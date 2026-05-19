Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Volební chyba, nebo podvod? Trump útočí na poštovní hlasování v Marylandu

Volební chyba, nebo podvod? Trump útočí na poštovní hlasování v Marylandu

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Trump znovu zpochybňuje poštovní hlasování, tentokrát v Marylandu. Volební komise mluví o omezené chybě při rozesílání lístků, prezident ale bez předložených důkazů tvrdí, že šlo o rozsáhlý podvod, a chce do věci zapojit ministerstvo spravedlnosti.

Prezident Spojených států Donald Trump pověří úřadujícího ministra spravedlnosti Todda Blanche, aby v americkém státě Maryland prošetřil situaci ohledně poštovních hlasovacích lístků pro červnové primárky. Trump to dnes oznámil na své síti Truth Social poté, co dříve tvrdil, že se v tomto státě USA našlo 500 tisíc padělaných poštovních hlasovacích lístků.

Trump nejprve v sobotu informoval o „právě nalezených 500 tisících falešných hlasovacích lístcích“. Volební komise to následně odmítla a vysvětlila, že přes 500 tisíc voličů v Marylandu požádalo o poštovní hlasovací lístky pro stranické primárky a že někteří lidé dostali chybné sady. Chyba se podle komise týká zřejmě jen malého počtu voličů, kterým byly sady odeslány před 14. květnem.

I když je chyba podle komise jen omezená, musí podle pravidel obdržet všichni voliči zcela nové lístky. Týkat se to nebude jen těch, kteří poštovní hlasovací lístky dostali elektronicky k vytištění.

„V Marylandu poslali 500 tisíc nelegálních poštovních hlasovacích lístků a byli přistiženi! Takže posílají dalších 500 tisíc poštovních hlasovacích lístků, ale nikdo neví, co se stane s těmi původními zaslanými 500 tisíci,“ napsal Trump. Poznamenal, že tyto lístky dostali demokraté, takže republikáni v Marylandu nemají šanci. „Udělal to zkorumpovaný guvernér Wes Moore,“ dodal na adresu demokratického guvernéra státu Maryland.

Maryland je tradiční baštou demokratů. Trump ve svém příspěvku naznačil, že zde demokraté vyhrávají díky podvodům, důkazy ale nepředložil.

Stát Maryland v listopadu čekají guvernérské volby, kandidáti demokratů a republikánů vzejdou z červnových stranických primárek. Moore, který má ve straně jednoho konkurenta, se uchází o znovuzvolení.

Péter Magyar může změnit evropskou debatu o ruských energiích. Méně neznamená vůbec, zní z Budapešti

Názory

Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.

Jan Žižka

Přečíst článek

Kura Sushi

Trump nakoupil akcie sushi řetězce. V Japonsku tím překvapil investory

Trhy

Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí investoval do akciových gigantů včetně Nvidie, Amazonu a Applu. Podle textu agentury Bloomberg zároveň koupil podíl v americké síti Kura Sushi USA, což vyvolalo pozornost investorů i debatu o možném střetu zájmů.

nst

Přečíst článek

Související

Prezidentské volby v USA se blíží

Stanislav Šulc: Protitrumpovský film? The Apprentice Trumpovi ublížit nijak nemůže, ale je to dost povedený film

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Tržby 269 milionů eur a růst o 24 procent. GymBeam potvrzuje evropské ambice

Dalibor Cicman
GymBeam, užito se svolením
nst
nst

Společnost GymBeam uzavřela rok 2025 s konsolidovanými tržbami 269 milionů eur, což představuje meziroční růst o 24 procent. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

GymBeam nyní nabízí více než 11 499 skladových položek a podle svého vyjádření patří k firmám s jedním z nejvyšších počtů aktivních produktových registrací v rámci EU. Společnost zároveň pokračovala v rozšiřování portfolia, automatizaci provozu a posilování vlastního modelu, který propojuje vývoj, výrobu, logistiku i přímý prodej na evropských trzích.

„Nejnovější výsledky potvrzují to, co jsme věděli už nějakou dobu – GymBeam dosáhl rozsahu, technologií, výrobních kapacit a důvěry zákazníků, které nám umožňují konkurovat na celém evropském trhu i za jeho hranicemi,“ uvedl zakladatel a šéf společnosti Dalibor Cicman.

Podle něj se firmě daří růst i v době, kdy řada e-commerce společností čelí tlaku na marže. „Je to výsledek přímých vztahů se zákazníky, efektivní logistiky, vlastní výroby a disciplinovaných investic do automatizace a umělé inteligence,“ dodal Cicman.

V roce 2025 GymBeam uvedl na trh více než 1000 nových skladových položek. Z toho 450 produktů spadalo do klíčových kategorií sportovní výživy a funkčních potravin. Firma zároveň reagovala na rostoucí zájem o segment longevity a uvedla produkty zaměřené na podporu vitality, regenerace a dlouhodobého zdraví.

„Z pohledu produktové kvality je pro nás zásadní nejen růst portfolia, ale i jeho konzistentní bezpečnost a regulatorní přesnost napříč všemi trhy,“ uvedla marketingová ředitelka GymBeamu Beatrix Vojteková. Firma podle ní eviduje 8974 aktivních produktových registrací napříč státy EU.

Důraz na technologie

Výraznou roli hrály v roce 2025 také technologie. GymBeam rozšířil využití umělé inteligence v zákaznické péči, logistice, marketingu i produktovém managementu. AI chatbot podle firmy autonomně řeší velkou část zákaznických požadavků a automatizace správy produktových informací umožňuje rychlou lokalizaci obsahu pro více než 16 evropských trhů.

Změnami prošla i logistika. Firma za 11 měsíců od zahájení výstavby spustila plně robotický AutoStore hub nedaleko Milána. Sklad má rozlohu 15 300 metrů čtverečních, využívá 85 robotů a průměrná doba vychystání jedné položky podle firmy nepřesahuje 10 sekund. Hub zásobuje trhy západní a jižní Evropy.

Robotický AutoStore hub v Košicích GymBeam, užito se svolením

GymBeam rozšiřoval také síť fyzických fitness hubů. Nová pobočka ve Varšavě posílila pozici značky na polském trhu, zatímco flagship hub ve Vídni slouží jako operační základna pro Rakousko. Obě lokace chce firma postupně využívat také jako q-commerce centra pro rychlé městské doručování.

Růst podporovala i mobilní aplikace a nový věrnostní program, který podle společnosti dosahuje o 83 procent vyšší konverze než tradiční e-shop. Viditelnost značky v Evropě posilovala partnerství s organizacemi Oktagon MMA a KSW.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Dalibor Cicman z GymBeamu: Na burzu bychom mohli vstoupit do pěti let

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dokončení investičního kola

Významným krokem bylo také dokončení investičního kola ve výši 30 milionů eur. Do firmy vstoupili investoři PortfoLion a EBRD. GymBeam chce kapitál využít hlavně na další robotizaci, rozvoj výroby a expanzi v západní Evropě.

Součástí růstu byla i akvizice německé společnosti KAJA Food, která disponuje certifikacemi BIO a IFS. Díky ní GymBeam posílil vlastní výrobu a kontrolu nad vývojem produktů. Prodeje z vlastní výroby meziročně vzrostly o 277 procent a inovační cyklus od nápadu po uvedení produktu na trh se zkrátil na 10 až 12 týdnů.

Ziskovost firmy se podle zveřejněných údajů také zlepšila. EBITDA meziročně vzrostla o 35 procent na 18,7 milionu eur a EBITDA marže dosáhla osmi procent.

V roce 2026 se chce GymBeam zaměřit na další rozvoj výrobních kapacit v Německu, rozšíření automatizace a posílení logistické infrastruktury v Itálii. Pokračovat má také rozvoj segmentu longevity a širší využití AI napříč firmou.

„Do roku 2026 vstupujeme s nejsilnější kapitálovou pozicí a nejefektivnějším operačním modelem v historii společnosti. Naším cílem je dál posouvat hranice evropského e-commerce – rychlostí inovací, kvalitou produktů a technologickou vyspělostí,“ uvedl Cicman.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Ruskou ekonomiku dusí válka na Ukrajině. Na trhu práce chybějí lidé a problém může trvat desítky let

Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Rusko čelí akutnímu nedostatku pracovních sil. Nezaměstnanost je sice rekordně nízká, podle ekonomů to ale není známka síly, nýbrž vyčerpaného trhu práce. Stárnutí populace, válka na Ukrajině, emigrace i odliv lidí do armády vytvářejí problém, který může ruskou ekonomiku brzdit dlouhé roky.

Rusko se potýká s nedostatkem pracovníků, který může jeho ekonomiku zatěžovat ještě řadu let. Důvodem je kombinace stárnutí populace, války na Ukrajině, emigrace a odlivu lidí do armády.

Prezident Vladimir Putin opakovaně upozorňuje na nízkou nezaměstnanost, která v Rusku dosahuje 2,2 procenta a patří k nejnižším na světě. Právě tento údaj ale zároveň ukazuje, že pracovní trh už nemá téměř žádnou rezervu pro další růst ekonomiky.

Vicepremiér Alexandr Novak v rozhovoru pro Vedomosti uvedl, že zaměstnanost dosáhla vrcholu a prakticky už nezůstaly žádné nevyužité pracovní zdroje. Guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová dříve řekla, že moderní Rusko nikdy nečelilo tak akutnímu nedostatku pracovníků.

Je potřeba 1,5 milionu lidí

Podle odhadů Bloombergu potřebuje ruský pracovní trh dalších 1,5 milionu lidí, aby se dostal zpět do rovnováhy. Podnikatelské svazy očekávají, že problém jen tak nezmizí. Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů počítá do roku 2030 s deficitem tří milionů pracovníků.

Situaci zhoršuje plnohodnotná invaze na Ukrajinu, která trvá už pátým rokem. Rusko podle washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia utrpělo přibližně 1,2 milionu obětí, včetně až 325 tisíc zabitých k lednu. I kdyby ale boje skončily, nedostatek lidí by podle ekonomů pokračoval, protože hlavním problémem zůstává demografie.

Počet obyvatel v produktivním věku se v Rusku snižoval už před válkou. Mezi lety 2015 a 2022 klesl podle odhadů Bloomberg Economics zhruba o 4,9 milionu lidí. Podíl Rusů v produktivním věku se zmenšuje od roku 2010 a podle ministerstva práce nyní činí asi 74 milionů lidí.

Na pracovní trh vstupuje méně mladých lidí, než kolik jich odchází do důchodu. Jde o důsledek propadu porodnosti v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu. Zvýšení věku odchodu do důchodu v roce 2019 sice pomohlo udržet více lidí v práci, zároveň ale pracovní síla zestárla.

Místo poškození vícepodlažní obytné budovy po údajném ukrajinském útoku dronem v ruském městě Ramenskoje nedaleko Moskvy Místo poškození vícepodlažní obytné budovy po údajném ukrajinském útoku dronem v ruském městě Ramenskoje nedaleko Moskvy Místo poškození vícepodlažní obytné budovy po údajném ukrajinském útoku dronem v ruském městě Ramenskoje nedaleko Moskvy 9 fotografií v galerii

Podle demografa Igora Jefremova vzrostl podíl zaměstnanců starších 55 let, zatímco počet pracovníků ve věku 25 až 39 let klesl až o čtyři miliony. Rusko proto stále čeká další vlna odchodů do důchodu, která tlak na pracovní trh ještě zvýší.

Emigrace jako další problém

Dalším faktorem je emigrace. Spolehlivých dat po invazi z roku 2022 je málo, Jefremov ale odhaduje, že odchody z Ruska snížily pracovní sílu o 300 tisíc až 400 tisíc lidí. Částečně to mohlo vyrovnat 100 tisíc až 200 tisíc pracovníků z okupovaných ukrajinských území.

Počet dočasných migrantů se podle něj proti začátku roku 2022 snížil asi o milion. Do pracovního trhu zasáhla také armáda, která z něj podle odhadů odčerpala 700 tisíc až 900 tisíc lidí. Část z nich by se po skončení bojů mohla vrátit do civilního zaměstnání, řada rekrutů ale měla jen omezené předchozí pracovní zkušenosti.

Válka na Ukrajině

Svět si na válku zvyká, bojí se Ukrajinci. Humanitární pracovnice popsala vyčerpání společnosti

Politika

Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.

nst

Přečíst článek

Nedostatek pracovníků je citelný v IT, prodeji, účetnictví i technických profesích. Podle šéfky personální společnosti Get Experts Olgy Shamberové jde o trvalý problém. Zároveň upozorňuje, že rostoucí daňový tlak dostává malé a střední firmy na hranu a některé nutí propouštět nebo ukončit činnost.

Ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov vidí cestu ve vyšší produktivitě, přesčasech a zapojení starších i mladších lidí do práce. Pracovní migrace by podle něj měla být pragmatická a omezená.

Určitou úlevu může přinést až příští desetiletí, kdy na trh vstoupí početnější generace narozená po prorodinných opatřeních z 2000. let. Podle demografů ale půjde jen o dočasné zlepšení. Ruská populace bude dál stárnout a porodnost v posledních letech znovu spadla na úrovně známé z konce 90. let a začátku 21. století.

„Pro pracovní trh to není krize, ale nový normál na desítky let,“ řekl Jefremov.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme