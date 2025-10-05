Nový magazín právě vychází!

Týden tradera: Nike chytá pod novým vedením druhý dech, značku táhne běžecká obuv

Nike chytá pod novým vedením druhý dech, značku táhne běžecká obuv
Kryštof Míšek
Na trzích v uplynulém týdnu panovala spíše negativní nálada. Zlato přesto vystoupalo na nové historické maximum nad 3 895 dolarů za unci, když od začátku roku posílilo už o více než 48 procent. To představuje největší roční růst od roku 1979. Hlavním hybatelem posledního, prakticky exponenciálního růstu je americká politická scéna – vládní „shutdown“ v USA totiž výrazně zvýšil poptávku po bezpečných aktivech. Zajímavé výsledky přinesl také výrobce sportovního oblečení Nike. Americký index S&P 500 se aktuálně pohybuje kolem hranice 6 700 bodů.

Politická scéna v USA se otřásla a výsledkem je další „shutdown“ vládních institucí. Kongres nedokázal schválit nový rozpočet, což vedlo k prvnímu uzavření vlády po téměř sedmi letech a již třetímu za prezidenta Donalda Trumpa. Třítýdenní výpadek by mohl zvýšit nezaměstnanost z 4,3 procenta na 4,6 až 4,7 procenta. V ohrožení je také zveřejňování klíčových makrodat o inflaci či zaměstnanosti, což může komplikovat i rozhodování samotného Fedu. Američané přitom tento scénář dobře znají z minulosti – poslední velký „shutdown“ na přelomu let 2018–2019 trval rekordních 35 dní a způsobil odhadované ztráty přes 11 miliard dolarů.

Zdaní ve Francii boháče?

Ve Francii se znovu rozproudila debata o vyšším zdanění nejbohatších vrstev obyvatel. Nový premiér Sébastien Lecornu, teprve 39letý politik, čelí tlaku opozice, části koalice i veřejnosti, aby přistoupil k opatřením, která by pomohla snížit nejvyšší deficit v eurozóně. Podle posledních zpráv Reuters sílí ve Francii požadavky na tzv. „tax justice“ – spravedlivější rozložení daňového břemene, které by více dopadlo na majetné. Premiér zatím odmítl plošné znovuzavedení majetkové daně, kterou zrušil prezident Macron, ale nevyloučil cílená opatření, jako je vyšší zdanění dividend, kapitálových výnosů či luxusního majetku. Přijatá opatření však zřejmě žádný významný růst nepřinesou – naopak hrozí odliv investorů. V říjnu se navíc očekávají další úpravy ratingů, které mohou zvýšit tlak na vládu, aby deficit (aktuálně přes 5,8 procenta HDP) začala razantně snižovat.

Babiš očima zahraničních médií: Miliardář, populista bez ideologie, ale s vlivem

Volby 2025

Zahraniční média označují Andreje Babiše po volebním vítězství za populistického miliardáře a pragmatika bez jasné ideologie. Podle BBC či AFP by jeho návrat k moci mohl znamenat omezení české podpory Ukrajiny a přiblížení k vládám Viktora Orbána a Roberta Fica.

Jak si vede americký výrobce sportovního oblečení Nike? V posledních letech firma neprocházela zrovna ideálním obdobím, nyní se ale začíná blýskat na lepší časy. Podle posledních výsledků se velmi dobře daří běžecké divizi – modely Vomero, Structure a Pegasus zvýšily tržby o 20 procent v aktuálním čtvrtletí. Společnost navíc získala nové prodejní kanály – své produkty bude mít nově zalistovány na platformách Amazon a Foot Locker. Celkové tržby dosáhly 11,72 miliardy dolarů, tedy o 700 milionů více, než očekávali analytici. Zdá se, že léčba pod vedením nového CEO Elliotta Hilla začíná přinášet výsledky.

Z pohledu valuace společnost nevychází vyloženě špatně (forward P/E 27x) a její akcie se stále pohybují poblíž mnohaletých minim. Slabým místem zůstává především čínský trh, kde se tržby propadly o dalších 10 procent.

Lukáš Kovanda: Babišův triumf značí i to, že Češi budou platit eurem nejdříve za deset let

Šéf ANO Andrej Babiš
Lukáš Kovanda
Jednoznačné volební vítězství hnutí ANO mezinárodní investory nezneklidní. Budou ale bedlivě sledovat, zda a do jaké míry nová česká vláda, kterou zřejmě právě hnutí ANO bude sestavovat, uvolní rozpočtovou politiku. Nelze ale očekávat, že by Česko v dalších čtyřech letech předpokládaného řádného působení nového kabinetu narazilo na dluhovou brzdu, odpovídající úrovni 55 procent veřejného dluhu v poměru k HDP.

Mezinárodní investory uklidní fakt, že hnutí Stačilo! se nejen nebude tak či onak podílet na nové české vládě, ale že dokonce zůstává mimo sněmovnu. Programové priority tohoto hnutí, například snížení věku odchodu do důchodu na 63 let, by totiž v souhrnu vedly k zvláště výraznému nárůstu veřejného zadlužení. A také by notně přiživily inflační tlaky, které nejsou stále zcela ukočírované.

Největší švýcarská banka UBS, jedna z největších deseti v Evropě, ještě před volbami vydala prognózu, podle níž by česká koruna mohla dále zpevnit, pokud výsledek tuzemských voleb povede k rozpočtovému uvolnění. Analytici UBS Global Wealth Management v dané prognóze přisoudili možnému povolebnímu rozpočtovému uvolnění v ČR poměrně vysokou pravděpodobnost, zejména pokud by nový kabinet sestavovalo hnutí ANO, což je tedy nyní nejpravděpodobnější varianta povolebního vývoje.

ANO dosáhlo největšího počtu hlasů v historii. Dostane i nejvíc peněz od státu

Politika

Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.

Každopádně pokud by ANO skutečně stanulo v čele nové české vlády, očekávané rozpočtové uvolnění by podle UBS tuzemskému hospodářství pravděpodobně zajistilo rychlejší růst, ale tím pádem také utaženější měnovou politiku České národní banky. Ta by výraznějším zvýšením svých základních úrokových sazeb reagovala na rychlejší růst české ekonomiky a s ním související citelnější riziko přehřívání, například v oblasti cen nemovitostí nebo služeb. Vyšší úrokové sazby by se následně promítly do znatelnějšího posílení české koruny, předpokládá UBS.

Korunu by dále podpořily dobrá kondice zahraničního obchodu ČR, již stávající solidní ekonomický růst a nižší ceny energií.

Česká koruna společně se švýcarským frankem představují dvě významnější světové měny, které od začátku roku 2020 zpevňují vůči dolaru vůbec nejvíce na světě. A to přitom byla 20. léta obdobím nejprve celosvětové pandemie, největší od roku 1918, a poté největší války v Evropě od roku 1945, kterou doprovázela těžká energetická a inflační krize. Švýcarský frank přidává od začátku roku 2020 do včerejška vůči dolaru 21,5 procenta, česká koruna pak skoro deset procent, plyne z dat agentury Bloomberg. Euro zpevňuje o necelých pět procent. Většina světově významnějších měn ale od začátku roku 2020 do závěru včerejšího obchodování vůči dolaru ztrácí, včetně norské koruny, maďarského forintu, japonského jenu nebo čínské měny.

Pokud se zaměříme na období od začátku letoška, česká koruna vůči dolaru zpevňuje dokonce o bezmála 18 procent, takže je společně s maďarským forintem a švédskou korunou v první trojce žebříčku významnějších, běžně obchodovaných měn světa, jež vůči té americké v roce 2025 posilují vůbec nejvíce.

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Názory

Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Výsledek dnešních voleb ve spojení právě se solidní výkonností české koruny letos i v uplynulých letech znamená, že Česko s vysokou pravděpodobností už před rokem 2030 nepřijme euro. Pravděpodobná nová vláda v čele s hnutím ANO nebude vstupu do eurozóny nakloněna, což platí i pro možného koaličního partnera hnutí, Motoristy. Ani SPD, která by mohla novou vládu tolerovat, rozhodně není přijetí eura nakloněna.

Pokud by vláda vzešlá z těchto voleb vládla řádně až do roku 2029 a hned poté nastoupila vláda jiná, jež by rychle začala na přijetí eura pracovat, i tak je málo pravděpodobné, že by Česko vstoupilo do eurozóny dříve než roku 2033. Realisticky je tak třeba nyní počítat s nejdřívějším možným termínem přijetí eura kolem roku 2035. 

Babiš není druhý Orbán, i tak jeho vítězství zneklidňuje Brusel, míní experti

Babiš není druhý Orbán, i tak jeho vítězství zneklidňuje Brusel, míní experti
Babišovo vítězství v Česku podle expertů znamená varování pro Brusel, ne však katastrofu. Na rozdíl od Orbána je Babiš spíše technokrat a pragmatik, který se evropské unii spíše přizpůsobí, než aby ji otevřeně konfrontoval.

Vítězství Andreje Babiše v českých sněmovních volbách není pro Brusel dobrou zprávou, bude však záležet na konečné podobě jeho vlády, uvedli oslovení analytici. Český expremiér založil společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem politickou frakci Patrioti pro Evropu a často s ním bývá srovnáván. Podle bruselských expertů však Babiš není takovým ideologem ani silně euroskeptickým stratégem, spíše jde o pragmatického politika. To by mohlo naznačovat, že v české zahraniční politice nenastane radikální obrat.

„Vítězství hnutí ANO není samo o sobě překvapením, jde spíše o potvrzení dlouhodobého trendu. Babišovi se velmi efektivně podařilo využít nespokojenosti velké části české společnosti se současnou vládou, která byla mnohými vnímána jako odtržená od problémů běžných lidí a příliš technokratická,“ uvedl Martin Vokálek, šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum. Podle něj dokázalo ANO tuto frustraci přetavit v mobilizaci svých voličů a v závěru kampaně přetáhnout část podporovatelů „extremistických a protestních stran, zejména SPD a Stačilo!“.

Právě tento fakt podle něj naznačuje, že voliči nechtějí úplnou změnu ve směřování země. „Česká společnost dala najevo, že touží po změně a jiném vedení, ale zároveň nechce úplný odklon od demokratického rámce a evropské orientace země,“ řekl Vokálek. „V zahraniční politice pod taktovkou pravděpodobného budoucího premiéra Babiše neočekávám zásadní či radikální obrat, ačkoliv i zde bude do určité míry záležet na konečné podobě jeho vlády,“ dodal s tím, že „každopádně dojde ke změně tónu, stylu a priorit“.

Babiš podle bruselského experta není ideologický euroskeptik, ale pragmatik, který využívá evropskou agendu pro domácí politiku. „Bude více zdůrazňovat národní zájmy, méně evropskou solidaritu a pravděpodobně omezí českou proaktivitu v zahraničněpolitických tématech, například v podpoře Ukrajiny,“ dodal Vokálek.

Podle belgického politologa Jeana-Michela De Waeleho z bruselské univerzity ULB je výsledek voleb „nepopiratelným vítězstvím“ Andreje Babiše, nicméně zároveň nejde „o politické zemětřesení“. „Uvidíme, jakou koalici bude Babiš schopen vybudovat. V každém případě to bude komplikované,“ uvedl politolog. „S kým bude schopen koalici vytvořit? A za jakou cenu? Co od něj budou strany požadovat? Bude to většinová vláda, nebo naopak menšinová s podporou někoho dalšího?“ Tyto otázky podle profesora z ULB zatím zůstávají otevřené.

„Pokud jde o dopady na Evropskou unii, rozhodně to není dobrá zpráva – v Bruselu určitě nebouchají šampaňské,“ uvedl De Waele. Babiš v čele české vlády podle něj může zkomplikovat budování silnější a jednotnější Evropy z ekonomického, sociálního i vojenského hlediska. „Nicméně Andrej Babiš není Viktor Orbán. Orbán je ideolog, má svou vizi světa a ve svém myšlení je extrémně stabilní. Nemyslím si, že Babiš je ideolog. Charakterizuje ho pragmatismus a to, že jde tam, kam ho táhnou jeho zájmy,“ řekl belgický politolog.

Aktualizováno

ONLINE: Babiš krátce jednal s Motoristy i Okamurou. Detaily schůzek nekomentovali

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

ANO dosáhlo největšího počtu hlasů v historii. Dostane i nejvíc peněz od státu

Politika

Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

Zatímco se bude řešit, kdo s kým složí vládu (a teď to vypadá, že silnou pozici budou mít Motoristé), uvnitř méně úspěšných stran se rozjede tradiční povolební očista. Začne se hledat, na koho hodit nedobrý výsledek. Přijdou vnitřní spory, mimořádné sněmy, rezignace i nože v zádech – politická reality show v přímém přenosu. Kdo tedy skončí?

David Ondráčka

Přečíst článek

