ANO dál drtí konkurenci, ukázal průzkum. SPD padá, Motoristé balancují nad pěti procenty

Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za nimi ODS, které by dalo hlas 15 procent voličů. Aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal, že do Sněmovny by se nyní dostali ještě Piráti, SPD a těsně i Motoristé.
Pirátům přisoudil model 9,5 procenta a SPD 6,5 procenta. Motoristé v průzkumu dosáhli přesně na pětiprocentní hranici nutnou pro zisk poslaneckých křesel. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by získalo stejně jako lidovci tři procenta hlasů, TOP 09 má podporu 2,5 procenta voličů. Ostatní strany si vybralo dohromady šest procent hlasujících.
Zisky jednotlivých stran a hnutí se za poslední měsíc podle autorů volebního modelu prakticky nezměnily. Ve srovnání s volbami, které se konaly loni v říjnu, si pohoršily SPD o 1,5procentního bodu a Motoristé o dva procentní body.
Milost pro každého, kdo se mihnul v Bílém domě. Trump prý zvažuje obří hromadný pardon
Americký prezident Donald Trump údajně zvažuje na konci svého současného, druhého mandátu udělit hromadnou milost svým nejbližším spolupracovníkům – ale nejen jim. Napsal to deník The Guardian s odkazem na interní zdroje listu The Wall Street Journal.
Propad SPD je pravděpodobně dán i tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších tří uskupení, a to PRO, Svobodných a Trikolory. Model ale zatím počítá s tím, že by ve volbách tyto subjekty kandidovaly samostatně.
Kdyby se nyní konaly volby, přišlo by k nim podle Kantaru 62,5 procenta voličů. Průzkumu se zúčastnilo 1200 respondentů.
„Omilostním každého, kdo se ocitl ve vzdálenosti do 200 stop (asi 61 metrů) od Oválné pracovny," řekl údajně Trump na jednom nedávném mítinku, načež se podle anonymního zdroje The Wall Street Journalu svému prohlášení sám zasmál.
Podle WSJ pak ještě jiný jeho zdroj uvedl, že Trump podobnou větu vyřkl už v dřívějším rozhovoru, ale v menším okruhu lidí. Trump tehdy údajně řekl, že by omilostnil každého, kdo se ocitl do deseti stop (asi tří metrů) od prezidentské kanceláře. A další zdroje tvrdí, že Trump má v plánu uspořádat na konci svého nynějšího funkčního období, tedy v lednu 2029, tiskovou konferenci, kde oznámí udělení hromadné milosti.
Je to vtip, nebo ne?
V reakci na tyto zprávy mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla: „Wall Street Journal by se měl naučit chápat vtipy. Nicméně prezidentova pravomoc udělovat milost je absolutní."
Karel Pučelík: Opravdu máme dělat, co Trumpovi na očích uvidíme?
I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.
Od začátku svého druhého prezidentství v lednu 2025 udělil Trump milost více než 1800 lidem, připomněl deník The Guardian. Hned první den ve funkci udělil bezpodmínečné milosti 1500 lidem, kteří se účastnili útoku na washingtonský Kapitol 6. ledna 2021, včetně těch, kteří byli obviněni nebo odsouzeni za napadení policistů či neuposlechnutí příkazů policie během nepokojů.
Mnohé Trumpovy milosti byly dosud prezentovány jako jeho výhrada vůči justičnímu systému poté, co Joe Biden ve volbách v roce 2020 porazil Trumpa a ukončil tak jeho první prezidentské období. Bidenova administrativa se poté snažila Trumpa stíhat za různé údajné přestupky a porušení zákona včetně Trumpových pokusů zvrátit jeho porážku ve volbách.
Kontroverzní milosti
Některé milosti ale přímo s Trumpem nesouvisely. Loni v říjnu tak Trump omilostnil Changpenga Zhaoa, zakladatele kryptoměnové burzy Binance. Zhao byl odsouzen na čtyři měsíce vězení poté, co se přiznal k tomu, že na Binance umožnil praní špinavých peněz.
Evropané se odvracejí od USA: Trump je pro ně větší hrozbou než Čína
Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vnímají Evropané stále častěji jako hrozbu, nikoli jako spojence. Vyplývá to z nového průzkumu European Pulse, který pro server Politico a společnost beBartlet zpracovala agentura Cluster17.
Na začátku loňského roku ale Binance umožnila transakci ve výši dvou miliard dolarů od investičního fondu ze Spojených arabských emirátů prostřednictvím společnosti World Liberty Financial, kryptoměnového podniku provozovaného Trumpovou rodinou. Tato transakce pomohla legitimizovat digitální měny ve vlastnictví rodiny, podotkl The Guardian.
Bílý dům ovšem tehdy v prohlášení k udělení milosti uvedl, že Zhao byl „stíhán Bidenovou administrativou v její válce proti kryptoměnám“.
Trump také loni v říjnu udělil milost bývalému kongresmanovi Georgi Santosovi, který se přitom přiznal k podvodům a krádeži identity. Prezident Santosovi snížil sedmiletý trest odnětí svobody tak, že mohl být propuštěn už po třech měsících za mřížemi. „Lhal jako o život," řekl tehdy Trump. „Ale byl stoprocentně pro Trumpa."
Související
Komplikace pro Trumpův taneční sál. Soud pozastavil práce v Bílém domě
Světová ekonomika čelí novému šoku. Válka mezi Spojenými státy a Íránem podle ekonomů zpomalí růst a zvýší inflaci. Mezinárodní měnový fond před jarním zasedáním ve Washingtonu varuje: globální ekonomika ztrácí schopnost zvládat krize.
Do Washingtonu míří ministři financí a centrální bankéři z celého světa. Na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky budou řešit dopady konfliktu, který rozkolísal trhy i ceny energií.
Mnozí účastníci přitom zažívají déjà vu. Loňské jednání dominovaly obchodní války a cla administrativy Donalda Trumpa. Letos je hlavním tématem válka s Íránem a její dopady na globální ekonomiku.
Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
Zatímco Donald Trump mluví o sobě a o USA takřka výhradně v superlativech, z Evropy se stal příklad neúspěchu a zmaru, k čemuž přispívají i depresivní představitelé. Trumpova vyjádření nikdo neovlivní, ale sami Evropané by se sebeponižováním měli přestat. K ničemu smysluplnému to nevede.
I když je „teflonový" šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.
Podle Bloombergu zůstane globální ekonomika nestabilní i kvůli politice „America First“. „Loni to byla cla, letos ceny ropy. Politika USA výrazně zvyšuje volatilitu světové ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom Bloomberg Economics Tom Orlik.
Podle něj se ale může ukázat, že dopad války nebude tak silný, jak se nyní očekává – podobně jako u cel. Klíčové bude, zda zůstane omezený provoz v Hormuzském průlivu. Pokud ano, ceny ropy zůstanou vysoké, růst zpomalí a inflace poroste.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.
Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá
Americké akciové indexy se v průběhu uplynulého týdne pohybovaly silně v plusu, podpořené zlepšením sentimentu na globálních trzích. Klíčovým faktorem byl však především vývoj na Blízkém východě – oznámení dočasného příměří mezi USA a Íránem a očekávání znovuotevření Hormuzského průlivu vedly k výraznému poklesu cen ropy a celkovému uklidnění tržního napětí.
Související
Prouza: Politici loni v lidech živili dojem krize. Odskákali to obchodníci