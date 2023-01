Guvernér Michl: Máme silnou korunu. Važme si jí

Za dvacet let nikdo tak výrazně nebojoval s inflací jako nová bankovní rada, napsal guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl ve svém sloupku pro MF Dnes.

Máme nejsilnější korunu za čtrnáct let. Važme si toho. Levněji dovážíme drahé suroviny. Plus k tomu navíc máme nejvyšší úrokové sazby za dvacet let. Motivujeme lidi spořit namísto útrat. Za tu dobu nikdo tak výrazně nebojoval s inflací jako nová bankovní rada, napsal guvernér Aleš Michl pro MF Dnes a který zveřejnila i ČNB.

„Na počátku minulého týdne jsme v ČNB uspořádali tiskovou konferenci a vlastně tak i zahájili oslavy vzniku české koruny, které nás budou provázet celým rokem. Právě před třiceti lety totiž kulminovaly přípravy na oddělení naší měny a vlastně nejen naší, ale i slovenské. Z dobových článků je jasné, že byla odluka v tu dobu již pro všechny hotová věc, jen se spekulovalo o termínu. Přitom ještě o půl roku dříve si spíš jen hrstka lidí dokázala představit, že by k ní skutečně mohlo dojít, a navíc tak rychle,” píše Michl.

Na konci července 1992 bylo podle něj zřejmé, že Slovensko usiluje o vytvoření vlastní centrální banky. Státní banka se proto musela začít zamýšlet nad možným řešením jedné měny se dvěma centrálními bankami. Bylo jasné, že před vznikem samostatných měn bude ještě nějakou dobu trvat měnová unie a nad nimi koordinační orgán pro daňovou a finanční politiku obou zemí.

Podobu unie podepsali Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Vytvořený Měnový výbor se sešel nakonec jen dvakrát, 8. ledna a 25. února 1992. Ukázalo se, že měnová unie dvou zemí s naprosto odlišnými potřebami není udržitelná. Česká republika potřebovala totiž výrazně restriktivnější měnové nástroje než ta slovenská a k tomu přispívala i spekulace ze strany mezinárodních finančních trhů.

Ukončení měnové unie proto veřejnost uklidnilo. Michl poznamenává, že výhodnost nastavení měny dle potřeb ekonomiky trvá i nadále.

