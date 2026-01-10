Walmart nahrazuje AstraZenecu v indexu Nasdaq, čeká se příliv 19 miliard dolarů
Americký maloobchodní gigant Walmart bude zařazen do prestižního akciového indexu Nasdaq 100, kde nahradí farmaceutickou společnost AstraZeneca. Oznámila to společnost Nasdaq Global Indexes. Změna vstoupí v platnost před otevřením amerických trhů 20. ledna.
Zařazení Walmartu následuje po jeho loňském rozhodnutí přesunout primární kotaci akcií z burzy NYSE na Nasdaq, což byl dosud největší přesun mezi burzami v historii amerického kapitálového trhu, připomíná agentura Bloomberg. Podle analytiků může vstup firmy do indexu přinést výrazné kapitálové toky.
Analytici společnosti Jefferies Financial Group odhadují, že zařazení Walmartu by mohlo vyvolat příliv téměř 19 miliard dolarů, protože indexové fondy a burzovně obchodované produkty budou muset přizpůsobit své portfolio nové skladbě indexu.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy podniknou kroky k získání Grónska „ať se jim to líbí, nebo ne“. Výrokem výrazně vyostřil dosavadní rétoriku administrativy, která dlouhodobě usiluje o převzetí kontroly nad dánským autonomním územím.
Trump: Pokud to neuděláme my, vezme si Grónsko Rusko nebo Čína
Leaders
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy podniknou kroky k získání Grónska „ať se jim to líbí, nebo ne“. Výrokem výrazně vyostřil dosavadní rétoriku administrativy, která dlouhodobě usiluje o převzetí kontroly nad dánským autonomním územím.
Silný kandidát
Walmart byl považován za silného kandidáta na vstup do indexu už při jeho pravidelné prosincové revizi. Změna burzovní kotace však přišla příliš pozdě na to, aby firma splnila technické podmínky pro zařazení v rámci tehdejšího přehodnocení.
Společnost se sídlem v Bentonville ve státě Arkansas se v posledních letech těší silnému růstu. Její tržní kapitalizace se přiblížila hranici jednoho bilionu dolarů, a to díky stabilnímu růstu tržeb, rostoucímu podílu na trhu a posunu spotřebitelů k cenově dostupnému základnímu zboží. Walmart zároveň výrazně rozšířil své digitální aktivity a očekává, že jeho americký e-commerce byznys se letos dostane do zisku. Další růst příjmů přichází z reklamy, online tržiště a členských programů.
Firma rovněž zvyšuje využití umělé inteligence v interních procesech, například v plánování směn či řízení dodavatelských řetězců. Ve spolupráci se společností OpenAI začala zavádět také nástroje založené na AI pro zákazníky.
Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.
Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku
Zprávy z firem
Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.
Postupný ústup AstraZenecy
Akcie Walmartu za poslední tři roky vzrostly při započtení celkového výnosu o 146 procent, zatímco akcie AstraZenecy posílily „jen“ o 42 procent. Vyřazení britsko-švédské farmaceutické firmy z indexu tak podtrhuje její postupný ústup z pozic, které získala během pandemie covidu-19, kdy jí výrazně pomohl úspěch vakcíny proti koronaviru.
Index Nasdaq 100 sleduje největší nefinanční společnosti kótované na burze Nasdaq a tvoří základ pro investiční produkty v objemu stovek miliard dolarů. Podle údajů Nasdaqu sledovalo ke konci roku 2025 index prostřednictvím ETF více než 600 miliard dolarů.