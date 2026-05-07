Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Hypotéky znovu zdražují. Sazby se drží nad pěti procenty a zlevnění je v nedohlednu

Hypotéky znovu zdražují. Sazby se drží nad pěti procenty a zlevnění je v nedohlednu

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
iStock
nst
nst

Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.

Podle analytika Swiss Life Select Jiřího Sýkory zůstává trh pod tlakem několika faktorů najednou. „Trh dál svazují geopolitická rizika, cena ropy, inflační očekávání a vyšší úrokové swapy. Bez uklidnění ve světě nelze čekat rychlý návrat k levnějším hypotékám,“ uvedl.

Důležitější než samotný nepatrný meziměsíční růst je podle něj fakt, že se hypoteční trh po dubnovém skoku usadil nad pětiprocentní hranicí. Zatím přitom není vidět jasný impuls, který by sazby vrátil zpět na nižší úrovně.

„Banky snižují sazby hypotečních úvěrů zpravidla pomaleji, než je zvyšují. Šanci na jejich zvýšení často využijí rychle,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Krátké fixace jsou stále výhodnější než dlouhé

V posledních měsících se výrazně rozevírají nůžky mezi krátkými a dlouhými fixacemi. Zatímco před rokem činil rozdíl mezi nimi přibližně 35 bazických bodů, nyní už dosahuje 84 bodů.

Tříletá fixace se aktuálně pohybuje kolem 4,90 procenta. Naproti tomu desetiletá fixace vystoupala až na 5,74 procenta. Delší jistota pevné sazby tak dnes vychází citelně dráž.

Za dražšími hypotékami nestojí hlavně ČNB

Hlavním důvodem současného vývoje nejsou kroky České národní banky, ale situace na finančních trzích. Klíčovou roli hrají zejména úrokové swapy, které bankám určují cenu dlouhodobých peněz.

Právě z nich banky vycházejí při stanovování hypotečních sazeb. Swapové sazby se v posledních týdnech drží vysoko, a bankám tak nedávají prostor k výraznějšímu zlevnění hypoték.

Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?

Money

Druhá hypotéka může být řešením, ale i pastí. Banka sice znovu posoudí příjmy a dluhy, skutečný test ale čeká domácí rozpočet: vyšší sazby, výpadek příjmů nebo nečekané výdaje.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Investiční nemovitosti mohou čelit přísnějšímu posuzování

Do hypotečního trhu začínají stále více promlouvat také regulatorní a tržní změny. Týká se to hlavně financování investičních nemovitostí, tedy bytů a domů pořizovaných za účelem pronájmu.

Opatrnější přístup bank při posuzování těchto úvěrů může mírně ochladit investiční poptávku. Hypoteční sazby se ale podle současných dat pravděpodobně budou dál držet poblíž pětiprocentní hranice. Rychlý pokles se zatím nejeví jako pravděpodobný. Reálnější scénář je stagnace s mírnými výkyvy podle inflace, výkonu ekonomiky a očekávání finančních trhů.

Vyšší sazby už dopadají na rodinné rozpočty

Růst sazeb se rychle promítá do měsíčních splátek. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla splátka z březnových 20 240 korun na zhruba 20 858 korun.

Rozdíl kolem 600 korun měsíčně se může na první pohled zdát jako zvládnutelný. Za celé fixační období však může domácnostem přinést dodatečné náklady v řádu desítek tisíc korun.

video

Experti: Vyšší ceny materiálů i financování zdraží byty i nájmy

Reality

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování podle expertů dál zvýší tlak na ceny nemovitostí i nájmů. Část nákladů ponesou developeři a banky, rozhodující část se ale podle ankety Realitního Clubu promítne do konečné ceny pro kupující a zhorší dostupnost bydlení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Politické sliby na sazby nestačí

Podle Kadeřábka současný vývoj zároveň ukazuje, jak omezený vliv má vláda na cenu hypoték.

„Půl roku po volbách jsou hypoteční sazby zhruba o půl procentního bodu výše. A to navzdory tomu, že současná vláda před volbami slibovala na billboardech levnější hypotéky. Stačilo několik měsíců a realita politická hesla rychle obnažila. Ukazuje se totiž nepříjemná pravda: vláda má na cenu hypoték jen velmi omezený, v praxi téměř nulový přímý vliv,“ poznamenal.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
Aktualizováno

Češi mají o hypotéky stále zájem. Jejich objem v září stoupl o 14 procent

Money

ČTK

Přečíst článek

Troja není jen zoo. Ve čtvrti slavných vil vznikla citlivá přestavba rodinného domu

Přestavba vily v Tróji
Česká cena za architekturu/AMA architekti
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pražská Troja patří k nejvýraznějším vilovým lokalitám hlavního města. Právě tady vznikla přestavba rodinné vily od kanceláře AMA architekti, která místo okázalé proměny sází na lehké zahradní křídlo, novou terasu a plynulejší propojení domu se zahradou. Projekt je jedním z děl přihlášených do ročníku České ceny za architekturu.

Pražská Troja patří k místům, kde se bydlení dlouhodobě potkává se zahradou, svahem a výhledem. Veřejnost si čtvrť zpravidla spojuje hlavně se zoologickou zahradou, botanickou zahradou, vinicí svaté Kláry nebo barokním Trojským zámkem. Stejně důležitou vrstvu čtvrti ale tvoří také vilová zástavba.

Od přelomu 19. a 20. století zde vznikaly rezidence movitých Pražanů, podnikatelů, umělců i diplomatů. Později k nim přibyly také kvalitní modernistické a funkcionalistické domy. Troja je tak jednou z pražských čtvrtí, kde má samostatně stojící dům se zahradou mimořádně silnou tradici.

Původní stav 14 fotografií v galerii

Vilová čtvrť s vlastní pamětí

Troja není čtvrtí jednoho stylu. Potkává se tu barokní reprezentace, viniční minulost, meziválečná vilová architektura i současné rodinné bydlení. Právě tahle různorodost vytváří prostředí, v němž je každá nová úprava domu citlivým tématem. Do tohoto kontextu vstupuje přestavba vily v Troji od kanceláře AMA architekti, za níž stojí architekt Pavel Martinek. Projekt dokončený v roce 2025 je jedním z děl přihlášených do 11. ročníku České ceny za architekturu.

Původní vila pochází přibližně z roku 2005. Směrem do ulice působila tradicionalisticky, zahradní strana však podle autorů neměla stejnou kvalitu. Zahradní křídlo s navazující terasou nad polosuterénem mělo lichoběžníkový půdorys a celek trpěl nesourodostí i slabším detailem. Zadáním proto byla demolice zahradního křídla a jeho nahrazení novou částí. Cílem nebylo dům jen zvětšit, ale především lépe využít jeho vztah k zahradě, zobytnit terasu a vytvořit chráněný venkovní prostor se zastíněním.

Lehkost místo další masivní hmoty

Architekti nezvolili těžkou přístavbu. Nové křídlo pojali jako konstrukčně lehký prvek, který se od původní vily vědomě odlišuje, ale nesnaží se ji potlačit. Tam, kde nová část překračuje původní stopu domu, pracuje s tyčovými konstrukcemi. Terasa mimo původní půdorys je řešena jako pororoštová. Výsledkem je přístavek, který působí spíše jako obytný filtr mezi domem a zahradou než jako další pevná hmota. Právě díky lehčímu konstrukčnímu řešení se podařilo zachovat také většinu stávající zeleně. Důležitým motivem projektu je terasa se zastíněním. Nové zahradní křídlo spolu s ní vytváří jeden celek, sjednocený dlažbou a atmosférou zimní zahrady.

Během realizace se původní záměr rozšířil také o navazující interiér společných obytných prostor. Přestavba se tak nedotkla jen vnější podoby domu, ale i způsobu jeho každodenního užívání. V zachované části domu architekti nepostupovali metodou úplného vymazání. Naopak pracovali i s prvky původního vybavení a nábytku

Vila v Troji

V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu

Reality

Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt monumentálního „Arc de Trump“ postupuje dál.

Zlatý oblouk za miliardy? Trump čelí nečekanému odporu

Politika

Projekt monumentálního „Arc de Trump“ postupuje dál, ale odpor sílí. Proti jsou veřejnost, veteráni i část institucí a kritika zaznívá dokonce i od lidí, které si prezident sám dosadil.

pej

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Tančící dům v roce 1996

Tančící dům slaví 30 let. Praha za tu dobu nic odvážnějšího nepřidala

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví

Guvernér ČNB Aleš Michl
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.

Hrozba inflace roste. A jak výrazná a nebezpečná bude inflační vlna, která se pravděpodobně přižene na podzim, bude, závisí na jednání nevyzpytatelné americké administrativy a válčících stran v Perském zálivu. Dokud nedojde k uklidnění situace a trvalejšímu příměří, nebo dokonce míru, bude strašák inflace dostávat čím dál větší kontury.

To velmi dobře vědí centrální bankéři po celém světě, a tak konsenzuálně zastavili proces snižování sazeb a vyčkávají, co bude. S každým dalším bojovným dnem pravděpodobnost snížení sazeb klesá, naopak roste okamžik, kdy sazby spíš mírně povyskočí.

Proinflační tlaky nemizí, naopak rostou

Čeští bankéři, kteří dnes rozhodnou o nastavení měnové politiky pro další období, mají podobné karty jako jejich kolegové v dalších centrálních bankách. Inflace roste a dostala se nad dvě procenta, situace ve službách se nad celkovým inflačním údajem drží dlouhodobě, což ostatně brání dalšímu snížení sazeb již řadu měsíců.

Nejspíš jedinou pozitivnější zprávu přinesla data z nemovitostního trhu, protože v některých částech republiky již ceny nájmu narazily na strop a začaly stagnovat, i klesat.

Jenomže klíčem jsou ceny pohonných hmot. Ty sice vláda nadále uměle stlačuje cenovými i maržovými stropy, nicméně dříve nebo později se aktuálně zvýšená cena nafty projeví ve spotřebitelských cenách naplno, a pokud by ČNB popustila otěže, mohl by být inflační problém skutečně velký.

Prudké manévry se nevyplácejí

Jak tedy ČNB téměř jistě rozhodne? Jakýkoli pohyb se sazbami by byl překvapením. Směrem dolů by to nedávalo smysl vůbec, směrem nahoru ale v tuto chvíli nejspíš také ne. Zvlášť pokud se ostatní bankéři v Evropě rozhodli vyčkávat.

Je pravda, že ČNB už párkrát byla v otáčení kormidla měnové politiky na čele pelotonu, ne vždy se jí to ale vyplatilo (zejména před pandemií). A prudké manévry v rozbouřeném moři většinou působí katastrofu, nikoli bezpečné proplouvání směrem ke klidným vodám. 

Aktualizováno

Strnadova CSG je pod palbou kontroverzního spekulanta, akcie prudce klesly

Zprávy z firem

Akcie společnosti CSG klesly od osmnáct procent, to je nejvíce od ledna, kdy byla uvedena na nizozemskou burzu.

nst

Přečíst článek

Související

Íránská státní televize přečetla první prohlášení nového duchovního vůdce
video

VIDEO: Lukáš Kovanda vysvětluje, proč může aktuální válka přinést inflaci, následně zvýšení sazeb ČNB a dražší hypotéky

Newstream TV

nst

Přečíst článek
Doporučujeme