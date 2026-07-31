Lukáš Kovanda: Každý pátý Čech si nemůže dovolit týdenní dovolenou. Přesto jsme na tom lépe než většina EU
Týdenní dovolená mimo domov zůstává pro téměř pětinu Čechů finančně nedostupná. V evropském srovnání si však tuzemské domácnosti vedou nadprůměrně. Za posledních deset let se navíc jejich situace výrazně zlepšila, přestože ubytování i zájezdy dál zdražují.
Týdenní dovolenou mimo domov si podle nejnovějších údajů Eurostatu nemohlo v roce 2025 dovolit 19 procent obyvatel Česka starších 16 let. Jde tedy téměř o každého pátého.
Česká republika si přesto vede výrazně lépe než Evropská unie jako celek, kde tento podíl dosáhl 27,5 procenta. Hůře než Česko dopadly například Německo, Francie, Polsko či Slovensko.
Česku pomáhá nízká příjmová chudoba
Na první pohled může být překvapivé, že si Češi vedou lépe než obyvatelé některých ekonomicky silnějších zemí. Schopnost zaplatit si dovolenou však nezávisí pouze na výši průměrné mzdy. Ovlivňuje ji také rozdělení příjmů, životní náklady nebo podíl nízkopříjmových domácností.
Na Murteru ve střední Dalmácii stojí Plzeň v obchodě 47 korun, v nedalekém baru půllitr téměř stovku a v Dubrovníku přes dvě stě. Vydali jsme se porovnat, kolik dnes stojí chorvatská dovolená a proč se místní obávají, že jim pobřeží přestává patřit.
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Na Murteru ve střední Dalmácii stojí Plzeň v obchodě 47 korun, v nedalekém baru půllitr téměř stovku a v Dubrovníku přes dvě stě. Vydali jsme se porovnat, kolik dnes stojí chorvatská dovolená a proč se místní obávají, že jim pobřeží přestává patřit.
Česko má v tomto ohledu dlouhodobě příznivou pozici. Podle šetření EU-SILC 2025 bylo příjmovou chudobou ohroženo 9,6 procenta obyvatel, což byl nejnižší podíl ze všech zemí Evropské unie.
Za deset let přišlo výrazné zlepšení
Dlouhodobý vývoj ukazuje, že si dovolenou může dovolit stále více českých domácností. Zatímco v roce 2015 nemělo na týdenní pobyt mimo domov 32,4 procenta obyvatel Česka, v roce 2025 jejich podíl klesl na 19 procent. Za deset let se tak snížil o 13,4 procentního bodu.
Ještě v roce 2012 si týdenní dovolenou nemohlo dovolit 43,5 procenta obyvatel. Z dlouhodobého pohledu se tedy finanční možnosti českých domácností výrazně zlepšily.
Dostupnost dovolených by letos mohl podpořit také růst kupní síly. Průměrná reálná mzda se v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně zvýšila o 6,4 procenta.
Ubytování zdražuje čtyřikrát rychleji než celková inflace
Samotné cestování však nezlevňuje. Ubytovací služby byly letos v červnu meziročně dražší o 6,1 procenta, zatímco celková cenová hladina vzrostla o 1,5 procenta. Ceny ubytování tak rostly zhruba čtyřikrát rychleji než spotřebitelské ceny jako celek.
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Organizované dovolené a zájezdy navíc mezi květnem a červnem zdražily o 2,6 procenta, částečně kvůli nástupu hlavní letní sezony.
Více než polovina Čechů se chce vejít do 15 tisíc
Cena proto při výběru dovolené zůstává klíčová. Podle červencového průzkumu agentury STEM/MARK ji zohledňuje 77 procent lidí, kteří letos plánují hlavní dovolenou nebo ji již absolvovali.
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
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Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
Více než polovina dotázaných, konkrétně 54 procent, je ochotna utratit nejvýše 15 tisíc korun na osobu a týden. Částku přesahující 25 tisíc korun připouští pouze 13 procent respondentů.
Česko si tak v evropském srovnání vede příznivě. Ani nízká míra příjmové chudoby však nic nemění na tom, že pro téměř pětinu obyvatel starších 16 let zůstává týdenní dovolená mimo domov finančně nedostupná.