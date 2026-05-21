„Přehodnotíme vztahy." Rubio se opřel do NATO kvůli Íránu

ČTK
Americký ministr zahraničí Marco Rubio kritizoval postoj členských zemí NATO k pomoci Spojeným státům ve válce proti Íránu. Podle agentury Reuters uvedl, že odmítavý přístup spojenců ve Washingtonu vyvolal značné znepokojení.

Rubio se má v pátek zúčastnit dvoudenního jednání ministrů zahraničí NATO, které dnes začíná ve švédském Helsingborgu.

Americký prezident Donald Trump už dříve opakovaně kritizoval spojence z aliance za to, že podle něj neudělali nic, aby Spojeným státům ve válce proti Íránu pomohli. Prohlásil také, že USA na tento postoj nikdy nezapomenou. Rubio už dříve uvedl, že po skončení války budou muset Spojené státy své vztahy s NATO přehodnotit.

Washington žádal například vojenskou podporu při zajištění Hormuzského průlivu. Tuto klíčovou námořní trasu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky. Země NATO případnou misi nevyloučily, chtějí se do ní ale zapojit až po uzavření míru.

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán na konci února s cílem zabránit islámské republice získat zbraně. Boje nyní ustaly díky příměří, které má Washingtonu a Teheránu poskytnout čas na uzavření mírové dohody.

„Nikdo nestojí o mýtný systém“

Rubio zároveň varoval, že případná dohoda nebude možná, pokud bude Teherán trvat na zavedení mýtného systému za proplutí Hormuzským průlivem. „Nikdo na světě nestojí o mýtný systém. Bylo by to nepřijatelné,“ řekl Rubio. Dodal, že takový požadavek by představoval hrozbu pro svět a byl by nelegální.

Podle šéfa americké diplomacie ale jednání o dohodě přinesla určitý pokrok. „Jsou zde nějaká dobrá znamení. Nechci být příliš optimistický. Tak uvidíme, co se v příštích dnech stane,“ uvedl Rubio.

Určitou naději podle něj může přinést také schůzka Íránců s vojenskými představiteli Pákistánu, který mírová jednání zprostředkovává. Pákistánská delegace zamířila do Teheránu dnes.

Kousek Paříže za miliony. Původní schodiště z Eiffelovy věže má nového majitele

Část schodiště z Eiffelovy věže z roku 1889
ČTK
ČTK
ČTK

Kousek Eiffelovy věže má nového majitele. Původní část točitého schodiště z roku 1889 se v Paříži vydražila za téměř 11 milionů korun, trojnásobek odhadované ceny. Kupující tak získal nejen kus oceli a nýtovaného plechu, ale i symbol Paříže, uvedla agentura Reuters.

Konstrukce byla přes 40 let v soukromé sbírce anonymního prodávajícího, napsal web stanice CNN.

Kupující, který byl přítomen v aukční síni, se stal majitelem 14schodové konstrukce z oceli a nýtovaného plechu vysoké 2,75 metru a vážící 1,4 tuny. Schodiště pochází z roku 1889, kdy byla tato památka na Martově poli v západní části Paříže dokončena. Vydražená částka je trojnásobek horní hranice odhadované hodnoty před prodejem, která se pohybovala mezi 120 tisíci až 150 tisíci eury.

„Když si koupíte kousek Eiffelovy věže, kupujete si kousek Paříže spolu se vší fantazií a symbolikou, kterou představuje,“ řekla Sabrina Dollaová, která je ředitelkou pro design ve stylu art deco v aukční síni Artcurial Paris. Právě tam se prodej uskutečnil.

Rozprodaná věž

Před 43 lety bylo celkem 160 metrů schodišť rozebráno na menší části a prodáno. Dnes jsou na jejich místě výtahy, které dopravují návštěvníky mimo jiné na nejvyšší, 276 metrů vysokou vyhlídkovou plošinu. Jedna část se v roce 2008 prodala soukromému kupci ze Spojených států za rekordních 550 tisíc eur. Další, přibližně tři až devítimetrové kusy schodiště, jsou po celém světě. Například u sochy Svobody v New Yorku či v zahradách nadace Joši v japonské prefektuře Jamanaši, případně v soukromých zahraničních sbírkách.

Části Eiffelovy věže si také odnesli sportovci z letních olympijských her konaných mezi 26. červencem a 11. srpnem 2024 v Paříži. Uprostřed každé zlaté, stříbrné a bronzové medaile byl zapracován kovový plíšek ve tvaru šestiúhelníku, jenž pochází z dřívějších rekonstrukcí památky.

Konstrukce 330 metrů vysoké památky trvala dva roky, dva měsíce a čtyři dny a byla dokončena 31. března 1889. Od svého vzniku do roku 1930 byla nejvyšší stavbou světa. Jejím autorem je francouzský inženýr Gustav Eiffel (1832-1923).

Google zásadně mění podmínky. Dotknou se platících i neplatících uživatelů

Google mění podmínky u svých služeb
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Největší vyhledávač světa, poskytovatel řady populárních služeb včetně YouTube či AI modelu Gemini, mění logiku nastavení bezplatných služeb i limity pro jednotlivé placené plány. Pro vývojáře bude stále nutnější připlatit si za AI tokeny. O nových podmínkách Google informuje v těchto dnech uživatele prostřednictvím emailů.

Technologický gigant Google přistoupil k jedné z největších transformací svých uživatelských podmínek za poslední léta. Změny, které reagují na masivní integraci umělé inteligence a proměnu chování uživatelů, se dotýkají jak stovek milionů lidí využívajících služby zdarma, tak náročných profesionálů s placenými tarify.

Google AI

Kolik stojí nové AI tarify Googlu

Google výrazně rozšiřuje nabídku placených AI služeb — od běžných tarifů po extrémně drahé Ultra plány.

USD
IPO-level AI pricing $200 / month nejvyšší nový tarif Google AI Ultra po zlevnění z původních 250 dolarů
Google AI Pro $20 / month pokročilé AI funkce pro běžné uživatele
AI Ultra Start $100 / month vyšší limity, pokročilé modely a prémiové AI nástroje
AI Ultra Max $200 / month nejvyšší úroveň AI služeb Googlu pro power users
Google stále agresivněji monetizuje AI. Firma se posouvá od modelu „AI zdarma“ k vrstvenému předplatnému s velmi drahými premium tarify pro náročné uživatele a firmy.
Zdroj: Google, Google One AI Premium. Ceny jsou orientační a mohou se regionálně lišit.

Google opouští dosavadní limity a zavádí dynamické modely řízení výpočetního výkonu. U prémiových tarifů skončí jasně definované množství zpráv na určité období (například 50 zpráv za tři hodiny). Namísto toho Google spouští model založený na spotřebě čistého výpočetního výkonu. Podle samotného Googlu je tento model sice spravedlivější, pro náročnější uživatele využívající více AI nástrojů ale může být méně výhodný než dosud.

Pro příklad: jednoduché textové otázky, překlady nebo generování krátkých e-mailů stojí minimální množství kreditů. Ale analýza hodinového videa, zpracování rozsáhlých programovacích kódů nebo využívání pokročilých multimodálních operací odčerpá z uživatelského limitu mnohem více tokenů. Google sice nebude uživatelům vypínat službu, ale automaticky je přepne na nižší model. Bude tak čím dál více motivovat uživatele, zejména profesionály, přecházet na vyšší plány. Jako praktický se tak například pro kodéry ukazuje plán AI Ultra startující na 2999 korunách měsíčně, který jako jediný nabízí službu Deep Thinking.

Změny, které se dotknou neplatících uživatelů

Změny se projeví také u uživatelů, kteří využívají služby Google zdarma. Vůbec poprvé dochází k definování samostatného bezplatného režimu. Ten má nyní jasně zastropovanou kapacitu na 30 promptů za den pro hlavní model. Funkce jako Deep Research (hloubkový výzkum), generování obrázků, generování hudby či audio přehledy mají své vlastní, separátní (a velmi přísné) dílčí limity.

Bezplatný model je omezen na kontextové okno o velikosti 32 tisíc tokenů. Prakticky to bude vypadat tak, že bezplatně Gemini umožní běžnou konverzaci a generování kratších dokumentů, ale delší texty už budou uživatele nutit k upgradu na placený tarif. Důležité je si také uvědomit, že limity se sčítají na úrovni celého Google účtu. Je jedno, jestli uživatel promptuje z mobilu, webu nebo jiného rozhraní – limit je společný.

