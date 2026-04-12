Maďaři míří k rekordní volební účasti. Odhlasovaly dvě třetiny voličů
V maďarských parlamentních volbách do 15:00 odhlasovaly dvě třetiny oprávněných voličů, informoval Národní volební úřad. Před čtyřmi lety to bylo 52,75 procenta. Volby končí v 19:00 a konají se v napjaté atmosféře.
Voliči rozhodují o tom, zda premiér Viktor Orbán získá páté funkční období za sebou, anebo po 16 letech skončí jeho Fidesz ve vládě. Nezávislé průzkumy slibují vítězství opoziční strany Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara.
Účast odpovídá významu dnešního hlasování, které například agentura DPA označila za nejdůležitější od přechodu země k demokracii v letech 1989-1990. Význam voleb podle komentátorů přesahuje maďarské hranice. Dvaašedesátiletý Orbán udržuje vřelé vztahy jak s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, tak se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, navzdory ruské válce proti Ukrajině, které Budapešť blokuje klíčovou půjčku Evropské unie. Orbánův model „neliberální demokracie“ pokládají mnohá krajně pravicová hnutí ve světě za inspirující vzor.
Obviňování z volebních podvodů
Server Politico píše, že obě hlavní strany se vzájemně obviňují z volebních podvodů a odborníci varují, že výsledek voleb se může stát předmětem soudních sporů bez ohledu na to, kdo vyhraje. V Maďarsku jsou stovky mezinárodních pozorovatelů, Orbánův tábor ale vytvořil vlastní monitorovací skupiny. Asi desítka europoslanců z pravicové frakce Patrioti pro Evropu, jejíž součástí je Fidesz nebo české ANO, se také zaregistrovala ke sledování hlasování. Experti podle Politica upozorňují, že se tak připravuje půda pro střet názorů mezi pozorovateli blízkými Fideszu a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kterou maďarská vláda označuje za zpolitizovanou.
Tisza i Fidesz vyzývají své stoupence, aby hlásili jakékoliv nekalosti při volbách. Orbánův mluvčí Zoltán Kovács už dnes obvinil Tiszu, že se v případě prohry chystá zaútočit na sídlo vlády. Podotkl, že Magyarova strana svůj volební večer naplánovala na místě jen několik ulic od Orbánovy rezidence. „Stačí malá procházka, aby se dav sledující výsledky pustil do akce,“ varoval Kovács podle Politica.
Volební místnosti se otevřely v šest ráno a do sedmi už odhlasovalo 3,46 procenta z 8 115 484 oprávněných voličů. Ve volbách v roce 2018, které zaznamenaly rekordní účast, odevzdalo svůj hlas do sedmi hodin ráno 2,24 procenta voličů. Účast ve volbách tehdy dosáhla 70,22 procenta, dodal Index.hu.
Volební místnosti se uzavřou v 19:00. Očekává se, že vzápětí média zveřejní odhady výsledků zjišťovaných na základě rozhovorů u volebních místností, tzv. exit polly. Národní volební úřad (NVI) předpokládá, že okolo 20:00 začne se zveřejňováním průběžných výsledků.
Newstream CLUB březen 2026
O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.
