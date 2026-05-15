Revolut chystá banku pro bohaté, zatím pro Brity s majetkem nad 14 milionů korun
Původně nízkonákladová fintechová banka Revolut chce víc: zlákaly ji služby pro movité klienty. Chce privátní banku a už získala licenci na portfolio management.
Revolut mění strategii - z nízkonákladovky se chce rozšíit i na bohatší klientelu. Podle deníku Financial Times plánuje v Británii spustit služby privátního bankovnictví. Banka také oznámila, že získala licenci k poskytování složitějších finančních produktů určených pro náročnější uživatele.
Londýnská společnost má spustit privátní bankovnictví do konce letošního roku. Služba má být určena klientům s investovatelným majetkem alespoň 500 tisíc liber (zhruba 14 milionů korun).
Zpráva o plánech přichází poté, co britský regulátor udělil obchodní divizi Revolutu povolení rozšířit činnost o pákové produkty, služby správy soukromého majetku a řešení řízených portfolií, jak vyplývá ze čtvrtečního oznámení společnosti. „Tato povolení představují chybějící článek, který nám umožní sjednotit investice, poradenství a správu portfolia pod jednu střechu,“ uvedla šéfka obchodní divize Revolutu Victoria Laffeová. K plánům na spuštění privátního bankovnictví pro FT řekla pouze: „Privátní bankovnictví je oblast, kterou zkoumáme v rámci našeho dlouhodobého úsilí rozšiřovat a zlepšovat nabídku našich produktů.“
4 roky čekal na licenci
Nová licence je podle deníku dalším signálem zlepšujících se vztahů skupiny s finančními regulátory. V březnu získal Revolut plnou britskou bankovní licenci až po čtyřletém čekání. Což bylo zásadní pro její divizi správy majetku, která se dosud zaměřovala hlavně n a obchody s kryptem a akciemi, a rychle roste. Loni přispěla k 31procentnímu růstu tržeb na 663 milionů liber.
Revolut dnes má pět hlavních obchodních divizí, včetně zmíněné správy majetku, devizového obchodování a prémiových předplatných účtů. Zatímco tradiční banky vydělávají hlavně na úvěrech a vkladech, Revolut má 76 procent tržeb z těchto služeb.
V loňském roce vzrostl zisk společnosti před zdaněním o 57 procent na 1,7 miliardy liber při tržbách 4,5 miliardy liber.
Diverzifikovaný obchodní model přitahuje i soukromé investory. Loňský sekundární prodej akcií ocenil Revolut na 75 miliard dolarů. Deník Financial Times už dříve informoval, že firma míří k valuaci kolem 200 miliard dolarů, přičemž vstup na burzu neplánuje dříve než v roce 2028.
Revolut založili v roce 2015 v Londýně Nikolaj Storonskij (na snímku), původem z Ruska s britským občanstvím, a Vlad Jacenko (přistěhovalec z Ukrajiny). Na začátku Revolut vůbec nebyl bankou. Fungoval jako digitální peněženka a předplacená karta, která lákala uživatele především na možnost měnit peníze a platit v zahraničí ve středových kurzech bez nevýhodných bankovních poplatků. Bankovní licenci včetně evropské mu v roce 2018 udělila Litevská centrální banka (Bank of Lithuania). Litva je totiž známá svým velmi vstřícným a rychlým přístupem k fintechovým společnostem.
