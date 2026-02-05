Nový magazín právě vychází!

Michal Nosek: Macinka ukázal, že nemá žádný „plán B". Chce prostě jen počkat

Michal Nosek: Macinka ukázal, že nemá žádný „plán B“. Chce prostě jen počkat

Petr Macinka (Motoristé) a Jindřich Rajchl (SPD)
ČTK
Michal Nosek
Prezident definitivně odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a premiér Babiš s ním na žádný ministerský post již nepočítá. Petr Macinka na to reaguje státnicky. Bude čekat. Klidně dva roky. Klidně se dvěma ministerstvy na krku. Česká politika tak objevila nový žánr. Vládnutí bez řešení, zato s vírou v ústupky budoucího prezidenta.

Prezident i premiér řekli k Filipovi Turkovi jasné ne. Žádné „ještě uvidíme“, žádné diplomatické mlžení, žádná hra na čas. Filip Turek ministrem nebude. Tečka. A v tu chvíli se ukázalo, že Petr Macinka nemá „plán B“, ale jen „plán odklad“.

Namísto hledání jiného kandidáta, kompromisu nebo alespoň zdání snahy o řešení Macinka zvolil strategii, která by se dala shrnout slovy: „Vydržím to.“ Vydrží to on, vydrží to stát, vydrží to ústava. Dva roky provizoria přece nejsou žádná doba, zvlášť když se mezitím dají rozdávat rozhovory o tom, že „příště už to vyjde“.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Unikátní model řízení

Na ministerstvu životního prostředí mezitím vznikl unikátní model řízení. Ministr Macinka, který přenáší názory z rady vlády, a zmocněnec Turek, který je nesmí vykonávat. Vláda je v pozici absurdního školního projektu, kde se všichni tváří důležitě, ale nikdo nesmí rozhodnout.

Zvláštní kouzlo celé situace spočívá v Macinkově sebevědomí. Mluví o příštích prezidentských volbách, jako by šlo o personální výměnu na recepci, nikoli o volbu hlavy státu. Až se jednou prezident se změní, problém se vyřeší. Politika podle Macinky zřejmě nefunguje skrze správu věcí veřejných, ale skrze trpělivé sezení a víru v, pro Motoristy, lepší zítřek.

Ti mezitím ukazují, že kompromis považují za slabost a realitu za obtížnou nepříjemnost. Místo aby se přizpůsobili ústavnímu rámci, zkoušejí ho unavit. Prezident neustoupil. Motoristé se urazili.

Výsledek? Resort životního prostředí v režimu „nějak to vydržíme“, vláda v patu a ministr, který si z nouze udělal ctnost. Dvojministr Macinka možná doufá, že jednou bude označen za vytrvalého stratéga. Zatím to ale vypadá, že se zapíše spíš jako symbol politické nabubřelosti, která si spletla trpělivost s kompetencí. A tak se v Česku stále nevládne, ale čeká. Na nového poddajného prezidenta, na změnu poměrů, na zázrak. Jen problémy se kupí a jsou bohužel tak drzé, že čekat odmítají.

První test Babišův kabinet ustál. Koalice má dál důvěru

Politika

Koaliční vláda Andreje Babiše ustála první opoziční pokus o vyslovení nedůvěry. Opozice na potřebných 101 hlasů nedosáhla, dohromady dala jen 84 hlasů. Vláda ANO, SPD a Motoristů tak pokračuje.

ČTK

Přečíst článek

Plesnivé muffiny i prošlé maso. Inspekce našla pochybení u třetiny restaurací KFC v Česku

KFC
ČTK
nst
nst

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni zjistila pochybení přibližně u třetiny kontrol v síti restaurací rychlého občerstvení KFC v Česku. Inspektoři provedli celkem 144 kontrol, při nichž prověřili všechny pobočky řetězce, některé i opakovaně. Závažnost zjištěných nedostatků se lišila, uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Rozsáhlá kontrolní akce začala na popud nezávislého novináře Jana Tuny, který ve svých reportážích upozorňoval na hygienicky nevhodné zacházení s masem, včetně falšování údajů o jeho trvanlivosti a přípravy jídel z masa, které bylo zapáchající nebo zkažené. Podle Tuny nešlo o ojedinělé selhání, ale o běžnou praxi. Inspekce zároveň reagovala i na zjištění kolegů z Dánska, kteří podobné problémy odhalili při kontrolách tamních poboček KFC.

Prodej plesnivých muffinů

Mezi nejzávažnější zjištění patřil prodej plesnivých muffinů v pobočce v Jenišově na Karlovarsku, kde byly umístěny přímo na výdejním pultu. V Liberci inspektoři odhalili použití masa po datu použitelnosti při marinování za studena. V pražských Dejvicích personál rozmrazoval maso ve stojaté vodě. V dalších případech inspektoři zjistili nevyhovující vzorek ledu a kontaminovaný stěr z prkénka používaného při kompletaci pokrmů, přičemž množství mikroorganismů překročilo zákonné limity.

Konec velkých porcí. Američané hubnou a potravináři přepisují recepty

Zprávy z firem

Výrobci balených potravin a provozovatelé fastfoodových řetězců se možná budou muset už příští rok pustit do výraznějších úprav svých produktů. Na trh se totiž v lednu dostanou nově schválené pilulky obsahující GLP-1, které potlačují chuť k jídlu, upozorňuje agentura Reuters.

nst

Přečíst článek

Nejčastěji se pochybení týkala hygieny potravin, a to ve 38 případech. Třináctkrát inspekce zaznamenala porušení postupů v systému řízení bezpečnosti potravin. V jednom případě šlo také o porušení požadavků na sledovatelnost masa.

Společnost AmRest, která restaurace KFC v Česku provozuje, se k výsledkům vyjádřila poté, co si je od inspekce vyžádala. Uvedla, že jakékoli nedostatky v potravinových standardech považuje za nepřijatelné, zároveň ale tvrdí, že kontroly potvrzují funkčnost jejích systémů a že firma své postupy dále posílila.

SZPI může restaurace rychlého občerstvení kontrolovat teprve od začátku loňského roku. Před touto plošnou kontrolní akcí provedli inspektoři v KFC 63 kontrol, přičemž porušení zákona zjistili v devíti případech.

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Každá várka zveřejněných dokumentů ke kauze Jeffreyho Epsteina zvedá nepříjemné otázky o stavu společnosti. Zdaleka to už není o tom, že si jeden kriminálník vytvořil zločinecké impérium, které udržoval v chodu penězi a kompromitujícími materiály na známé osobnosti v archivu. Ukazuje se, že bohatí a vlivní z celého světa byli ochotni jeho systém udržovat, i když věděli, že něco není v pořádku.

7 fotografií v galerii

Epstein pomáhal bohatým šetřit jejich miliony a miliardy a zároveň čile propojoval lidi, snažil se, aby pro smetánku byl nepostradatelným. Minimálně od roku 2008 už muselo být každému jasné, s kým má co do činění. Epstein byl odsouzen k 18 měsícům za nabízení prostituce nezletilé – a to se jednalo o mírnější a kontroverzní dohodu, protože policie finančníka podezřívala ze zneužití desítek nezletilých. Svým vlivem a penězi dosáhl mírného trestu a brzy byl venku.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

Politika

V první várce dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, figuruje podle BBC několik známých osobností. Kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovou ikonu Michaela Jacksona.

ČTK

Přečíst článek

Mnohým lidem však ani odsouzení neotevřelo oči a nadále s Epsteinem živě komunikovali, a to nejenom ve finančních záležitostech, ale udržovali i osobní vztahy. Od lingvisty Chomského po norskou korunní princeznu, která si prý Epsteina „pořádně neprogooglila“. Velmi odporný pak je případ Petera Mandelsona, donedávna ještě britského velvyslance ve Washingtonu. Někdejší pravá ruka Tonyho Blaira tehdy ministr průmyslu po roce 2008 vynášel Epsteinovi citlivé vládní informace, které pak mohl dobře zpeněžit.

Mnozí z lidí, které jsme vídali každý den v novinách, museli vědět o zvěrstvech, která se děla na Epsteinově karibském ostrově i jinde. Někteří se na nich nepochybně podíleli. Další třeba nic protiprávního přímo neviděli a ani se ničeho neúčastnili. I to však je slabá polehčující okolnost. Tato šedá množina každým dnem roste. Je až překvapivé, kam až Epsteinova chapadla sahala.

Jiný, temný svět

Pro nepřehlédnutelnou plejádu bohatých a vlivných, svědectví o sexuálním predátorovi a skutečnost, že si vlivem a penězi kupuje svobodu, moc neznamenalo. To není „chyba v úsudku“, jak to prezentuje například norská princezna Mette-Marit. Skutečně máme věřit, že pravděpodobně budoucí norská královna prostě neměla informace? A pokud je opravdu neměla, pak jen proto, že je nechtěla mít.

princ Andrew

Degradace prince Andrewa je historickým ponížením, i přesto ho ale čeká život v pohodlí

Názory

Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Tomu se říká jiné standardy. Bohatí, čestným výjimkám se omlouvám, si tvoří vlastní systém. Pokrývač vám třeba udělá střechu „bez papíru“ a ulije si pár desítek až stovek tisíc. Bohatí mají úplně jiné možnosti, ti si můžou někde zašít částku v hodnotě rozpočtu malého státu. A co hůř, Epsteinova kauza ukazuje, že jiná pravidla mají i co se týče morálky a zákona. Když máte peníze, vaši přátelé leccos přejdou, zvláště když se staráte i o jejich účty. Lidské životy jsou pro ně komoditou. Je děsivé si pomyslet, kolik takových Epsteinů pobíhá na svobodě. Víme totiž, že jejich bohaté okolí je ochotno mlčet.

Co to říká o podnikatelích, politicích, královských rodinách? Mnozí z nich vedou skryté životy. Ne všichni – ale vezměte si třeba ony královské rodiny. Britská má Andrewa, norská Mette Marit, španělská dokonce přímo emeritního panovníka Juana Carlose (a manžel infantky Cristiny seděl za zpronevěru). To už je skoro vzorec, není-liž pravda? 

Korupce, páchání, přehlížení či tolerování kriminálních činů, malé domů. Na jedné straně zakládají charity, mluví o hodnotách a důležitosti každého člověka. A večer si popovídají o knihách s násilníkem. Jiný, temný svět, něco jako upside-down ve Stranger Things.

Co s tím? Když negooglí bohatí, musíme googlit my ostatní. Konečně se přestat hrbit před penězi, tituly a politickými funkcemi. Legitimita a společenské uznání by nemělo být automatické. Ať už se jedná o úspěšného podnikatele, premiéra nebo krále. Zkorumpovaní bohatí a vlivní dávají v konečném důsledku všanc fungování práva a demokracie. Kdo bude věřit filantropům a politikům, když neustále zjišťujeme, že jejich vlídné a usměvavé tváře jsou často jen PR?

Další texty Karla Pučelíka

Beyoncé

Zpěvačka Beyoncé se stala dolarovou miliardářkou. Připojila se k Taylor Swift, Bruci Springsteenovi a Rihanně

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Karel Pučelík: Bohatí by měli platit víc. Začíná to docházet i jim samotným?

Leaders

Karel Pučelík

Přečíst článek
