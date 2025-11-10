Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Češi vybrali miliony za den. Střely pojmenované po Drábové míří na frontu

Střela s plochou dráhou letu Flamingo
Ukrajina získá díky iniciativě Dárek pro Putina dvě střely s plochou dráhou letu Flamingo pojmenované po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. V říjnu iniciativa ve sbírce na střelu vybrala od dárců požadovanou částku 12,5 milionu korun za jeden den a oznámila, že ukrajinský výrobce dar zdvojnásobí a za vybrané peníze dodá dvě střely. Upozornil na to server Novinky.cz.

Dárek pro Putina nakupuje za peníze z veřejných sbírek zbraně a další materiál pro Ukrajinu. Ve sbírce na střelu DANA 1 se vybralo o 3,5 milionu korun více, iniciativa proto dnes nechala na sociálních sítích veřejnost rozhodnout, na co se zbylé peníze použijí. Hlasovat lidé mohou pro příspěvek na plastickou trhavinu, sanitky, výcviková letadla nebo na drony a munici.

Drábová, která zemřela 6. října, se veřejně angažovala v podpoře Ukrajiny, která čelí ruské vojenské agresi, Podporovala mimo jiné právě i projekt Dárek pro Putina. „S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo, bohužel až po jejím odchodu,“ uvedla iniciativa při spuštění sbírky na síti X. „Dana by se tomu asi dost smála,“ dodala. S pojmenováním střely po Drábové souhlasil výrobce, speciálně pro účely sbírky vypočítal cenu střely, uvedli organizátoři sbírky. „Po zaplacení bude střela předána Ozbrojeným silám Ukrajiny. Ty rozhodnou o termínu, kdy bude použita, a určí pro ni cíl,“ dodali.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

Přečíst článek

Střelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého doletu. Podle Dárku pro Putina má dolet 3000 kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1150 kilogramů. „Střely používají tryskový motor, pravděpodobně původně určený pro cvičné letouny Aero L‑39 Albatros, kterých má Ukrajina ve skladech dostatek. Střela je údajně odolná vůči zbraním působícím na elektroniku a využívá speciální GPS systémy s odolností proti blokování,“ uvedla ke sbírce na zbraň iniciativa.

Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě střelomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.

Šéf Tesly Elon Musk
Timur Barotov
Akcionáři Tesly schválili bezprecedentní odměnu až za 1 bilion dolarů pro Elona Muska, ale její vyplacení je podmíněno extrémně náročnými cíli – a hlavním motivem je posílení Muskova vlivu v Tesle, aby nemohl být snadno odstaven v kritických momentech, říká v komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Tesla má za sebou jedno z nejkontroverznějších hlasování své historie: 6. listopadu během půlnoci českého času akcionáři Tesly odklepli nový kompenzační plán pro Elona Muska s „teoretickým“ stropem až 1 bilion dolarů. Pro hlasovalo 75 procent akcionářů Tesly, jedná se tedy nepochybně o většinu. Schválení balíčku přišlo i navzdory ostré kampani proti ze strany velkých institucionálních investorů (např. norského státního fondu), ale i díky víře části trhu, že Musk dovede Teslu z éry elektromobilů do éry robotiky a autonomních služeb. Podstatné je slovo „teoretický strop“, vyplacení této kolosální odměny je podmíněno vícestupňovým plněním konkrétních výkonnostních cílů a není automatické. 

Odměnový balíček je rozdělen do 12 tranší podobně jako jeho balík za 55 miliard dolarů z roku 2018. Je důležité pochopit, že jde o čistě výkonnostní opce – bez splnění výkonnostních cílů nedostane Musk nic. Každá tranše se odemkne pouze při současném splnění určené výše tržní kapitalizace Tesly a specifických provozních/produktových milníků. Celkově laťky jsou nastavené extrémně vysoko – plné odemčení odměny počítá s posunem valuace Tesly zhruba k ~8,5 bilionů dolarů (tedy 6krát výše než dnes) a s doručením klíčových cílů v autonomii (počet vyrobených funkčních robotaxi) a humanoidní robotice (počet prodaných autonomních robotů typu Optimus), plus s masovou výrobou a ziskovostí. To by Muskův podíl v Tesle mohlo ve finále navýšit zhruba ke 25 procent ze současných asi 15 procent (tj. posílení hlasovacích práv, ale stále ne absolutní kontrolu ve firmě). 

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen" 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Stanislav Šulc

Menší odměnový plán z roku 2018 měl obdobně 12 milníků (valuace + výnosy/EBITDA), které Tesla v čele s Muskem úspěšně naplnila, ale byl soudem v Delaware letos zneplatněn; Tesla se následně přestěhovala pod jurisdikci Texasu a spor o původní balík běží u nejvyššího soudu v Delaware i nadále. Pro představu, hodnota firmy Tesla vyrostla od počátku roku 2018 ke dnešku o 2 050 procent, takže hodnota akcií vyrostla 21,5násobně. Akcionáři si proto Elona nemohou vynachválit a uvažují stejně i při čerstvě odhlasovaném balíčku.

Pokud teoreticky hodnota Tesly vzroste 6krát na požadovaných 8,5 bilionu dolarů, jedná se o růst ceny akcií o 500 procent, když si z toho Elon „ukousne“ 1 bilion dolarů, pak dojde ke zředění akcionářů pouze o necelých 12 procent a jejich potenciální zisk se zmenší z 500 procent na 440 procent. Akcionáři tedy na tom budou i tak podstatně lépe, než dnes nebo v absenci Elona v Tesle.

Musk hrozil, že výrobu robotů by mohl přesunout pod svojí soukromou firmu xAI v případě, že jeho podíl v Tesle zůstane i nadále nepodstatný. Bojí se totiž, že vytvoří „armádu autonomních robotů“ a vedení spolu s akcionáři ho pak může z firmy lehce odstranit a potenciálně takové situace zneužít. S plným uplatněním balíčku by měl Elon ve firmě asi čtvrtinový podíl, měl by tedy silný vliv na rozhodování, ale v případě selhání by byl stále odvolatelný. Nový plán je tedy nejen odměna, ale i mechanismus, jak snížit riziko, že bude z firmy vytlačen v nejdůležitější fázi přerodu firmy. 

Bude Tesla vyrábět vlastní AI čipy?

Na schůzi akcionářů Musk naznačil, že se Tesla bude muset silně soustředit na čipy (uvedl že se mu o nich nyní doslova zdá ve snech) a naznačil jednání i s Intelem, mimo již existující dohody s Nvidií, TSMC a Samsungem. Podle jeho vyjádření je další rozvoj autonomie - samořídících automobilů a autonomních robotů ve finále podmíněno právě dostatečným přísunem vysoce kvalitních AI čipů.

Musk zmínil, že i přes veškeré dohody co Tesla s největšími výrobci čipů na světě nyní má, nebude přísun čipů dostatečný a bude v budoucnu brzdit růst Tesly. Proto podle jeho vyjádření, nyní nevidí jiný způsob jak škálovat robotiku v Tesle, než že si firma postaví vlastní velkou továrnu „Terra Fab“, kde si bude Tesla sama vyrábět pokročilé moderní čipy. Ačkoli Elon Musk již mnohokrát dokázal zdánlivě nemožné, je nutno zmínit, že výroba pokročilých AI čipů je extrémně technicky náročná a nákladná, proto to dnes dokáže dělat jen hrstka firem na celém světě. Investoři rovněž probírali návrh, aby Tesla mohla investovat do xAI (vývojář konkurenta ChatGPT - Grok); většina hlasujících byla pro, ale s velkým počtem zdržení.

Co z toho plyne pro investory

Krátkodobě lze čekat zvýšenou volatilitu, akcie Tesly na odhlasování odměny pro Elona reagovaly slabým růstem v poobchodní fázi o 1,5 procenta, během regulérní obchodní seance se ale může mnohé změnit. Slabá reakce je pravděpodobně dána tím, že se z velké části přijetí balíčku očekávalo a také Elon se k tomuto příliš nezmiňoval. Dlouhodobě je sázka na Teslu, sázka na to, že se firma stane největším západním výrobcem humanoidních robotů s nejpokročilejším AI software, který umožní autonomní funkce těchto robotů při různé plejádě užitečných činností ať už v průmyslu, nebo v domácnostech. 

Americký miliardář Elon Musk

Musk opět zavařil Tesle. Akcie firmy klesají po jeho oznámení o založení politické strany

Trhy

ČTK

Trhy

Peníze nerostou na stromě. Kontribuce i daně zdražují bydlení, říká Dušan Kunovský

Dušan Kunovský z Central Groupu na snímku z roku 2019
Profimedia
Když jsem četl programové prohlášení vlády, řada kroků je rozvojová, říká Dušan Kunovský zakladatel a majitel největšího stavitele bytů v zemi, společnosti Central Group. Řada opatření souzní s tím, co firma již posledních deset let říká. „Klíčové je přenést to z papíru, který snese všechno, do praxe,“ hodnotí plány budoucí vlády v oblasti bytové výstavby.

Nejdůležitější je zrychlení povolování nových staveb. „Povolovací procesy se dostaly do absolutně krizové situace,“ tvrdí. V Praze trvá někdy i více než deset let získat povolení na běžný bytový dům.

Za vlády Petra Fialy se podle Kunovského krize ještě prohloubila. Ze stavebních úřadů odešla řada lidí a některé úřady jsou úplně paralyzované. Nyní vláda deklaruje rozvoj bytové výstavby jako jednu z priorit. Jak ovšem upozorňuje Kunovský, nic neproběhne rychle. Je třeba projít legislativním procesem, úředníci musejí nová pravidla vstřebat. „Když se bude intenzivně konat, na konci tohoto volebního období by se to mohlo pozitivně projevit,“ domnívá se šéf Central Group.

Jistě se bude čekat, co bude s digitalizací. A teprve až ta bude funkční, a lidé se s ní naučí pracovat, přichází na řadu schvalování staveb. Kdyby se celý proces podařil do čtyř let, bylo by to „skoro na ohňostroj“. S tím souvisí i územní plánování, které je v Praze stále rigidní. Přestože náměstek primátora Petr Havlíček na podzim představil nový územní plán. Ten však bude schválen nejdříve v polovině příštího roku.

Důležitou otázkou je také rozpočtové určení daní, kdy velká část jejich výběru míří do regionů, a nedostatečné množství jde do velkých měst, kam se lidé z obcí chtějí přesouvat. „Myslím, že by se to určitě řešit mělo. Ale je to velmi horký politický brambor, takže fakticky chápu, proč Praha nebo jiná velká města zavádějí kontribuce,“ říká Kunovský. Kontribuce znamená, že developer kromě bytů staví třeba kruhové objezdy nebo školky. Což se ovšem promítá do ceny nových bytů. „Kontribuce jsou v průměru čtvrt milionu na byt. Peníze se projeví v ceně pro klienta. To je matematika, peníze nerostou na stromě,“ tvrdí Dušan Kunovský.

Evžen Koren, majitel Ekospolu
Češi si zvykli na vyšší sazby hypoték. Příští rok budou nakupovat byty ještě víc než letos, shodli se odborníci

Reality

nst

Reality

Výkonná ředitelka společnosti Michaela Váňová v podcastu Realitní club

Do nájemního bydlení nejdeme, ale zkoušíme jeden model, říká šéfka Central Group

Reality

Dalibor Martínek

Reality

Dalibor Martínek

Central Group vystaví na Žižkově 370 nových bytů

Nákladové nádraží na Žižkově se rychle mění. Central Group zde postaví stovky nových bytů

Reality

ČTK

Reality

