Moneta rozdělí 90 procent zisku. Akcionářům vyplatí téměř šest miliard
Moneta Money Bank vyplatí svým akcionářům dividendu 11,50 koruny na akcii před zdaněním, celkem zhruba 5,9 miliardy korun. Odpovídá to 90 procentům konsolidovaného čistého zisku banky za loňský rok. Výplatu schválila valná hromada, uvedla mluvčí banky Tereza Ryšanová. Ve srovnání s loňskem je celková dividenda nižší, tehdy banka vyplatila vedle řádné dividendy také mimořádnou část.
Na jaře minulého roku akcionáři schválili dividendu deset korun na akcii a na podzim ještě mimořádnou výplatu čtyři koruny na akcii, která pocházela z nerozděleného zisku z předchozích let.
Na letošní dividendu dosáhnou akcionáři zapsaní v Centrálním depozitáři cenných papírů k 27. dubnu 2026. Peníze banka vyplatí bezhotovostně 15. května.
Valná hromada zároveň schválila individuální i konsolidovanou účetní závěrku za loňský rok. Akcionáři odsouhlasili také změny v odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a přijali zprávu o odměňování vedení banky za rok 2025. Zasedání se zúčastnili akcionáři, kteří drží 73,14 procenta hlasovacích práv.
Schválení dividendy je očekávané a pro trh spíše potvrzující zpráva než překvapení, uvedl analytik BHS Timur Barotov. Pozitivní je podle něj hlavně to, že banka vyplácí velký podíl zisku pro akcionáře a zároveň podle zveřejněných informací po výplatě dál plní kapitálové požadavky. Valná hromada zároveň schválila všechny body programu, takže se celá akce uskutečnila bez komplikací, dodal.
Akcie Monety na pražské burze po 14:45 rostly o 0,55 procenta na 199,50 koruny. Aktuální cena akcií Monety se pohybuje kolem 200 korun, dividendový výnos tak dosahuje 5,75 procenta, řekl analytik XTB Tomáš Maxa. Připomněl velmi silný vývoj akcií Monety za posledních 12 měsíců. Ty bez započtení dividend připsaly přibližně 44 procent, což podle něj jen potvrzuje vysokou výkonnost českých bank v posledních letech.
Čistý zisk banky za loňský rok meziročně vzrostl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun. Moneta patří mezi největší firmy obchodované na pražské burze, jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Ta v minulosti usilovala o spojení Monety se svou Air Bank, z plánované transakce ale nakonec sešlo.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.