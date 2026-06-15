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newstream.cz Trhy Úleva na trzích. Ropa padá, akcie v Evropě i Asii prudce rostou

Úleva na trzích. Ropa padá, akcie v Evropě i Asii prudce rostou

Evropské akcie
ČTK
nst
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Akciové trhy vstoupily do nového týdne ve výrazně pozitivní náladě. Investoři reagovali na zprávy o dosažení dohody o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem, která by měla uklidnit napětí na Blízkém východě a znovu otevřít klíčový Hormuzský průliv.

Panevropský index STOXX Europe 600 si krátce po začátku obchodování připisoval více než procento a překročil hranici 640 bodů. Dostal se tak na rekordní úroveň. Silně rostly také asijské trhy. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 posílil o 4,99 procenta a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů, konkrétně na 69 317,50 bodu.

STOXX Europe 600
639,10 bodu
+0,93 %
předchozí závěr otevření Reuters maximum aktuálně 633,22 636,72 640,94 641,66 639,10
Data: Investing.com, Reuters • aktualizováno podle posledních dostupných údajů

Dohodu oznámil pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, podle něhož má být podepsána v pátek ve Švýcarsku. Krátce poté její dosažení potvrdil také americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn k otevření Hormuzského průlivu a k okamžitému ukončení námořní blokády íránských přístavů.

Právě Hormuzský průliv byl pro trhy jedním z hlavních rizik. Před vypuknutím konfliktu tudy procházela zhruba pětina světových dodávek ropy. Americko-izraelské útoky na Írán, které konflikt na konci února odstartovaly, lodní dopravu v oblasti ochromily. Výsledkem byl růst cen pohonných hmot po celém světě a obavy z vyšší inflace i zpomalení hospodářského růstu.

Ropa výrazně klesla

Po oznámení dohody ceny ropy výrazně klesly. To okamžitě pomohlo zejména akciím evropských leteckých společností, například Lufthansy nebo Air France. Podle agentury Reuters ale posilovaly také evropské podniky z dalších odvětví, včetně automobilek.

Hodnota firmy SpaceX první den po vstupu na burzu překročila dva biliony dolarů.

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Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.

Kryštof Míšek

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Německý index DAX si krátce po zahájení obchodování připisoval téměř dvě procenta a vrátil se nad hranici 25 tisíc bodů. Londýnský FTSE 100 rostl skoro o 0,4 procenta a pohyboval se nad 10 508 body.

Euforie byla patrná i v Japonsku. Index Nikkei 225 zakončil obchodování růstem o téměř pět procent. Podle analytika Šinga Ideho ze společnosti NLI Research Institute jde ale zatím hlavně o bezprostřední reakci trhu na samotnou zprávu o dohodě.

„Je to prostě reakce trhu na dohodu – nic víc, nic míň,“ uvedl Ide. Podle něj bude nyní zásadní, co přesně dohoda obsahuje a zda bude skutečně naplněna a dodržována.

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Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Ben Gvir
ČTK
ČTK
ČTK

Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.

Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak „není banánovou republikou“, ale svobodným a svrchovaným státem.

Podpis takzvaného memoranda o porozumění se očekává v pátek, následovat má 60denní lhůta na vyjednání finální mírové dohody. Stěžejním bodem memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální přepravu ropy. Nedořešené otázky se však týkají íránského jaderného programu, sankcí proti Íránu či dalšího vývoje v Libanonu, kde Izrael bojuje s militantním Íránem podporovaným hnutím Hizballáh.

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nst

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„Jsme nezávislý a suverénní stát“

„Trumpova dohoda pro nás není závazná. Izrael není podřízen Spojeným státům a my jsme nezávislý a suverénní stát,“ uvedl izraelský krajně pravicový ministr Ben Gvir v ranním příspěvku. „Pokaždé, když jsme podlehli mezinárodnímu tlaku na úkor bezpečnosti Izraele, zaplatili jsme za to krvavou daň i s úroky,“ dodal s tím, že ačkoliv má Izrael velmi kladný vztah k USA a je Trumpovi vděčný, není signatářem dohody, jež negarantuje bezpečnosti Izraele. Podle Ben Gvira je izraelským cílem zničení Hizballáhu a Izrael se proto nemůže stáhnout z žádného území, které jeho vojáci „dobyli a kde zničili teroristickou infrastrukturu“. „Dny, kdy Židé snášeli rány a mlčeli, jsou pryč. Už nikdy více,“ uvedl v závěru příspěvku.

Podobně jako Ben Gvir také izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že se Izrael nestáhne z území, která zabral v Libanonu a dodal, že pokud Írán kvůli vývoji v Libanonu zaútočí na Izrael, tak Izrael odpoví protiútokem.

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Půjčky bez licence a tvrdé pasti na dlužníky. ČNB dala brněnské firmě rekordní pokutu

Půjčky bez licence a tvrdé pasti na dlužníky. ČNB dala brněnské firmě rekordní pokutu
iStock
ČTK
ČTK

Česká národní banka pravomocně potrestala brněnskou společnost Fundraisy consult pokutou devět milionů korun za neoprávněné zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Podle Hospodářských novin jde o dosud nejvyšší sankci, kterou ČNB za tento typ přestupku úvěrové společnosti uložila.

Česká národní banka uložila pokutu devět milionů korun brněnské firmě Fundraisy consult za neoprávněné zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svém webu. Podle Hospodářských novin jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou úvěrové společnosti za tento druh přestupku.

Úvěry bez povolení

Brněnská společnost podle ČNB od června 2022 do listopadu 2024 zprostředkovávala spotřebitelské úvěry. Na základě 68 smluv bylo půjčeno téměř 29 milionů korun a firmě za to náležela odměna 8,6 milionu korun. Fundraisy consult přitom od ČNB neměla povolení ani oprávnění k poskytování finančních služeb.

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Ivana Pečinková

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ČNB o pokutě rozhodla letos v lednu, bankovní rada ji po rozkladu podaném společností Fundraisy consult potvrdila koncem května. Půjčky společnost prezentovala jako podnikatelské, přitom podle rozhodnutí o pokutě nijak nezjišťovala, zda je dlužník podnikatelem. Banka také firmě vytýká, že vůbec neposuzovala schopnost klientů úvěr splácet.

Vysoké sankce a zástavy nemovitostí

Centrální banka podle Hospodářských novin při rozhodování přihlédla k tomu, že protiprávní jednání bylo zaměřené na zranitelnější skupinu spotřebitelů a doprovázely ho velmi nevýhodné smluvní podmínky.

Byly mezi nimi také vysoké sankce za prodlení, zajištění nemovitostmi a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, na základě kterých bylo možné dlužníky při sebemenším porušení pravidel poslat do exekuce. Deník píše, že mnozí z lidí, kterým Fundraisy consult půjčila peníze, byli zadlužení vlastníci bytu nebo domu.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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