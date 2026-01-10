Další Hecthor vyráží do akce. Ukrajincům pomůže český robot, na který přispěl Lukačovič
Hasičům na Ukrajině bude pomáhat s hašením požárů v extrémních podmínkách další český robot z řady Hecthor. Stroj charkovští hasiči využijí například na místech, kde po ruských útocích hrozí sekundární výbuchy, zřícení budov nebo další útoky. Pozemní dron na polygonu v pražských Malešicích představili zástupci iniciativy Dárek pro Putina a organizace Team 4 Ukraine, které stroj pro zemi čelící ruské invazi pořídily.
Jeden ze starších modelů z řady Hecthor již hasiči v Charkově využívají. „Ukrajinci sami nás už od konce května začali prosit, jestli bychom nebyli schopni zajistit dalšího. Nicméně zajistit takovou věc není úplně jednoduché,“ popsal Jiří Jiroušek, místopředseda Team 4 Ukraine. První robot podle něj na Ukrajině hasiči a záchranáři používají každý den. „Opravdu je v permanenci, co technika vydrží; takže máme plno informací o tom, jak funguje, a plno z nich bylo implementováno právě do tohoto stroje,“ dodal Jiroušek.
Oproti staršímu modelu má nový stroj lepší pásy, větší nosnost a pohodlnější ovládání. Dokáže fungovat až na vzdálenost deseti kilometrů, omezuje ho ale například tlak vody či délka hasičské hadice, na kterou je napojený. „Ale pořád udrží hasiče s cisternou a se vším v bezpečí vůči tomu objektu,“ uvedl Jiroušek. Stroj je vybavený baterií, díky které může být v provozu na jedno nabití až na 14 hodin.
Ovládání pozemního dronu je podle místopředsedy organizace jednoduché. „Je to jako když jezdíte s autíčkem na dálkové ovládání. Asi tak náročné to je. Během půl hodiny s tím zvládne jezdit jakýkoli hasič,“ řekl Jiroušek. Je podle něj ale potřeba, aby si člověk při řízení vyzkoušel pohyby stroje například v různých terénech.
Stroj vývojářů ze společnosti ProLab Engineering při Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze stojí zhruba 1,5 milionu korun, s kompletním hasičským vybavením pak podle organizací vyjde na asi dva miliony korun. Oproti podobným modelům ze zahraničí je podle vývojářů český Hecthor dostupný za asi třetinovou cenu, přitom je multifunkční a obstojí v náročnějších podmínkách.
Pozemní dron je 120 centimetrů široký, lze ho převážet například v dodávce. Díky systému s umělou inteligencí umí sám mapovat prostor. Petr Hnízdil z ProLab Engineering v tiskové zprávě uvedl, že lze model upravit podle individuálních přání zákazníka. „Na místě hasicí lafety může být například zásobovací modul, záchranářská nosítka nebo hlava s monitorovacími senzory a termokamerou,“ uvedl Hnízdil.
Náklady iniciativa Dárek pro Putina hradila z peněz, které jí na konci loňského roku daroval majitel firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič. Z části daru plánuje Team 4 Ukraine financovat i přestavbu automobilů Humvee na pancéřované sanitky. „Je to 1,2 milionu korun, díky tomu budou dvě vozidla, která nám zbývají dodělat, dodělána v rychlejším časovém horizontu,“ uzavřel Jiroušek.
