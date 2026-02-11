Cena bitcoinu dál klesá. Kryptoměna sestoupila pod 67 tisíc dolarů
Nejznámější kryptoměna bitcoin pokračuje v poklesu a její cena se dopoledne dostala pod 67 tisíc dolarů (1,36 milionu korun). Vrátila se tak do blízkosti nejnižších hodnot z minulého pátku, kdy bitcon po masivní výprodejní vlně krátce klesl až k 60 tisíc dolarů. Byl tak nejníže od podzimu 2024. Kryptoměny se přitom nyní odchylují od vývoje cen akcií, uvedla agentura Bloomberg.
Například index MSCI Asia Pacific, který sleduje vývoj cen akcií na asijských trzích, ráno přidával asi 1,5 procenta a vyšplhal se nad 256 bodů, což je rekordní hodnota. Naopak bitcoin už od svého maxima, na kterém se ocitl loni na podzim, odepisuje téměř 50 procent. Tento rozdíl ukazuje na nedostatek důvěry investorů v trvalejší oživení kryptoměn.
Bitcoin coby největší kryptoměna dnes před polednem odepisoval 3,3 procenta a pohyboval se kolem 66 350 dolarů. Ether, což je druhá největší kryptoměna, pak ztrácel 3,8 procenta a nacházel se blízko denního minima 1931 dolarů.
Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.
Chyba za 40 miliard dolarů. Jihokorejská kryptoburza omylem rozeslala statisíce bitcoinů
Money
Akciový index MSCI Asia Pacific naproti tomu rozšiřuje svou letošní výkonnostní převahu nad americkými a evropskými indexy. Na rekordní úroveň se dostal také ukazatel akcií rozvíjejících se trhů, zatímco dolar oslabil.
„My se domníváme, že minimum kolem 60 tisíc dolarů z minulého týdne, vytvořené při mimořádně vysokých objemech obchodů, představuje dno typické pro kapitulaci. Jasný katalyzátor trvalejšího oživení ale zatím zůstává nejasný,“ uvedl analytik Tony Sycamore ze společnosti IG Australia. Bitcoin byl na rekordu loni v říjnu, kdy se dostal nad 125 tisíc dolarů.
Na trzích opět sílí předpoklady, že americká centrální banka (Fed) se vrátí ke snižování základních úrokových sazeb. Ani to však digitálním tokenům nedodává podporu. Slabý objem obchodů ukazuje na pochmurnou náladu, která sektor sužuje od loňského října. I když velcí investoři začali bitcoiny opět nakupovat, neschopnost tokenu přilákat širší poptávku zvyšuje riziko dalších poklesů.
Největší kryptoměna světa prožívá strmý pád. Od rekordního zápisu přes 122 tisíc dolarů za jeden bitcoin vloni v říjnu se cena digitálního aktiva propadla již o více než 50 tisíc a aktuálně se ocitla pod částkou 70 tisíc dolarů. A spolu s ní padají i další digitální měny. Špatná zpráva pro držitele je, že propad ještě může být daleko brutálnější.
Stanislav Šulc: Bitcoin může dál padat. Zachránit ho mohou velcí hráči
Názory
„Rychlý pokles ceny k 60 tisíc dolarů bez odpovídajícího nárůstu objemů naznačuje slabou poptávku a nedostatek přesvědčení mezi kupujícímu na středních úrovních,“ napsal v poznámce analytik Laurens Fraussen ze společnosti Kaiko. „To při mírném prodejním tlaku vytváří zranitelnost vůči dalšímu poklesu,“ dodal.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.