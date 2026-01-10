Vystrčil v ostré diskuzi s Okamurou: Kdo nechce Ukrajině pomáhat zbraněmi, chce její kapitulaci
Odmítání zbraňové podpory Ukrajiny v boji proti ruské agresi není podle předsedy Senátu Miloš Vystrčil (ODS) snahou o mírové řešení konfliktu, ale o kapitulaci napadené země. Vystrčil to uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct v diskusi s předsedou SPD a Sněmovny Tomio Okamura, podle něhož konflikt nemá vojenské řešení a je třeba usilovat o mír. Reagoval tak na odmítání SPD angažovat se v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině.
„Nedodávat zbraně znamená kapitulaci Ukrajiny,“ prohlásil Vystrčil. „Pokud někdo nechce pomáhat zbraněmi, tak potom neusiluje o mír, ale o kapitulaci,“ uvedl k postoji SPD.
Okamura zopakoval, že pokud by SPD byla ve vládě sama, muniční iniciativu by zastavila úplně. „My jsme proti zasílání zbraní a peněz na Ukrajinu,“ prohlásil. Rozhodnutí vládní koalice jeho hnutí s ANO a Motoristy pokračovat alespoň v koordinaci dodávek zbraní označil za „kompromis umění možného“. SPD se podle Okamury podařilo prosadit do koaličního stanoviska, že Česko samo už nebude do muniční iniciativy přispívat finančně a nevyšle české vojáky na Ukrajinu.
FOTOGALERIE: Útoky ruských dronů na Ukrajině v letošním roce
Vystrčil to pokládá za poškozování České republiky. Připomenul, že vláda se v programovém prohlášení zavázala podporovat suverenitu všech zemí a eliminovat rizika války v Evropě. „Nemanipulujte, nelžete, nevymýšlejte si,“ uvedl k Okamurově důrazu na českou suverenitu. Pokud by Ukrajina kapitulovala, Rusko se podle Vystrčila posune na slovenské hranice s NATO.
Okamura poznamenal, že Rusko už s NATO sousedí v Pobaltí. Podle něj by Evropa měla převzít iniciativu v mírových jednáních, Evropskou komisi v současné sestavě ale označil za neschopnou. Vystrčil Okamurovi vytkl, že chce silnou, bezpečnou a sebevědomou Evropu, ale přitom usiluje o referendum o vystoupení z EU a z NATO.
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.
Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva
Politika
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.
Předseda SPD má zato, že kompromisní postoj koalice k muniční iniciativě neohrozí ve Sněmovně úterní vyjádření důvěry vládě v čele s Andrej Babiš (ANO). „Jsem přesvědčen o tom, že naše nová vláda bude mít důvěru,“ uvedl Okamura na dotaz, zda důvěru vládě dají i všichni poslanci jeho hnutí. Reagoval tak na vyjádření poslance SPD Jaroslava Foldyny, který uvedl, že s vyslovením důvěry bude mít kvůli muniční iniciativě problém.
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun. Podle Vystrčila vynesly českému státu transakce na daních deset miliard korun.