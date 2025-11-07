Děsivě vysoké valuace. Varování před AI bublinou zaplavují trhy
Globální investoři začínají ztrácet nervy. Technologické akcie spojené s umělou inteligencí se po měsících euforie dostávají pod tlak a obavy z nové bubliny sílí. Po výrazném výprodeji na amerických burzách varovaly tento týden Mezinárodní měnový fond (IMF) i Bank of England, že valuace akcií rostou tempem, které „není dlouhodobě udržitelné“.
Server CNBC uvádí, že propad akcií firem napojených na AI – od Nvidie po Microsoft – vrátil do hry téma koncentraci rizika, kdy pouhých několik technologických gigantů táhne většinu růstu indexu S&P 500.
Centrální banky bijí na poplach
Guvernér Bank of England Andrew Bailey v rozhovoru pro CNBC varoval, že pozitivní dopad AI na produktivitu může být zastíněn nejistotou ohledně budoucích zisků. „Musíme být mimořádně ostražití. Riziko přehřátí trhu je reálné,“ uvedl Bailey.
Podobný tón zvolil i Mezinárodní měnový fond, který ve své říjnové zprávě upozornil na to, že současné valuace technologických firem jsou na úrovni srovnatelné s bublinou dot-com a případná korekce by mohla otřást celou globální ekonomikou.
Generální ředitel Goldman Sachs David Solomon pak podle agentury Reuters předpověděl, že do dvou let může přijít 10–20procentní propad akciových trhů.
S varováním přichází i ekonom České spořitelny David Navrátil. V komentáři pro Investujeme.cz napsal, že dojde na „reality check“ investičního příběhu AI. Od Londýna po Wall Street investoři zvažují, zda AI boom není přepálený. „Technologie nikam nezmizí, ale investiční příběh možná čeká vystřízlivění,“ varuje český ekonom.
Mezi panikou a příležitostí
Na druhé straně spektra stojí optimisté. Kiran Ganesh, multi-asset stratég UBS, upozorňuje podle CNBC, že přes mírnou korekci zůstává nálada investorů překvapivě stabilní. „Máme za sebou mimořádně hladký růst, vzhledem k nejistotě ohledně budoucích zisků. Zisky firem během výsledkové sezóny většinou překonaly očekávání,“ uvedl.
Podle Glenna Smithe, investičního ředitele GDS Wealth Management, taktéž citovaného CNBC, „jsou některé velké technologické akcie po poklesu znovu na prodej a představují atraktivní vstupní bod pro investory, kteří v posledních měsících zůstali stranou“.
Evropské firmy zatím z AI boomu těží. Francouzská Legrand, dodavatel technologií pro chlazení serverů firem Alphabet a Amazon, letos posílila o 37 procent. Švédská Skanska, která staví datová centra pro AI infrastrukturu, nevidí žádné známky zpomalení. „V USA máme velmi silný pipeline projektů. Zájem o datová centra roste i ve střední Evropě,“ uvedl šéf společnosti Anders Danielsson pro CNBC.
Diverzifikace jako obrana
Strategové doporučují snížit expozici vůči americkým gigantům a rozšířit investice do rozvíjejících se trhů. „Preferujeme diverzifikované portfolio v Indii, Brazílii a dalších emerging markets, které profitují z AI investic a měnového uvolnění,“ uvedl Luca Paolini, hlavní stratég Pictet Asset Management, v komentáři pro Reuters.
Současný růst technologických akcií poháněných umělou inteligencí má své limity. Pokud se nenaplní očekávání ohledně ziskovosti AI, může přijít prudké vystřízlivění. Jak shrnul deník The Guardian, „stačí málo, aby se sen o nekonečné produktivitě změnil v noční můru investorů“.
