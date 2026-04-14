Tajná podmínka míru? USA a Izrael odhalily, co rozhodne o konci války

Jisrael Kac
Odstranění obohaceného uranu z Íránu je nezbytnou podmínkou pro ukončení války ze strany USA a Izraele. Podle médií to řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj válka zničila íránský jaderný program a schopnost této země vyrobit jadernou zbraň. Írán dlouhodobě popírá, že by v uplynulých letech usiloval o výrobu jaderných zbraní.

Podle izraelského ministra obrany po úderech na Írán zůstává „problém s obohaceným materiálem, který by mohl sloužit jako základ pro pokus o obnovu projektu“ výroby jaderných zbraní. „Spojené státy a Izrael označily odstranění tohoto materiálu z Íránu za nezbytnou podmínku pro ukončení kampaně,“ uvedl Kac.

Spojené státy vyhlásily minulý týden čtrnáctidenní příměří, při kterém zastavily spolu s Izraelem údery na Írán, které zahájily 28. únoru. První pokus o dojednání trvalejšího klidu zbraní o víkendu selhal a americký prezident Donald Trump nařídil námořní blokádu Íránu.

Ministerstvo obrany v přímém přenosu: chaos, výmluvy a nejasné řízení

Stačilo pár dní ticha a jeden pozastavený obsah, a na povrch vyplaval zmatek, který sahá mnohem dál než k jednomu videu. Rozpory v komunikaci, nejasná odpovědnost a slabé krizové vedení ukazují, že v resortu obrany státu chybí jasná linie velení. A právě to vyvolává největší obavy.

Zasypaný uran

Osud íránského uranu obohaceného na 60 procent je nejasný od loňských amerických a izraelských úderů na Írán. Podle některých médií a představitelů je zasypaný v zasažených íránských zařízeních a úřady tak k němu nemají přístup. Média v uplynulých týdnech také informovala o úvahách, že Spojené státy vyšlou do Íránu své speciální jednotky, aby materiál vyzvedly a odvezly.

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán měl ke květnu loňského roku na 407 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent. To je míra výrazně přesahující potřebu pro civilní účely, ale stále nedostatečná pro výrobu jaderné zbraně, které potřebují uran obohacený na 90 procent.

následky jednoho z úderů amerického a izraelského letectva na íránskou ropnou rafinerii

Rozpočtová disciplína bude díky novele zákona, která vychází i z nových evropských pravidel, podle předsedy Národní rozpočtové rady méně transparentní a obtížněji vymahatelná.

Poslanci mají na schůzi, která začala tento týden, projednat kromě dalších norem týkajících se státního rozpočtu také novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novela převádí do českého právního systému změny evropské legislativy, ale míří také na takzvanou dluhovou brzdu a mění metodiku výpočtu výdajových limitů. „Novela změkčuje dluhovou brzdu a uvolňuje vládě cestu k vyšším schodkům státního rozpočtu. Navíc nová pravidla jsou daleko méně srozumitelná než ta předchozí. Tím je jejich plnění i podstatně méně vymahatelné než doposud,“ kritizuje návrh předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.

Odbrzdění kvůli Dukovanům?

Dluhová brzda, kterou obsahuje současné znění zákona o rozpočtové odpovědnosti, zavazuje vládní kabinet k tomu, že vládní dluh nesmí překročit 55 procent hrubého domácího produktu (HDP). Obsahem návrhu novely je, že by se vládní výpůjčky na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech do zmíněného limitu nezapočítávaly.

Další plánovanou změnou je změna výpočtu výdajových rámců státního rozpočtu. Doposud se určují formou maximální hodnoty strukturálního salda veřejných institucí, tedy salda příjmů a výdajů rozpočtu očištěného o vlivy hospodářského cyklu či vliv mimořádných událostí. Na základě toho má letos státní rozpočet skončit maximálním schodkem ve výši 1,75 procenta HDP, v příštím roce pak 1,25 procenta a v dalších letech má jít maximálně o jedno procento HDP.

Po schválení novely by se výdajový limit počítal na základě růstu takzvaných čistých výdajů, tedy celkových výdajů státního rozpočtu a dalších veřejných institucí očištěných o náklady na obsluhu státního dluhu, změny daňových zákonů a dalších opatření, která mají vliv na výši příjmů, a také o státní výdaje na programy Evropské unie.

Nejednoznačnost se rovná nevymahatelnost

Podle Hampla je takové vymezení výdajových rámců nejednoznačné. To platí nejen pro navrhovanou českou novelu, ale i pro nová pravidla rozpočtové odpovědnosti Evropské unie, která začala platit před rokem a půl. „Je chyba, že jsme šli v Evropské unii touto cestou. Hranice dluhu je podle nás mnohem méně srozumitelná, méně zřetelná a mnohem hůře vymahatelná. My jsme před tím jako Národní rozpočtová rada varovali,“ hodnotí šéf NRR.

„Navíc Evropská komise je v tuto chvíli prostě horší vymahač těch pravidel, než byla dříve. Protože je dnes mnohem více politický hráč než jen nestranný vymahač pravidel. Takže nemůžeme do té míry jako v minulosti spoléhat ani na umravňující sílu těch evropských pravidel, ani na autoritu Evropské komise,“ dodává s tím, že o to důležitější je, co se bude dít doma, co si každá země odehraje sama.

„V tom jsem trochu skeptik. Myslím, že se vracíme na začátek a že si prostě budeme muset, lidově řečeno, nabít ústa. Což je samozřejmě to, čemu bychom chtěli jako NRR bránit,“ konstatuje.

Ministerstvo obrany v přímém přenosu: chaos, výmluvy a nejasné řízení

Jaromír Zůna
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Stačilo pár dní ticha a jeden pozastavený obsah, a na povrch vyplaval zmatek, který sahá mnohem dál než k jednomu videu. Rozpory v komunikaci, nejasná odpovědnost a slabé krizové vedení ukazují, že v resortu obrany státu chybí jasná linie velení. A právě to vyvolává největší obavy.

Ministerstvo obrany tvrdí, že nic nezakázalo. Generální štáb naznačuje opak. Hrad mluví o cenzuře. A výsledek? Rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem nikde. V době, kdy by stačilo jedno kliknutí.

Působí to jako absurdní divadlo byrokracie. Armáda čeká na nový YouTube kanál, ministerstvo ho nemá schválený, a starý kanál zůstává nevyužitý. Tohle není technický problém. Tohle je selhání priorit.

Stejně absurdní je tvrzení, že ministerstvo video ani nemělo. Pokud je to pravda, selhalo. Pokud ne, je to výmluva. V obou případech špatně.

Do toho vstupuje politika. Opozice útočí na ministra a veřejnost sleduje další díl seriálu „Kdo za to může“. Podstata ale zůstává. Stát neumí komunikovat rychle a jednotně. A to nejhorší, nejde o nic složitého. Jen o rozhovor, který měl být dávno venku. Pokud se instituce nedokážou domluvit ani na tomhle, co to říká o jejich schopnosti řešit skutečně důležité věci?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ropovod Družba má být do konce dubna opět v provozu, uvedl Zelenskyj po jednání v Berlíně

Politika

Ropovod Družba, klíčová tepna pro dodávky ruské ropy do střední Evropy, by měl být podle ukrajinského prezidenta opět plně funkční do konce dubna. Opravy zařízení poškozeného lednovým ruským útokem se blíží ke konci, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Protivzdušná obrana Patriot
Aktualizováno

Posílení ukrajinské obrany. Německo nakoupí stovky raket Patriot

Politika

Německo zaplatí za stovky raket do systémů protivzdušné obrany Patriot, které pro Ukrajinu vyrábí americká zbrojní firma Raytheon. U příležitosti německo-ukrajinských vládních konzultací to oznámilo německé ministerstvo obrany. S německou firmou Diehl Defence se dohodlo na financování dalších systémů protivzdušné obrany IRIS-T pro Ukrajinu. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).

