AI zdražuje počítače. Paměti i SSD vyskočily až na dvojnásobek
Paměťové čipy mizí do AI datacenter a běžní zákazníci to začínají pociťovat na cenovkách. SSD i operační paměti zdražily pro běžné uživatele během pár měsíců i na více než dvojnásobek.
Boom umělé inteligence začíná dopadat i na běžné zákazníky. Zatímco technologické firmy investují miliardy do budování datacenter a výkonných serverů pro AI, na trhu s paměťovými čipy vzniká tlak, který se rychle promítá do cen pro koncové uživatele. SSD disky i operační paměti během několika měsíců výrazně zdražily – v některých případech dokonce na více než dvojnásobek.
Zdražení i o 70 procent
Podle dat agregátoru Heureka.cz je růst cen u konkrétních produktů velmi výrazný. Například SSD Samsung 990 PRO s kapacitou 1 TB zdražil zhruba z 2 300 korun na konci loňského roku na současných přibližně 4 000 korun, tedy asi o 70 procent během tří měsíců. Ještě dramatičtější vývoj je u operačních pamětí. 32GB kit Kingston Fury Beast DDR5 se od poloviny listopadu zvýšil z přibližně 5 000 korun na zhruba 10 500 korun, což znamená více než dvojnásobný nárůst ceny.
Za zdražováním stojí především enormní poptávka datacenter po paměťových čipech. Pro trénování i provoz modelů umělé inteligence je potřeba obrovské množství výkonných serverů a jejich výrobci nyní skupují prakticky veškerou dostupnou produkci. Výrobci pamětí tak logicky upřednostňují dodávky pro AI servery, kde zákazníci akceptují nejvyšší ceny. Spotřebitelský segment se dostává na řadu až následně.
V Česku ani v jiných zemích neutuchá paměťová krize. Naopak, letos lze čekat její další zhoršení a výraznější zdražování notebooků, mobilů, ale třeba také vyšší ceny ojetých automobilů. Důvodem je umělá inteligence, resp. obrovské investice do ní a související infrastruktury, například datových center, v podání amerických technologických obrů, zejména Amazonu, Microsoftu, Alphabetu a Mety.
Nejrychleji se zdražení promítá do samostatně prodávaných komponent, tedy pamětí a SSD disků. U hotových počítačů a notebooků je zatím dopad mírnější, protože výrobci čerpají ze starších kontraktů. Přesto i zde ceny rostou. „U operačních pamětí používaných v PC došlo mezi lednem 2025 a lednem 2026 k významnému nárůstu průměrné ceny, a to téměř na trojnásobek,“ říká Marek Bělohoubek z Datartu. U notebooků zatím podle něj průměrné ceny vzrostly asi o šest procent, u stolních počítačů zhruba o osmnáct procent.
Trend se může postupně přelít i do dalších zařízení. Podle prodejců mohou letos mobilní telefony či notebooky zdražit o jednotky až nižší desítky procent. Výrobci se však pravděpodobně budou snažit držet finální cenovky spíše úpravou základních konfigurací – například snížením kapacity paměti nebo úložiště – než přímým zdražením celého zařízení.
Umělá inteligence tak sice zatím nenahrazuje lidskou práci v masovém měřítku, ale její rozmach už nyní citelně zdražuje hardware v domácích počítačích.
