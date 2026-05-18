Trump nakoupil akcie sushi řetězce. V Japonsku tím překvapil investory
Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí investoval do akciových gigantů včetně Nvidie, Amazonu a Applu. Podle textu agentury Bloomberg zároveň koupil podíl v americké síti Kura Sushi USA, což vyvolalo pozornost investorů i debatu o možném střetu zájmů.
Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí obchodoval s akciemi velkých technologických firem včetně Nvidie, Amazonu a Applu. Podle textu agentury Bloomberg ale zaujal i méně obvyklý nákup: podíl v restauračním řetězci Kura Sushi USA.
Trump koupil akcie Kura Sushi USA 2. února. Podle jeho nejnovějšího majetkového přiznání se velikost transakce pohybovala v rozmezí jednoho až pěti milionů dolarů. Restaurační skupinu kontroluje japonská společnost Kura Sushi.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Střet zájmů?
Bloomberg připomíná, že Trump na rozdíl od svých předchůdců svůj majetek neprodal ani jej nepřevedl do slepého svěřenského fondu s nezávislým správcem. Podle přiznání on nebo jeho investiční poradci provedli v prvním čtvrtletí více než 3700 obchodů, což znovu otevřelo otázky možného střetu zájmů kolem Trumpovy administrativy.
Mluvčí Trump Organization uvedl, že veškerý prezidentův majetek nezávisle spravují finanční instituce třetích stran, které rozhodují o všech investicích. Dodal, že Trump, jeho rodina ani společnost nejsou do obchodních rozhodnutí zapojeni.
Trumpova investice do Kura Sushi vyvolala překvapení také v Japonsku. Lidé na síti X spekulovali, zda prezident vůbec někdy jedl syrovou rybu s rýží.
Americký prezident Donald Trump v měsících před státní návštěvou Číny obchodoval s akciemi firem, jejichž šéfové ho do Pekingu doprovázejí. Podle údajů amerického Úřadu pro vládní etiku investoval mimo jiné až 7,2 milionu dolarů do Applu. Velké transakce se týkaly také technologických titulů Microsoftu, Amazonu a Mety.
Trump před cestou do Číny nakupoval akcie Applu. Do firmy investoval až 7,2 milionu dolarů
Leaders
Americký prezident Donald Trump v měsících před státní návštěvou Číny obchodoval s akciemi firem, jejichž šéfové ho do Pekingu doprovázejí. Podle údajů amerického Úřadu pro vládní etiku investoval mimo jiné až 7,2 milionu dolarů do Applu. Velké transakce se týkaly také technologických titulů Microsoftu, Amazonu a Mety.
Podle tržního analytika Tsutomu Yamady ze společnosti Mitsubishi UFJ eSmart Securities se americkému byznysu Kura Sushi velmi daří. Dodal, že Trumpův podíl může při obchodování v Tokiu povzbuzovat nákupy akcií Kura Sushi mezi drobnými investory.
Akcie Kura Sushi kotované v Tokiu v pondělí posílily až o 5,4 procenta. Šlo o jejich největší intradenní růst od června 2025. Podle výročního hlášení společnosti držela Kura Sushi ke konci loňského října zhruba 67 procent hlasovacích práv v Kura Sushi USA.