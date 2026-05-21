„Přehodnotíme vztahy.“ Rubio se opřel do NATO kvůli Íránu
Americký ministr zahraničí Marco Rubio kritizoval postoj členských zemí NATO k pomoci Spojeným státům ve válce proti Íránu. Podle agentury Reuters uvedl, že odmítavý přístup spojenců ve Washingtonu vyvolal značné znepokojení.
Rubio se má v pátek zúčastnit dvoudenního jednání ministrů zahraničí NATO, které dnes začíná ve švédském Helsingborgu.
Americký prezident Donald Trump už dříve opakovaně kritizoval spojence z aliance za to, že podle něj neudělali nic, aby Spojeným státům ve válce proti Íránu pomohli. Prohlásil také, že USA na tento postoj nikdy nezapomenou. Rubio už dříve uvedl, že po skončení války budou muset Spojené státy své vztahy s NATO přehodnotit.
Washington žádal například vojenskou podporu při zajištění Hormuzského průlivu. Tuto klíčovou námořní trasu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky. Země NATO případnou misi nevyloučily, chtějí se do ní ale zapojit až po uzavření míru.
Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán na konci února s cílem zabránit islámské republice získat zbraně. Boje nyní ustaly díky příměří, které má Washingtonu a Teheránu poskytnout čas na uzavření mírové dohody.
Donald Trump dosáhl významného vítězství v daňové kauze. Americký finanční úřad už podle nové dohody nesmí zkoumat jeho starší daňová přiznání ani uplatňovat související nároky vůči jeho rodině či firmám.
„Nikdo nestojí o mýtný systém“
Rubio zároveň varoval, že případná dohoda nebude možná, pokud bude Teherán trvat na zavedení mýtného systému za proplutí Hormuzským průlivem. „Nikdo na světě nestojí o mýtný systém. Bylo by to nepřijatelné,“ řekl Rubio. Dodal, že takový požadavek by představoval hrozbu pro svět a byl by nelegální.
Podle šéfa americké diplomacie ale jednání o dohodě přinesla určitý pokrok. „Jsou zde nějaká dobrá znamení. Nechci být příliš optimistický. Tak uvidíme, co se v příštích dnech stane,“ uvedl Rubio.
Určitou naději podle něj může přinést také schůzka Íránců s vojenskými představiteli Pákistánu, který mírová jednání zprostředkovává. Pákistánská delegace zamířila do Teheránu dnes.