Investování je nový standard. Zájem Čechů výrazně roste

Investování je nový standard. Zájem Čechů výrazně roste

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla
ČTK
nst
nst

Z investování se v Česku stává běžná součást správy osobních financí. Zatímco předloni investovalo 32 procent Čechů, loni už to bylo 39 procent. Vyplývá to z říjnového průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi tisícovkou respondentů ve věku 18 až 64 let.

Většina investorů přitom k trhu přistupuje systematicky. Přibližně dvě třetiny lidí investují pravidelně, 16 procent kombinuje pravidelné investice s jednorázovými vklady a 13 procent posílá na trh větší částky nárazově.

Nejaktivnější jsou muži, mladší lidé a vysokoškoláci s nadprůměrnými příjmy. Hlavní motivací zůstává zajištění na stáří – tuto odpověď uvedlo téměř 80 procent dotázaných. Pro 63 procent investorů je cílem také zlepšení životní úrovně a 39 procent vnímá investice jako ochranu úspor před inflací.

Alena Schillerová

Rozpočet 2026: jiná vláda, stejná hra s čísly

Money

Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.

Pavel Peterka

Přečíst článek

Investiční chování Čechů se stabilizovalo

Průzkum zároveň ukazuje, že investiční chování Čechů se stabilizovalo. Téměř šest z deseti lidí investuje stejně jako loni, 31 procent své investice mírně navýšilo a jen desetina je omezila.

„Z investování se postupně stává samozřejmá součást finančního plánování. Češi se učí přemýšlet dlouhodoběji a nespoléhat pouze na spoření. Pravidelné investování už není výjimkou, ale běžným způsobem, jak si lidé zajišťují budoucnost,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Proměňuje se i způsob investování. Polovina Čechů využívá služby bank, zatímco přímé investování „na vlastní pěst“ zůstává spíše doplňkem. Digitalizace přitom hraje stále větší roli – šest z deseti investorů používá online platformy alespoň jednou měsíčně, nejčastěji prostřednictvím mobilní nebo internetové aplikace.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Dalibor Martínek

Zloději pod dohledem: M2C hlásí skokový nárůst odhalených krádeží

M2C SPACE
M2C SPACE, užito se svolením
nst
nst

Největší dohledové centrum ve střední Evropě M2C SPACE loni výrazně zvýšilo počet odhalených krádeží v maloobchodech. V roce 2025 zachytilo o 17,6 procenta více incidentů než o rok dříve. Hodnota zboží, které se díky zásahu podařilo uchránit, vzrostla o 2,1 procenta.

Centrum aktuálně monitoruje více než dva miliony metrů čtverečních ploch u klientů z řad obchodních řetězců, logistických parků, kancelářských komplexů i průmyslových areálů. Podle vedení společnosti stojí za nárůstem odhalených případů zejména kombinace moderních kamerových systémů napojených na analytický software a spolupráce s fyzickou ostrahou.

„Zatímco v roce 2021 jsme odhalili 17 krádeží měsíčně, dnes je to okolo 180. Významnou roli hraje rozšíření objektů s moderními kamerovými systémy a chytrými analytickými nástroji, které umožňují rychleji procházet záznamy a lépe zachytit podezřelé chování,“ uvedl šéf dohledového centra SPACE Lukáš Převrátil. Podle něj je klíčová také sehranost operátorů vzdáleného dohledu s pracovníky fyzické ostrahy.

Nákupní park ve Wolsburku

Supermarkety nesou miliardy. ZDR díky nim vyrostla na 20 miliard a dál dobývá Evropu

Reality

Investiční společnost ZDR Investments má za sebou rekordní rok podle objemu majetku i akvizic. Hodnota portfolia přesáhla 20 miliard korun a firma dál expandovala v zahraničí.

nst

Roste i počet případů interní kriminality. V roce 2025 jich bylo o 12 procent více než v roce předchozím. Systémy pro jejich odhalování jsou napojeny přímo na pokladní systémy prodejen a na základě předem nastavených analýz vyhodnocují podezřelé transakce či nestandardní chování při nákupu.

Statistiky potvrzují i dlouhodobé trendy ve skladbě pachatelů. Muži tvořili v roce 2025 celkem 72 procent zadržených osob, což je mírný nárůst oproti roku 2024. Společnost zároveň upozorňuje na případy, kdy jsou do krádeží zapojovány děti, například se zbožím ukrytým v oblečení či kočárku. Tyto incidenty sice představují jen malé procento, podle firmy však ukazují na rostoucí bezohlednost pachatelů.

Co se krade?

Struktura kradeného zboží se dlouhodobě nemění. Vedle základních potravin patří mezi nejčastěji odcizované položky konzervy, káva, čokolády, alkohol nebo drogerie. Jde především o trvanlivé a snadno prodejné zboží, které lze jednoduše ukrýt.

Euro měna

Švédi a euro? Zas tak rychlé to nebude

Money

Švédsko se v nejbližších letech k euru nepřipojí, uvádí agentura Bloomberg. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová v Bruselu uvedla, že přijetí společné evropské měny neočekává „v příštích několika letech". Přesto debata o vstupu do eurozóny znovu nabírá na síle.

nst

Data M2C SPACE rovněž ukazují sezónní výkyvy. Nejvíce krádeží připadá na březen, květen a předvánoční období. Z hlediska denní doby jsou nejrizikovější ranní a odpolední hodiny, v rámci týdne pak neděle a pondělí.

Společnost M2C je od června 2025 kótovaná na pražské burze.

Češi nakupují na Valentýna hlavně prosecco a květiny

Prosecco a květiny, ale hlavně romantika doma. Češi utratí za Valentýna dvě miliardy

Enjoy

nst

Rozpočet 2026: jiná vláda, stejná hra s čísly

Alena Schillerová
ČTK
Pavel Peterka
Pavel Peterka

Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.

Rozpočet tak s nejvyšší pravděpodobností pracuje s vyššími příjmy než původní návrh předchozí vlády a přesto dosahuje vyššího deficitu. Schodek 310 miliard navíc pravděpodobně počítá s dodatečným příjmem okolo 40 miliard z rozpočtů EU, které fakticky patří do rozpočtu 2025.

Nyní je klíčové, zda bude tento schodek dodržen, nebo zda bude ještě v průběhu roku navyšován a zda bude v letech 2027 a dále patrná deklarovaná snaha o úspory a konsolidaci rozpočtu. Navyšování schodku místo jeho snižování je z dlouhodobého pohledu pro stabilitu našich veřejných financí problematické.

Alena Schillerová

Schillerová: Prezidenta Pavla chci přesvědčit, aby podepsal rozpočet

Money

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal. Řekla to v dnešním diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle prezidenta se zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Řekl to tento týden. S tímto argumentem již dříve vystoupila Národní rozpočtová rada, ale Schillerová to odmítá.

ČTK

Nižší investice do obrany

Nejsem plně přesvědčen argumentací, že vyšší schodek jde na prorůstové investice. Peníze z obrany byly přesunuty do sektoru dopravy. Vyšší investice v dopravě budou vykoupeny nižšími investicemi do obrany. Vyšší výdaje, ve srovnání s rozpočtem Fialovy vlády, pak mají jít na zlevnění energií skrze převod plateb za obnovitelné zdroje z domácností na stát. Silnější mají být mj. výdaje na sociální věci a vyšší platy státních zaměstnanců. Takové změny výdajů lze jen stěží označit za proinvestiční ve smyslu obhajoby vyššího schodku.

Ano, naše republika má dluh v % proti HDP jeden z nejnižších v rámci EU. To ale není argument pro vyšší tempo zadlužování. Naopak, měli bychom se snažit relativně nízké zadlužení ekonomiky udržet. Vyšší dluh znamená vyšší splátky dluhu. Dluhová služba už nyní přesahuje 100 miliard korun každý rok.

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Nynější návrh rozpočtu pro příští rok je polotovar, uvedl Pavel

Money

ČTK

