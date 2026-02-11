Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Cena bitcoinu dál klesá. Kryptoměna sestoupila pod 67 tisíc dolarů

Cena bitcoinu dál klesá. Kryptoměna sestoupila pod 67 tisíc dolarů

Cena bitcoinu dál klesá. Kryptoměna sestoupila pod 67 tisíc dolarů
iStock
ČTK
ČTK

Nejznámější kryptoměna bitcoin pokračuje v poklesu a její cena se dopoledne dostala pod 67 tisíc dolarů (1,36 milionu korun). Vrátila se tak do blízkosti nejnižších hodnot z minulého pátku, kdy bitcon po masivní výprodejní vlně krátce klesl až k 60 tisíc dolarů. Byl tak nejníže od podzimu 2024. Kryptoměny se přitom nyní odchylují od vývoje cen akcií, uvedla agentura Bloomberg.

Například index MSCI Asia Pacific, který sleduje vývoj cen akcií na asijských trzích, ráno přidával asi 1,5 procenta a vyšplhal se nad 256 bodů, což je rekordní hodnota. Naopak bitcoin už od svého maxima, na kterém se ocitl loni na podzim, odepisuje téměř 50 procent. Tento rozdíl ukazuje na nedostatek důvěry investorů v trvalejší oživení kryptoměn.

Bitcoin coby největší kryptoměna dnes před polednem odepisoval 3,3 procenta a pohyboval se kolem 66 350 dolarů. Ether, což je druhá největší kryptoměna, pak ztrácel 3,8 procenta a nacházel se blízko denního minima 1931 dolarů.

Chyba za 40 miliard dolarů. Jihokorejská kryptoburza omylem rozeslala statisíce bitcoinů

Money

Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.

nst

Přečíst článek

Akciový index MSCI Asia Pacific naproti tomu rozšiřuje svou letošní výkonnostní převahu nad americkými a evropskými indexy. Na rekordní úroveň se dostal také ukazatel akcií rozvíjejících se trhů, zatímco dolar oslabil.

„My se domníváme, že minimum kolem 60 tisíc dolarů z minulého týdne, vytvořené při mimořádně vysokých objemech obchodů, představuje dno typické pro kapitulaci. Jasný katalyzátor trvalejšího oživení ale zatím zůstává nejasný,“ uvedl analytik Tony Sycamore ze společnosti IG Australia. Bitcoin byl na rekordu loni v říjnu, kdy se dostal nad 125 tisíc dolarů.

Na trzích opět sílí předpoklady, že americká centrální banka (Fed) se vrátí ke snižování základních úrokových sazeb. Ani to však digitálním tokenům nedodává podporu. Slabý objem obchodů ukazuje na pochmurnou náladu, která sektor sužuje od loňského října. I když velcí investoři začali bitcoiny opět nakupovat, neschopnost tokenu přilákat širší poptávku zvyšuje riziko dalších poklesů.

Bitcoin prožívá volný pád

Stanislav Šulc: Bitcoin může dál padat. Zachránit ho mohou velcí hráči

Názory

Největší kryptoměna světa prožívá strmý pád. Od rekordního zápisu přes 122 tisíc dolarů za jeden bitcoin vloni v říjnu se cena digitálního aktiva propadla již o více než 50 tisíc a aktuálně se ocitla pod částkou 70 tisíc dolarů. A spolu s ní padají i další digitální měny. Špatná zpráva pro držitele je, že propad ještě může být daleko brutálnější.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Rychlý pokles ceny k 60 tisíc dolarů bez odpovídajícího nárůstu objemů naznačuje slabou poptávku a nedostatek přesvědčení mezi kupujícímu na středních úrovních,“ napsal v poznámce analytik Laurens Fraussen ze společnosti Kaiko. „To při mírném prodejním tlaku vytváří zranitelnost vůči dalšímu poklesu,“ dodal.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.

Související

Evropa chce vlastní AI infrastrukturu. Mistral investuje miliardy ve Švédsku

Arthur Mensch
ČTK
ČTK
ČTK

Francouzská technologická společnost Mistral AI investuje 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun) do výstavby datového centra ve Švédsku. Půjde o první zařízení tohoto typu mimo Francii a zároveň o významný krok směrem k technologické nezávislosti Evropy. Firma uvedla, že nové centrum nabídne plně evropské řešení v oblasti generativní umělé inteligence. O investici informovala agentura Agence France-Presse.

Mistral patří mezi přední evropské hráče v oblasti vývoje pokročilých modelů generativní AI. Přesto její tržby zatím zaostávají za americkými konkurenty, jako jsou OpenAI nebo Anthropic, a stejně jako většina firem v tomto sektoru zatím nevykazuje zisk. Právě evropský původ by se však podle odborníků mohl ukázat jako konkurenční výhoda. Otázky technologické suverenity totiž nabývají pro evropské politické lídry na významu.

Zakladatelé společnosti Mistral Timothee Lacroix, Arthur Mensch a Guillaume Lample

Před dvěma lety založili AI firmu, nyní jsou ze tří třicátníků miliardáři

Leaders

Tomu se říká úspěch. Tři Francouzi, kteří teprve před dvěma lety založili start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral, se už nyní dočkali pohádkového bohatství. A to díky investici od nizozemské společnosti ASML.

fry

Přečíst článek

Na rozdíl od amerických společností se Mistral nezaměřuje primárně na chatovací nástroje pro běžné uživatele, jako jsou ChatGPT nebo Claude. Jeho strategie cílí především na podnikové zákazníky a firemní aplikace, kde vidí větší potenciál stabilního růstu.

Důvěru v další rozvoj firmy potvrzuje i zájem investorů. Loni v září společnost získala 1,7 miliardy eur a mezi hlavní investory se zařadil také nizozemský technologický gigant ASML. Hodnota Mistralu byla při tomto kole financování stanovena na 11,7 miliardy eur a generální ředitel Arthur Mensch uvedl, že tržby by letos měly překročit jednu miliardu eur. Investice do švédského datového centra tak představuje nejen expanzi firmy, ale i ambici posílit evropskou pozici v globálním závodě o dominanci v oblasti umělé inteligence.

Peníze, ilustrační foto

Kyberšmejdi loni útočili ve velkém. Banky Čechům zachránily přes 12 miliard

Money

Banky v Česku loni ochránily svým klientům rekordních 12,2 miliardy korun, které se podvodníci pokusili odčerpat, uvedla Česká bankovní asociace. Zachráněná částka je o 4,2 miliardy korun vyšší než před dvěma lety a potvrzuje, že bankovní sektor patří mezi lídry v oblasti bezpečnosti plateb.

nst

Přečíst článek

Zakladatel fondu Andreessen Horowitz Marc Andreessen

Vlivný fond Andreessen Horowitz chystá svou největší investici vůbec. Vedle AI to bude i do zbrojení

Trhy

Investice do technologických titulů zdaleka nejsou u konce. Potvrzuje to nový plán vlivného fondu Andreessen Horowitz, který plánuje do nových technologií napumpovat deset miliard dolarů. Vedle umělé inteligence se přitom chce zaměřit také na zbrojní inovace.

sta

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Stanislav Šulc: Motoristické dilema aneb Jak podpořit obří schodek a zůstat rozpočtově zodpovědný

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětluje rozpočet ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé obě)
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Nová vláda předkládá Poslanecké sněmovně rozpočet, který je dílem „realistický“, dílem ale také má mimořádný schodek. Ačkoli mají vládní strany mezi poslanci jasnou většinu, a rozpočet tak nejspíš hladce projde, přinejmenším pro členy Motoristů Sobě by to mělo představovat poměrně kardinální problém. Vyrovnají se s tím nějak?

Možná to není úplně fér, ale přesto se to musí udělat. Je zcela namístě konfrontovat sliby stran dnešní vlády s tím, co ve skutečnosti dělají. A pravděpodobně největší problém před sebou nyní mají Motoristé.

Ti se do sněmovny dostali i díky slibům návratu k vyrovnaným rozpočtům. Právě tím získali část voličů dávné ODS, fanoušky malého státu, nulových daní a v podstatě jakési polidštěné verze anarcho-kapitalismu (i té nepolidštěné). Samozřejmě je nelze kritizovat za to, že vyrovnaný rozpočet nezajistili už nyní, což si nejspíš část jejich voličů představovala. Nicméně hlasovat pro rozpočet, který „slibuje“ schodek ve výši 310 miliard v době hospodářského růstu, by mělo vzbudit nejedno nesouhlasné zvýšení obočí, možná i dvě tři nesouhlasné vlnovky.

Petr Macinka

Dalibor Martínek: Macinka si vyvztekal vedlejší kolej

Názory

Petr Macinka ve své svaté válce za Turka před pár dny prohlásil, že jeho ministerstvo zahraničí bude ignorovat prezidenta republiky Petra Pavla. Nyní se Pavel s Babišem dohodli, že naopak oni dva budou určovat zahraniční politiku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Když kapříka chytají

Samozřejmě platí, že aktuální rozpočet nešlo sestavit na nulu, protože mandatorní výdaje i mezinárodní závazky dávají poměrně úzké mantinely pro kreativitu. A také platí to, že Motoristé jsou ze všech sněmovních stran v podstatě jako jediní bez viny na tom současném stavu, protože poslaneckou, natož vládní zodpovědnost nikdy neměli, tedy minimálně formálně, byť personálně to už tak bez poskvrny není.

Jenomže stav věcí Motoristé velmi dobře znali i před volbami, kdy vyrovnané rozpočty vesele sliboval nejeden billboard. A bez uzardění a pravděpodobně s jakousi tajemnou expertízou, kterou jiné strany nemají. A za to dostali Motoristé hlasy od části voličů.

Nyní se láme příslovečný chleba a Motoristé mohou ukázat, jak vážně svůj nejdůležitější programový bod myslí. Pokud rozpočet hladce projde, což je velmi pravděpodobné, ukážou, že sliby jsou v předvolební kampani jen taková prázdná a falešná slovíčka, která jsou v podstatě tak živá jako žížala na háčku při lovení kapříků.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Bojovníci v kulturních válkách

Ostatně i jejich ideový guru, exprezident Václav Klaus v jednom komentáři ještě před koncem roku upozornil, že to bude tragický omyl, pokud se vláda rozhodne pokračovat v obřích rozpočtových deficitech.

„Mnozí jsme nemohli vydýchat obří deficit rozpočtu, který provozoval po čtyři roky svého vládnutí kabinet Petra Fialy. A očekávali jsme, že se nová vláda Andreje Babiše, okořeněná Petrem Macinkou a Tomiem Okamurou, bude chovat úplně jinak. Teď toto nadějné očekávání ztrácíme. Zdá se, že chce Babišova vláda Fialův deficit na rok 2026 ještě zvýšit. To je tragický omyl,“ uvedl doslova.

Vyslyší některý z motoristů tato slova? Pokud ne, je poměrně pravděpodobné, že to v dalších volbách s jejich výsledkem už tak slavné nebude. Velmi pravděpodobně totiž ztratí voliče, kteří motoristy volili kvůli ekonomickým billboardům. A zůstanou jim jen věrní bojovníci v kulturních válkách. Bude to stačit?

Filip Turek a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Názory

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme