si krátce po začátku obchodování připisoval více než procento a překročil hranici 640 bodů. Dostal se tak na rekordní úroveň. Silně rostly také asijské trhy. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 posílil o 4,99 procenta a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů, konkrétně na 69 317,50 bodu.
Dohodu oznámil pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, podle něhož má být podepsána v pátek ve Švýcarsku. Krátce poté její dosažení potvrdil také americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn k otevření Hormuzského průlivu a k okamžitému ukončení námořní blokády íránských přístavů.
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Právě Hormuzský průliv byl pro trhy jedním z hlavních rizik. Před vypuknutím konfliktu tudy procházela zhruba pětina světových dodávek ropy. Americko-izraelské útoky na Írán, které konflikt na konci února odstartovaly, lodní dopravu v oblasti ochromily. Výsledkem byl růst cen pohonných hmot po celém světě a obavy z vyšší inflace i zpomalení hospodářského růstu.
Ropa výrazně klesla
Po oznámení dohody ceny ropy výrazně klesly. To okamžitě pomohlo zejména akciím evropských leteckých společností, například Lufthansy nebo Air France. Podle agentury Reuters ale posilovaly také evropské podniky z dalších odvětví, včetně automobilek.
Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.
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Trhy
Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.
Německý index DAX si krátce po zahájení obchodování připisoval téměř dvě procenta a vrátil se nad hranici 25 tisíc bodů. Londýnský FTSE 100 rostl skoro o 0,4 procenta a pohyboval se nad 10 508 body.
Euforie byla patrná i v Japonsku. Index Nikkei 225 zakončil obchodování růstem o téměř pět procent. Podle analytika Šinga Ideho ze společnosti NLI Research Institute jde ale zatím hlavně o bezprostřední reakci trhu na samotnou zprávu o dohodě.
„Je to prostě reakce trhu na dohodu – nic víc, nic míň,“ uvedl Ide. Podle něj bude nyní zásadní, co přesně dohoda obsahuje a zda bude skutečně naplněna a dodržována.