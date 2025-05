Odejděte dobrovolně a dáme vám tisíc dolarů, motivuje Trump migranty

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nabídne migrantům, kteří ve Spojených státech pobývají nelegálně a rozhodnout se dobrovolně „sami deportovat“ ze země, výplatu ve výši 1000 dolarů (22 tisíc korun) plus cestovní asistenci. Informovaly o tom agentury AP a Reuters s odvoláním na americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Uvedená platba plus případná letenka pro migranty, kteří odejdou z USA dobrovolně, vyjdou podle ministerstva levněji než běžná deportace. Průměrné náklady na zatčení, zadržování a deportaci jedné osoby bez legálního statusu v současné době podle Washingtonu činí přibližně 17 tisíc dolarů.

„Pokud zde pobýváte nelegálně, je sebedeportace nejlepší, nejbezpečnější a nejúspornější způsob, jak opustit Spojené státy a vyhnout se zatčení. Ministerstvo nyní nabízí nelegálním cizincům finanční pomoc při cestování a příspěvek na návrat do jejich domovské země prostřednictvím aplikace CBP Home,“ uvedla šéfka resortu Kristi Noemová.

Trumpova administrativa v březnu přepracovala původní aplikaci CBP One, která byla zavedena za předchozího prezidenta Joea Bidena a běžencům umožňovala navázat kontakt s imigračními úřady a legálně vstoupit na americké území, a přejmenovala ji na CBP Home -migranti ji tak nyní mohou využívat naopak k nahlášení odchodu z USA. Americká média tuto funkci označují jako sebedeportaci.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v dnešním oznámení také uvedlo, že lidem, kteří odejdou z USA dobrovolně, může jejich rozhodnutí "pomoci zachovat" možnost legálního návratu. Nespecifikovalo však v tomto ohledu žádný konkrétní postup, píše Reuters.

Trump zaostává za Bidenem

Republikán Trump se v lednu vrátil do Bílého domu mimo jiné s příslibem deportovat z USA miliony lidí. V praxi však přes silná veřejná vyjádření v tomto směru zatím zaostává za svým demokratickým předchůdcem, upozorňuje Reuters. Podle údajů DHS vyhostila Trumpova administrativa od 20. ledna 152 tisíc osob ve srovnání s 195 tisíci deportovanými od února do dubna loňského roku za Bidena. Trumpova vláda se snaží migranty přimět k dobrovolnému odchodu pod hrozbou vysokých pokut, snahou o odebrání legálního statusu či deportacemi do nechvalně známých věznic v Guantánamu a Salvadoru.

