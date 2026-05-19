Volební chyba, nebo podvod? Trump útočí na poštovní hlasování v Marylandu
Trump znovu zpochybňuje poštovní hlasování, tentokrát v Marylandu. Volební komise mluví o omezené chybě při rozesílání lístků, prezident ale bez předložených důkazů tvrdí, že šlo o rozsáhlý podvod, a chce do věci zapojit ministerstvo spravedlnosti.
Prezident Spojených států Donald Trump pověří úřadujícího ministra spravedlnosti Todda Blanche, aby v americkém státě Maryland prošetřil situaci ohledně poštovních hlasovacích lístků pro červnové primárky. Trump to dnes oznámil na své síti Truth Social poté, co dříve tvrdil, že se v tomto státě USA našlo 500 tisíc padělaných poštovních hlasovacích lístků.
Trump nejprve v sobotu informoval o „právě nalezených 500 tisících falešných hlasovacích lístcích“. Volební komise to následně odmítla a vysvětlila, že přes 500 tisíc voličů v Marylandu požádalo o poštovní hlasovací lístky pro stranické primárky a že někteří lidé dostali chybné sady. Chyba se podle komise týká zřejmě jen malého počtu voličů, kterým byly sady odeslány před 14. květnem.
I když je chyba podle komise jen omezená, musí podle pravidel obdržet všichni voliči zcela nové lístky. Týkat se to nebude jen těch, kteří poštovní hlasovací lístky dostali elektronicky k vytištění.
„V Marylandu poslali 500 tisíc nelegálních poštovních hlasovacích lístků a byli přistiženi! Takže posílají dalších 500 tisíc poštovních hlasovacích lístků, ale nikdo neví, co se stane s těmi původními zaslanými 500 tisíci,“ napsal Trump. Poznamenal, že tyto lístky dostali demokraté, takže republikáni v Marylandu nemají šanci. „Udělal to zkorumpovaný guvernér Wes Moore,“ dodal na adresu demokratického guvernéra státu Maryland.
Maryland je tradiční baštou demokratů. Trump ve svém příspěvku naznačil, že zde demokraté vyhrávají díky podvodům, důkazy ale nepředložil.
Stát Maryland v listopadu čekají guvernérské volby, kandidáti demokratů a republikánů vzejdou z červnových stranických primárek. Moore, který má ve straně jednoho konkurenta, se uchází o znovuzvolení.
