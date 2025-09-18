OpenAI odhalila, jak lidé skutečně používají ChatGPT
Společnost OpenAI zveřejnila první rozsáhlou studii, která detailně ukazuje, jak lidé po celém světě využívají jazykový model ChatGPT. Výzkum analyzoval více než 1,5 milionu konverzací uživatelů mezi květnem 2024 a červnem 2025 a nabízí dosud nejucelenější obrázek o reálném využívání nástroje.
Podle zjištění, které cituje server CNBC, je většina komunikace s ChatGPT mimopracovní. V červnu 2025 bylo zhruba 73 procent všech konverzací vedeno mimo pracovní kontext. Uživatelé nejčastěji žádají praktické rady, hledají návody „jak na něco“, využívají ChatGPT k vyhledávání informací nebo při psaní a úpravách textů. Studie tak naznačuje, že i když se nástroj stává součástí pracovních procesů, hlavní roli zatím hraje v každodenním životě.
Výzkum přinesl i důležité demografické poznatky. Ještě na začátku roku 2024 výrazně převažovali muži, ale během následujících měsíců se situace změnila. V polovině roku 2025 tvořily ženy již přibližně 52 procent uživatelské základny. Výrazné zastoupení má také generace 18 až 25 let, která ChatGPT používá především k nepracovním účelům. Růst zaznamenaly i chudší a střední ekonomiky, kde se přístup k nástroji rychle rozšiřuje.
Běžný pomocník
Studie tak ukazuje, že ChatGPT se přesunul od skupiny technologických nadšenců k široké veřejnosti a stal se běžným pomocníkem napříč kontinenty. CNBC připomíná, že v červenci 2025 měl nástroj více než 700 milionů aktivních uživatelů týdně, což podtrhuje jeho rychlou expanzi.
Autoři výzkumu zdůrazňují, že data byla pečlivě anonymizována a zpracována pomocí automatizovaných metod, aby byla chráněna soukromí uživatelů. Studie se však soustředila především na to, co lidé s ChatGPT dělají, a méně na to, jak kvalitní či spolehlivé odpovědi dostávají. Chybí také hlubší analýza možných dlouhodobých dopadů na kritické myšlení, kreativitu nebo pracovní návyky.
Jak upozorňuje server Ars Technica, některé otázky zůstávají otevřené: například jak se bude vyvíjet spolehlivost modelu nebo zda časté používání nezmění způsob, jakým lidé přistupují k řešení problémů. Jisté je, že ChatGPT se stal masově rozšířeným nástrojem a jeho význam v digitálním světě dál rychle roste.
