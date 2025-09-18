Vyberte si z našich newsletterů

OpenAI odhalila, jak lidé skutečně používají ChatGPT

OpenAI odhalila, jak lidé skutečně používají ChatGPT

Jak lidé skutečně používají ChatGPT?
iStock
nst
nst

Společnost OpenAI zveřejnila první rozsáhlou studii, která detailně ukazuje, jak lidé po celém světě využívají jazykový model ChatGPT. Výzkum analyzoval více než 1,5 milionu konverzací uživatelů mezi květnem 2024 a červnem 2025 a nabízí dosud nejucelenější obrázek o reálném využívání nástroje.

Podle zjištění, které cituje server CNBC, je většina komunikace s ChatGPT mimopracovní. V červnu 2025 bylo zhruba 73 procent všech konverzací vedeno mimo pracovní kontext. Uživatelé nejčastěji žádají praktické rady, hledají návody „jak na něco“, využívají ChatGPT k vyhledávání informací nebo při psaní a úpravách textů. Studie tak naznačuje, že i když se nástroj stává součástí pracovních procesů, hlavní roli zatím hraje v každodenním životě.

Výzkum přinesl i důležité demografické poznatky. Ještě na začátku roku 2024 výrazně převažovali muži, ale během následujících měsíců se situace změnila. V polovině roku 2025 tvořily ženy již přibližně 52 procent uživatelské základny. Výrazné zastoupení má také generace 18 až 25 let, která ChatGPT používá především k nepracovním účelům. Růst zaznamenaly i chudší a střední ekonomiky, kde se přístup k nástroji rychle rozšiřuje.

Marcela Hrdá

Bývalá šéfka pošty Marcela Hrdá nyní sází na umělou inteligenci

Leaders

Měla jsem dvakrát „štěstí“ na předčasné volby, říká Marcela Hrdá, partnerka ve společnosti Moore Czech Republic. Hrdá má za sebou neskutečnou profesní kariéru. Řídila transformaci v ČSA, byla ředitelkou České i Slovenské pošty. K tomu se vztahuje její výrok o volbách. Byla ředitelkou televize Barrandov, stále ve vedení čínského investora CEFC. V Moore se věnují širokému spektru oborů. Daním, energetice, realitám. Provozují on-line střední školu, nebo nástroj Talk2amy. Což je umělá inteligence, která dokáže rozpoznat charakter či vlohy člověka. Ideální nástroj pro skládání pracovních týmů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Běžný pomocník

Studie tak ukazuje, že ChatGPT se přesunul od skupiny technologických nadšenců k široké veřejnosti a stal se běžným pomocníkem napříč kontinenty. CNBC připomíná, že v červenci 2025 měl nástroj více než 700 milionů aktivních uživatelů týdně, což podtrhuje jeho rychlou expanzi.

Autoři výzkumu zdůrazňují, že data byla pečlivě anonymizována a zpracována pomocí automatizovaných metod, aby byla chráněna soukromí uživatelů. Studie se však soustředila především na to, co lidé s ChatGPT dělají, a méně na to, jak kvalitní či spolehlivé odpovědi dostávají. Chybí také hlubší analýza možných dlouhodobých dopadů na kritické myšlení, kreativitu nebo pracovní návyky.

Jak upozorňuje server Ars Technica, některé otázky zůstávají otevřené: například jak se bude vyvíjet spolehlivost modelu nebo zda časté používání nezmění způsob, jakým lidé přistupují k řešení problémů. Jisté je, že ChatGPT se stal masově rozšířeným nástrojem a jeho význam v digitálním světě dál rychle roste.

Skotský ekonomický historik Niall Ferguson

Historik Niall Ferguson o AI: Tyto otázky určí, jak umělá inteligence změní svět

Leaders

Skotský ekonomický historik Niall Ferguson je známý svými přesnými popisy technologických a ekonomických inovací. Pro agenturu Bloomberg nyní sepsal šestici klíčových otázek, jejichž odpovědi pomohou lépe chápat revoluci, již přináší současná vlna umělé inteligence. A také ukazuje limity, které první vlna generativní AI zatím má.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci?

Již třetina Američanů aktivně používá aplikace s umělou inteligencí. Utrácejí za ně stovky dolarů měsíčně

Zprávy z firem

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nvidia má v Číně stopku. Peking tlačí domácí čipy

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang
ČTK
ČTK
ČTK

Čínské úřady nařídily největším technologickým firmám v zemi přestat nakupovat čipy pro umělou inteligenci (AI) od americké Nvidie. Zároveň mají čínské společnosti zrušit stávající objednávky. Píše o tom web deníku Financial Times (FT). Peking zintenzivňuje úsilí o podporu domácího polovodičového průmyslu a posiluje konkurenční boj se Spojenými státy.

Čínská správa kyberprostoru (CAC) tento týden už nařídila firmám včetně ByteDance a Alibaba, aby ukončily testování a objednávky grafiky RTX Pro 6000D, uvádějí tři zdroje listu FT. Tu Nvidia před dvěma měsíci uvedla na trh speciálně pro tuto zemi.

Nejnovější zákaz jde nad rámec dřívějších pokynů regulačních orgánů, které se zaměřovaly na čip H20, který se široce používá pro AI a Nvidia ho vyrábí také výhradně pro Čínu, píše deník.

Boj o technologickou nedvládu

Peking vyvíjí tlak na čínské technologické společnosti, aby se zbavily závislosti na společnosti Nvidia. Cílem je vytvořit autonomní dodavatelský řetězec polovodičů, aby Čína mohla konkurovat USA v závodě o vedení v oblasti AI.

V pondělí se objevila zpráva, že Nvidia v Číně podle tvrzení čínských úřadů porušila antimonopolní zákon. Server The Information už minulý týden informoval, že čínské technologické společnosti Alibaba a Baidu začaly k trénování umělé inteligence využívat vlastní čipy.

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang

Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.

ČTK

Přečíst článek

Larry Ellison z Oracle
Aktualizováno

Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle

Leaders

Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.

nos

Přečíst článek

Britský farmaceutický gigant investuje miliardy v USA

Britský farmaceutický gigant investuje miliardy v USA
Profimedia
ČTK
ČTK

Britská farmaceutická společnost GSK hodlá během příštích pěti let investovat 30 miliard dolarů (zhruba 616 miliard korun) do výzkumu a výroby ve Spojených státech. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. V Británii je nyní na státní návštěvě americký prezident Donald Trump.

„Tato státní návštěva spojuje dvě země, které jsou světovými lídry ve vědě a zdravotnických inovacích,“ uvedla šéfka GSK Emma Walmsleyová. „Zavazujeme se, že ve Spojených státech během příštích pěti let investujeme nejméně 30 miliard dolarů,“ dodala.

Aktualizováno

OBRAZEM: Trump u krále Karla III.. Velkolepé přijetí kalí protesty

Politika

Prezident USA Trump v úterý večer přiletěl na svou druhou státní návštěvu Británie. Trumpa a jeho manželku Melanii dnes přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Ve čtvrtek se Trump setká s britským premiérem Keirem Starmerem.

ČTK

Přečíst článek

GSK nyní v USA zaměstnává kolem 15 tisíc lidí. Plánované investice budou zahrnovat mimo jiné výstavbu nové továrny v Pensylvánii, která bude vyrábět léky na respirační onemocnění a rakovinu. Výstavba závodu by měla začít v příštím roce.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick podle agentury Reuters uvedl, že investice firmy GSK vytvoří ve Spojených státech desetitisíce pracovních míst. „Zajistí, aby se klíčové léky a technologie vyvíjely a vyráběly právě zde na americké půdě, kam patří,“ dodal.

Zentivu kupuje chicagský finanční dravec. Zaměstnancům hrozí propouštění

Lukáš Kovanda: Zentivu kupuje chicagský finanční dravec. Zaměstnancům hrozí propouštění

Názory

Největší tuzemskou farmaceutickou společnost, Zentivu, kupuje americká finanční skupina GTCR, a to v přepočtu za 100 miliard korun, informuje list Financial Times. Cílem americké skupiny, jež sídlí v Chicagu, zřejmě bude snížit náklady Zentivy, aby ji mohla během zhruba tří až sedmi let se ziskem prodat dále, například některému z globálních farmaceutických gigantů. Další možností je po osekání nákladů vrátit Zentivu na burzu. Na pražské burze se s akciemi Zentivy již obchodovalo, a to v letech 2004 až 2009.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Bez peněz, které Trump zařízl, se komplikuje vývoj nadějných léků

Enjoy

Trump zařízl vývoj moderních vakcín a antibiotik. Mezi oběťmi rozpočtových škrtů je i slibná látka lariocidin, která mohla zachraňovat životy tam, kde jiná antibiotika selhávají. Vědci varují, že bez státní podpory hrozí kolaps vývoje léků, na nichž mohou záviset miliony životů.

Josef Tuček

Přečíst článek

