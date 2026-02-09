Průmysl propouští, nezaměstnanost vyskočila nad pět procent
Nezaměstnanost v Česku v lednu nečekaně vzrostla nad pět procent. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních devět let. Analytiky zaskočil zejména rozsah nárůstu. Hlavním důvodem je propouštění v průmyslu a změny v podpoře v nezaměstnanosti.
Míra nezaměstnanosti v Česku v lednu vzrostla na 5,13 procenta, což je nejvyšší hodnota od ledna 2017. Oproti prosinci tak vzrostla o zhruba 0,3 procentního bodu a poprvé po devíti letech překročila hranici pěti procent. Vyplývá to z údajů Český statistický úřad a Úřad práce ČR.
Nárůst byl vyšší, než analytici očekávali. Podle průzkumu agentury Bloomberg se odhady pohybovaly v rozmezí 4,8 až pět procent.
Bez práce je téměř 380 tisíc lidí
Prostřednictvím úřadů práce si v lednu hledalo zaměstnání 378 547 lidí, což je o více než 24 tisíc více než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst naopak klesl na 86 431, tedy zhruba o tisíc méně než v prosinci.
Pro srovnání: loni v lednu činila nezaměstnanost 4,3 procenta, bez práce bylo 320 516 lidí.
Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.
Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?
Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.
Průmysl propouští, ztrácí konkurenceschopnost
Podle ekonomů stojí za nečekaně silným nárůstem především pokračující snižování stavů v průmyslu.
„Míra nezaměstnanosti nečekaně a nepříjemně narůstá na devítileté maximum. Důvodem je zejména propouštění v průmyslu, který ztrácí konkurenceschopnost kvůli drahým energiím, emisním povolenkám, přeregulovanosti či prosazování nákladné zelené agendy,“ uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.
Podle něj je sice lednový růst nezaměstnanosti částečně sezonní, letošní skok je ale výraznější než obvykle.
Prosincové zvýšení nezaměstnanosti na 4,8 procenta nebylo pro ekonomy překvapením. Za nárůstem stojí hlavně sezonní vlivy, konec stavební sezony a utlumené nábory během svátků. Analytici čekají, že nezaměstnanost krátce vystoupá až k pěti procentům, poté by se měla s příchodem jara znovu snižovat.
Nezaměstnanost v zimě roste. Vrchol má ještě přijít
Prosincové zvýšení nezaměstnanosti na 4,8 procenta nebylo pro ekonomy překvapením. Za nárůstem stojí hlavně sezonní vlivy, konec stavební sezony a utlumené nábory během svátků. Analytici čekají, že nezaměstnanost krátce vystoupá až k pěti procentům, poté by se měla s příchodem jara znovu snižovat.
Vyšší podpora mění chování lidí bez práce
Na vývoj má podle analytiků vliv také změna pravidel podpory v nezaměstnanosti, která platí od letošního ledna. V prvních měsících se podpora zvýšila ze 65 na 80 procent předchozího výdělku, maximálně na zhruba 38 500 korun.
„Vyšší podpora v úvodu nezaměstnanosti umožňuje části lidí hledat práci déle a nebýt nuceni přijmout první dostupnou nabídku. Krátkodobě to může nezaměstnanost zvyšovat,“ upozornil Petr Dufek, hlavní ekonom skupiny Creditas.
Rozdíl pár desetin procentního bodu se může zdát zanedbatelný. Ve splátkách ale znamená tisíce korun měsíčně. Zvlášť u vyšších hypoték se vyplatí pečlivé srovnání. Špatná volba může stát statisíce.
Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece
Rozdíl pár desetin procentního bodu se může zdát zanedbatelný. Ve splátkách ale znamená tisíce korun měsíčně. Zvlášť u vyšších hypoték se vyplatí pečlivé srovnání. Špatná volba může stát statisíce.
Služby část lidí zachrání, ale ne všechny
Část pracovníků propuštěných z průmyslu nachází nové uplatnění ve službách, podle Kovandy však tato možnost není neomezená.
„Sektor služeb sice část pracovníků absorbuje, ale jeho kapacita není bezedná. Navíc obsazování pozic lidmi z průmyslu zužuje prostor pro sezonní zaměstnávání, které je v posledních letech slabší,“ uvedl Kovanda.
To se podle něj projevilo už loni v prosinci, kdy nezaměstnanost vzrostla z 4,6 na 4,8 procenta, mimo jiné kvůli slabšímu najímání sezonních pracovníků v logistice a gastronomii.
Podle Kovandy by nezaměstnanost měla kulminovat v únoru kolem 5,2 procenta, poté s příchodem jara klesnout přibližně na pět procent. „Je ale pravděpodobné, že se letos už pod hranici pěti procent nedostane,“ dodal.
