Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Martin Ondráček, Jan Polák, střela s plochou dráhou letu Flamingo nazvaná DANA 1, raketa, Dárek pro Putina
Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

Podpora Čechů pro nákup zbraní pro Ukrajinu podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina neklesá, ale naopak meziročně roste. Organizace, která se specializuje na veřejné sbírky na vojenskou techniku, zaznamenává podle něj kontinuální nárůst podpory navzdory častým tvrzením o slábnoucí podpoře Ukrajiny. 

„Jednoznačně pozorujeme něco, co jde naprosto proti všem narativům, které se kolem podpory Ukrajiny šíří, protože máme kontinuální meziroční nárůsty. Když se podívám na výsledky, do kterých vidíme, tak jsme v roce 2025 vybrali více než v roce 2024 a v roce 2024 jsme vybrali více než v roce 2023,“ uvedl Ondráček. Rok 2022 podle něj nelze srovnávat, protože šlo o výjimečné období bezprostředně po zahájení plnohodnotné ruské invaze.

„Válka se vyhrává válkou“

Za jedním z důvodů rostoucí podpory vidí postupnou proměnu vnímání války. „Čím dál tím víc lidí, jak je ta válka delší a delší, tak chápe, že – jak říká staré nebo kozácké přísloví – válka se nejlíp vyhrává válkou,“ dodal Ondráček.

Český hasičský robot Hecthor pomůže Ukrajině v boji s požáry po útocích
Další Hecthor vyráží do akce. Ukrajincům pomůže český robot, na který přispěl Lukačovič

Hasičům na Ukrajině bude pomáhat s hašením požárů v extrémních podmínkách další český robot z řady Hecthor. Stroj charkovští hasiči využijí například na místech, kde po ruských útocích hrozí sekundární výbuchy, zřícení budov nebo další útoky. Pozemní dron na polygonu v pražských Malešicích představili zástupci iniciativy Dárek pro Putina a organizace Team 4 Ukraine, které stroj pro zemi čelící ruské invazi pořídily.

Přečíst článek

Iniciativa během čtyř let financovala například nákup vrtulníku Black Hawk, tanku T-72 nebo protidronových systémů. O víkendu na 17 náměstích po celém Česku umístí makety ruských dronů Šáhed ve skutečné velikosti. Chce tím připomenout všem, že když padne Ukrajina, může být cílem i Česká republika, uvedla v příspěvku na platformě X.

Symbolika tanku

Další rovina je symbolická a marketingová. „Jeden tank sám o sobě válku nerozhodne, ale je silným symbolem, že se běžní lidé složili na tank a poslali ho na Ukrajinu. Podobně to bylo s raketomety nebo další technikou. Tyto projekty mohou inspirovat další dárce a někdy i státy k tomu, aby poslaly stejné zbraně,“ řekl Ondráček.

Prioritou je munice a boj proti dronům

Podle Ondráčka má Ukrajina dlouhodobě prioritní seznamy potřeb. Velmi dlouho je na prvním místě munice všech ráží. „Munice je základ a Ukrajinci jsou za ni velmi vděční. Nelze ale vybírat jen na munici. Dnes je absolutní prioritou boj proti dronům Šáhed, které představují obrovský problém pro kritickou infrastrukturu i civilní obyvatelstvo,“ dodal.

„Ať se vzdají? To není řešení“

Na argumenty, že válka nemá vojenské řešení a pomoc by se měla omezit, reaguje Ondráček otázkou, zda by se tedy Ukrajina měla vzdát. „Jestli ti lidé, kteří to říkají, mají nějaké jiné řešení, já si ho rád poslechnu. Ale nebudu poslouchat řešení, ať se Ukrajinci vzdají,“ uvedl. Podle něj by kapitulace vedla k další destabilizaci Evropy, nové uprchlické vlně a posílení ruského zbrojení.

Evropa a Spojené státy mají podle Ondráčka ekonomické nástroje, jak výrazně omezit příjmy Ruska z prodeje ropy a plynu, které financují válku. „Historie ukazuje, že ústupky agresorům nepřinášejí trvalý mír,“ dodal.

Petr Pavel

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.

Přečíst článek

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne
CSG, užito se svolením
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.

Zatímco zahraniční miliardáře, jako třeba Elona Muska, Jeffa Bezose či Billa Gatese, na fotografii poznáme během sekundy, o českých byznysmenech (Michal Strnad, Ivo Lukačevič, Tomáš Chrenek a další) to tak úplně neplatí. Alespoň tak dopadl výsledek testu, který odbornému publiku konference Rozvoj a inovace finančních produktů, již tradičně pořádané Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, předložil ekonom a předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.

Amerika: s obličejem na trh

Na další otázce někdejšího viceguvernéra ČNB Hampla si účastníci konference takřka vylámali zuby. Zněla totiž takto: v čem se fotografie zahraničních a českých miliardářů liší? „Nejde jen o tváře, ale i o to, kde a v jakých polohách jsou ti lidé foceni. Před lidmi, na tiskových konferencích, na prezentacích, na přednáškách. A mluví o svém byznysu,“ naznačil Hampl. „A kde jsou foceni naši miliardáři? Většinou v komfortu své pracovny,“ dodal. „U každého z těch zahraničních byznysmenů platí, že vy jako retailoví investoři můžete na kapitálovém trhu sdílet jejich příběh a investovat do jejich podnikání. Je to dokonce podstata jejich byznysu, že jsou na kapitálovém trhu a že do přesvědčování o tom, že jejich byznys dává smysl, vkládají svůj vlastní obličej,“ konstatoval.

Česko je v miliardářské formě. I díky Strnadovi konkuruje Německu a Británii

Leaders

Páteční úspěšný vstup zbrojovky Czechoslovak Group na burzu znamená, že Česko upevňuje své postavení evropské miliardářské mocnosti. V první sedmdesátce nejbohatších Evropanů dle agentury Bloomberg má Česko hned čtyři zástupce, takže více už jich mají jen Německo, Británie a Francie, tedy tři největší ekonomiky starého kontinentu.

Rozdílem mezi Amerikou a Českem podle Hampla je, že českým miliardářům český kapitálový trh nic neříká. „Nepoužívali jej, nepoužívají jej a ani se k tomu nechystají,“ řekl s tím, že to je ten důvod, proč je na našem trhu tak malá nabídka akcií a nízká likvidita. „Vyslechl jsem si tolik řečí o tom, jaké regulatorní a jiné zásahy mohou za to, že je ten kapitálový trh slabý. To ale tím důvodem není,“ podtrhl. „Pokud největší podnikatelé a největší vlastníci kapitálu neberou kapitálový trh jako prvotní místo, o němž uvažují, tak můžeme tisíckrát přepisovat všechny předpisy a všechna pravidla, ale nic se nezmění, protože chybí nabídková strana,“ zopakoval.

Symptomem našeho trhu je, že nejvíce obchodovanou společností Burzy cenných papírů Praha je společnost z většiny vlastněná státem, tedy ČEZ, a že k veřejnému obchodování nabízejí své akcie dvě zbrojovky, Czechoslovak Group (CSG) a Colt CZ Group. Akciím Coltu se podle něj velmi daří. To ukazuje, že i na českém kapitálovém trhu se dají dělat zajímavé věci srovnatelné s transakcemi v zahraničí. „Jen to vyžaduje jednu drobnost: chtít to,“ podotýká Hampl. Změnu mindsetu by mohlo signalizovat lednové IPO třicátníka Michala Strnada, ale je škoda, že šly nové akcie zbrojního impéria na nizozemskou, nikoliv českou burzu.

Když Evropa poráží Ameriku v své vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje

Trhy

Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.

Můj podnik, můj hrad

Kapitálový trh by mohly zásobovat emisemi i malé a střední podniky, páteř české ekonomiky. „Myslím si, že je tu obrovský potenciál ukázat i těm malým firmám, že je tu i jiné financování než jen to bankovní,“ navázal na šéfa NRR další bývalý viceguvernér ČNB a v současnosti šéf Národní rozvojové banky (NRB) Tomáš Nidetzký. „Pokud se chceme posunout v hospodářské politice, v inovacích, tak bych vsadil na tento segment,“ upozornil s poukazem na to, že malé a střední firmy vytvářejí 36 procent HDP a představují 99 procent z celkového počtu firem v Česku.

Jenže je tu také generační problém. „Cítím, že je to generační věc. A že hraje roli, zda někdo byl na kapitálovém trhu v jeho začátcích a má s ním zkušenost, ať už aktivní či pasivní. Ten, kdo přichází jako mladší, může mít míň předsudků,“ nastínil Hampl.

To na základě svých zkušeností šéfa NRB potvrzuje také Nidetzký. „Řada firem je rodinných a já tam vnímám generační rozdíl,“ říká. „Vidím neochotu těch, kteří firmu vypiplali prakticky z ničeho, do ní kohokoliv pustit. Že by šli do IPO, to je pro ně nemyslitelné. Ale nová generace vlastníků už nebude mít takový blok,“ je přesvědčen Nidetzký. Problémy ovšem vznikají i při předávání firmy v rodině.

Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se

Leaders

Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.

Dalibor Martínek

Špatné zkušenosti

Rektor VŠE Petr Dvořák to vidí stejně. Předání firmy dalším generacím je velkým tématem centra pro rodinné firmy Fakulty podnikohospodářské VŠE. „Je tam vidět, že pohled nastupujících generací je někde úplně jinde,“ uvedl Dvořák.

Ke generačnímu problému mohou přispívat i počáteční negativní zkušenosti českých podnikatelů. Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Petr Musílek připomněl, že dvě vlny kuponové privatizace na počátku 90. let následně vystřídala vlna kontroverzních odkupů akcií a masivní vytěsňování minoritních akcionářů, což vedlo k oslabení důvěry v kapitálový trh. Následky toho už sice patří historii a kolektivní investování, které prošlo mnoha úpravami, se stalo velmi populární.

Studenti investují do bitcoinů

Tím ale výčet problémů, které rozvoj kapitálového trhu brzdí, zdaleka nekončí. Patří sem, jak upozornil Musílek, třeba slabá role penzijních fondů, které investují hlavně do krátkodobých instrumentů. Evidentní je také slabý zájem o investiční možnosti, i když je jich v nabídce mnoho. Důsledky jsou mnohdy nečekané. „V současné době většina našich studentů nehledá investiční příležitosti na kapitálovém trhu, ale na kryptoměnovém trhu. Téměř každý má kryptoměnovou peněženku a nakupuje a prodává bitcoiny,“ překvapil účastníky finanční konference Musílek.

Mojmír Hampl

Sněhové vločky? Nesmysl. Mladí jsou investičně odvážnější než generace před nimi, říká Mojmír Hampl

Money

O generaci Z, tedy o mladých lidech do 30 let, se často dost pochybuje. Říká se, že jde o slabou generaci takzvaných sněhových vloček. Z průzkumů, které byly v posledních týdnech zveřejněny o finančním chování této generace, však mladí lidé vycházejí úplně jinak. Jak tuto generaci vidí šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který se účastnil debaty k jednomu z těchto průzkumů, a co v tomto ohledu očekává od nové vlády?

Celkově vzato je podle děkana FFÚ VŠE nedostatečný rozvoj českého kapitálového trhu způsoben mnoha faktory. Některé jsou na straně podnikatelů, některé ale také na straně regulace ČNB nebo ministerstva financí. Brzdou je také to, že některé investiční instrumenty jsou spojeny s neúměrným daňovým zatížením. A opomíjet nelze ani zahraniční vlivy. Po finanční a následně globální ekonomické krizi zahraniční investoři po roce 2008 opustili trhy východní Evropy. „Neopustili jen Českou republiku, ale zmizeli i z Polska, Maďarska a dalších východoevropských zemí. Takže ten problém není jen tuzemský,“ uzavírá děkan FFÚ VŠE.

Golfové, anebo francouzské hole?

Šéfové NRR a NRB Hampl a Nidetzký přidávají ještě dvě příčiny: nesladěnost pravidel v rámci Evropy a přetrvávání transformovaných fondů. Tedy „starých“ penzijních fondů, které musejí ze zákona investovat tak, aby se vyhnuly záporným výnosům. Nidetzký má coby bývalý investiční bankéř zkušenost, že lidé nejsou ochotni přejít z transformovaného fondu do účastnického, protože si neuvědomují, že garance nezáporného výnosu často znamená nulu. „Když jsem klienty přesvědčoval, aby přešli z transformovaného do účastnického fondu, tak jsem jim říkal, že když mají v transformovaném fondu garantovanou nulu, tak dostanou garantovanou nulu. A že je jen na nich, zda budou chtít mít v důchodu jako Francouzi golfové hole, anebo francouzské hole.“

NERV je mrtvý. Žádný nový zatím není na obzoru

Money

Poradní orgán vlády NERV, který měl minulým vládám pomáhat v ekonomických otázkách, zanikl. S koncem Fialovy vlády skončila jeho aktivita. Žádný nový NERV zatím není na obzoru.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby

Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby
Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.

Lyžování patří mezi sporty s vyšší úrazovostí. Nejčastější jsou poranění kolenních vazů, zlomeniny zápěstí a předloktí, úrazy hlavy nebo kolize mezi lyžaři. U dětí hraje roli menší zkušenost, vyšší rychlost i provoz na sjezdovkách. Zatímco v Česku akutní zdravotní péči hradí veřejné zdravotní pojištění, v zahraničí mohou v případě úrazu náklady rychle narůstat.

Právě proto pojišťovny každou zimu upozorňují, že zimní sporty vyžadují odpovídající krytí. „Lyžování a snowboarding jsou v základní variantě cestovního pojištění obvykle kryty na vyznačených sjezdovkách. Pokud se ale klient pohybuje mimo ně nebo využívá snowpark, je potřeba sjednat rozšíření,“ uvádí Martin Krejza z Kooperativa pojišťovny.

To je klíčová informace zejména pro rodiče dětí na školních lyžařských kurzech. Stačí vyjet mimo vyznačenou trasu a standardní pojistka nemusí plnit.

Kolik stojí pojištění na týden v Alpách

U zahraničního lyžařského pobytu, nejčastěji v Rakousku, Itálii nebo Francii, se týdenní cestovní pojištění dítěte se zimními sporty pohybuje přibližně mezi 250 až 600 Kč, podle výše limitů a připojištění.

Například ČSOB Pojišťovna nabízí limity léčebných výloh až 100 milionů korun a online sjednání; cena pro dítě na 7 dní do Rakouska se pohybuje od zhruba 300 korun podle varianty.

Generali Česká pojišťovna umožňuje pojistit zimní sporty v rámci balíčků s odpovědností, cena za týden se obvykle pohybuje mezi 300–500 korunami.

Konec dojení pacientů. Co už si lékaři nesmějí naúčtovat

Money

Co bylo roky tolerováno, je od letoška zakázané. Lékaři už nesmí vybírat poplatky za registraci ani další příplatky za hrazenou péči. Stát nově hrozí tvrdými sankcemi.

Specialista na cestovní pojištění, ERV Evropská pojišťovna, nabízí vysoké limity léčebných výloh a silné asistenční služby; cena za týdenní pobyt dítěte zpravidla začíná kolem 400 korun.

Rozdíl mezi základní a vyšší variantou bývá jen 100–200 korun. Právě zde se ale rozhoduje o tom, zda bude limit dostatečný při vážném úrazu

Jeden pád může znamenat 400 tisíc korun

Finanční náročnost popisuje modelový příklad, který pojišťovací makléř Krejza popsal. Čtrnáctiletý student na kurzu v Rakousku nezvládne prudší úsek a srazí jiného lyžaře. Zásah horské služby s vrtulníkem může stát 80 až 150 tisíc korun. Hospitalizace a operace přidají dalších 200 až 300 tisíc korun. Pokud druhý lyžař utrpí vážnější zranění, mohou následovat nároky na odškodnění. Celkový účet tak může překročit 400 tisíc korun, v komplikovanějších případech i více. V Itálii je navíc zákonem vyžadováno pojištění odpovědnosti při lyžování. Bez něj hrozí pokuta.

Právě odpovědnost za škodu je přitom nejčastěji podceňovanou složkou pojistky. Kolize na sjezdovce nejsou výjimkou a moderní výbava stojí desítky tisíc korun.

A co rodinná lyžovačka v Česku?

Mnoho rodičů se domnívá, že v ČR žádné pojištění nepotřebují. Léčebné výlohy skutečně hradí veřejné zdravotní pojištění. To ale neznamená, že riziko zmizelo.

Pokud dítě srazí jiného lyžaře a způsobí mu zranění nebo poškodí výbavu, náhradu škody musí někdo zaplatit. A to je okamžik, kdy vstupuje do hry pojištění odpovědnosti v občanském životě.

Roční pojištění odpovědnosti celé rodiny s limitem 5–10 milionů korun se běžně pohybuje mezi 800 až 2 000 korunami ročně, podle rozsahu krytí. Úrazové pojištění dítěte stojí orientačně od 1 000 Kč ročně výše, podle sjednaných částek. Přesná čísla nabízejí internetové srovnávače cen a specifikace konkrétních pojistek. Pro rodinnou dovolenou v Česku tak dává smysl mít kombinaci: odpovědnosti, úrazového pojištění, případně pojištění vybavení.

Školní lyžák: Na co se ptát v případě sjednané hromadné pojistky
 
Jaká je výše limitu léčebných výloh?
Je zahrnuta odpovědnost?
Je kryt zásah horské služby?
Platí pojištění i pro snowpark?

Limity skupinových smluv bývají nižší. Individuální připojištění za několik stovek korun může výrazně zvýšit ochranu. Z právního hlediska navíc může dítě nést odpovědnost za způsobenou škodu, pokud je schopno posoudit následky svého jednání. Finanční dopad pak padá na rodiče.

Kde se opravdu nevyplatí šetřit
  • Léčebné výlohy v zahraničí – doporučeno alespoň 50–100 milionů korun
  • Odpovědnost za škodu – minimálně 3–5 milionů korun
  • Zásah horské služby – včetně leteckého transportu
  • Asistenční služby 24/7
  • Pojištění sportovního vybavení

Srovnání orientačních cen (dítě, 7 dní, Rakousko, zimní sporty)

Ceny se liší podle věku, varianty a aktuálních slev. Jde o běžné orientační částky. Zdroj: pojišťovny
Kooperativa pojišťovna
  • cca 300–500 korun
  • léčebné výlohy až 100 milionů korun
  • možnost připojištění aktivních sportů
ČSOB Pojišťovna
  • cca 300–450 korun
  • léčebné výlohy až 100 miionů korun
  • zahrnutý zásah horské služby
Generali Česká pojišťovna
  • cca 300–500 korun
  • balíčkové řešení včetně odpovědnosti
ERV Evropská pojišťovna
  • cca 400–600 korun
  • vysoké limity léčebných výloh
  • silné asistenční služby
Allianz pojišťovna
  • cca 350–600 korun
  • možnost velmi vysokých léčebných výloh

Se začátkem školního roku přibývá úrazů, pojišťovny občas řeší i kuriózní případy

Money

