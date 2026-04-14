Tajná podmínka míru? USA a Izrael odhalily, co rozhodne o konci války
Odstranění obohaceného uranu z Íránu je nezbytnou podmínkou pro ukončení války ze strany USA a Izraele. Podle médií to řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj válka zničila íránský jaderný program a schopnost této země vyrobit jadernou zbraň. Írán dlouhodobě popírá, že by v uplynulých letech usiloval o výrobu jaderných zbraní.
Podle izraelského ministra obrany po úderech na Írán zůstává „problém s obohaceným materiálem, který by mohl sloužit jako základ pro pokus o obnovu projektu“ výroby jaderných zbraní. „Spojené státy a Izrael označily odstranění tohoto materiálu z Íránu za nezbytnou podmínku pro ukončení kampaně,“ uvedl Kac.
Spojené státy vyhlásily minulý týden čtrnáctidenní příměří, při kterém zastavily spolu s Izraelem údery na Írán, které zahájily 28. únoru. První pokus o dojednání trvalejšího klidu zbraní o víkendu selhal a americký prezident Donald Trump nařídil námořní blokádu Íránu.
Stačilo pár dní ticha a jeden pozastavený obsah, a na povrch vyplaval zmatek, který sahá mnohem dál než k jednomu videu. Rozpory v komunikaci, nejasná odpovědnost a slabé krizové vedení ukazují, že v resortu obrany státu chybí jasná linie velení. A právě to vyvolává největší obavy.
Zasypaný uran
Osud íránského uranu obohaceného na 60 procent je nejasný od loňských amerických a izraelských úderů na Írán. Podle některých médií a představitelů je zasypaný v zasažených íránských zařízeních a úřady tak k němu nemají přístup. Média v uplynulých týdnech také informovala o úvahách, že Spojené státy vyšlou do Íránu své speciální jednotky, aby materiál vyzvedly a odvezly.
Podle odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán měl ke květnu loňského roku na 407 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent. To je míra výrazně přesahující potřebu pro civilní účely, ale stále nedostatečná pro výrobu jaderné zbraně, které potřebují uran obohacený na 90 procent.