newstream.cz Money Hypoteční boom pokračuje. Průměrná půjčka přesáhla 4,5 milionu

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 35,5 miliardy korun, což je o 4,4 procenta méně než před měsícem, ale o 57 procent více ve srovnání s loňským lednem. Nové úvěry bez refinancování klesly meziměsíčně o pět procent na 27,2 miliardy korun. Úrokové sazby nepatrně klesly na 4,48 procenta z prosincových 4,49 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Lednová čísla ukazují více než padesátiprocentní meziroční růst a hypoteční trh tak pokračuje v pozitivním trendu z minulého roku, který byl druhým nejúspěšnějším v celé jeho historii. Úrokové sazby se již čtvrtý měsíc po sobě drží na stejné úrovni lehce pod 4,5 procenta a výraznou změnu neočekáváme ani v únoru,“ uvedl produktový manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.

Počet nových hypoték v lednu klesl o 5,5 procenta meziměsíčně na 6015 kusů, což je o 26 procenta více než před rokem.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v lednu klesl na 8,3 miliardy korun. To je ovšem stále o 17 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o 112 procent nad 3,9 miliardy refinancovanými v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 23,4 procenta, což je nad loňským průměrem 20,6 procenta.

Úroková sazba zůstává stabilní

Průměrná úroková sazba u nových hypoték tak zůstává víceméně stabilní od října loňského roku. Její lednová úroveň je tak o 0,3 procentního bodu níže než před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v lednu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 1400 korun.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v lednu mírně stoupla na 4,51 milionu korun, tedy téměř o jedno procento meziměsíčně. Její velikost je tak o 15 procent vyšší než 3,92 milionu korun před rokem.

„Lednový silný výsledek odráží jak sílu hypotečního trhu ze závěru loňského roku, tak i pravděpodobně plán České národní banky z listopadu zpřísnit kritéria pro tzv. investiční hypotéky od dubna letošního roku. Ten by měl společně s pokračujícím růstem cen nemovitostí nad příjmy domácností spíše tlumit hypoteční trh, zatímco hypoteční úroková sazba optikou růstu příjmů zůstane pro něj spíše podpůrná,“ upozornil ekonom asociace Jaromír Šindel.

Ve městech mimo Prahu i menších obcích se dnes odpoledne sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristů. Na jednotlivých náměstích se shromáždily stovky nebo i tisíce lidí. Podle pořadatelů ze spolku Milion chvilek se shromáždění odehrávají ve více než 400 městech a obcích v Česku. Navazují na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí, kde se tehdy podle organizátorů sešlo až 90 tisíc lidí. Na některé akce dorazili také Pavlovi odpůrci.

Shromáždění jsou reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v sobotu uvedl, že protestovat je svaté právo občanů a že protesty vnímá jako opoziční. "Vláda tvořená hnutími ANO a SPD a Motoristy bude plnit svoje programové prohlášení a tlak opozice na tom nic nezmění," řekl Macinka novinářům v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Turek dnes České televizi (ČT) řekl, že důležité jsou výsledky voleb a z protestů si nebude nic vyvozovat.

Tisíce lidí dorazily na shromáždění na podporu prezidenta na brněnské náměstí Svobody, další Pavlovi podporovatelé se sešli na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Tam vedle příznivců s vlajkami či transparenty přišli také Pavlovi odpůrci, náměstím se tak nesly potlesk i pískání. V centru Olomouce zhruba dva tisíce lidí zaplnily značnou část náměstí před budovou radnice, mnozí s sebou přinesli české vlajky a transparenty. Podobné akce se konají také například v Krnově, Opavě, Novém Jičíně, Českém Těšíně, Karviné či Frýdku-Místku, Jeseníku, Šumperku, ve Šternberku, v Mohelnici nebo v Prostějově.

V Plzni se podle informací ČTK na náměstí Republiky sešla asi tisícovka lidí. "Zatím nedošlo k žádnému incidentu ani narušení veřejného pořádku," sdělila ČTK krajská mluvčí policistů Dagmar Mifková.

Na Mírové náměstí v Ústí nad Labem přišlo Pavla podpořit několik stovek lidí. Někteří se vybavili transparenty nebo vlajkami či napnutou flanelovou červenou kostkovanou košilí, která byla Pavlovým symbolem v prezidentské kampani. Přišli také odpůrci hlavy státu. Na pódiu se vystřídala studentka gymnázia s místními aktivisty či hercem. Vyzývali k obraně demokracie a aktivnímu postoji občanů. Podobné akce se konají v dalších osmnácti městech napříč Ústeckým krajem, například v Teplicích, Litoměřicích, Děčíně nebo Mostě.

V Liberci se v mrazivém počasí shromáždily stovky lidí na náměstí Dr. E. Beneše. V rukách měli hesla s nápisy "Stojíme za prezidentem" nebo také "Babiš, Okamura, Macinka - ten sendvič už nejde skousnout". Obdobné akce se konaly také například v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Turnově, Novém Boru či Semilech.

Vše bez komplikací

Ve Středočeském kraji se shromáždění uskutečnilo v několika desítkách měst, ale také v menších obcích. Lidé se sešli například v Kolíně, Příbrami, Mladé Boleslavi a také v největším městě kraje, v Kladně, kam přišlo více než 100 lidí a další ještě přicházeli. Podle středočeského policejního mluvčího Pavla Truxy jsou akce bez komplikací a konfliktů.

V Karlových Varech se před hlavní poštou sešlo víc než 500 lidí, zastavovali se také kolemjdoucí. Někteří manifestující měli transparenty na podporu prezidenta nebo s hesly třeba "Nejsme vládní kořist ani rukojmí lůzy" nebo "Končíme Mací". V davu byli vidět i regionální politici jako bývalý ministr, hejtman a primátor Petr Kulhánek (KOA, za STAN) nebo krajská předsedkyně KDU-ČSL Olga Haláková.

Ve Zlíně se na Gahurově prospektu v centu města shromáždily zhruba tři stovky lidí s vlajkami ČR, EU nebo Ukrajiny. Mezi transparenty byl například jeden s nápisem "Není Petr jako Petr. Macinka jen sobě, Pavel všem i Tobě".

Stovky lidí přišly také do jihlavského parku Jana Masaryka, někteří s českými vlajkami a transparenty s hesly jako "Stojíme za naším prezidentem", "Vládo odstup" nebo "Chci žít v zemi, kde vládne soucit, láska a tolerance". Stejné shromáždění připravili pořadatelé na Vysočině také v Pelhřimově, Třebíči, Telči, Velkém Meziříčí nebo v Polné.

V Pardubicích se před budovu Východočeského divadla sešly stovky lidí. V davu, který téměř zaplnil dlážděné prostranství, byly vidět české vlajky a transparent s nápisem "Stojím za prezidentem". Podle organizátorů byla cílem shromáždění obrana demokratických hodnot země, nikoliv zpochybnění výsledku voleb. Zdůraznili, že si přejí směřování Česka k západní Evropě a podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem.

Senátorka Miluše Horská z klubu KDU-ČSL v Pardubicích apelovala na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií a vyzvala přítomné, aby se dál scházeli na náměstích a dali najevo svůj názor. V Pardubickém kraji se obdobné demonstrace konaly mimo jiné v Chrudimi, Chocni, Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Svitavách, Poličce nebo Litomyšli.

"Tady už nejde jen o prezidenta. Jde o to, jakou cestou se vydá Česká republika," uvedl ke shromážděním na síti X předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Další demonstrace v Praze bude podle něj 21. února na podporu Ukrajiny, bezpečí ČR a silné Evropy. Milion chvilek také sbírá podpisy pod výzvu Stojíme za prezidentem, kterou zatím podepsalo zhruba 770 tisíc lidí.

Investoři z Arete míří za vyššími výnosy do Polska. První akvizicí byla kogenerační teplárna

Fond Arete Energy Transition Sicav (AETS) má za sebou první měsíce provozu své premiérové zahraniční investice. Plynová kogenerační teplárna Bio Term v polských Świebodzicích podle fondu naplnila očekávání a ukazuje, proč se Polsko stává pro energetickou infrastrukturu výnosově atraktivnějším než stabilnější, avšak konzervativnější český trh.

Investiční fond AETS, zaměřený na infrastrukturu spojenou s energetickou transformací, zahájil svou zahraniční expanzi loni v říjnu akvizicí společnosti BIO TERM. Ta provozuje plynovou kogenerační teplárnu ve městě Świebodzice na jihozápadě Polska. Jde o první krok strategie, která má v následujících letech vybudovat širší portfolio flexibilních energetických zdrojů ve střední Evropě. Fond aktuálně spravuje aktiva v hodnotě zhruba 820 milionů korun.

První provozní měsíce: stabilita i flexibilita

Teplárna disponuje instalovaným elektrickým výkonem 6,6 MWe a tepelným výkonem 11 MWt. Teplem a elektřinou zásobuje více než pět tisíc odběratelů. Technologicky je provoz postaven na dvojici kogeneračních jednotek doplněných plynovým kotlem a akumulačními zásobníky tepla.

Právě kombinace kogenerace (kombinované výroby elektřiny a tepla) a akumulace se v prvních měsících zimy ukázala jako klíčová. Umožňuje vyrábět více v obdobích vysokých tržních cen a naopak optimalizovat provoz v době slabší poptávky.

Podle fondu první topná sezona po změně vlastníka potvrdila stabilitu zařízení i očekávaný výrobní profil. Regulované příjmy z dodávek tepla vytvářejí pevný výnosový základ, zatímco prodej elektřiny na trhu umožňuje těžit z cenových výkyvů.

„Do teplárenství investujeme, protože Evropská unie prosazuje dekarbonizaci a zároveň poroste spotřeba elektrické energie. Proto budou potřeba plynové zdroje k výrobě,“ říká investiční ředitel AETS Martin Pacovský. Podle něj představují moderní kogenerační jednotky důležitý přechodový prvek mezi uhelnou energetikou a nízkoemisní budoucností.

Plynové zdroje jako stabilizační prvek

Význam flexibility se naplno projevil i během letošní topné sezony. Ta byla podle provozovatele chladnější, než se původně očekávalo, což zvýšilo poptávku po teple i elektřině.

„Letos byla chladná zima a na trhu s obnovitelnými zdroji se projevuje obrovská volatilita. Tu právě vyrovnávají plynové elektrárny, které vyrábějí v době, kdy je elektřina nejdražší,“ doplňuje ředitel teplárny Milan Severin.

Schopnost rychlého náběhu výroby činí z plynové kogenerace důležitý stabilizační prvek soustavy – zejména v obdobích nízké výroby z větru a fotovoltaiky.

Akvizice BIO TERM představuje první prvek portfolia, které chce fond postupně rozšiřovat. Vedle kogeneračních zdrojů zvažuje investice také do bateriových úložišť nebo obnovitelných zdrojů energie.

Strategickým cílem je v horizontu tří let vybudovat soubor zařízení s instalovanou kapacitou přesahující 50 MW. Klíčovou roli mají hrát flexibilní zdroje schopné reagovat na výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů i na změny poptávky.

Polsko láká vyšším výnosovým potenciálem

Vstup na polský trh zapadá do širšího makroekonomického i energetického kontextu. Polsko patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám regionu a pro rok 2026 se očekává růst HDP kolem 3,5 procenta, zatímco česká ekonomika by měla růst zhruba o 2,4 procenta.

Zásadní roli hraje i struktura energetiky. Polsko zůstává jednou z nejvíce uhlíkově závislých ekonomik Evropské unie, což otevírá prostor pro přechodové technologie včetně plynové kogenerace.

Do budoucí ekonomiky provozu však promluví i regulatorní změny, zejména rozšíření emisního systému na sektor budov a teplárenství (tzv. ETS2). „Jak se projeví nástup povolenek ETS2, se zatím těžko predikuje. Je ale zřejmé, že zvýšené náklady nakonec zaplatí koncoví spotřebitelé,“ uvádějí zástupci energetického sektoru.

Energetika následuje průmysl a logistiku

Investice do energetické infrastruktury úzce souvisejí s vývojem průmyslu a logistiky. Polsko dnes disponuje přibližně 36,5 milionu metrů čtverečních moderních logistických ploch, téměř trojnásobkem českého trhu.

Rozvoj e-commerce, přesun výroby blíže evropským zákazníkům i proměna dodavatelských řetězců zvyšují nároky na stabilní a lokálně dostupné zdroje energie. Decentralizovaná výroba, včetně kogenerace, tak získává na významu.

Český trh zůstává stabilnější, ale nabízí nižší výnosový potenciál. Polsko naopak poskytuje vyšší zhodnocení, které vyvažuje vyšší rizikovou prémii i větší tržní volatilitu.

Další projekty ve fázi vyhodnocování

Fond nyní analyzuje několik dalších akvizičních příležitostí v Polsku i okolních zemích. Zaměřuje se především na decentralizované a flexibilní zdroje, které mohou reagovat na cenové výkyvy, podporovat integraci obnovitelných zdrojů a současně generovat stabilní výnos.

