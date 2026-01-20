Trump: Grónsko musíme získat, není cesty zpět

Dánsko není schopné ochránit Grónsko, Spojené státy proto tento ostrov, který je poloautonomní součástí Dánského království, musí získat, prohlásil podle Reuters americký prezident Donald Trump. Řekl, že o věci hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a že rozhovory s dalšími lídry na toto téma budou pokračovat ve švýcarském Davosu, kde v pondělí začalo výroční zasedání Světového ekonomického fóra.
„Jak jsem každému jasně řekl, Grónsko je nezbytné pro (americkou) národní bezpečnost a pro bezpečnost světa. Není cesty zpět - všichni se na tom shodují,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Novinářům na Floridě k tomu pak řekl, že Dánsko toto arktické teritorium nedokáže ochránit.
„Musíme ho mít. Musí to (Dánové) udělat. Neumí ho ochránit, Dánsko, jsou to skvělí lidé,“ řekl americký prezident. „Ty lídry znám, jsou to velmi dobří lidé, ale ani tam nechodí (do Grónska),“ poznamenal.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová se už dříve a opakovaně proti Trumpovým výrokům ohradila a prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal.
Trump tento týden povede rozsáhlou americkou delegaci v Davosu. Uvedl, že zde chce s některými stranami o Grónsku hovořit, podle Reuters ale neupřesnil s kým.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. V rámci Severoatlantické aliance (NATO) jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní, dodal. Kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve čtvrtek sejde Evropská rada, ČR na ní bude zastupovat právě Babiš.
Češi jsou svým způsobem hrdí na pověst trávy ve větru se klátící. Švejkování, oportunismus. To je česká mentalita, kterou má v krvi i Andrej Babiš. Patrně právě pro své nepevné názory, jak by řekl Václav Klaus, nenázory, je v Česku tolik populární.
Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.
Italský návrhář Valentino Garavani byl celosvětově obdivován pro své vysoce propracované haute couture kreace a romantické večerní róby. Patřil k poslední generaci návrhářů, kteří formovali pravidla módy před masovou komercionalizací. Vynikl především svým citem pro luxus – proslul nádhernými róbami s důmyslnými detaily zdůrazňujícími ženskou siluetu.
Valentino také dosáhl významných milníků: jako první Ital dostal příležitost předvést své kolekce na pařížských molech haute couture. Oblékal korunní hlavy i hollywoodské hvězdy. Do dějin módy se zapsal například návrhem svatebních šatů pro Jacqueline Kennedy Onassis a modelů pro Elizabeth Taylor, Sharon Stone či Penélope Cruz. Mezi jeho další klientky patřily Gwyneth Paltrow, Julia Robertsová či Jennifer Lopezová. Výjimečný byl i rozměr národního symbolu – v roce 1984 navrhl reprezentační uniformy italské výpravy na olympijských hrách v Los Angeles.
Valentino kladl důraz na nadčasovou eleganci a ženskost. V mimořádné míře využíval luxusní materiály – hedvábný žoržet, vrstvené šifony či bohaté brokáty – a propracované detaily tvořené ruční technikou budellini.
Známým poznávacím znakem značky se stala sytá karmínově červená barva, legendární „Valentino Red“. Tuto barvu, inspirovanou elegancí starší dámy v opeře, poprvé použil již v roce 1959 a od té doby ji pravidelně začleňoval do každé kolekce. „Žena v červeném je vždycky úžasná, je dokonalým obrazem hrdinky,“ prohlašoval sám Valentino. Přesto jeho cílem nebyla móda pro módu, precizní střihy a čisté linie měly podtrhnout osobnost nositelky.
Značku Valentino založil Garavani v Římě roku 1960 společně se svým obchodním partnerem Giancarlo Giamettim. Již v roce 1962 měla firma první průlom – představila haute couture kolekci na prestižním Pitti Uomo ve Florencii, kde sklidila ohlas a přinesla jí mezinárodní proslulost. Oceněním byla i prestižní cena Neiman Marcus roku 1967 za odvážnou „bezbarevnou“ kolekci, která zavedla neutrální barevné palety a stala se dalším milníkem.
V roce 1969 otevřel první butiky prêt-à-porter v Miláně a Římě, čímž značka Valentino rozšířila své řady i do segmentu ready-to-wear. Postupem času dům Valentino vyrostl do globálního impéria – dnes má přes 200 butiků ve více než 25 zemích světa.
V roce 1998 prodal firmu italskému holdingu HdP a v roce 2002 následně skupině Marzotto, přičemž zůstal kreativním ředitelem. Nakonec v roce 2008, po pařížské přehlídce kolekce, oficiálně ukončil kariéru a odešel do důchodu.
Pod značkou Valentino se dnes prodávají nejen šaty haute couture, ale i široká škála produktů pro masový luxusní trh. Značka časem expandovala, vznikly kolekce pro muže, ženy, děti i řada doplňků.
Právě doplňky představují v portfoliu významnou roli – ikonická cvočková řada Rockstud (boty, kabelky, pásek) se stala poznávacím znakem značky. Valentino spustil také vyhledávanou parfémovou řadu, která zaznamenala silný růst – v roce 2024 meziročně stoupl prodej vůní o 51 procent. V roce 2024 přitom dům Valentino dosáhl tržeb 1,3 miliardy eur, čímž patřil ke špičce luxusních fashion labelů. Zkrátka, Valentino se transformoval z malého římského ateliéru v globální značku, která významně ovlivňuje segment luxusní módy a life-stylu.
Valentino Garavani zemřel 19. ledna 2026 ve věku 93 let ve svém římském sídle. Jeho vliv potvrzuje i fakt, že jej italská premiérka Giorgia Meloniová ocenila jako „nesporného mistra stylu a elegance italské vysoké módy“.
Odchod Valentina tak znamená konec jedné éry, odešel spoluautor módy šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých let.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Poloostrov Kamčatka na východě Ruska se potýká s přívaly sněhu, jaké nezažil více než 50 let. Místní obyvatelé vyprávějí o pětimetrových závějích, a někteří dokonce musí vylézat z bytu oknem, aby se vůbec dostali ven, uvedl server Meduza s odvoláním na místní média a zprávy ze sociálních sítí.
V regionální metropoli Petropavlovsk-Kamčatskij v prosinci napadlo 370 milimetrů srážek, což představovalo více než trojnásobek obvyklé měsíční normy. V první polovině ledna přibylo dalších 163,6 milimetru srážek, tedy 150 procent měsíční normy, uvedli místní meteorologové podle agentury Kamčatka-Inform. Výška sněhové pokrývky ve městě dosáhla 170 centimetrů, v některých čtvrtích přesáhla 2,5 metru. Místní obyvatelé na sociálních sítích informovali i o pětimetrových závějích. Ve městě platí stav nouze, mimo město zase výstrahy před lavinovým nebezpečím.
Rozmary počasí na Kamčatce za posledních šest týdnů patří do kategorie extrémních a krajně vzácných, uvedla vedoucí místních meteorologů Vera Poljakovová. „Naposledy obdobná situace vznikla na začátku 70. let minulého století, kdy během krátké doby spadlo několik měsíčních průměrů srážek. V současnosti se takové podmínky vyskytují výjimečně,“ řekla Poljakovová na poradě o likvidaci následků mimořádné situace.
Vzhledem ke "sněžnému kolapsu" přestaly v Petropavlovsku-Kamčatském načas jezdit autobusy městské dopravy. Lidi převážely vězeňské vozy ruské gardy a speciální autobusy určené pro pracovníky ve směnném provozu.
Do odklízení sněhu ve městě se zapojili záchranáři a vojáci. Ceny za očištění domů a aut od sněhu vzrostly na inzertním webu Avito až na 80 tisíc rublů (asi 21 500 korun). Příval sněhu také ve městě téměř zastavil svoz odpadu, protože komunální vozy nejsou s to projet ke kontejnerům. Krajská zařízení a školy přešly na dálkový provoz.
Minulý týden úřady informovaly o dvou lidech, kteří přišli o život poté, co se na ně zřítil sníh ze střech.
V obchodech začaly chybět některé potraviny, v supermarketech obchodních řetězců začaly vznikat fronty. Úřady ohlásily, že dohlížejí na to, aby v obchodech nechybělo základní zboží. Obyvatelům doporučily, aby nevycházeli z domů, pokud to není nezbytně nutné. Krizový štáb vytvořil síť dobrovolníků, kteří pomáhají penzistům, invalidům, rodinám s mnoha dětmi a také rodinám vojákům válčících na Ukrajině s odklízením sněhu a donáškou potravin a léků.
Obyvatelé poloostrova mezitím na sociálních sítích zveřejňují záběry, jak přežívají v nečasu, včetně situací, kdy se se lékaři se sanitkou snaží přes závěje a sněhem zasypané vchody do domů probojovat k pacientům nebo jak lidé ze sněhem zavátých paneláků skáčou z oken do závějí.
Objevila se i videa se zážitky s „devítipatrovými“ závějemi. Jakkoli jde o dílo umělé inteligence, takto vygenerované záběry ve sledovanosti předstihly i naprosto reálné sněžné lapálie, poznamenal server Sorok tri a dodal, že ruská zima v podání umělé inteligence fascinuje především cizince.
