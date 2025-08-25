Francouzský miliardář Pinault zvažuje prodej obřího balíku akcií Pumy
Německý výrobce obuvi Puma neprožívá dobré časy. Ceny jejích akcií se výrazně propadly, což vede i velké investory k přemýšlení nad tím, co s touto firmou. Jedním z nich je také francouzský miliardář François-Henri Pinault, jehož impérium luxusních značek Kering vlastní 29procentní podíl v německé firmě. Kering nyní zvažuje, jak s akciemi naloží, hrozí i prodej všech akcií. Jejich cena na zprávu reagují prudkým růstem.
Výrobci obuvi letos neprožívají nejlepší éru. Kvůli clům a komplikovaným výrobním řetězcům mohou přijít o velké části tržeb i zisků, a to bez ohledu na lesk značky, jejíž logo daná teniska právě nese. Problémy lze očekávat i u nejslavnějších bot, jako jsou Nike, Adidas nebo Puma.
Právě akcie poslední jmenované značky letos výrazně ztrácejí. Od začátku roku odepsaly až 59 procent.
A na to reagují také držitelé velkých balíků akcií. Mezi ně patří také společnost Kering francouzského miliardáře Françoise-Henriho Pinaulta, vlastníka řady luxusních značek včetně Gucciho. V Pumě Kering drží 29procentní podíl. To však již za chvíli může být podle agentury Bloomberg minulostí.
„Rodina Pinault zvažuje různé možnosti pro společnost Puma, včetně prodeje,“ cituje Bloomberg zdroje z okruhu nejbližší rodiny. „Mezi potenciálními kupci by mohly být například Anta Sports Products, Li Ning Co. či některý z bohatých fondů z Blízkého východu,“ dodává agentura.
Adidas potvrdil svou rostoucí formu, když ve druhém čtvrtletí překonal očekávání analytiků a vykázal solidní zisk, a to navzdory ekonomickým turbulencím a obchodní nejistotě. Retro modely tenisek jako Samba dál táhnou poptávku, zatímco firma zůstává opatrná kvůli možným dopadům cel ze strany USA. Investoři se komplikovaného výhledu obávají a akcie klesají o více než devět procent.
Přetrvávající problémy a klesající zisk
Akcie Pumy na informaci zareagovaly prudkým růstem až o 20 procent. Tržní kapitalizace před oznámením novinky činila zhruba tři miliardy dolarů.
To je výsledek mnohaletých snah o návrat značky do velké trojky, kdy by mohla konkurovat Nike a Adidas. To se ale nedařilo předchozímu vedení, ani novému CEO Arthuru Hoeldovi, který přišel letos v dubnu. Kvůli pokračujícím problémům Puma v červenci oznámila „profit warning“, tedy upozornění pro investory, že výsledky nebudou v souladu s plány a očekáváním.
V loňském roce společnosti, která na trhu působí téměř osmdesát let, vykázala zisk 282 milionů dolarů při tržbách 8,8 miliardy dolarů.
