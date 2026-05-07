Koupit byt nestačí. Flet řeší za investory výběr, výnos i správu
Investiční byt dnes neznamená jen koupit a pronajmout. O tom, zda bude skutečně vydělávat, rozhodují data, lokalita i kvalitní správa. Společnost Flet proto investory provází od výběru nemovitosti přes pronájem až po dlouhodobou optimalizaci portfolia.
Pro řadu investorů je dnes nejcennější komoditou čas. Nechtějí týdny porovnávat projekty, řešit hypotéku, přebírání bytu, kuchyň, nájemníky, vyúčtování nebo reklamace. Chtějí, aby jejich investice ekonomicky dávala smysl a fungovala bez větších starostí.
Ne každý byt je investiční
O úspěchu investice často rozhodne už první krok, výběr bytu: „Samotný výběr stojí na čtyřech hlavních pilířích. Prvním je mikrolokalita, zajímá nás jen 25 % území Prahy. Druhým je více než 30 parametrů, které při hodnocení nemovitosti sledujeme. Třetím jsou ekonomické kalkulace, kde je klíčový především výnos vlastního kapitálu. Posledním pilířem je kvalita developera a právní dokumentace,“ přibližuje David Bureš, zakladatel a ceo Flet. Velká část bytů se vybírá ještě v neveřejné části prodeje u developerů. A právě kombinace těchto faktorů rozhoduje, zda má pro investora smysl.
Potřeby investorů
Samotná spolupráce začíná detailní analýzou investora. Základní otázka nezní, jaký byt se klientovi líbí, ale jaký má investiční cíl. „Nejčastější příchozí investor má dva až pět milionů korun s hypotečním rámcem šest až 15 milionů korun. Na začátku si účtujeme 50 tisíc korun plus DPH a při vyhledání vhodné nemovitosti se to započte do první faktury,“ popisuje Bureš. Vedle toho se hodnotí finanční možnosti investora, jeho bonita, případné další zdroje financování nebo možnost využití zástav na stávajících nemovitostech. Důležitá je i dosavadní zkušenost klienta a jeho představa o budoucím portfoliu.
Od hypotéky po převzetí bytu
Jakmile je byt vybraný, přichází na řadu financování, zhotovení hypotéky, převzetí bytu na plnou moc a příprava pronájmu. U developerských bytů se typicky jedná o kuchyň, spotřebiče a další vybavení. U nemovitostí z druhé ruky je proces širší: nejprve detailní analýza stavu, pak návrh nutných úprav a rekonstrukcí tak, aby byt odpovídal investiční logice. Flet koordinuje prověřené dodavatele, schvaluje rozpočet a zajišťuje celý průběh přípravy bytu včetně virtuálních prohlídek, které pomáhají s marketingem nájmu.
Jak se investicím daří v číslech?
Průměr růstu hodnoty všech nemovitostí v Praze od roku 2000 přesahuje podle statistického úřadu osm procent ročně, zatímco nájemné roste o více než pět procent ročně. A to jde o průměr celého trhu. „Nyní spravujeme kolem 1 400 bytů s celkovou hodnotou zhruba 11 miliard korun, přičemž jsme druhý největší správce bytů v Praze, takže těch příběhů je celá řada. Například byt ve Waltrovce koupený na počátku 2017 za cca 3,3 milionu korun má dnes hodnotu přes 8,5 milionu korun. Při 80procentní hypotéce je výnos vlastního kapitálu po odečtení úroků a přičtení nájemného na úrovni 19,5 procenta ročně,“ uzavírá Bureš.
