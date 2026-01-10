Nový magazín právě vychází!

Walmart nahrazuje AstraZenecu v indexu Nasdaq, čeká se příliv 19 miliard dolarů

Walmart vstoupí do indexu Nasdaq
ČTK
nst
nst

Americký maloobchodní gigant Walmart bude zařazen do prestižního akciového indexu Nasdaq 100, kde nahradí farmaceutickou společnost AstraZeneca. Oznámila to společnost Nasdaq Global Indexes. Změna vstoupí v platnost před otevřením amerických trhů 20. ledna.

Zařazení Walmartu následuje po jeho loňském rozhodnutí přesunout primární kotaci akcií z burzy NYSE na Nasdaq, což byl dosud největší přesun mezi burzami v historii amerického kapitálového trhu, připomíná agentura Bloomberg. Podle analytiků může vstup firmy do indexu přinést výrazné kapitálové toky.

Analytici společnosti Jefferies Financial Group odhadují, že zařazení Walmartu by mohlo vyvolat příliv téměř 19 miliard dolarů, protože indexové fondy a burzovně obchodované produkty budou muset přizpůsobit své portfolio nové skladbě indexu.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Pokud to neuděláme my, vezme si Grónsko Rusko nebo Čína

Leaders

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy podniknou kroky k získání Grónska „ať se jim to líbí, nebo ne“. Výrokem výrazně vyostřil dosavadní rétoriku administrativy, která dlouhodobě usiluje o převzetí kontroly nad dánským autonomním územím.

nst

Přečíst článek

Silný kandidát

Walmart byl považován za silného kandidáta na vstup do indexu už při jeho pravidelné prosincové revizi. Změna burzovní kotace však přišla příliš pozdě na to, aby firma splnila technické podmínky pro zařazení v rámci tehdejšího přehodnocení.

Společnost se sídlem v Bentonville ve státě Arkansas se v posledních letech těší silnému růstu. Její tržní kapitalizace se přiblížila hranici jednoho bilionu dolarů, a to díky stabilnímu růstu tržeb, rostoucímu podílu na trhu a posunu spotřebitelů k cenově dostupnému základnímu zboží. Walmart zároveň výrazně rozšířil své digitální aktivity a očekává, že jeho americký e-commerce byznys se letos dostane do zisku. Další růst příjmů přichází z reklamy, online tržiště a členských programů.

Firma rovněž zvyšuje využití umělé inteligence v interních procesech, například v plánování směn či řízení dodavatelských řetězců. Ve spolupráci se společností OpenAI začala zavádět také nástroje založené na AI pro zákazníky.

Čínská firma Anta Sports učinila nabídku na podíl ve firmě Puma

Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku

Zprávy z firem

Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.

nst

Přečíst článek

Postupný ústup AstraZenecy

Akcie Walmartu za poslední tři roky vzrostly při započtení celkového výnosu o 146 procent, zatímco akcie AstraZenecy posílily „jen“ o 42 procent. Vyřazení britsko-švédské farmaceutické firmy z indexu tak podtrhuje její postupný ústup z pozic, které získala během pandemie covidu-19, kdy jí výrazně pomohl úspěch vakcíny proti koronaviru.

Index Nasdaq 100 sleduje největší nefinanční společnosti kótované na burze Nasdaq a tvoří základ pro investiční produkty v objemu stovek miliard dolarů. Podle údajů Nasdaqu sledovalo ke konci roku 2025 index prostřednictvím ETF více než 600 miliard dolarů.

Řemeslo mizí a s ním i možnost šít precizní módu, říká Natali Ruden

Michal Nosek
Michal Nosek

Je tomu téměř rok, co módní návrhářka Natali Ruden předvedla svou poslední kolekci Fusion a přerušila profesní kariéru. Nyní navštívila moderátorku Evu Čerešňákovou v jejím pořadu VIP Eva Talks, hodnotila své rozhodnutí a představila nové zájmy. „Chystám se malovat, ale jen pro sebe,“ říká.

Natali Ruden po více než třiceti letech aktivního působení na české módní scéně zásadně mění svůj profesní režim. Po loňském uvedení kolekce Fusion oznámila, že šlo o její poslední přehlídku v dosavadním pojetí. Neznamená to sice úplný odchod z tvorby, ale vědomé omezení aktivit. Návrhářka uzavřela salon i butiky a zakázkovou výrobu už nepřijímá, výjimku dělá pouze výjimečně pro blízké přátele.

„Bez salonu a butiků si dnes plánuji život úplně jinak. Občas něco vytvořím, abych nevyšla ze cviku, ale jen pro kamarádky. Jiné zakázky nepřijímám,“ říká. Změnu jí usnadňuje i osobní situace. „Syn dokončil studium a pracuje v investiční společnosti, což přineslo větší klid a méně dlouhodobých starostí,“ dodává. Uvolněný čas chce věnovat především kreslení, které jí přináší radost. Konkrétní další kroky však zatím neupřesňuje.

Kolekce Fusion loni uzavřela jednu výraznou etapu její kariéry, která se začala formovat už na počátku 90. let. V té době se Ruden prosadila ve Zlíně bez marketingu a sociálních sítí, především díky osobnímu stylu a přímému vztahu s klientelou.

Úbytek kvalifikovaných řemeslníků

V poslední době však návrhářka dle svých slov stále častěji narážela na personální problémy oboru. Za jeden z největších považuje úbytek kvalifikovaných řemeslníků. „Sehnat dnes kvalitní švadleny je téměř nadlidský úkol. Řemeslo mizí a s ním i schopnost vytvářet skutečně precizní módu,“ konstatuje. Tento vývoj se podle ní promítá i do ekonomiky autorské tvorby, která by mohla být lépe zaplacená.

Zkušenosti z praxe dnes shrnuje i do doporučení pro zákazníky. Při výběru oděvů radí sledovat materiál, střih, tvar i barvu a přemýšlet o oblečení jako o investici do kvality, nikoli o rychlé spotřebě. Zároveň upozorňuje na vliv barev: nadměrné používání černé, šedé nebo tmavě modré podle ní působí útlumově, zatímco jiné odstíny mohou energii naopak podpořit.

Budoucnost módy vnímá realisticky. Tradiční krejčovské řemeslo podle ní dál ustupuje, částečnou odpověď ale může nabídnout rozvoj nových výrobních technologií a materiálů. Klíčové dle ní zůstává zachování osobního stylu a schopnost kombinovat vlastní zkušenost s otevřeností k novým postupům.

  • Jak velký byl její tým?
  • Kde brala nápady a inspiraci ke své tvorbě?
  • Kdo je její klientela?
  • Proč jí nezůstaly žádné modely v ateliéru?
  • Čemu se chce dále věnovat?

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjednává se Spojenými státy možnou dohodu o volném obchodu. Měla by pomoct zotavení Ukrajiny po válce. Prezident země, která se už téměř čtyři roky brání ruské agresi, o tom hovořil po telefonu s agenturou Bloomberg.

Dohoda by zahrnovala nulová cla na obchod s USA. Vztahovala by se na některé průmyslové části Ukrajiny, což by zemi poskytlo „velmi důležité výhody“ ve srovnání se sousedními státy a potenciálně by přilákalo investice a podniky, řekl Zelenskyj Bloombergu.

Ukrajinský prezident uvedl, že bude muset podrobnosti návrhu prodiskutovat přímo s prezidentem Donaldem Trumpem. Dohoda by podle něj také sloužila jako další záruka ekonomické bezpečnosti jeho země.

Zelenskyj očekává, že by se s Trumpem mohl setkat buď v USA, nebo v Davosu ve Švýcarsku, kde se obě hlavy státu plánují zúčastnit Světového ekonomického fóra naplánovaného na druhou polovinu ledna.

