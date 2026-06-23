ETF na české akcie se blíží. Pražská burza chce být dostupnější drobným investorům
Pražská burza jede i bez velkého domácího IPO. Investoři letos zobchodovali akcie už za více než 91 miliard korun a dál hledají nové příležitosti. Zájem vzbudil duální listing Czechoslovak Group, první ETF i přesun KARO Leather na hlavní trh.
Zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává silný. Od začátku roku do 19. června dosáhl objem obchodů s akciemi 91,2 miliardy korun. To je téměř stejně jako za celé první pololetí loňského roku, kdy se na burze zobchodovaly akcie za 92,4 miliardy korun. Pražskou burzu letos drží nejen domácí investoři, ale také nové emise. Patří mezi ně duální listing Czechoslovak Group, první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy nebo přesun společnosti KARO Leather na hlavní trh Prime. Burza cenných papírů Praha o tom informovala v tiskové zprávě.
„Objemy obchodů potvrzují, že zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává velmi silný. Přestože letošní rok nepřinesl velkou primární nabídku akcií na domácím trhu, investoři aktivně vyhledávají nové příležitosti a jsou připraveni investovat do kvalitních firem i nových investičních produktů,“ uvedl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
Pro druhou polovinu roku Koblic očekává další rozšíření nabídky obchodovaných emisí. Významným milníkem by podle něj mohlo být také spuštění ETF (Exchange-traded fund) na index PX, které by investorům nabídlo jednoduchý způsob, jak investovat do nejvýznamnějších titulů pražské burzy. Zmínil v této souvislosti aktivity společnosti Wood & Company.
„Na projektu intenzivně pracujeme,“ řekl ČTK Martin Luňáček, produktový ředitel Portu, která patří do skupiny Wood & Company. Klíčovou podmínkou pro jeho spuštění je nalezení řešení, které umožní snížit nákladovost fondu na přijatelnou úroveň. Pokud se to podaří, mohlo by podle něj být ETF uvedeno na trh v září.
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Připravované ETF na český index PX by mělo být atraktivní zejména pro drobné a konzervativnější investory, míní analytik XTB Tomáš Maxa. ETF podle něj zažívají v posledních letech velkou popularitu a jde tak o logický krok, jak zpřístupnit nákup indexu prostřednictvím tohoto produktu. Nespornou výhodou ETF jsou nízké poplatky, které se obvykle pohybují v setinách procent ročně.
Spuštění ETF by mohlo zvýšit i viditelnost pražské burzy v zahraničí, doplnil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Pro řadu institucionálních investorů je právě existence burzovně obchodovaného fondu základní podmínkou pro vstup na menší regionální trhy. Pokud by se podařilo vytvořit dostatečně likvidní produkt, mohl by podle něj představovat další krok k oživení českého kapitálového trhu, který se dlouhodobě potýká s nízkým počtem nových emisí i omezeným zájmem zahraničního kapitálu.
CSG láká investory i v Praze
Jednou z hlavních novinek letošního roku byl vstup akcií Czechoslovak Group na pražský Free Market. Firma se v Praze začala obchodovat ve stejný den, kdy vstoupila na burzu v Amsterdamu.
Primární nabídka akcií se sice uskutečnila mimo Česko, obchodování v Praze si ale podle burzy rychle získalo pozornost investorů. V červnu už objemy obchodů s akciemi CSG v Praze dosahovaly 17,2 procenta objemu obchodů na amsterdamské burze.
Podle Koblice je to signál, že domácí investoři mají zájem o firmy, kterým rozumějí. „Případ CSG ukazuje, že český kapitálový trh má schopnost generovat likviditu i u emisí, které vstupují na zahraniční burzy. Lokální investoři mají zájem investovat do firem, jejichž příběh znají a kterým rozumí,“ uvedl Koblic.
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První ETF si našlo drobné investory
Druhou letošní novou emisí se stal fond BlueSphere World Equity UCITS ETF, jehož obchodování bylo zahájeno 16. dubna. Jde o vůbec první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy. Od zahájení obchodování dosáhl objem obchodů s ETF hodnoty 62,7 milionu korun, přičemž průměrný denní objem činí 1,4 milionu korun. Fond si rychle našel cestu zejména k drobným investorům. Přibližně jedna třetina investovaných prostředků směřuje prostřednictvím Dlouhodobého investičního produktu (DIP).
„Start prvního ETF na regulovaném trhu potvrzuje, že čeští investoři mají zájem o jednoduché a transparentní investiční produkty. Zároveň vidíme, že významnou roli začíná hrát i dlouhodobé investování prostřednictvím DIP, které podporuje tvorbu finančních rezerv na stáří,“ upozornil Koblic.
Po mimořádně úspěšném roce 2025, kdy index PX dosáhl historických maxim, letošní vývoj zatím přinesl mírnou korekci. K 19. červnu 2026 index PX od začátku roku ztrácí přibližně jedno procento. „Po rekordním růstu v minulém roce je současný vývoj přirozenou konsolidací,“ podotkl Koblic.
KARO Leather se posunula mezi hlavní emise
Dalším letošním milníkem byl přesun společnosti KARO Leather z trhu START na hlavní trh Prime. K přesunu došlo 2. března a firma se stala třetím emitentem, který touto cestou prošel.
Od 23. března jsou akcie KARO Leather zároveň součástí indexu PX. Podle pražské burzy to potvrzuje, že trh START může fungovat jako platforma pro růstové firmy, které se postupně posouvají mezi nejvýznamnější tituly na trhu.
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