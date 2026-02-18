Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou
Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.
Podpora Čechů pro nákup zbraní pro Ukrajinu podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina neklesá, ale naopak meziročně roste. Organizace, která se specializuje na veřejné sbírky na vojenskou techniku, zaznamenává podle něj kontinuální nárůst podpory navzdory častým tvrzením o slábnoucí podpoře Ukrajiny.
„Jednoznačně pozorujeme něco, co jde naprosto proti všem narativům, které se kolem podpory Ukrajiny šíří, protože máme kontinuální meziroční nárůsty. Když se podívám na výsledky, do kterých vidíme, tak jsme v roce 2025 vybrali více než v roce 2024 a v roce 2024 jsme vybrali více než v roce 2023,“ uvedl Ondráček. Rok 2022 podle něj nelze srovnávat, protože šlo o výjimečné období bezprostředně po zahájení plnohodnotné ruské invaze.
„Válka se vyhrává válkou“
Za jedním z důvodů rostoucí podpory vidí postupnou proměnu vnímání války. „Čím dál tím víc lidí, jak je ta válka delší a delší, tak chápe, že – jak říká staré nebo kozácké přísloví – válka se nejlíp vyhrává válkou,“ dodal Ondráček.
Hasičům na Ukrajině bude pomáhat s hašením požárů v extrémních podmínkách další český robot z řady Hecthor. Stroj charkovští hasiči využijí například na místech, kde po ruských útocích hrozí sekundární výbuchy, zřícení budov nebo další útoky. Pozemní dron na polygonu v pražských Malešicích představili zástupci iniciativy Dárek pro Putina a organizace Team 4 Ukraine, které stroj pro zemi čelící ruské invazi pořídily.
Další Hecthor vyráží do akce. Ukrajincům pomůže český robot, na který přispěl Lukačovič
Zprávy z firem
Iniciativa během čtyř let financovala například nákup vrtulníku Black Hawk, tanku T-72 nebo protidronových systémů. O víkendu na 17 náměstích po celém Česku umístí makety ruských dronů Šáhed ve skutečné velikosti. Chce tím připomenout všem, že když padne Ukrajina, může být cílem i Česká republika, uvedla v příspěvku na platformě X.
[[Twitter status: https://twitter.com/DarPutinovi/status/2023668770376393168]]
Symbolika tanku
Další rovina je symbolická a marketingová. „Jeden tank sám o sobě válku nerozhodne, ale je silným symbolem, že se běžní lidé složili na tank a poslali ho na Ukrajinu. Podobně to bylo s raketomety nebo další technikou. Tyto projekty mohou inspirovat další dárce a někdy i státy k tomu, aby poslaly stejné zbraně,“ řekl Ondráček.
Prioritou je munice a boj proti dronům
Podle Ondráčka má Ukrajina dlouhodobě prioritní seznamy potřeb. Velmi dlouho je na prvním místě munice všech ráží. „Munice je základ a Ukrajinci jsou za ni velmi vděční. Nelze ale vybírat jen na munici. Dnes je absolutní prioritou boj proti dronům Šáhed, které představují obrovský problém pro kritickou infrastrukturu i civilní obyvatelstvo,“ dodal.
„Ať se vzdají? To není řešení“
Na argumenty, že válka nemá vojenské řešení a pomoc by se měla omezit, reaguje Ondráček otázkou, zda by se tedy Ukrajina měla vzdát. „Jestli ti lidé, kteří to říkají, mají nějaké jiné řešení, já si ho rád poslechnu. Ale nebudu poslouchat řešení, ať se Ukrajinci vzdají,“ uvedl. Podle něj by kapitulace vedla k další destabilizaci Evropy, nové uprchlické vlně a posílení ruského zbrojení.
Evropa a Spojené státy mají podle Ondráčka ekonomické nástroje, jak výrazně omezit příjmy Ruska z prodeje ropy a plynu, které financují válku. „Historie ukazuje, že ústupky agresorům nepřinášejí trvalý mír,“ dodal.
Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.
Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne
Politika
