Týden tradera: Nike chytá pod novým vedením druhý dech, značku táhne běžecká obuv
Na trzích v uplynulém týdnu panovala spíše negativní nálada. Zlato přesto vystoupalo na nové historické maximum nad 3 895 dolarů za unci, když od začátku roku posílilo už o více než 48 procent. To představuje největší roční růst od roku 1979. Hlavním hybatelem posledního, prakticky exponenciálního růstu je americká politická scéna – vládní „shutdown“ v USA totiž výrazně zvýšil poptávku po bezpečných aktivech. Zajímavé výsledky přinesl také výrobce sportovního oblečení Nike. Americký index S&P 500 se aktuálně pohybuje kolem hranice 6 700 bodů.
Politická scéna v USA se otřásla a výsledkem je další „shutdown“ vládních institucí. Kongres nedokázal schválit nový rozpočet, což vedlo k prvnímu uzavření vlády po téměř sedmi letech a již třetímu za prezidenta Donalda Trumpa. Třítýdenní výpadek by mohl zvýšit nezaměstnanost z 4,3 procenta na 4,6 až 4,7 procenta. V ohrožení je také zveřejňování klíčových makrodat o inflaci či zaměstnanosti, což může komplikovat i rozhodování samotného Fedu. Američané přitom tento scénář dobře znají z minulosti – poslední velký „shutdown“ na přelomu let 2018–2019 trval rekordních 35 dní a způsobil odhadované ztráty přes 11 miliard dolarů.
Zdaní ve Francii boháče?
Ve Francii se znovu rozproudila debata o vyšším zdanění nejbohatších vrstev obyvatel. Nový premiér Sébastien Lecornu, teprve 39letý politik, čelí tlaku opozice, části koalice i veřejnosti, aby přistoupil k opatřením, která by pomohla snížit nejvyšší deficit v eurozóně. Podle posledních zpráv Reuters sílí ve Francii požadavky na tzv. „tax justice“ – spravedlivější rozložení daňového břemene, které by více dopadlo na majetné. Premiér zatím odmítl plošné znovuzavedení majetkové daně, kterou zrušil prezident Macron, ale nevyloučil cílená opatření, jako je vyšší zdanění dividend, kapitálových výnosů či luxusního majetku. Přijatá opatření však zřejmě žádný významný růst nepřinesou – naopak hrozí odliv investorů. V říjnu se navíc očekávají další úpravy ratingů, které mohou zvýšit tlak na vládu, aby deficit (aktuálně přes 5,8 procenta HDP) začala razantně snižovat.
Jak si vede americký výrobce sportovního oblečení Nike? V posledních letech firma neprocházela zrovna ideálním obdobím, nyní se ale začíná blýskat na lepší časy. Podle posledních výsledků se velmi dobře daří běžecké divizi – modely Vomero, Structure a Pegasus zvýšily tržby o 20 procent v aktuálním čtvrtletí. Společnost navíc získala nové prodejní kanály – své produkty bude mít nově zalistovány na platformách Amazon a Foot Locker. Celkové tržby dosáhly 11,72 miliardy dolarů, tedy o 700 milionů více, než očekávali analytici. Zdá se, že léčba pod vedením nového CEO Elliotta Hilla začíná přinášet výsledky.
Z pohledu valuace společnost nevychází vyloženě špatně (forward P/E 27x) a její akcie se stále pohybují poblíž mnohaletých minim. Slabým místem zůstává především čínský trh, kde se tržby propadly o dalších 10 procent.