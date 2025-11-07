Nový magazín právě vychází!

Děsivě vysoké valuace. Varování před AI bublinou zaplavují trhy
Globální investoři začínají ztrácet nervy. Technologické akcie spojené s umělou inteligencí se po měsících euforie dostávají pod tlak a obavy z nové bubliny sílí. Po výrazném výprodeji na amerických burzách varovaly tento týden Mezinárodní měnový fond (IMF) i Bank of England, že valuace akcií rostou tempem, které „není dlouhodobě udržitelné“.

Server CNBC uvádí, že propad akcií firem napojených na AI – od Nvidie po Microsoft – vrátil do hry téma koncentraci rizika, kdy pouhých několik technologických gigantů táhne většinu růstu indexu S&P 500.

Centrální banky bijí na poplach

Guvernér Bank of England Andrew Bailey v rozhovoru pro CNBC varoval, že pozitivní dopad AI na produktivitu může být zastíněn nejistotou ohledně budoucích zisků. „Musíme být mimořádně ostražití. Riziko přehřátí trhu je reálné,“ uvedl Bailey.

Podobný tón zvolil i Mezinárodní měnový fond, který ve své říjnové zprávě upozornil na to, že současné valuace technologických firem jsou na úrovni srovnatelné s bublinou dot-com a případná korekce by mohla otřást celou globální ekonomikou.

Generální ředitel Goldman Sachs David Solomon pak podle agentury Reuters předpověděl, že do dvou let může přijít 10–20procentní propad akciových trhů.

S varováním přichází i ekonom České spořitelny David Navrátil. V komentáři pro Investujeme.cz napsal, že dojde na „reality check“ investičního příběhu AI. Od Londýna po Wall Street investoři zvažují, zda AI boom není přepálený. „Technologie nikam nezmizí, ale investiční příběh možná čeká vystřízlivění,“ varuje český ekonom.

Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby

Enjoy

Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.

Josef Tuček

Přečíst článek

Mezi panikou a příležitostí

Na druhé straně spektra stojí optimisté. Kiran Ganesh, multi-asset stratég UBS, upozorňuje podle CNBC, že přes mírnou korekci zůstává nálada investorů překvapivě stabilní. „Máme za sebou mimořádně hladký růst, vzhledem k nejistotě ohledně budoucích zisků. Zisky firem během výsledkové sezóny většinou překonaly očekávání,“ uvedl.

Podle Glenna Smithe, investičního ředitele GDS Wealth Management, taktéž citovaného CNBC, „jsou některé velké technologické akcie po poklesu znovu na prodej a představují atraktivní vstupní bod pro investory, kteří v posledních měsících zůstali stranou“.

Evropské firmy zatím z AI boomu těží. Francouzská Legrand, dodavatel technologií pro chlazení serverů firem Alphabet a Amazon, letos posílila o 37 procent. Švédská Skanska, která staví datová centra pro AI infrastrukturu, nevidí žádné známky zpomalení. „V USA máme velmi silný pipeline projektů. Zájem o datová centra roste i ve střední Evropě,“ uvedl šéf společnosti Anders Danielsson pro CNBC.

Diverzifikace jako obrana

Strategové doporučují snížit expozici vůči americkým gigantům a rozšířit investice do rozvíjejících se trhů. „Preferujeme diverzifikované portfolio v Indii, Brazílii a dalších emerging markets, které profitují z AI investic a měnového uvolnění,“ uvedl Luca Paolini, hlavní stratég Pictet Asset Management, v komentáři pro Reuters.

Současný růst technologických akcií poháněných umělou inteligencí má své limity. Pokud se nenaplní očekávání ohledně ziskovosti AI, může přijít prudké vystřízlivění. Jak shrnul deník The Guardian, „stačí málo, aby se sen o nekonečné produktivitě změnil v noční můru investorů“.

CEO Nvidia Jensen Huang

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

Leaders

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

nst

Přečíst článek

CEO Nvidia Jensen Huang

Nvidia porazila další milník. Její hodnota přeskočila hranici pěti bilionů dolarů

Trhy

sta

Přečíst článek

Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy

Byznys se probouzí, světové fúze rostou. Česko patří mezi lídry díky prodeji Zentivy
Profimedia
ČTK
ČTK

Po dvou letech útlumu se byznys s fúzemi a akvizicemi vrací do formy. Z analýzy Boston Consulting Group vyplývá, že světové M&A rostlo o desetinu a český trh patří mezi nejdynamičtější v Evropě. Tahounem roku je transakce se Zentivou za zhruba 100 miliard korun.

Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos pokračuje v růstu nastartovaném v minulém roce. Celková hodnota transakcí za tři čtvrtletí 2025 stoupla o desetinu na 1,9 bilionu dolarů (asi 40 bilionů korun). Česká republika patří mezi země s nejvyšším růstem objemu transakcí – především díky prodeji farmaceutické společnosti Zentiva. Vyplývá to z analýzy M&A Report 2025, který vypracovala poradenská společnost Boston Consulting Group (BCG).

Investoři využívají nejistotu jako příležitost

Podle BCG je růst tažen zejména zvýšenou aktivitou zkušených investorů, kteří v době globální nejistoty využívají situaci ke strategickým nákupům. Počet uzavřených obchodů zůstává přibližně stejný jako loni.

„Jak počet transakcí, tak především jejich objem v prvních třech čtvrtletích můžeme vnímat velmi pozitivně. Trh byl na začátku roku vystaven značným turbulencím, které vedly ke zpomalení či přerušení řady obchodů. Investoři se ale dokázali rychle zorientovat a ve druhé polovině roku se trh vrátil na růstovou trajektorii,“ uvedl řídící partner pražské kanceláře BCG Jaroslav Šnajdr.

Rekordní roky jsou zatím daleko

Ačkoliv se objem obchodů oproti minimu z roku 2023 zvýšil téměř o třetinu, trh má k rekordům stále daleko. Vůči rekordnímu roku 2021 zůstává hodnota transakcí o 41 procent nižší. Tehdy se během prvních devíti měsíců uskutečnily obchody za 3,3 bilionu dolarů (69 bilionů korun).

Největší nárůst zaznamenala Severní Amerika, kde hodnota transakcí stoupla o 26 procent na 1,26 bilionu dolarů. Většina objemu připadla na Spojené státy. Naopak asijsko-pacifický region spadl na desetileté minimum 284 miliard dolarů a Evropa se propadla o pět procent na 375 miliard dolarů.

Pokles evropského trhu způsobilo především Spojené království (–35 %), následované Španělskem (–58 %) a Francii (–29 %). Naopak výrazně rostly Nizozemsko (+293 %), Švýcarsko (+109 %), Norsko (+61 %) a také Německo a Česko – obě země shodně o 45 procent.

Zentiva mezi největšími evropskými obchody

„Za růstem v Česku stojí především nákup výrobce léků Zentiva americkou investiční společností GTCR. Hodnota oznámených transakcí, jejichž cílem byly české firmy, dosáhla 6,9 miliardy dolarů, přičemž samotná Zentiva se prodala za 4,8 miliardy dolarů (asi 100 miliard korun). Díky tomu se řadí mezi dvacet největších evropských transakcí roku,“ doplnil Šnajdr.

Největší letošní transakcí je akvizice amerického železničního operátora Norfolk Southern společností Union Pacific v hodnotě 71,5 miliardy dolarů.
V Evropě dominuje nákup kanadské těžařské firmy Teck Resources britským koncernem Anglo American za 20 miliard dolarů.

Zentiva
Aktualizováno

Zentivu kupuje za sto miliard americká investiční společnost GTCR, píší FT

Zprávy z firem

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na své zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 miliardy eur (100 miliard korun). Společnost Advent International později potvrdila, že se dohodla na prodeji českého výrobce léků Zentiva americké firmě GTCR. Cenu nekomentovala.

ČTK

Přečíst článek

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
video

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Masivní propouštění zasáhlo USA

Stanislav Šulc: Brutální říjen. Tak moc jako letos se v Americe nevyhazovalo už 20 let. Blíží se to i k nám

Názory

Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.

sta

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
video

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí

Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí
ČTK
ČTK
ČTK

Zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu zrušili přes 150 tisíc pracovních míst. To je pro tento měsíc největší pokles za více než 20 let. Nejvíce propouštěly technologické firmy, maloobchody a sektor služeb. Hlavním důvodem je snižování nákladů a využívání umělé inteligence, vyplývá ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas.

Celkem soukromé podniky nahlásily propuštění 153 074 zaměstnanců, což bylo o 175 procent více než loni v říjnu. Od začátku roku se počet oznámených propuštění zvýšil o 65 procent na téměř 1,1 milionu, což je zatím nejvyšší úroveň od roku 2020, kdy bylo oznámeno více než 2,3 milionu propouštění.

Hlavním důvodem propouštění bylo v říjnu snižování nákladů, následovala AI, uvedla zpráva. Od počátku letošního roku pak zůstává hlavním důvodem takzvaný „DOGE Impact“, tedy dopady kroků amerického úřadu pro efektivitu státní správy, který zavedl rozsáhlé škrty ve federální správě a zrušil řadu vládních kontraktů. Tyto zásahy se promítly i do soukromého sektoru.

Jakékoliv americké statistické údaje ze soukromých zdrojů se nyní dostávají do centra pozornosti investorů, protože oficiální údaje, které by přinesly informace o stavu ekonomiky, kvůli uzavření vládních úřadů nadále chybí. Současný takzvaný shutdown, který omezuje fungování federálních úřadů kvůli neschváleným financím, je co do délky trvání rekordní.

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Money

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

pej

Přečíst článek

