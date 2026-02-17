Investování je nový standard. Zájem Čechů výrazně roste
Z investování se v Česku stává běžná součást správy osobních financí. Zatímco předloni investovalo 32 procent Čechů, loni už to bylo 39 procent. Vyplývá to z říjnového průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi tisícovkou respondentů ve věku 18 až 64 let.
Většina investorů přitom k trhu přistupuje systematicky. Přibližně dvě třetiny lidí investují pravidelně, 16 procent kombinuje pravidelné investice s jednorázovými vklady a 13 procent posílá na trh větší částky nárazově.
Nejaktivnější jsou muži, mladší lidé a vysokoškoláci s nadprůměrnými příjmy. Hlavní motivací zůstává zajištění na stáří – tuto odpověď uvedlo téměř 80 procent dotázaných. Pro 63 procent investorů je cílem také zlepšení životní úrovně a 39 procent vnímá investice jako ochranu úspor před inflací.
Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.
Rozpočet 2026: jiná vláda, stejná hra s čísly
Money
Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.
Investiční chování Čechů se stabilizovalo
Průzkum zároveň ukazuje, že investiční chování Čechů se stabilizovalo. Téměř šest z deseti lidí investuje stejně jako loni, 31 procent své investice mírně navýšilo a jen desetina je omezila.
„Z investování se postupně stává samozřejmá součást finančního plánování. Češi se učí přemýšlet dlouhodoběji a nespoléhat pouze na spoření. Pravidelné investování už není výjimkou, ale běžným způsobem, jak si lidé zajišťují budoucnost,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Proměňuje se i způsob investování. Polovina Čechů využívá služby bank, zatímco přímé investování „na vlastní pěst“ zůstává spíše doplňkem. Digitalizace přitom hraje stále větší roli – šest z deseti investorů používá online platformy alespoň jednou měsíčně, nejčastěji prostřednictvím mobilní nebo internetové aplikace.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.