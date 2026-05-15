Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Revolut chystá banku pro bohaté, zatím pro Brity s majetkem nad 14 milionů korun

Revolut chystá banku pro bohaté, zatím pro Brity s majetkem nad 14 milionů korun

Spoluzakladatel a šéf britského fintechového start-upu Revolut Nikolay Storonsky (Nikolaj Storonskij) se kvůli odporu vůči ruské invazi na Ukrajinu vzdal ruského občanství.
Photo by Stephen McCarthy/Web Summit via Sportsfile / Creative Commons / CC BY 2.0
Tereza Zavadilová
tzv

Původně nízkonákladová fintechová banka Revolut chce víc: zlákaly ji služby pro movité klienty. Chce privátní banku a už získala licenci na portfolio management.

Revolut mění strategii - z nízkonákladovky se chce rozšíit i na bohatší klientelu. Podle deníku Financial Times plánuje v Británii spustit služby privátního bankovnictví.  Banka také oznámila, že získala licenci k poskytování složitějších finančních produktů určených pro náročnější uživatele.

Londýnská společnost má spustit privátní bankovnictví do konce letošního roku. Služba má být určena klientům s investovatelným majetkem alespoň 500 tisíc liber (zhruba 14 milionů korun). 

Zpráva o plánech přichází poté, co britský regulátor udělil obchodní divizi Revolutu povolení rozšířit činnost o pákové produkty, služby správy soukromého majetku a řešení řízených portfolií, jak vyplývá ze čtvrtečního oznámení společnosti.  „Tato povolení představují chybějící článek, který nám umožní sjednotit investice, poradenství a správu portfolia pod jednu střechu,“ uvedla šéfka obchodní divize Revolutu Victoria Laffeová.  K plánům na spuštění privátního bankovnictví pro FT řekla pouze: „Privátní bankovnictví je oblast, kterou zkoumáme v rámci našeho dlouhodobého úsilí rozšiřovat a zlepšovat nabídku našich produktů.“

4 roky čekal na licenci

Nová licence je podle deníku dalším signálem zlepšujících se vztahů skupiny s finančními regulátory. V březnu získal Revolut plnou britskou bankovní licenci až po čtyřletém čekání. Což bylo zásadní pro její divizi správy majetku, která se dosud zaměřovala hlavně n a obchody s kryptem a akciemi, a rychle roste.  Loni přispěla k 31procentnímu růstu tržeb na 663 milionů liber.

Revolut dnes má pět hlavních obchodních divizí, včetně zmíněné správy majetku, devizového obchodování a prémiových předplatných účtů. Zatímco tradiční banky vydělávají hlavně na úvěrech a vkladech, Revolut má 76 procent tržeb z těchto služeb. 

Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí

Money

Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

V loňském roce vzrostl zisk společnosti před zdaněním o 57 procent na 1,7 miliardy liber při tržbách 4,5 miliardy liber.

Diverzifikovaný obchodní model přitahuje i soukromé investory. Loňský sekundární prodej akcií ocenil Revolut na 75 miliard dolarů. Deník Financial Times už dříve informoval, že firma míří k valuaci kolem 200 miliard dolarů, přičemž vstup na burzu neplánuje dříve než v roce 2028.

Revolut založili v roce 2015 v Londýně Nikolaj Storonskij (na snímku), původem z Ruska s britským občanstvím, a Vlad Jacenko (přistěhovalec z Ukrajiny). Na začátku Revolut vůbec nebyl bankou. Fungoval jako digitální peněženka a předplacená karta, která lákala uživatele především na možnost měnit peníze a platit v zahraničí ve středových kurzech bez nevýhodných bankovních poplatků. Bankovní licenci včetně evropské mu v roce 2018 udělila Litevská centrální banka (Bank of Lithuania). Litva je totiž známá svým velmi vstřícným a rychlým přístupem k fintechovým společnostem.

Logo fintechové společnosti Revolut

Revolut mění strategii v USA. Místo koupě banky chce vlastní licenci

Zprávy z firem

Britská fintechová společnost Revolut ustupuje od plánů na převzetí americké banky. Nově chce vstoupit na tamní trh získáním vlastní bankovní licence, od čehož si slibuje rychlejší a jednodušší cestu k rozšíření svých služeb ve Spojených státech.

nst

Přečíst článek

 

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra

Roman Koděra z J&T Banky: Investice jsou dnes nejlepší ochranou před nejistotou

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Vláda získá volnější ruku u miliard na obranu a stavby. Opozice mluví o riziku nekontrolovaného utrácení

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Profimedia
nst
nst

Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů, která vládě umožní navyšovat výdaje na obranu i strategické infrastrukturní stavby nad rámec schválených rozpočtových limitů. Opozice varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti a hrozí Ústavním soudem.

Vláda zřejmě získá větší prostor pro zvyšování výdajů na obranu a vybrané strategické stavby. Poslanecká sněmovna v pátek schválila spornou novelu zákonů týkajících se veřejných rozpočtů, podle níž se výdaje na obranu převyšující dvě procenta hrubého domácího produktu nebudou až do roku 2036 započítávat do schválených výdajových rámců státního rozpočtu.

Babišova vláda si půjčí od lidí. Láká je na úrok až 4,5 procenta

Money

Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Česko tak jde s trendem. Takové půjčování se ve vyspělých ekonomikách těší rostoucí popularitě, ukazuje nová studie OECD.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Podobná výjimka se má týkat také strategických infrastrukturních staveb podle liniového zákona. V praxi to znamená, že vláda bude moci navyšovat výdaje státního rozpočtu na vybrané dopravní a infrastrukturní projekty nad rámec dosavadních limitů.

Klíčové priority

S návrhy přišla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ta kritiku odmítá a tvrdí, že změny mají umožnit pružnější financování klíčových priorit státu, zejména obrany a strategické infrastruktury. 

Opozice však novelu ostře kritizuje. Podle jejích zástupců hrozí, že změny oslabí pravidla rozpočtové odpovědnosti a otevřou cestu k nekontrolovanému utrácení. Varují také před dalším růstem státního dluhu. Vadí jim rovněž možnost, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny.

"Tento zákon sám o sobě neznamená zvýšení deficitu ani o jednu jedinou korunu," prohlásila ministryně Schillerová v reakci na kritiku opozice. Opakovaně zdůrazňovala závazek vlády udržovat schodek veřejných financí bezpečně pod třemi procenty HDP. Uvedla také, že podle pravidel, která po sobě zanechala bývalá vláda Petra Fialy (ODS), by nebyl státní rozpočet sestavitelný v rámci zákona. Zákon označila za rozumný a nemá podle ní alternativu.

Kvůli sporným částem novely chce opozice podat stížnost k Ústavnímu soudu. Pro přijetí zákona hlasovalo 91 poslanců vládní koalice. Proti bylo 68 opozičních poslanců. Předlohu nyní posoudí Senát.

 

Související

Trump před cestou do Číny nakupoval akcie Applu. Do firmy investoval až 7,2 milionu dolarů

Donald Trump na návštěvě Číny
Profimedia.cz
nst
nst

Americký prezident Donald Trump v měsících před státní návštěvou Číny obchodoval s akciemi firem, jejichž šéfové ho do Pekingu doprovázejí. Podle údajů amerického Úřadu pro vládní etiku investoval mimo jiné až 7,2 milionu dolarů do Applu. Velké transakce se týkaly také technologických titulů Microsoftu, Amazonu a Mety.

Americký prezident Donald Trump v měsících před cestou do Číny investoval až 7,2 milionu dolarů, tedy zhruba 151 milionů korun, do akcií společnosti Apple. Vyplývá to podle agentury DPA z údajů amerického Úřadu pro vládní etiku.

Přesnou částku zveřejněné dokumenty neuvádějí. Povinné majetkové reporty ve Spojených státech totiž standardně pracují pouze s hodnotovými rozpětími. Největší nákup akcií Applu podle záznamů připadá na začátek února a pohyboval se mezi jedním a pěti miliony dolarů. Z dokumentů zároveň není zřejmé, zda šlo přímo o akcie, nebo o jiné finanční nástroje navázané na hodnotu firmy.

Cook, Musk, Huang i Boeing v delegaci

Šéf Applu Tim Cook je jedním z členů americké obchodní delegace, která Trumpa při státní návštěvě Pekingu doprovází. Vedle něj jsou v delegaci také technologický miliardář Elon Musk, generální ředitel Nvidie Jensen Huang a šéf Boeingu Kelly Ortberg.

Americký prezident Donald Trump dorazil do Číny na historickou návštěvu

Trumpova čínská cesta může pomoci odemknout zakleté čínské akcie

Trhy

Americký prezident Donald Trump vyrazil na historickou návštěvu Číny. Ačkoli sem jede v méně výhodné pozici než před necelými deseti lety, mohlo by se podařit částečně rozmrazit vzájemné ekonomické vztahy. To by se mohlo následně pozitivně projevit na čínských akciích. Co je nyní v sázce?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Trump přitom v předchozích měsících obchodoval i s cennými papíry dalších společností, jejichž představitelé jsou součástí delegace. Podle DPA však z dostupných údajů nelze vyčíst jednoznačný trend, tedy zda u těchto firem převažovaly nákupy, nebo prodeje.

Boeing oznámil obří čínskou objednávku

Výraznou součástí americko-čínských jednání je také Boeing. Ten si v Číně zajistil objednávku na 300 letadel v hodnotě přes 37 miliard dolarů. Obchod oznámil sám Trump, podle DPA však uvedl jinou částku.

Akciový trh přesto reagoval zklamáním. Investoři totiž podle agentury očekávali ještě větší kontrakt, a akcie Boeingu proto po oznámení prudce oslabily.

Nvidia bojuje o návrat na čínský trh

Velké zájmy má v Číně také Nvidia. Výrobce čipů pro umělou inteligenci se snaží znovu posílit na trhu, kde dříve dosahoval miliardových tržeb. Jeho pozici ale zkomplikovala americká vývozní omezení i tlak Pekingu na nákup domácích technologií, například od společnosti Huawei.

Podle DPA je pro Nvidii čínský trh zásadní. Šéf firmy Jensen Huang odhaduje, že společnost letos kvůli omezením přijde na čínských tržbách přibližně o 50 miliard dolarů.

Tisíce transakcí za tři měsíce

Zpráva upozorňuje také na mimořádný počet Trumpových obchodů. Jen u nákupů lze za tříměsíční období dohledat více než 2300 záznamů. Přinejmenším část z nich však podle DPA neprovedl Trump osobně, ale správci jeho účtů.

Největší obchody se týkaly prodejů technologických akcií. Trump se podle zveřejněných údajů 10. února zbavil akcií Microsoftu, Amazonu a Mety v celkové hodnotě až 25 milionů dolarů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme