Macinka v OSN: Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný
„Pane Putine, ukončete tuto válku." Český ministr zahraničí Petr Macinka vystoupil na Radě bezpečnosti OSN s ostrým vzkazem Rusku. V den výročí invaze zdůraznil, že žádná armáda nezlomí vůli svobodného národa. Agrese podle něj není projevem síly, ale přiznáním strachu.

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný, řekl v úterý český ministr zahraničí Petr Macinka na jednání Rady bezpečnosti OSN k situaci na Ukrajině. Vyzval přitom Rusko, aby zastavilo válku a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti. Vyjádřil se tak v den čtvrtého výročí ruské invaze do sousední země.

„Jsme zde, v instituci vytvořené k ochraně míru. A přesto už čtyři roky sledujeme otevřenou agresi proti suverénnímu státu, kterou se zdá nemožné zastavit,“ řekl šéf české diplomacie v projevu. Připomněl přitom Berlínskou zeď, která v minulém století „oddělovala svobodu od útlaku“.

Petr Macinka

„Teď stojí na Ukrajině. Má podobu frontové linie. Podobu okupovaných měst. Podobu dětí, které se učí rozpoznávat zvuk raket dříve, než se naučí písmena,“ pokračoval český ministr a připomněl výrok někdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana, který v roce 1987 vyzval Moskvu ke stržení Berlínské zdi.

„Myslím, že bychom nyní měli vyslat stejnou zprávu prezidentovi Vladimiru Putinovi. Pane Putine, ukončete tuto válku,“ prohlásil Macinka.

Vzkaz Rusku

Ruská válka proti Ukrajině podle něj není jen o území. „Je o základním principu: zda mají národy právo rozhodovat o své vlastní budoucnosti, anebo zda o jejich osudu rozhoduje síla zbraní,“ řekl šéf české diplomacie.

Ukrajina podle něj nebrání jen sama sebe, ale brání myšlenku, že suverenita má význam. „Že svoboda není páka k vyjednávání. Že agrese nesmí být odměňována,“ dodal. Česko má podle něj takovou zkušenost. „Víme, co to znamená, když o vašem osudu rozhodují jiní. Víme, že ustupování agresi nepřináší mír – pouze oddaluje další konflikt,“ řekl český ministr zahraničí.

Historie podle něj přináší lekci v tom, že žádná okupace netrvá věčně, žádná zeď nestojí věčně a žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný. „Je mi líto, že ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja odešel z této místnosti, protože bych rád, aby řekl svým lidem, Rusům v Moskvě, aby zastavili tuto válku a dali míru šanci,“ uvedl ministr.

„Agrese je přiznáním strachu“

Mír podle něj začíná rozhodnutím. „Agrese není známkou síly. Je to přiznání strachu,“ pokračoval šéf české diplomacie. „Dnes nejde jen o Ukrajinu. Jde o vzkaz, který vysíláme světu. Zda řekneme, že se válka vyplatí. Anebo že civilizovaný svět stojí na straně obětí, nikoliv agresorů,“ doplnil. Vyzval také k vyčerpání všech diplomatických možností pro dosažení spravedlivého a trvalého míru.

O něco dříve, na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině, Macinka mimo jiné řekl, že Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní. Ve svém vystoupení oslovil ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.

