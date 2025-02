Představenstvo OpenAI smetlo ze stolu nabídku od Muska

Představenstvo společnosti OpenAI stojící za chatbotem ChatGPT jednomyslně odmítlo nabídku miliardáře Elona Muska na převzetí ve výši 97,4 miliardy dolarů (téměř 2,4 bilionu korun), informovala agentura Reuters. Musk je nejbohatší člověk světa a blízký spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„OpenAI není na prodej a představenstvo jednomyslně odmítlo poslední pokus pana Muska narušit konkurenci,“ uvedl předseda představenstva Bret Taylor. Právní zástupce OpenAI William Savitt v dopise Muskovu právnímu zástupci napsal, že návrh „není v nejlepším zájmu poslání OpenAI a je zamítnut“.

Altman nabídku nebere vážně

Musk, jeho společnost xAI zabývající se umělou inteligencí (AI) a skupina investičních firem v úterý podali nabídku na převzetí OpenAI za 97,4 miliardy dolarů. Šéf OpenAI Sam Altman ale nabídku na platformě X ihned odmítl a následně na summitu v Paříži dodal, že ji nebere příliš vážně a považuje ji za Muskovu snahu zpomalit konkurenci. Muskova xAI je přímým konkurentem OpenAI, připomněl už dříve deník Financial Times.

Altman a Musk se v roce 2015 spolupodíleli na založení OpenAI, v roce 2018 ale Musk na svůj post v radě společnosti rezignoval. OpenAI vznikla jako nezisková výzkumná laboratoř s cílem vytvořit AI, která by byla bezpečná a prospěšná lidstvu. O čtyři roky později vytvořila ziskovou divizi, aby zajistila financování vysokých nákladů na vývoj AI.

Neobvyklá struktura přenechala kontrolu nad ziskovou divizí neziskové organizaci. V posledních měsících ale usiluje o přeměnu právní formy z neziskové výzkumné organizace na obchodní společnost, a to v příštích dvou letech. Konkrétně OpenAI usiluje o změnu právní formy na obecně prospěšnou společnost, která je specifická pro Spojené státy. Tato právní forma kombinuje cíl vytvářet zisk jako u komerčních firem a zároveň pomáhat společnosti jako u neziskových organizací.

Musk proti Altmanovi a OpenAI už podal žalobu, kterou se snaží transformaci zablokovat. Musk tvrdí, že společnost, kterou v roce 2015 spoluzaložil, se odchýlila od dohodnuté cesty neziskové organizace, jejíž výzkum AI má být prospěšný lidstvu. Altman od tohoto poslání podle něj upustil, když uzavřel partnerství se společností Microsoft. OpenAI už dříve oponovala, že žádná taková dohoda při založení podniku neexistovala.

