Musk představil konkurenci pro ChatGPT. Jeho chatbot má „porozumět vesmíru“

Elon Musk představil nejnovější verzi konverzačního robota umělé inteligence (AI) Grok 3. Vyvinula ho jeho společnost xAI. Miliardář a blízký spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa doufá, že program bude konkurovat americkému ChatuGPT a čínskému DeepSeeku. Informují o tom tiskové agentury.

Grok 3 bude zpočátku k dispozici předplatitelům služby X Premium+. Později ho firma zpřístupní i ostatním uživatelům.

Nejnovější chatbot podle Muska představuje „nejinteligentnější umělou inteligenci na Zemi“. V živém vysílání s Muskem a s několika klíčovými zaměstnanci xAI zaznělo, že Grok 3 si ve standardizovaných testech vedl lépe než modely AI od OpenAI a od dalších konkurentů.

Grok má podle Muska za úkol „porozumět vesmíru“ a „jít za pravdou“, i když nebude „politicky korektní“. Společnost xAI, která se zabývá umělou inteligencí, nyní rozšiřuje datová centra, aby ho mohla lépe trénovat.

Cesta k Marsu

Jako jeden z úkolů v živém vysílání měl Grok 3 naprogramovat 3D model, který na základě pohybů planety ukáže nejlepší startovací okno pro misi na Mars. Musk poté uvedl, že „pokud vše půjde dobře“, chce jeho společnost SpaceX, která se zabývá vesmírnými cestami, vyslat k Marsu loď s humanoidními roboty z automobilky Tesla, kterou také řídí, v nejbližším příznivém termínu na konci roku 2026.

Technologický miliardář je známý tím, že termíny, které si sám stanoví, mívají někdy skluz o celé roky.

