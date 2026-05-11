Trump klade přehnané a jednostranné požadavky na mír, tvrdí Teherán

Írán hájí svůj mírový návrh jako legitimní a velkorysý, Trump ho ale označil za zcela nepřijatelný. Spor se dál točí hlavně kolem íránského jaderného programu, sankcí, reparací a Hormuzského průlivu, který zůstává klíčovým bodem napětí i po dubnovém příměří.

Íránský mírový návrh byl legitimní a velkorysý, zatímco Spojené státy kladly přehnané a jednostranné požadavky, sdělil podle agentury Reuters mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Teherán podle něj žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Podle íránských státních médií Teherán také požadoval zrušení sankcí, které byly na Írán uvaleny, a odvolání amerického zákazu prodeje íránské ropy. Dalším z požadavků bylo ukončení konfliktů „na všech frontách“, což se vztahuje na dění v Libanonu, kde Izrael provádí údery proti proíránskému hnutí Hizballáh a okupuje část území na jihu země.

Válečné reparace

Íránská státní televize uvedla, že Teherán žádá válečné reparace za škody způsobené americko-izraelskými útoky. Není nicméně jasné, zda je požaduje přímo po USA. V minulosti íránský režim oznámil, že bude chtít finanční kompenzace od několika arabských států v regionu, v nichž se nacházejí americké vojenské základny. Podle Teheránu tyto země umožňovaly údery proti Íránu.

Íránský návrh, který Trump odmítl, je odpovědí na návrh americký, který je jednostránkovým memorandem o porozumění zahrnujícím 14 bodů. Spojené státy mimo jiné podle deníku The Guardian žádaly, aby se Írán zavázal, že po dobu 20 let nebude obohacovat uran. USA dále požadovaly převoz veškerých íránských zásob vysoce obohaceného uranu do zahraničí a demontáž íránských jaderných zařízení.

Teherán podle deníku The Wall Street Journal nabídl moratorium na obohacování uranu po dobu kratší než 20 let, převoz jen části zásob obohaceného uranu a zředění zbylé části a zcela odmítl demontáž jaderných zařízení. USA tvrdí, že se snaží Íránu zabránit v získání jaderné zbraně, zatímco Teherán dlouhodobě opakuje, že o takovou zbraň neusiluje.

Írán nicméně podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii disponuje více než 400 kilogramy uranu obohaceného na 60 procent, což je úroveň vyšší, než je potřeba pro jadernou energetiku.

„Bezpečná plavba Hormuzským průlivem a zajištění bezpečnosti v regionu a Libanonu byly dalšími požadavky Íránu, které je nutno považovat za velkorysý a zodpovědný návrh směrem k regionální bezpečnosti,“ uvedl dnes Baghájí.

Otázka Hormuzského průlivu představuje vedle íránského jaderného programu hlavním sporným bodem v jednáních o míru mezi Íránem a USA. Průliv je důležitou tepnou pro přepravu ropy a plynu, íránské ozbrojené síly ale v reakci na americko-izraelské útoky námořní dopravu v této strategické úžině ochromily.

Teherán průliv plně neotevřel ani poté, co vstoupilo v platnost příměří mezi USA a Íránem, a plavbu umožňuje jen těm lodím, které do něj získaly povolení. Írán znovuotevření průlivu odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

Regionální válku zažehly americko-izraelské údery na Írán 28. února. V důsledku konfliktu, při kterém byla opakovaně zasažena infrastruktura ropného a plynárenského průmyslu, i kvůli blokádě Hormuzského průlivu, značně vzrostly ceny ropy a plynu na světových trzích. Příměří vstoupilo v platnost 8. dubna, v průlivu a jeho okolí ale nadále panuje napětí. Írán i USA již zasáhly proti řadě lodí, které se snažily proplout jejich námořními blokádami.

Polovina pracujících v Česku nemá ve firmě téměř žádné informace o mzdách a jen menšina zná pravidla, podle nichž se výdělky určují nebo zvyšují. Nedostatek transparentnosti přitom podle průzkumu Platy.cz výrazně podkopává důvěru zaměstnanců ve férové odměňování.

Jedenapadesát procent pracujících v Česku nemá ve firmě přístup k téměř žádným informacím o mzdách. Pětina zná mzdová rozpětí pro jednotlivé pozice a zhruba desetina také kritéria, podle kterých se výdělky určují a navyšují. Šest procent rovněž ví, jak si jejich mzda stojí ve srovnání s podobnými pozicemi, uvádí průzkum portálu Platy.cz mezi téměř 2700 respondenty.

Informace o rozdílech ve mzdách mužů a žen mají podle průzkum dvě procenta oslovených.

Zda jsou pravidla pro stanovení mezd transparentní, kladně odpovědělo v průzkumu 29 procent a záporně 48 procent. Necelá čtvrtina to nedokázala posoudit. Za férové je pak označilo 31 procent lidí, opak si myslí 36 procent oslovených a 33 procent neví.

Přitom téměř tři čtvrtiny těch, kteří považují pravidla odměňování ve své firmě za transparentní, vnímají odměňování jako férové. Mezi lidmi, podle nichž jsou pravidla netransparentní, je za férové považuje 17 procent.

„Z dat je dobře vidět, že férovost odměňování není jen otázkou samotné částky na výplatní pásce. Lidé potřebují rozumět logice systému. Pokud nevědí, podle čeho se mzdy určují, jak se navyšují nebo jaké faktory do nich vstupují, výrazně častěji ztrácejí důvěru, že je systém nastaven spravedlivě," uvedl analytik Platy.cz Miroslav Dravecký.

Složitá rovnováha

Neférovost mezd lidé nejčastěji odůvodňovali tím, že nerostou přiměřeně životním nákladům. Tento faktor uvedlo 48 procent respondentů. Druhým nejčastějším důvodem byla situace, kdy noví zaměstnanci mají často podobnou nebo vyšší mzdu než déle pracující kolegové. To zmínilo 37 procent lidí. Pětatřicet procent pak označilo jako důvod nedostatek informací o tom, jak se mzdy určují.

„Firmy dnes často řeší složitou rovnováhu. Potřebují nabírat nové lidi za mzdy, které odpovídají aktuální situaci na trhu, ale zároveň nesmějí ztratit důvěru těch, kteří pro ně pracují dlouhodobě,“ upozornil Dravecký.

Do tématu navíc vstupuje evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou má ČR promítnout do svého právního řádu. Přesná podoba českých pravidel bude záležet na výsledném znění legislativních změn. Ministerstvo práce a sociálních věcí je představilo jako minimalistický návrh. Přesto firmy budou muset věnovat větší pozornost tomu, jak mají odměňování nastavené, zda ho dokážou opřít o relevantní data a zda umí vysvětlit rozdíly mezi srovnatelnými pozicemi.

Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Cesta začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první návštěvu prezidenta Spojených států v Číně od roku 2017.

„Na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga vykoná prezident Spojených států amerických Donald J. Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května,“ uvedla čínská diplomacie v prohlášení.

Peking dlouho odmítal přesný termín cesty potvrdit. Podle agentury AFP to u oficiálních návštěv není neobvyklé, tentokrát ale situaci komplikovala i nejistota spojená s válkou na Blízkém východě.

Bílý dům původně oznámil Trumpovu cestu do Číny na přelom března a dubna. Americký prezident ji však později odložil na polovinu května s tím, že chce dát přednost řešení íránské krize.

Napětí mezi zeměmi

Návštěva se uskuteční v době řady sporů mezi Spojenými státy a Čínou. Týkají se mimo jiné amerických omezení vývozu technologií do Číny, cel, Tchaj-wanu i Jihočínského moře.

Trump zároveň míří do Pekingu v období napětí kolem Íránu. Blokáda Hormuzského průlivu negativně dopadá na světovou ekonomiku a tlačí na ceny energetických surovin.

