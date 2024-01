Brusel hasí jiskry sporu. Maďarsko je otevřené použití peněz EU na pomoc Kyjevu

Maďarsko je otevřeno tomu, aby Evropská unie na plánovanou pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur, v přepočtu 1,2 bilionu korun, použila peníze ze svého rozpočtu. Na sociální síti X to napsal Balázs Orbán, poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Maďarsko chce ale podle něho mít možnost své rozhodnutí později změnit. Vysoce postavený unijní činitel popřel zprávy deníku Financial Times, podle kterého se v Bruselu debatuje o finančním nátlaku na Maďarsko s cílem přinutit ho k souhlasu s balíkem pomoci pro Kyjev.

Balázs Orbán napsal, že Budapešť v sobotu poslala do Bruselu nový návrh, „ve kterém upřesnila, že je nyní otevřená použití peněz z unijního rozpočtu na pomoc pro Ukrajinu, a dokonce přistoupit ke společnému zadlužení”. Hlavní politický poradce maďarského premiéra ovšem dodal, že se tak stane za podmínky, že k dohodě budou přidána ustanovení, která dají „Budapešti možnost později změnit názor”.

Orbán svým příspěvkem reagoval na článek v listu Financial Times, podle kterého Brusel chystá kroky, jež by měly tvrdý dopad na maďarskou ekonomiku v případě, že by premiér Viktor Orbán na mimořádném unijním summitu tento týden zablokoval balík na pomoc Ukrajině čelící ruské agresi. Brusel prý načrtl strategii s cílem zamířit na slabiny maďarského hospodářství, vystavit nebezpečí maďarský forint a pokusit se oslabit důvěru investorů s cílem poškodit zaměstnanost a ekonomický růst v Maďarsku.

Horká diplomatická linka

Nicméně podle prohlášení vysoce postaveného činitele EU, které má ČTK k dispozici, plán, o němž píší Financial Times, „neodráží stav pokračujících jednání o revizi unijního rozpočtu”. Dokument je podle tohoto zdroje backgroundovou poznámkou napsanou sekretariátem Rady EU a popisuje současný stav maďarské ekonomiky. „Nepopisuje žádný konkrétní plán týkající se dlouhodobého unijního rozpočtu a balíku pomoci pro Ukrajinu ani se netýká žádného plánu ohledně Maďarska,” uvedl činitel. Dodal, že jednání o unijním rozpočtu pokračují a „vždy se zakládala na hledání kompromisu přijatelného pro všech 27 členských států EU. Jednání mezi šerpy (zástupci vlád jednotlivých zemí) a lídry EU jsou založené na principu dialogu, konzultací a kompromisu v zájmu všech,” ujistil.

Bližší podrobnosti o stavu jednání s Maďarskem by mohly být známy ještě dnes večer, kdy se v Bruselu koná jednání velvyslanců při EU. Čeští diplomaté zatím podle informací ČTK žádný nový návrh z Budapešti neviděli, nejspíš se s ním seznámí právě večer.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který je u moci od roku 2010, dlouhá léta vede ostré spory s EU a patří k hlasitým kritikům podpory, kterou sedmadvacítka poskytuje Ukrajině. Udržuje dobré vztahy s ruským vedením a žádá zrušení unijních protiruských sankcí.

Dnes se v ukrajinském Užhorodu koná schůzka šéfa ukrajinské diplomacie Dmytra Kuleby s jeho maďarským protějškem Péterem Szijjártem.

